Радостин Василев заизборите: Сърдя се само и единствено на себе си
23 Април, 2026 18:42 2 900 43

15 000 гласа не ни достигнаха, разкри лидерът на МЕЧ

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърдя се само и единствено на себе си. Това заяви в предаването „Лице в лице“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев, коментирайки резултата на партията след парламентарните избори на 19 април.

В неделя МЕЧ не събра необходимия брой гласове и не премина бариерата от 4% за влизане в Народното събрание.

„За мен беше много неочаквано „Прогресивна България“ на Румен Радев да събере такава голяма подкрепа. С колегите от МЕЧ изпитваме огромно разочарование. Няколко дни наистина се питах, след толкова много усилия, които вложихме в парламента и в кампанията, защо останахме извън НС. Но в крайна сметка народът решава“, обясни Василев.

Според него „Прогресивна България“ няма да има оправдания, че коалиционните партньори пречат или не могат да съберат необходимите гласове.

„Нашият вот се потвърди от миналите избори, но голямата избирателна активност, което е нещо много хубаво, направи така, че да имаме 3,25% - 15 000 гласа не ни достигнаха“, сподели лидерът на МЕЧ.

Той сподели, че се сърди само и единствено на себе си. „Не мога да се откажа заради тези 105 000 души, които ни подкрепиха. МЕЧ остава най-голямата партия извън парламента - победихме БСП, АПС, „Величие“ и останалите“.

„Със сигурност, след като аз съм най-разпознаваемото лице в МЕЧ, вината е изцяло моя. Сбъркали сме дотолкова, доколкото съм подценили някои ненужни битки, които водех за истината с партии в парламента“, коментира Василев.

По думите му е било грешка, че е отделил толкова много време на „Величие“. „Твърде много енергия вложих да докажа, че вътре има измамници“.

„С много по-малко усилия други партии спечелиха доверието на хората. За мен резултатът на „Сияние“ е необясним. Това е пълна измама, зад която стоят кукловодите, които бяха след ИТН - конкретно Орлин Алексиев. Това е проект, който е създаден да пречи“, смята лидерът на МЕЧ.

Според него партията не е объркала нищо в парламента. „Най-смислените закони бяха от МЕЧ, най-смислените проекти в полза на хората също. Аз съм създал много силен екип с колегите. Най-големият ми страх е да не ги загубя, защото инструментите ни за политическа дейност в момента силно намаляват. Изпаднахме незаслужено, но грешките са предимно в мен“, обясни той.

„Резултатът много силно ме разочарова. Получихме стотици съобщения, че не трябва да се отказваме. Ако бях с по-нисък резултат, със сигурност щях да го направя. Но огромната подкрепа и екипът на МЕЧ ме кара да продължавам напред. Оставаме в политиката“, заяви Василев.

По думите му МЕЧ не е намалила резултата си, а го е повторила. „При такава избирателна активност това означава, че без Румен Радев на терен, ние сме щели да имаме 300 000 гласа“.

Радостин Василев коментира и оставката на и. ф. Борислав Сарафов. Според него тя е била дирижирана.

„Хората на Радев са с него, дано да не съм прав. Това е опит за преструктуриране на едно голямо задкулисие с назначаването на и. ф. Ваня Стефанова, която е назначена от Сарафов. За мен истината там може да се разкрие, ако „Прогресивна България“ направят бърза промяна на ВСС“, обясни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 39 Отговор
    Радостин, Костадин, и Ивелин ще свалят Льотчика на зима.

    Коментиран от #10, #33

    18:44 23.04.2026

  • 2 Червената

    27 27 Отговор
    олигархия зад Радев , превзела държавата , кое е неочаквано ?

    18:45 23.04.2026

  • 3 На путин не си ли сърдит

    21 5 Отговор
    15 000 ×100 евро ако беше дал щеше си у парламента

    18:46 23.04.2026

  • 4 Хламидията

    14 2 Отговор
    Пак се е възоалила!

    18:47 23.04.2026

  • 5 Гуньо Простиа

    28 4 Отговор
    Довиждане, довиждане…

    18:49 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този

    22 25 Отговор
    Прави се на ударен.Руско мекере под прикритие на националист.Пуснаха ги такива да лаят вместо Радев срещу ППДБ,срещу Европа и ГЕРБ.Никога срещу Русия и Радев.Изпълни си мисияата сега с парите иди и си купи къща в чужбина като другите.Докога ще ви лъжат все по един и същи начин.Вие дето сте отишли немили недраги по чужбина и не знаете на кой свят сте с тези телефони никога няма да се върнете в нормална държава.

