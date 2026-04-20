Радостин Василев: Тепърва идва времето на МЕЧ

Първи коментар на лидера на МЕЧ Радостин Василев след вота в неделя.
"104 506 българи подкрепиха каузата на МЕЧ! Това е много силен резултат, особено в тази политическа обстановка.
Малко не ни достигна, за да сме част от Народното Събрание в така ключов за държавата момент. Щяхме да сме изключително нужни за отстояване на истината и справедливостта. Тепърва идва времето на МЕЧ!", написа той.
Благодаря на всички, които ни подкрепиха и ни вярват. Няма да ви предадем. Благодаря и на всички, които гласуваха по съвест.
Успех на победителя и партиите, които са част от Народното Събрание. Те носят огромна отговорност пред българския народ! Да живее България!", пише още Василев.
Според данните на ЦИК при 100% обработени протоколи МЕЧ остава малко под прага от 4% – 3.225%
Коментиран от #80
20:55 20.04.2026
2 Тоя па предател...
Коментиран от #4
20:56 20.04.2026
Коментиран от #47
20:56 20.04.2026
4 Хмм
До коментар #2 от "Тоя па предател...":на мен ми беше забавен, но след Дубай вече не
20:58 20.04.2026
5 Само така, Радко,
20:58 20.04.2026
20:59 20.04.2026
20:59 20.04.2026
21:00 20.04.2026
21:03 20.04.2026
10 Дървен меч и
Коментиран от #40
21:03 20.04.2026
21:05 20.04.2026
12 Слави Т. Трифонов лидер ИТН
След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 22 861.
Благодаря ви!
По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Да,боли. От милиони мои зрители ,това останахме.
Благодаря ви. 22 861 - благодаря!
Коментиран от #19, #20, #21, #33
21:07 20.04.2026
Коментиран от #18, #22, #25, #52
21:07 20.04.2026
21:08 20.04.2026
21:09 20.04.2026
21:10 20.04.2026
17 Избирател
Спомнете си къде беше Радостин когато започна кризата с Иран! Зае място на обикновен българин в самолета. Толкова е долен,че цяла вечер ще празнувам,че няма да му гледам наглата муцуна!
Радвам се и за Зулусите,които няма да цоцат субсидии! Да се събират около вампира с измислената телевизия и с отворени очи и уши да поемат всенародната любов,докато се почувстват изцяло запълнени!
21:10 20.04.2026
18 Вместо с мафията
До коментар #13 от "Дориана":Гела реши да се бори с Брейка
21:13 20.04.2026
19 Дориана
До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Това показва колко сбъркан е начина на мислене на Трифонов. Дори не осъзнаха колко вреди нанесоха на целия български народ с предателството към избирателите, съюза и подкрепата на корумпирания модел Борисов- Пеевски, очернянето на Будизма като религия и забъркването му с педофилия и секти с политическа цел, със затварянето на секции в чужбина знаейки , че не е харесван , а мразен.
21:13 20.04.2026
20 Славчо доста приятели са ти останали
До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Но Руди има повече - .
21:14 20.04.2026
До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Радвам се от сърце,че тоя Вампир и неговия слугинаж- маймуната,Балабанов и останалата пасмина няма да получават субсидии!
21:14 20.04.2026
22 Мнение
До коментар #13 от "Дориана":Дориано Дориано, а помниш ли събитията от близкото минало???
Станишев и Доган тероризираха България, докато дойде Симеон Сакскобургготски на "бял кон" и щеше да управи България за 800 дни???
След това "царя" направи тройната коалиция!!!
Помниш ли кой се "бореше" с тройната коалиция???
Бойко Методиев Борисов! Първо главен секретар, после кмет на София, а накрая диктатор за около 15-16г!
И сега дойде време Румен Радев да се бори с Бойко и с Пеевски???
НЕ ТИ ЛИ ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ТОЯ ФИЛМ ВЕЧЕ СМЕ ГО ГЛЕДАЛИ???
ИДВА НЯКОЙ ПЕЧЕЛИ МНОЗИНСТВО И НАКРАЯ ПРЕДАВА НАРОДА!
НЕ Е ЛИ ЛОГИЧНО ВСЯКА ЕДНА УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ ДА ВЛЕЗЕ ПЪРВО КАТО НАЙ-МАЛКАТА СИЛА, ДА ПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ПРОЦЕНТИ, НА БАЗА ДЕЛАТА СИ И ПОЛИТИКИТЕ СИ , КОИТО ДА СА В ПОЛЗА НА НАРОДА, ДОКАТО НАКРАЯ ЗАПОЧНЕ ДА УПРАВЛЯВА???!!!
КОЛКО ОТ ТИЯ (НДСВ, ГЕРБ И ПБ) ПОСТИГНАХА ТОВА?!
И КОЛКО ОТ ТЯХ СЕ БОРИХА НАИСТИНА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ???!!!
НАРОДЕ, НАРОДЕ!
