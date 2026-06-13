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Автомобилният експерт Филип Лазаров: Всички знаят къде се правят гонките. Липсата на контрол идва от самия контрол
  Тема: Войната на пътя

Автомобилният експерт Филип Лазаров: Всички знаят къде се правят гонките. Липсата на контрол идва от самия контрол

13 Юни, 2026 09:47, обновена 13 Юни, 2026 09:54 1 142 20

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Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна

Автомобилният експерт Филип Лазаров: Всички знаят къде се правят гонките. Липсата на контрол идва от самия контрол - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

Преди пет години направихме експеримент какво се случва, когато кола се вреже с убийствена скорост в автобус, и сега виждаме същите ситуации в реалния живот. Притеснявам се, че се превръщам в пророк. Това заяви автомобилният експерт Филип Лазаров, по-известен като Филип от „Бричка”, в предаването "Събуди се" по NOVA, коментирайки зачестилите случаи на незаконни гонки и тежки катастрофи.


Повод за гостуването му е тежкият инцидент от миналата седмица на столичното „Челопешко шосе”. Според Лазаров за една година нищо в държавата не се е променило по отношение на безопасността.

Къде е контролът?

Колкото до това от къде идва липсата на контрол върху джигитите на пътя, той е категоричен: „Липсата на контрол идва от самия контрол. Всички знаят къде се случват тези гонки. Във всеки квартал има по пет автомобила и петима собственици, които правят тези неща. От бабата до най-младото дете знаят кои са те. Повечето от тях се снимат и качват видеата в социалните мрежи – датите и часовете са публични. Учудвам се, че това въобще е тема, тук няма никаква тайна”.

Експертът изрази възмущение от разположението на камерите за скорост. По думите му те често се поставят на места, където ограничението е ниско, само с цел събиране на глоби от обикновените шофьори, а не на участъци с реална концентрация на ПТП.

„Човекът, който има възможност да си купи кола за 100 хиляди лева, не се притеснява от това, че ще му вдигнат глобата от 100 на 200 лева. Това няма да го спре”, категоричен е Лазаров.

Нужда от писти и образование

Филип от „Бричка” посочи, че гонките се правят най-вече заради комплекси и желание за показност пред другите. „Това не е демонстрация на умения на спортист, а показване на възможностите, които инженерите са вложили в автомобила”, коментира той.

Според него държавата трябва да предприеме дългосрочни стъпки. На първо място – изграждане на бази за автомобилните ентусиасти. „Един лекоатлет може да тича на стадион, плувецът – в басейн, но автомобилистите нямат база. Колко струва да се асфалтира една отсечка от 400 метра или един полигон на фона на цялата държава? Ние сме нация от автомобилисти, а нямаме места за обучение”, казва той.

На второ място Лазаров посочи необходимостта от адекватно обучение на младите шофьори и възпитание от най-ранна възраст. Според него 80% от хората на улицата не могат да управляват автомобил правилно.

Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна. В петък в Бургаска област отчетоха 16 установени случая на организирани гонки от началото на годината. Опитите на полицията да противодейства на тази агресия по пътищата ще продължат с пълна сила през целия летен сезон по Черноморието.

Един от най-натоварените булеварди в Бургас, по който минава трафикът от и за АМ „Тракия“, често се превръща в арена на незаконни състезания през нощта. Жителите на града подават множество сигнали и до омбудсмана заради шума от дрифтове. Полицията противодейства с дронове и мобилни камери.

Нови наказания за шофьорите нарушители

Само в Бургас има над десет места, на които се провеждат нерегламентирани гонки и дрифтове с автомобили и мотоциклети. Сред тях са пътни участъци със слабо движение нощем, изоставени паркинги, старото летище на авиобаза „Равнец“ и паркингите на големите търговски центрове. Всички тези локации отдавна са известни на Пътна полиция.

Какъв е профилът на нарушителя?

От над 20 години Яна е преподавател по теория и практика на бъдещи шофьори. При нея за възстановяване на отнети контролни точки идват стотици водачи. Според нея профилът на агресора на пътя често е един и същ – човек със склонност да поема рискове.

„Има повтаряемост – обикновено нарушенията са за едно и също. Например, идва някой, на когото всички точки са отнети само за липса на предпазен колан. Казва: „Няма да го нося този колан“. Полицаят му обяснява, че ще му вземат книжката, но той продължава. По същия начин е и със скоростта. Казват: „Имам пари, ще си плащам глобите, но ще карам с висока скорост“, обяснява преподавателката. По думите ѝ автомобилите, предпочитани от любителите на дрифта, задължително са с мощни двигатели и със задно предаване.

Специалистите посочват, че освен глобите и отнемането на книжки, може да се помисли и за извеждане на агресорите от пътното платно чрез изграждане на регламентирани места. Идеята е там любителите на високите скорости да могат да шофират контролирано и срещу заплащане.

Старши инспектор Пламен Николов, началник на Пътна полиция – Бургас, разкри в ефира на "Събуди се" по NOVA, че вече има подобно инвестиционно намерение за изграждане на такава писта в близост до града, макар проектът все още да не е реализиран.

Проверки на доходите и системните нарушители

Междувременно органите на реда предприемат нов подход към системните джигити. „Те са изведени от масивите на ОДМВР-Бургас. При всяка проверка на пътя ще им бъдат връчвани всички натрупани наказателни постановления и електронни фишове“, категоричен бе инспектор Николов.

Полицията вече анализира и водачи, които демонстрират висок стандарт на живот и карат мощни автомобили, които не отговарят на официалните им доходи. „Правят се проверки за съответствие между трудовите доходи и стойността на притежаваните автомобили. При несъответствия се изготвят доклади и се изпращат сигнали към компетентните институции“, обясни началникът на Пътна полиция, като подчерта, че тази мярка е постоянна, а не просто кампанийна.