    Коментиран от #30

    18:49 23.04.2026

  • 8 Пело Пияндето

    38 10 Отговор
    Нищо не става от Василев. Лъжлив и противен тип.

    18:51 23.04.2026

  • 9 Сърди се само и единствено на себе си

    26 6 Отговор
    а ние пък на мичето че ни занимава с теб

    18:51 23.04.2026

  • 10 Малеееее

    24 13 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ивелин е пич, но Костадин и този от снимката Радостин са за затвора.

    Коментиран от #12

    18:52 23.04.2026

  • 11 Прав си

    33 8 Отговор
    С твоята самонадеяност и с вулгарщината си,
    много наподобяваше на двата нереза,които всички ненавиждаме.
    Сърди се на себе си.

    18:55 23.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    30 2 Отговор
    Дубай показа истинското му лице, на чалгар

    18:57 23.04.2026

  • 14 Гост

    24 1 Отговор
    Ако не беше ги "връзвал" и ги "влачил по центъра" можеше и да ти върже да си вътре. Ама понеже си тарикат и агресант и си отвън

    18:58 23.04.2026

  • 15 Хахахаха

    24 1 Отговор
    Че на кой друг е трябвало иначе да се сърдиш?

    18:59 23.04.2026

  • 16 Деций

    35 4 Отговор
    Аз се чудя на акъла на тези които са гласували за теб?Връзката ти с Пеевски се открои доста ясно,за хората които следят всичките ти действия.Язък за Краси Манов и Комитова,хайде до някъде и Радулов,останалите сте отпадъци, особено ти си доказано професионален предател .Дават ти службите на Пеевски един запис и ти си глашатая с "високите нравствени качества" който предава своите хора Всъщност ти си бил винаги пуснст ксто подвидница в различните групи.Та така де, много хубаво стана ,че ще гледаш парламента от вън.

    Коментиран от #21

    19:01 23.04.2026

  • 17 Юрий

    8 10 Отговор
    Ако Радев не направи реформи а замени едни с други ще бъде краят му. Видяхме го много пъти.
    Дори да бяхте в парламента единствено имахте прави на предложения както досега. .
    Българите са доказани с това че повтарят едни и същи грешки до безкрай.
    От години казвам че еволюция е невъзможна.
    Трябва Велико народно събрание и смяна на модела на управление с пряка демокрация и експертно правителство.
    Докато не стане това ще се въртите на въртележката

    Коментиран от #23

    19:01 23.04.2026

  • 18 рудко

    21 4 Отговор
    все пак докопа субсидийка я си купи ново bmw не го мисли

    19:06 23.04.2026

  • 19 авантгард

    10 1 Отговор
    Историята показва, че само с гръмки приказки не може да се побеждава.
    Би могло, евентуално, ако са придружени и с гръмки дехствия.
    Но и тогава няма гаранция.
    Понякога е просто неподходящо време и място.

    19:11 23.04.2026

  • 20 Дориана

    26 2 Отговор
    Радостин Василев да е наясно, че точно агресивната и злобна риторика към опонентите му го провалиха. Сега като загуби изборите продължава със същата реторика към Прогресивна България. Той е непредсказуем и предаде дори ППДБ. Готов е да предаде и стъпче всеки стига той да се изкачи.Така, че предатели нямат място вече в Парламента.

    Коментиран от #27

    19:17 23.04.2026

  • 21 Дориана

    19 3 Отговор

    До коментар #16 от "Деций":

    Да, точно така, той е доказан предател и жаден за власт, но си получи Възмездието.

    19:23 23.04.2026

  • 22 ФУСТАТА НА РАДОСТИН

    20 1 Отговор
    А НЕ СЕ ЛИ СЪРДИШ НА ОНЯ АДВОКАТ ДО ТЕБЕ ДЕТО ТЕ НАПРАВИ СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН КАТО СЕ ЗАЯДЕ С КИРО БРЕЙКА , НЕ СЕ ПРАВИ НА СВЕТА ВОДА ХНЕНАПИТА БЕ ТЪПАКО !

    19:26 23.04.2026

  • 23 Най наложително

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Юрий":

    е промяна правилника за работа на нс - заплати, превилегии, ваканции, кюфтета и т.н.

