Радостин Василев: Тепърва идва времето на МЕЧ

20 Април, 2026 20:54 5 238 93

Благодаря на всички, които ни подкрепиха и ни вярват. Няма да ви предадем. Благодаря и на всички, които гласуваха по съвест. Успех на победителя и партиите, които са част от Народното Събрание

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи коментар на лидера на МЕЧ Радостин Василев след вота в неделя.

"104 506 българи подкрепиха каузата на МЕЧ! Това е много силен резултат, особено в тази политическа обстановка.
Малко не ни достигна, за да сме част от Народното Събрание в така ключов за държавата момент. Щяхме да сме изключително нужни за отстояване на истината и справедливостта. Тепърва идва времето на МЕЧ!", написа той.

Благодаря на всички, които ни подкрепиха и ни вярват. Няма да ви предадем. Благодаря и на всички, които гласуваха по съвест.
Успех на победителя и партиите, които са част от Народното Събрание. Те носят огромна отговорност пред българския народ! Да живее България!", пише още Василев.

Според данните на ЦИК при 100% обработени протоколи МЕЧ остава малко под прага от 4% – 3.225%


  • 1 хаха

    72 28 Отговор
    Няма лошо. Този поне с Тиквата и Шопара не се сглобява...

    Коментиран от #80

    20:55 20.04.2026

  • 2 Тоя па предател...

    110 26 Отговор
    Единственият, който ми е по-антипатичен от теб е Токо Йорданов...

    Коментиран от #4

    20:56 20.04.2026

  • 3 гадател

    85 14 Отговор
    Да следващия път 0.5 процента

    Коментиран от #47

    20:56 20.04.2026

  • 4 Хмм

    76 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя па предател...":

    на мен ми беше забавен, но след Дубай вече не

    20:58 20.04.2026

  • 5 Само така, Радко,

    65 6 Отговор
    Дай им да се разберат! А засега, сухи тренировки вкъщи.

    20:58 20.04.2026

  • 6 Фенка

    45 9 Отговор
    На Радо меча е индийски, увива се и се свива навсякъде.

    20:59 20.04.2026

  • 7 Гост

    28 7 Отговор
    Надявам се да говори в преносен смисъл.

    20:59 20.04.2026

  • 8 Бай Ставри

    54 5 Отговор
    Да, идва ви времето

    21:00 20.04.2026

  • 9 Сбогом, Руди!

    67 7 Отговор
    Чао, чао, чао!

    21:03 20.04.2026

  • 10 Дървен меч и

    65 4 Отговор
    шапка с магарешки уши и звънчета. Шут.

    Коментиран от #40

    21:03 20.04.2026

  • 11 Сбогом, Руди!

    42 4 Отговор
    Чао, чао, чао!

    21:05 20.04.2026

  • 12 Слави Т. Трифонов лидер ИТН

    13 13 Отговор
    Преди час излезе с коментар за миналите избори. Не поздрави победители и участници, само това -
    След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 22 861.
    Благодаря ви!
    По добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото. Да,боли. От милиони мои зрители ,това останахме.
    Благодаря ви. 22 861 - благодаря!

    Коментиран от #19, #20, #21, #33

    21:07 20.04.2026

  • 13 Дориана

    61 13 Отговор
    Край на МЕЧ, отиват в историята . Пълен мандат ще управляват с пълно мнозинство Радев и неговата партия Прогресивна България. Радостин Василев се провали с агресивното си надменно поведение и риторика.

    Коментиран от #18, #22, #25, #52

    21:07 20.04.2026

  • 14 РЗС

    32 3 Отговор
    Хелоу Ричи, гутен хафтунг!

    21:08 20.04.2026

  • 15 Име

    39 3 Отговор
    Най-злобен е обикновено обслужващия персонал от връзката!

    21:09 20.04.2026

  • 16 Име

    19 4 Отговор
    Най-злобен е обикновено обслужващия персонал от връзкари!

    21:10 20.04.2026

  • 17 Избирател

    55 2 Отговор
    Тоя боклук с бизнес който води от Дубай,приключи!
    Спомнете си къде беше Радостин когато започна кризата с Иран! Зае място на обикновен българин в самолета. Толкова е долен,че цяла вечер ще празнувам,че няма да му гледам наглата муцуна!
    Радвам се и за Зулусите,които няма да цоцат субсидии! Да се събират около вампира с измислената телевизия и с отворени очи и уши да поемат всенародната любов,докато се почувстват изцяло запълнени!