Засиленият контрол ще продължи през целия летен сезон. Над 240 униформени са на терен по Южното Черноморие, като в Несебър вече работят и първите командировани полицаи от вътрешността на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Остап Бендер

    3 0 Отговор
    Спасението на давещите се е дело на самите давещи се.

    10:00 13.06.2026

  • 2 Ма как

    7 2 Отговор
    ще управляват правилно, като даже не си знае колата къде върви. Затова навремето първо имаше изпит на полигон, и упражненията бяха за време. Като го изкараш, тогава на улицата, и из движението.

    Коментиран от #18

    10:01 13.06.2026

  • 3 Търтеи

    15 1 Отговор
    Милицията най обича да не работи. 50 % съкращения и всички ще работя 100% ефективно.

    10:02 13.06.2026

  • 4 Малката Мута

    10 0 Отговор
    Ца едва бира могат да ти конфискуват колата и да те осъдят, а за това не може.
    Конфискация и 5 години в затвора, без "от" - "до"

    10:04 13.06.2026

  • 5 По Симеон Велики и по Илия Янулов

    6 0 Отговор
    също и по бул. България. Как може по такава наклонена улица да се допускат колелета по нанадолнище посред бял ден имам чувството че са с 200 км в ч. Цяло чудо е ако няма жертви но може и да се крият. Не вярвам на никого.

    10:07 13.06.2026

  • 6 Част от мутренските коли които правят

    11 0 Отговор
    Гонки го виждаме от години по улиците .

    10:09 13.06.2026

  • 7 Баба Кина

    15 0 Отговор
    Всичко ви е в главите, Фейсбук, дефилирането пред плебеите в кварталното елитно заведение. Всичко е в показността- елате ме вижте, аз съм над нещата и закона, имам вуйчо Владика и съм фрашкан с мънгизи. Това е манталитета на джуките, брадите, черните лимузини или цветните по детски бегачки. Демонстрация на анаболна мощност, естетическ- хирургическа големина и изобилие от пари без данъци. От всичко това прозира едно единствено недосатъче- мозъче като на врабче- оче!

    10:11 13.06.2026

  • 8 Гост

    9 0 Отговор
    За пистите е прав човека! Но колко летища има в България с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ! ТА ТЕЗИ "ПИЛОТИ" МОГАТ ДА СИ ПРАВЯТ ГОНКИТЕ НА ТЯХ срещу съответното заплащане. Но целта на келешите е друга: Да докажат, че са нещо,което закона не може да хване!

    Коментиран от #19

    10:12 13.06.2026

  • 9 Левски

    5 1 Отговор
    Питам всички, които не спазват ЗДП. Защо, като ходят в Гърция, спазват правилата, а тука не? Същия въпрос е и за КАТ. Имам книжка от 1986г. и имам златен талон.

    10:12 13.06.2026

  • 10 Линда

    9 1 Отговор
    Сами научихте народа на чака рака а сега ревете . Мой човек , ще оправим нещата , рушвети , ахуе иху после тихо .

    10:13 13.06.2026

  • 11 Цедката на Дарвин

    6 0 Отговор
    Колкото повече гонки, толкова по-малко живи батки.

    10:16 13.06.2026

  • 12 Боже, божееее...

    9 3 Отговор
    и тоя смешник с туба каналчето за каруци пета уотреба го назначиха за "експерт" 😂😂

    10:31 13.06.2026

  • 13 Реалист

    6 0 Отговор
    При първо нарушение конфискация на автомобила , книжката на трупчета за година - две. При следващо затвор поне 5 години и тн. Това не е научно-фантастичен филм, а мерки в държави като Франция, Белгия, Швеция и тн. Но тук не можело да стане ?? Защо да не може , бе аланкоолу ? Защото дечицата на мутро-комунистите са първите които ще изгорят , 90 % от тези надрусани лай.ненца.са тези със скъпите коли. Вината е на родителите, не може на келеш на 18 години да купиш кола 300 + коня и да търсиш разум. Бъдете здрави !

    10:39 13.06.2026

  • 14 факт

    3 0 Отговор
    бой с тояги и у тухларната

    10:41 13.06.2026

  • 15 Вакум

    2 1 Отговор
    Кой и кога реши, че либерализъм означава беззаконие и отменя Конституцията?
    Колкото повече закони се произвеждат, колкото повече агенции и службички се размножават, толкова повече се умножава хаосът и се унищожава не само обществото, но и човека.
    Усещането е, че цялата държава работи в организирана престъпна слепота в интерес на
    шайка българомразци.
    А на българите дали им пука, или бързат да се приспособят към отровната среда?
    Едно е сигурно, че с молитви и с коментари болести не се лекуват.

    Коментиран от #16

    11:21 13.06.2026

  • 16 Българомохамедани са

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Вакум":

    Българомразците. Съжалявам да го кажа. И еничарите.

    11:41 13.06.2026

  • 17 Благо Джизъса

    1 0 Отговор
    Тоа е един експерт,колкото аз съм фудболиз

    11:43 13.06.2026

  • 18 Антикомуне

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ма как":

    Я кажи кога е било това време?? Много ми е интересно, защото имам книжка от 1991. Явно е било преди това, в годините на развития сициализъм и диктатурата на Пролетариата, 😂😂😂

    11:45 13.06.2026

  • 19 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Тези комплексари без мозък няма да отидат на определените писти да си правят гонки защото това не е фукня.А те ги правят само за да се фукат.Примати са това не хора.

    11:51 13.06.2026

  • 20 росен

    0 0 Отговор
    В Русе едно от местата къдрто се правят гонки минава точно пред КАТ. Голям майтап а!?

    12:00 13.06.2026

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