КОЛКО ПЪТИ ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОРИШ ,ЗА ДА СЕ НАУЧИШ ДА ИЗБИРАШ ПО-МЪДРО???
Коментиран от #36
21:15 20.04.2026
21:17 20.04.2026
21:17 20.04.2026
25 Така е
До коментар #13 от "Дориана":Отвратителен, безпардонен, нагъл Радостин Василев. МЕЧ в канала!!
21:18 20.04.2026
21:20 20.04.2026
27 Българин
"104 506 българи подкрепиха каузата на МЕЧ! Това е много силен резултат, особено в тази политическа обстановка, понеже не се знае "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!
21:20 20.04.2026
21:21 20.04.2026
21:21 20.04.2026
21:22 20.04.2026
21:23 20.04.2026
21:25 20.04.2026
33 Годината е 2008, преди 18 години
До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":Гост в "Шоуто на Слави" е главнокомандващия ВВС на България. Водещия Трифонов - "Г-н генерал ,не сте ли се замислял да се кандидатирате за президент а после за премиер"....
Понякога мечтите се сбъдват
Коментиран от #48, #57
21:25 20.04.2026
34 Възмутен
Коментиран от #41, #88
21:27 20.04.2026
35 Изпусна си шанса!
Коментиран от #62
21:28 20.04.2026
36 Дориана
До коментар #22 от "Мнение":Абсолютно грешно мнение. Абсолютната победа на Румен Радев и Прогресивна България беше естествения завършек на революцията в България срещу корумпирания мафиотски модел Борисов - Пеевски. А техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ получиха наказателен вот. Сега започват реформите в Съдебната власт, МВР, Администрация и тяхното изчистване от политически зависимости. Ще се спре изтичането на финанси към фирми и олигарси приближени до Пеевски и Борисов. Това беше единственото решение с пълно мнозинство да нокаутират Борисов, Пеевски и Слави Трифонов техния съюзник.
Коментиран от #46, #49, #92
21:29 20.04.2026
21:29 20.04.2026
21:30 20.04.2026
21:31 20.04.2026
40 беше забравил
До коментар #10 от "Дървен меч и":да си сложи гелче на перчема преди изборите и това му изигра лош резултат..
21:32 20.04.2026
41 Софийски селянин,
До коментар #34 от "Възмутен":По важното е мазната държавна субсидийка...
Коментиран от #44
21:32 20.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 рудко
До коментар #41 от "Софийски селянин,":ще взема най новия модел на BMW и ще водя жената на дубай!
21:35 20.04.2026
45 Аре беги
Популист със задни мисли!
21:36 20.04.2026
46 Тихо ватнишки примат
До коментар #36 от "Дориана":Комунягите и ДС направиха приватизацията, ограбиха спестяванията на населението с кредитните милионери и фалиралите банки, и станаха капиталисти. Те изкупуваха инвестиционните бонове за една каса олио и направиха комуняшкият капитализъм. Радев щял да гони корупцията с местните феодали! Щял да гони олигарсите! Смях! Да обяви имената на всички олигарси!
21:37 20.04.2026
47 .....
До коментар #3 от "гадател":,🤣🤣🤣🤣🤣🤣
21:37 20.04.2026
48 Семейството Симсън
До коментар #33 от "Годината е 2008, преди 18 години":Даже и знамето на буферайна са уцелили на фона😂🤣
21:42 20.04.2026
49 Мнение
До коментар #36 от "Дориана":Абсолютно грешно мнение, според кого???
Според теб дето виждаш до към върха на носа си ли?!
Щяло да спре изтичането на финанси към боко и шиши??? За да почнат да текат към Радев и неговото обкръжение ли?!
Казусът Боташ НЕ Е мираж! България наистина плаща на Турция по около 1 милион на ден!
Асен Василев БЕШЕ ЧАСТ ОТ ГЕРБ, преди да стане министър от служебното правителство на Румен Радев! Нещо за това да кажеш?!
Кирил Петков беше с двойно гражданство като стана служебен премиер, нещо което се проверява предварително?! За рекламата му чрез Харвард, няма да споменавам! Видя му се същността!
Когато от политика се интересуваш по-малко и от грима дето слагаш пред огледалото, тогава неминуемо ти е писано да правиш една и съща грешка многократно!
За съжаление това е ситуацията и при една огромна част от нашия народ!
21:43 20.04.2026
21:46 20.04.2026
21:46 20.04.2026
52 Дорке
До коментар #13 от "Дориана":Твоите Кокори по пеньоари, Ивомирчевци от село и БКП генерали гномове какво ще правят сега? С кого ще се сглобяват? Освен пак с Шиши и Буци, ама като опозиция 😂😂
21:48 20.04.2026
21:49 20.04.2026
Коментиран от #74
21:49 20.04.2026
Коментиран от #69
21:50 20.04.2026
21:52 20.04.2026
57 Избор няма
До коментар #33 от "Годината е 2008, преди 18 години":Вярно ли е това? Защото ако е вярно, значи всичко е по сценарий от Държавна сигурност
Коментиран от #59, #68
21:52 20.04.2026
21:54 20.04.2026
59 ако не беше
До коментар #57 от "Избор няма":по план на дс нямаше да е толкова трагично положението
21:56 20.04.2026
21:57 20.04.2026
22:01 20.04.2026
62 Чичака
До коментар #35 от "Изпусна си шанса!":А пък жена му ,го дари с два криви меча на главата като го смени с ченге .