    21:10 20.04.2026

  • 18 Вместо с мафията

    49 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Гела реши да се бори с Брейка

    21:13 20.04.2026

  • 19 Дориана

    38 8 Отговор

    До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Това показва колко сбъркан е начина на мислене на Трифонов. Дори не осъзнаха колко вреди нанесоха на целия български народ с предателството към избирателите, съюза и подкрепата на корумпирания модел Борисов- Пеевски, очернянето на Будизма като религия и забъркването му с педофилия и секти с политическа цел, със затварянето на секции в чужбина знаейки , че не е харесван , а мразен.

    21:13 20.04.2026

  • 20 Славчо доста приятели са ти останали

    15 17 Отговор

    До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Но Руди има повече - .


    "104 506 българи подкрепиха каузата на МЕЧ! Това е много силен резултат, особено в тази политическа обстановка.
    Малко не ни достигна, за да сме част от Народното Събрание в така ключов за държавата момент".

    21:14 20.04.2026

  • 21 Радостен

    47 3 Отговор

    До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Радвам се от сърце,че тоя Вампир и неговия слугинаж- маймуната,Балабанов и останалата пасмина няма да получават субсидии!

    21:14 20.04.2026

  • 22 Мнение

    33 14 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Дориано Дориано, а помниш ли събитията от близкото минало???

    Станишев и Доган тероризираха България, докато дойде Симеон Сакскобургготски на "бял кон" и щеше да управи България за 800 дни???
    След това "царя" направи тройната коалиция!!!

    Помниш ли кой се "бореше" с тройната коалиция???
    Бойко Методиев Борисов! Първо главен секретар, после кмет на София, а накрая диктатор за около 15-16г!

    И сега дойде време Румен Радев да се бори с Бойко и с Пеевски???

    НЕ ТИ ЛИ ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ТОЯ ФИЛМ ВЕЧЕ СМЕ ГО ГЛЕДАЛИ???

    ИДВА НЯКОЙ ПЕЧЕЛИ МНОЗИНСТВО И НАКРАЯ ПРЕДАВА НАРОДА!

    НЕ Е ЛИ ЛОГИЧНО ВСЯКА ЕДНА УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ ДА ВЛЕЗЕ ПЪРВО КАТО НАЙ-МАЛКАТА СИЛА, ДА ПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ПРОЦЕНТИ, НА БАЗА ДЕЛАТА СИ И ПОЛИТИКИТЕ СИ , КОИТО ДА СА В ПОЛЗА НА НАРОДА, ДОКАТО НАКРАЯ ЗАПОЧНЕ ДА УПРАВЛЯВА???!!!

    КОЛКО ОТ ТИЯ (НДСВ, ГЕРБ И ПБ) ПОСТИГНАХА ТОВА?!
    И КОЛКО ОТ ТЯХ СЕ БОРИХА НАИСТИНА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ???!!!

    НАРОДЕ, НАРОДЕ!
    КОЛКО ПЪТИ ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГОРИШ ,ЗА ДА СЕ НАУЧИШ ДА ИЗБИРАШ ПО-МЪДРО???

    Коментиран от #36

    21:15 20.04.2026

  • 23 Мнение

    43 8 Отговор
    Предател, подлец, мизерник, наглец ... е Радостин Василев. Арогантен, простак!

    21:17 20.04.2026

  • 24 Хорхе

    35 3 Отговор
    Рудко след 4 години ще е кисел спомен на политическия небосклон. Сега му предстои сблъсък с Барбата и Шимби на политическото бунище.

    21:17 20.04.2026

  • 25 Така е

    39 7 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Отвратителен, безпардонен, нагъл Радостин Василев. МЕЧ в канала!!

    21:18 20.04.2026

  • 26 Гуру Гарабед

    26 5 Отговор
    Клоун.

    21:20 20.04.2026

  • 27 Българин

    9 8 Отговор
    Първи коментар на лидера на МЕЧ Радостин Василев след вота в неделя.

