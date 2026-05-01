След побоя: Продължават да заплашват пострадалия глухоням мъж в Габрово

Продължава напрежението след протеста заради отвлечен и пребит глухоням мъж в Габрово. Нападателите са на свобода и чрез социалните мрежи отправят нови заплахи към пострадалия.

47-годишният Георги Маринов остава в тежко състояние в Клиниката по хематология в болницата в Плевен. В негова защита десетки излизат на протест, припомни бТВ.

"Брат ми е 50 на 50 в болницата в Плевен, не дават гаранции докторите след лечението, че ще се нормализира, че ще се оправи - никаква гаранция няма за него! Те толкова са се гаврили, били са го с боксови ръкавици, изхвърлен на улицата, допълнително го бият!"

Близките на пострадалия казват, че нападателите не спират да отправят заплахи към тях чрез социалните мрежи. Настояват за мерки от органите на реда.

"От тях се иска да си свършат работата, заради това са институциите, а не някой да дойде от някой град и да отвлече някого си", казва Станчо Михайлов, чичо на пострадалия.

"Настояваме правосъдието да бъде справедливо към нас, искаме тези хора да си платят за това, което извършиха", твърди Жана Симеонова.

Близките на Георги настояват нападателите да бъдат задържани и съдени. За да бъдат разпитани обаче, е нужен жестов преводач, какъвто в областта няма. И днес пред съда в Габрово има засилено присъствие на полиция и жандармерия, а по случая е образувано досъдебно производство.