22:02 20.04.2026
22:05 20.04.2026
22:09 20.04.2026
65 Абе,
Пълен лигльо ! До тук бяхте ! Сбогом !
22:10 20.04.2026
22:10 20.04.2026
22:11 20.04.2026
68 Има го предаването в архива
До коментар #57 от "Избор няма":Разбира се че е вярно
22:14 20.04.2026
69 такъв е
До коментар #55 от "Възраждане":както и костя копейкин!
22:14 20.04.2026
70 Асеновград
Коментиран от #73
22:15 20.04.2026
22:19 20.04.2026
22:21 20.04.2026
73 Кой си ти
До коментар #70 от "Асеновград":Рудиииииии
От вън ,от вън ще гледаш парламента
Жена ти за това ти избега ,неможач
Са той с пагоните я лющи
22:32 20.04.2026
74 Ку-ку
До коментар #54 от "Дент":И точно тия, които изброи щяха да "изчегъртат" Борисов, а къде са сега.... 🤣🤣🤣....след около година очаквайте същото и с Боташ-зеления чорап 🙏😂
22:33 20.04.2026
22:34 20.04.2026
22:41 20.04.2026
22:42 20.04.2026
22:42 20.04.2026
22:45 20.04.2026
80 Боко праните гащи
До коментар #1 от "хаха":Аааа ич
22:48 20.04.2026
22:59 20.04.2026
23:29 20.04.2026
23:35 20.04.2026
23:37 20.04.2026
85 Руди Гела
БЕЗМОЗЪЧНА ГЛАВО.от ВЪЗРАЖДАНЕ ЦОНЧО
БРАВО НА РУДИ
ЗА БЕЗСМЪРТНИЯ ЛАФ.
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
00:57 21.04.2026
01:31 21.04.2026
88 Пиронът
До коментар #34 от "Възмутен":Аз пък не съм възмутен точно от това че Радостин Василев пусна записа който разкри истинските лица на европейските либерали разбирай българо-мразци Асен Василев кирилчо Петков мошеника и цялата пасмина около тях. Обаче съм изключително възмутен Как може 408 000 българи да гласуват за тази групичка. Също така се радвам че БСП не са в парламента заслужено. Също така се радвам че и ИТН НЕ ВЛЯЗНАХА. Тези две партии са абсолютно предателски структури които би трябвало да бъдат по някакъв начин на казване а не просто народа да ги отстрани от парламента това не е достатъчно. Величия според мене също заслужено не влезнаха макар че от всичките които не влезнаха за тия най ме е яд. Меч с абсолютната си арогантност както в парламента така и извън него заслужено не влезнаха. Другите не мисля да ги коментирам. Наистина не разбирам хората които гласуваха за ГЕРБ и дпс-то за 20 години видяхме ги какво направих да разбирам че в България има 650 000 техни привърженици които одобряват ограбването на държавата така излиза... Истинска трагедия. Видяхме и какво да правиха защо продължавате да гласувате за изпаднали кертаци и мошеници втора трета и четвърта партия са буквално за затвора. А да не изпуснем и Коцето от Възраждане абсолютно един мошеник... На Радев честно не му вярвам но пък вече няма значение защото получи цялата власт и сега може само да гледаме... Стискам му палци на човека поне той да постигне нещо за тази е страдала държава която и без друго отива на затриване
03:24 21.04.2026
89 Пиронът
Коментиран от #91
03:24 21.04.2026
90 Желирано МЕЧе
Както сега и Величие се прибират по Ветрино и околностите. Както ИТН сега си търсят работа кой-откъде е...
03:41 21.04.2026
91 Дон Отворко
До коментар #89 от "Пиронът":ПП-ДБ е последната издънка на десни партии особено ДБ и беше много здравословно да са в коалиция с Радев в Правителството.
Сега Зеленият чорап ще отвори вратите за кражби и комисионни на неговите кукловодите и "инвеститори" и Бойко - кра.деца и Прасенцето ще ни се видят като детска градина.
Бог да пази България, защото българите са полудели и изкуфели!
04:50 21.04.2026
92 Истината е нужна!
До коментар #36 от "Дориана":Вярвате ли си на написаното или само си мечтае те?
РР е взел по договорът с Боташ "само 5МЛН.USD и е вкарал България в разходи 4,5МЛРД.USD за 10г(с лихвите).
Трайчо тръгна да предоговаря с Боташ но сега турците ще покажат червен картон на Зеления чорап.... ДЖАНЪМ ВЗЕЛ СИ КОМИСИОН, КАКВО ОЩЕ ИСКАШ?
05:03 21.04.2026
05:26 21.04.2026