    "104 506 българи подкрепиха каузата на МЕЧ! Това е много силен резултат, особено в тази политическа обстановка, понеже не се знае "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    21:20 20.04.2026

  • 28 Парадокс БГ

    30 10 Отговор
    Такова подло същество, нагло, грозно и просташко няма място в Българския парламент. Българският народ наказа всички самозабравили се алчни и надменни депутати като пози брутален предател и подлец.

    21:21 20.04.2026

  • 29 54321

    18 11 Отговор
    Пълен Провал ПП копейки хулигани Пирамиди Фараони Мечът ръждяса Ха ха ха

    21:21 20.04.2026

  • 30 Факти

    18 3 Отговор
    Руди ще лапне над 400 хиляди евро субсидия на година за 4 години = над 1,6 милиона евро. Нека му е зле.

    21:22 20.04.2026

  • 31 Един път предател, цял живот предател

    18 9 Отговор
    Поведението на Радостин Василев в случая с Продължаваме промяната повдига сериозни въпроси за политическата етика и последователност. От една страна, влизането му в партията беше представено като споделяне на общи ценности и цели. От друга – последвалото „изнасяне на записи от кухнята“ създава усещане не толкова за принципна позиция, колкото за вътрешнопартийна конфронтация, изнесена в публичното пространство по начин, който подкопава доверието в политиката като цяло.

    21:23 20.04.2026

  • 32 Подлецът Руди Гела

    19 8 Отговор
    Радостин Предателя е Юда в бг политиката, той натрупа краткосрочен политически дивидент чрез скандал, вместо да води открит и последователен дебат по същество. Ако е имал реални възражения към процесите в партията, по-зряло би било те да бъдат поставени ясно и навреме, а не чрез записи, които неизбежно пораждат съмнения за мотивите и контекста им.

    21:25 20.04.2026

  • 33 Годината е 2008, преди 18 години

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН":

    Гост в "Шоуто на Слави" е главнокомандващия ВВС на България. Водещия Трифонов - "Г-н генерал ,не сте ли се замислял да се кандидатирате за президент а после за премиер"....
    Понякога мечтите се сбъдват

    Коментиран от #48, #57

    21:25 20.04.2026

  • 34 Възмутен

    18 8 Отговор
    Действията на Радостин Василев спрямо Продължаваме промяната изглеждат като предателство – първо част от отбора, после удря отвътре със записи. Това поведение не показва принципност, а готовност да жертва доверие и съюзници за краткосрочен политически ефект.

    Коментиран от #41, #88

    21:27 20.04.2026

  • 35 Изпусна си шанса!

    12 5 Отговор
    А МЕЧ-а можеш да си го сложиш отзад!

    Коментиран от #62

    21:28 20.04.2026

  • 36 Дориана

    15 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    Абсолютно грешно мнение. Абсолютната победа на Румен Радев и Прогресивна България беше естествения завършек на революцията в България срещу корумпирания мафиотски модел Борисов - Пеевски. А техните съюзници от ИТН и БСП ОЛ получиха наказателен вот. Сега започват реформите в Съдебната власт, МВР, Администрация и тяхното изчистване от политически зависимости. Ще се спре изтичането на финанси към фирми и олигарси приближени до Пеевски и Борисов. Това беше единственото решение с пълно мнозинство да нокаутират Борисов, Пеевски и Слави Трифонов техния съюзник.

    Коментиран от #46, #49, #92

    21:29 20.04.2026

  • 37 меч

    10 3 Отговор
    са в сметището на селяците с бмв-тата...

    21:29 20.04.2026

  • 38 Радо хламидията

    11 4 Отговор
    Не поддържа хигиена.

    21:30 20.04.2026

  • 39 Ъъъъ

    5 14 Отговор
    Румката Радев е бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    21:31 20.04.2026

  • 40 беше забравил

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дървен меч и":

    да си сложи гелче на перчема преди изборите и това му изигра лош резултат..

    21:32 20.04.2026

  • 41 Софийски селянин,

    15 0 Отговор

    До коментар #34 от "Възмутен":

    По важното е мазната държавна субсидийка...

    Коментиран от #44

    21:32 20.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 рудко

    9 3 Отговор

    До коментар #41 от "Софийски селянин,":

    ще взема най новия модел на BMW и ще водя жената на дубай!

    21:35 20.04.2026

  • 45 Аре беги

    10 4 Отговор
    Малко, ще поразредиш дубайските и гръцки разходчици Радостинчо😉
    Популист със задни мисли!

