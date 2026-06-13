Автомобилният експерт Филип Лазаров: Всички знаят къде се правят гонките. Липсата на контрол идва от самия контрол

Преди пет години направихме експеримент какво се случва, когато кола се вреже с убийствена скорост в автобус, и сега виждаме същите ситуации в реалния живот. Притеснявам се, че се превръщам в пророк. Това заяви автомобилният експерт Филип Лазаров, по-известен като Филип от „Бричка”, в предаването "Събуди се" по NOVA, коментирайки зачестилите случаи на незаконни гонки и тежки катастрофи.





Повод за гостуването му е тежкият инцидент от миналата седмица на столичното „Челопешко шосе”. Според Лазаров за една година нищо в държавата не се е променило по отношение на безопасността.

Къде е контролът?



Колкото до това от къде идва липсата на контрол върху джигитите на пътя, той е категоричен: „Липсата на контрол идва от самия контрол. Всички знаят къде се случват тези гонки. Във всеки квартал има по пет автомобила и петима собственици, които правят тези неща. От бабата до най-младото дете знаят кои са те. Повечето от тях се снимат и качват видеата в социалните мрежи – датите и часовете са публични. Учудвам се, че това въобще е тема, тук няма никаква тайна”.



Експертът изрази възмущение от разположението на камерите за скорост. По думите му те често се поставят на места, където ограничението е ниско, само с цел събиране на глоби от обикновените шофьори, а не на участъци с реална концентрация на ПТП.



„Човекът, който има възможност да си купи кола за 100 хиляди лева, не се притеснява от това, че ще му вдигнат глобата от 100 на 200 лева. Това няма да го спре”, категоричен е Лазаров.



Нужда от писти и образование



Филип от „Бричка” посочи, че гонките се правят най-вече заради комплекси и желание за показност пред другите. „Това не е демонстрация на умения на спортист, а показване на възможностите, които инженерите са вложили в автомобила”, коментира той.



Според него държавата трябва да предприеме дългосрочни стъпки. На първо място – изграждане на бази за автомобилните ентусиасти. „Един лекоатлет може да тича на стадион, плувецът – в басейн, но автомобилистите нямат база. Колко струва да се асфалтира една отсечка от 400 метра или един полигон на фона на цялата държава? Ние сме нация от автомобилисти, а нямаме места за обучение”, казва той.



На второ място Лазаров посочи необходимостта от адекватно обучение на младите шофьори и възпитание от най-ранна възраст. Според него 80% от хората на улицата не могат да управляват автомобил правилно.

Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна. В петък в Бургаска област отчетоха 16 установени случая на организирани гонки от началото на годината. Опитите на полицията да противодейства на тази агресия по пътищата ще продължат с пълна сила през целия летен сезон по Черноморието.

Един от най-натоварените булеварди в Бургас, по който минава трафикът от и за АМ „Тракия“, често се превръща в арена на незаконни състезания през нощта. Жителите на града подават множество сигнали и до омбудсмана заради шума от дрифтове. Полицията противодейства с дронове и мобилни камери.



Нови наказания за шофьорите нарушители



Само в Бургас има над десет места, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с автомобили и мотоциклети. Сред тях са пътни участъци със слабо движение нощем, изоставени паркинги, старото летище на авиобаза „Равнец“ и паркингите на големите търговски центрове. Всички тези локации отдавна са известни на Пътна полиция.



Какъв е профилът на нарушителя?



От над 20 години Яна е преподавател по теория и практика на бъдещи шофьори. При нея за възстановяване на отнети контролни точки идват стотици водачи. Според нея профилът на агресора на пътя често е един и същ – човек със склонност да поема рискове.



„Има повтаряемост – обикновено нарушенията са за едно и също. Например, идва някой, на когото всички точки са отнети само за липса на предпазен колан. Казва: „Няма да го нося този колан“. Полицаят му обяснява, че ще му вземат книжката, но той продължава. По същия начин е и със скоростта. Казват: „Имам пари, ще си плащам глобите, но ще карам с висока скорост“, обяснява преподавателката. По думите ѝ автомобилите, предпочитани от любителите на дрифта, задължително са с мощни двигатели и със задно предаване.



Специалистите посочват, че освен глобите и отнемането на книжки, може да се помисли и за извеждане на агресорите от пътното платно чрез изграждане на регламентирани места. Идеята е там любителите на високите скорости да могат да шофират контролирано и срещу заплащане.



Старши инспектор Пламен Николов, началник на Пътна полиция – Бургас, разкри в ефира на "Събуди се" по NOVA, че вече има подобно инвестиционно намерение за изграждане на такава писта в близост до града, макар проектът все още да не е реализиран.



Проверки на доходите и системните нарушители



Междувременно органите на реда предприемат нов подход към системните джигити. „Те са изведени от масивите на ОДМВР-Бургас. При всяка проверка на пътя ще им бъдат връчвани всички натрупани наказателни постановления и електронни фишове“, категоричен бе инспектор Николов.



Полицията вече анализира и водачи, които демонстрират висок стандарт на живот и карат мощни автомобили, които не отговарят на официалните им доходи. „Правят се проверки за съответствие между трудовите доходи и стойността на притежаваните автомобили. При несъответствия се изготвят доклади и се изпращат сигнали към компетентните институции“, обясни началникът на Пътна полиция, като подчерта, че тази мярка е постоянна, а не просто кампанийна.



Засиленият контрол ще продължи през целия летен сезон. Над 240 униформени са на терен по Южното Черноморие, като в Несебър вече работят и първите командировани полицаи от вътрешността на страната.