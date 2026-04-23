Радостин Василев заизборите: Сърдя се само и единствено на себе си

Сърдя се само и единствено на себе си. Това заяви в предаването „Лице в лице“ лидерът на МЕЧ Радостин Василев, коментирайки резултата на партията след парламентарните избори на 19 април.

В неделя МЕЧ не събра необходимия брой гласове и не премина бариерата от 4% за влизане в Народното събрание.

„За мен беше много неочаквано „Прогресивна България“ на Румен Радев да събере такава голяма подкрепа. С колегите от МЕЧ изпитваме огромно разочарование. Няколко дни наистина се питах, след толкова много усилия, които вложихме в парламента и в кампанията, защо останахме извън НС. Но в крайна сметка народът решава“, обясни Василев.

Според него „Прогресивна България“ няма да има оправдания, че коалиционните партньори пречат или не могат да съберат необходимите гласове.

„Нашият вот се потвърди от миналите избори, но голямата избирателна активност, което е нещо много хубаво, направи така, че да имаме 3,25% - 15 000 гласа не ни достигнаха“, сподели лидерът на МЕЧ.

Той сподели, че се сърди само и единствено на себе си. „Не мога да се откажа заради тези 105 000 души, които ни подкрепиха. МЕЧ остава най-голямата партия извън парламента - победихме БСП, АПС, „Величие“ и останалите“.

„Със сигурност, след като аз съм най-разпознаваемото лице в МЕЧ, вината е изцяло моя. Сбъркали сме дотолкова, доколкото съм подценили някои ненужни битки, които водех за истината с партии в парламента“, коментира Василев.

По думите му е било грешка, че е отделил толкова много време на „Величие“. „Твърде много енергия вложих да докажа, че вътре има измамници“.

„С много по-малко усилия други партии спечелиха доверието на хората. За мен резултатът на „Сияние“ е необясним. Това е пълна измама, зад която стоят кукловодите, които бяха след ИТН - конкретно Орлин Алексиев. Това е проект, който е създаден да пречи“, смята лидерът на МЕЧ.

Според него партията не е объркала нищо в парламента. „Най-смислените закони бяха от МЕЧ, най-смислените проекти в полза на хората също. Аз съм създал много силен екип с колегите. Най-големият ми страх е да не ги загубя, защото инструментите ни за политическа дейност в момента силно намаляват. Изпаднахме незаслужено, но грешките са предимно в мен“, обясни той.

„Резултатът много силно ме разочарова. Получихме стотици съобщения, че не трябва да се отказваме. Ако бях с по-нисък резултат, със сигурност щях да го направя. Но огромната подкрепа и екипът на МЕЧ ме кара да продължавам напред. Оставаме в политиката“, заяви Василев.

По думите му МЕЧ не е намалила резултата си, а го е повторила. „При такава избирателна активност това означава, че без Румен Радев на терен, ние сме щели да имаме 300 000 гласа“.

Радостин Василев коментира и оставката на и. ф. Борислав Сарафов. Според него тя е била дирижирана.

„Хората на Радев са с него, дано да не съм прав. Това е опит за преструктуриране на едно голямо задкулисие с назначаването на и. ф. Ваня Стефанова, която е назначена от Сарафов. За мен истината там може да се разкрие, ако „Прогресивна България“ направят бърза промяна на ВСС“, обясни той.