    21:36 20.04.2026

  • 46 Тихо ватнишки примат

    17 7 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Комунягите и ДС направиха приватизацията, ограбиха спестяванията на населението с кредитните милионери и фалиралите банки, и станаха капиталисти. Те изкупуваха инвестиционните бонове за една каса олио и направиха комуняшкият капитализъм. Радев щял да гони корупцията с местните феодали! Щял да гони олигарсите! Смях! Да обяви имената на всички олигарси!

    21:37 20.04.2026

  • 47 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "гадател":

    ,🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:37 20.04.2026

  • 48 Семейството Симсън

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Годината е 2008, преди 18 години":

    Даже и знамето на буферайна са уцелили на фона😂🤣

    21:42 20.04.2026

  • 49 Мнение

    6 7 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Абсолютно грешно мнение, според кого???
    Според теб дето виждаш до към върха на носа си ли?!

    Щяло да спре изтичането на финанси към боко и шиши??? За да почнат да текат към Радев и неговото обкръжение ли?!

    Казусът Боташ НЕ Е мираж! България наистина плаща на Турция по около 1 милион на ден!

    Асен Василев БЕШЕ ЧАСТ ОТ ГЕРБ, преди да стане министър от служебното правителство на Румен Радев! Нещо за това да кажеш?!
    Кирил Петков беше с двойно гражданство като стана служебен премиер, нещо което се проверява предварително?! За рекламата му чрез Харвард, няма да споменавам! Видя му се същността!

    Когато от политика се интересуваш по-малко и от грима дето слагаш пред огледалото, тогава неминуемо ти е писано да правиш една и съща грешка многократно!

    За съжаление това е ситуацията и при една огромна част от нашия народ!

    21:43 20.04.2026

  • 50 шкп

    5 0 Отговор
    Времето на библиотекарските проекти май свърши...

    21:46 20.04.2026

  • 51 Коалицията,

    2 9 Отговор
    която организира протестите била ги откраднала, мунчаците сте изтрещяли тотално. Месията с чужда пита помен прави. Чий е слоганът "Силна България в силна Европа" муньовски ли е. Това нещо РР е супер токсично

    21:46 20.04.2026

  • 52 Дорке

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Твоите Кокори по пеньоари, Ивомирчевци от село и БКП генерали гномове какво ще правят сега? С кого ще се сглобяват? Освен пак с Шиши и Буци, ама като опозиция 😂😂

    21:48 20.04.2026

  • 53 хахахах

    6 2 Отговор
    няма ви на картата смешник

    21:49 20.04.2026

  • 54 Дент

    11 3 Отговор
    Хора,помните ли Бареков,Сидеров,Яне Янев Валери Симеонов,Каракачанов ,Царя....къде са те сега?Натам се е запътил Руди,аКрумЗарков да подава оставка

    Коментиран от #74

    21:49 20.04.2026

  • 55 Възраждане

    10 2 Отговор
    Този има вид на гей.

    Коментиран от #69

    21:50 20.04.2026

  • 56 Йес

    9 2 Отговор
    Супер,че няма да ти гледам грозната мутра в парламета!

    21:52 20.04.2026

  • 57 Избор няма

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Годината е 2008, преди 18 години":

    Вярно ли е това? Защото ако е вярно, значи всичко е по сценарий от Държавна сигурност

    Коментиран от #59, #68

    21:52 20.04.2026

  • 58 браво на всички българи

    7 2 Отговор
    задето изхвърлиха на болклука свине тикви зулуси комунета сводници и бабаити с бмв-та е мунчо остана но все пак има надежда!!!!!!!!

    21:54 20.04.2026

  • 59 ако не беше

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Избор няма":

    по план на дс нямаше да е толкова трагично положението

    21:56 20.04.2026

  • 60 Перо

    6 0 Отговор
    Уважавам ги, без да съм фен, но е късно либе за китка!

    21:57 20.04.2026

  • 61 Гого

    12 3 Отговор
    Радостине, времето на Меч изтее. Приключи. Каквото беше, беше. Открадна две праскови и две череши. И стова ще си останеш. Хората на Бойко като теб, нямат бъдеще. Каквито и маски да слагаш, отдолу надничат Бойко и Шиши. Над масата си "анти", а под масата вземаш пачките. Пускай си заедно със Слави онази песничка "Мутри сбогом" и си поплаквайте. Че и Слави е на твоя хал.