    19:31 23.04.2026

  • 24 Бат Венце Сикаджията

    13 2 Отговор
    Радко ще види вече парламент на мойта сватба.

    19:48 23.04.2026

  • 25 АЗ ПЪК

    10 2 Отговор
    Аз пък най-после те харесах на тези избори…щом генерала е вече на власт мафия няма да има и ни меча ми трябва ни мафията!

    Коментиран от #26

    19:51 23.04.2026

  • 26 НС е мафия

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "АЗ ПЪК":

    Най-наложително е промяна правилника за работа на нс - имотни деклации, работно време, заплати, превилегии, ваканции, кюфтета и т.н.

    19:54 23.04.2026

  • 27 Старшина Боташ

    4 14 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Вие ,знаете ли колко десетки хора е предал кРадев Боташов?! И въпреки че е разведена кюрва и биполярен и рид и предател го избрахте...

    Дай нека друга логика мадам

    Коментиран от #28

    19:55 23.04.2026

  • 28 дед

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от "Старшина Боташ":

    Олигофренските плоски размисли по-добре да ги споделяш единствено със жена си!

    20:06 23.04.2026

  • 29 Ван Дал

    13 1 Отговор
    Всички до един от Рудко до Шишко и Барбалей са си мечтали да бъдат в позицията на генерал Радев. Представяли са си как от трибуната на НС държат пламенна реч и чертаят светлото бъдеще на род и Родина. Демонстрират познания, сила и експертност по всички въпроси. Там са магистралите, тунелите под Балкана и мостовете по Дунава. Бизнес центрове, индустриални зони, инвестиции- всичко им е ясно като 2 и 2 е 4. Обаче тия артисти, някой от тях са вече над 20 години на сцената, а сцената пропадна, инсталацията даде на късо, покрива прокапа и зрителя избяга, избяга при Генерала. Да им спестим терзанията, да спрат да умуват и да си знаят, ние знаем, че те не стават, много ги търпяхме.

    Коментиран от #39

    20:18 23.04.2026

  • 30 .....

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Този":

    "Никога срещу Русия и Радев."
    Таралежеше се финално и на Радев, освен на всички други, вкл. на и.д. през. Йотова. Повярвал си е, че е Месия, а така се пада на земята от високо.. ..

    20:30 23.04.2026

  • 31 Хмм

    10 0 Отговор
    Президентът кара стар опел а Дубаецът бори корупцията с БМВ с номер 5555 и цена между 140 и 300 хиляди лева, разходката до Дубай навръх националния празник Трети март, точно тогава там са били пеевски и спецов

    20:45 23.04.2026

  • 32 Завалията не бил очаквал ?!

    4 2 Отговор
    Гелчо, връщай се на Плевен, нямаш работа в София !

    20:51 23.04.2026

  • 33 ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мечти....

    20:58 23.04.2026

  • 34 Кардараш

    4 2 Отговор
    Наши си, кардарашки работи. Мешарето ще ги обсъждаме.

    21:04 23.04.2026

  • 35 Шаран БГ

    3 2 Отговор
    И аз съжелявам, че МЕЧ не са у Парламента!!
    Може да са всякакви, НО в последната "Лъжлива говорилня" МЕЧ бяха коректив на всичко ненормално. Явно, или не са имали достатъчно пари, или са се стиснали прекалено мчного. Предизборната им кампания я нямаше никаква !!

    21:21 23.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вожда

    2 2 Отговор
    Сърдиш се на себе си, но не пропусна АВАНСОВО да оплюеш партията на Радев. Да не останеш назад от останалите.

    21:39 23.04.2026

  • 38 Най после

    2 1 Отговор
    Такива недоразумения като Меч,Величие ,ИТН са вън от парламента стига вече разни циркаджии да ги гледаме по студията

    21:46 23.04.2026

  • 39 Ван Дал

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ван Дал":

    Браво много добре си го написал

    21:48 23.04.2026

  • 40 Хахаха

    1 0 Отговор
    Скапан боклук ренегат

    22:10 23.04.2026

  • 41 Няма такова гнусно същство

    0 0 Отговор
    като това на снимката.

    23:01 23.04.2026

  • 42 Този май

    0 0 Отговор
    наистина си вярва?!

    Невероятно!

    23:21 23.04.2026

  • 43 Дедо

    0 0 Отговор
    Абе сиганина си е сиганин.

    23:31 23.04.2026