    22:01 20.04.2026

  • 62 Чичака

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Изпусна си шанса!":

    А пък жена му ,го дари с два криви меча на главата като го смени с ченге .

    22:02 20.04.2026

  • 63 Смешник

    5 2 Отговор
    Откакто се върна от Дубай съвсем му се изпари мозъка на Руди Гела

    22:05 20.04.2026

  • 64 Мисля

    4 0 Отговор
    Тръгнахте да се саморазпрявате с един провинциален блогър и това ви беше по-важно от личния ви авторитет,от борбата за всеки избирател и демонстрация на интелект и ерудиция.Паднахте до нивото на К.Брейка и в калните борби с него забравихте важните неща.Това ви беше важно и сега му се радвайте.Не съм му фен но и той има последователи а вие ги настроихте срещу себе си.

    22:09 20.04.2026

  • 65 Абе,

    4 2 Отговор
    бития си е бит, ............. !
    Пълен лигльо ! До тук бяхте ! Сбогом !

    22:10 20.04.2026

  • 66 Надзирател при Ставри

    1 2 Отговор
    Опитай пак ...може да може!.

    22:10 20.04.2026

  • 67 Не съм аз

    4 2 Отговор
    Един тип за наркотици може да продаде дори и родната си майка, а този още ще ми говори , че идвал и неговия ред да управлява.Продажник на идеи, същият тип като Бареков, Сидеров, Симеонов(Валери) и т.н. останали шамани в БГ политиката. Мястото ви е на бунището или в затворническото общежитие в Казичане.

    22:11 20.04.2026

  • 68 Има го предаването в архива

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Избор няма":

    Разбира се че е вярно

    22:14 20.04.2026

  • 69 такъв е

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Възраждане":

    както и костя копейкин!

    22:14 20.04.2026

  • 70 Асеновград

    3 0 Отговор
    Мдааа. Време е да си ходите вкъщи. Довижданеее.

    Коментиран от #73

    22:15 20.04.2026

  • 71 Деций

    4 3 Отговор
    Ако спонсора ти и идеен баща Свинчугата изтече в канала,за което има индикации в тази посока,сте политически трупове.Вие показахте на всички хора колко пари струвате .

    22:19 20.04.2026

  • 72 делян

    1 0 Отговор
    Аз това няма да го позволя

    22:21 20.04.2026

  • 73 Кой си ти

    3 3 Отговор

    До коментар #70 от "Асеновград":

    Рудиииииии
    От вън ,от вън ще гледаш парламента
    Жена ти за това ти избега ,неможач
    Са той с пагоните я лющи

    22:32 20.04.2026

  • 74 Ку-ку

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Дент":

    И точно тия, които изброи щяха да "изчегъртат" Борисов, а къде са сега.... 🤣🤣🤣....след около година очаквайте същото и с Боташ-зеления чорап 🙏😂

    22:33 20.04.2026

  • 75 Да бе

    4 0 Отговор
    Той Славчо ви чака на пейката до Волен и няма никакъв шанс да се върнете в НС.

    22:34 20.04.2026

  • 76 България 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Руди няма влизане Меч 🖕 КОПАНАР ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА ПЕЕВСКИ 🐷

    22:41 20.04.2026

  • 77 Хейт

    4 1 Отговор
    Тепърва идва времето на самолетчето към Дубай.

    22:42 20.04.2026

  • 78 България 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Руди няма влизане Меч 🖕 КОПАНАР ЛЪЖЕЦ СЛУГА НА ПЕЕВСКИ 🐷

    22:42 20.04.2026

  • 79 Ами не думай

    3 2 Отговор
    Времето ти отдавна мина. Устат си, не ти пука, каквото ти влезе в празната глава го казваш, но само за да предизвикаш някой, да му опнеш нервите на някой за което са ти платили. Поведението ти обаче е за в кръчмата, на пазара или в махалата, но в НС където се решава съдбата, бъдещето на българите, на България ти се държиш като пубертет, като шут, като ненормален. Да не говорим че осквернихте НС, там правихте покупко-продажба на депутатски глас, доказахте ,че личния интерес клати феса, а не интереса на българският народ.

    22:45 20.04.2026

  • 80 Боко праните гащи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Аааа ич

    22:48 20.04.2026

  • 81 Айдеее...!

    1 0 Отговор
    И тоя бил печеливш от изборите...?!

    22:59 20.04.2026

  • 82 Българин

    3 1 Отговор
    Меча е отзад ти Руди, на теб и на расташки

    23:29 20.04.2026

  • 83 Анонимен

    0 0 Отговор
    Явно този не е в час сам си се надава

    23:35 20.04.2026

  • 84 Анонимен

    1 1 Отговор
    Да му са сиви венците

    23:37 20.04.2026

  • 85 Руди Гела

    1 2 Отговор
    ЦОНЧО КУХА ГЛАВА ГОВОРЕЩА.

    БЕЗМОЗЪЧНА ГЛАВО.от ВЪЗРАЖДАНЕ ЦОНЧО

    БРАВО НА РУДИ

    ЗА БЕЗСМЪРТНИЯ ЛАФ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    00:57 21.04.2026

  • 86 Време е

    1 0 Отговор
    За пребиване на гербавиПсета по улиците!

    01:31 21.04.2026

  • 87 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 88 Пиронът

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Възмутен":

    Аз пък не съм възмутен точно от това че Радостин Василев пусна записа който разкри истинските лица на европейските либерали разбирай българо-мразци Асен Василев кирилчо Петков мошеника и цялата пасмина около тях. Обаче съм изключително възмутен Как може 408 000 българи да гласуват за тази групичка. Също така се радвам че БСП не са в парламента заслужено. Също така се радвам че и ИТН НЕ ВЛЯЗНАХА. Тези две партии са абсолютно предателски структури които би трябвало да бъдат по някакъв начин на казване а не просто народа да ги отстрани от парламента това не е достатъчно. Величия според мене също заслужено не влезнаха макар че от всичките които не влезнаха за тия най ме е яд. Меч с абсолютната си арогантност както в парламента така и извън него заслужено не влезнаха. Другите не мисля да ги коментирам. Наистина не разбирам хората които гласуваха за ГЕРБ и дпс-то за 20 години видяхме ги какво направих да разбирам че в България има 650 000 техни привърженици които одобряват ограбването на държавата така излиза... Истинска трагедия. Видяхме и какво да правиха защо продължавате да гласувате за изпаднали кертаци и мошеници втора трета и четвърта партия са буквално за затвора. А да не изпуснем и Коцето от Възраждане абсолютно един мошеник... На Радев честно не му вярвам но пък вече няма значение защото получи цялата власт и сега може само да гледаме... Стискам му палци на човека поне той да постигне нещо за тази е страдала държава която и без друго отива на затриване

    03:24 21.04.2026

  • 90 Желирано МЕЧе

    0 0 Отговор
    Казаха ти хората, да се снимаш за спомен пред Парламента, да си изядеш Дубайския шоколад и да си одиш на село, у ци.к.анската ма"ала, при събратята ти. Както и Възраждане скоро ще те последват. Тюленът Костя вече строи две къщи в Тюленово, да е в готовност, да има къде да се прибере...
    Както сега и Величие се прибират по Ветрино и околностите. Както ИТН сега си търсят работа кой-откъде е...

    03:41 21.04.2026

  • 91 Дон Отворко

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Пиронът":

    ПП-ДБ е последната издънка на десни партии особено ДБ и беше много здравословно да са в коалиция с Радев в Правителството.
    Сега Зеленият чорап ще отвори вратите за кражби и комисионни на неговите кукловодите и "инвеститори" и Бойко - кра.деца и Прасенцето ще ни се видят като детска градина.
    Бог да пази България, защото българите са полудели и изкуфели!

    04:50 21.04.2026

  • 92 Истината е нужна!

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Вярвате ли си на написаното или само си мечтае те?
    РР е взел по договорът с Боташ "само 5МЛН.USD и е вкарал България в разходи 4,5МЛРД.USD за 10г(с лихвите).
    Трайчо тръгна да предоговаря с Боташ но сега турците ще покажат червен картон на Зеления чорап.... ДЖАНЪМ ВЗЕЛ СИ КОМИСИОН, КАКВО ОЩЕ ИСКАШ?

    05:03 21.04.2026

  • 93 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Руди го употребиха и го изгвърлиха никому не нужен ,висна му гела .Плевенски ром.

    05:26 21.04.2026

