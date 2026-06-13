От МБАЛ - Благоевград обясниха защо управителят взел 36 хиляди евро през февруари - изплатили му и 58 дни неползван отпуск

Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график.
Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите, от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова.
В официална позиция до медиите от лечебното заведение предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март.
От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи.
Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Парите са налични по сметка на болницата и ще бъдат разплатени при доставката и монтажа на техниката.
Около 2,2 млн. евро са текущи задължения към доставчици, фонд "Работна заплата", осигурителни и данъчни задължения.
По отношение на заплатата на изпълнителния директор, от държавната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно Единен калкулатор за изчисляване на възнагражденията на управителите и контролни органи в държавните лечебни заведения.
Цитираното възнаграждение от 36 хиляди евро за месец февруари включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с Единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от предходния договор за управление.
От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, като печалбата е 76 хиляди евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #8
09:41 13.06.2026
2 Абе
Коментиран от #7, #37
09:41 13.06.2026
3 Олелееее
09:41 13.06.2026
4 Питане
Коментиран от #9, #21, #22, #28
09:42 13.06.2026
5 Шеф на русенска частна
09:42 13.06.2026
6 Факт
09:43 13.06.2026
7 Ах Ох
До коментар #2 от "Абе":Сигурно са го уволнили и пак назначили, ахахахахахаааа 🤣💶🥳🖕
09:43 13.06.2026
8 Браво
До коментар #1 от "Без име":Тъкмо щях да напиша същата сметка, и че миналата година е вземал примерно по 25 000 лева в общинска болница!
09:43 13.06.2026
9 Сталин
До коментар #4 от "Питане":По скоро е кошерен талибан
Коментиран от #20
09:43 13.06.2026
10 ООрана държава
09:44 13.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ван мaaмy
09:45 13.06.2026
13 Сталин
Коментиран от #24
09:50 13.06.2026
14 Kaлпазанин
09:52 13.06.2026
15 Хасковски каунь
Въведете индивидуалната здравна карта и всичко ще си дойде на мястото !!!!
09:52 13.06.2026
16 Тарикат
09:53 13.06.2026
17 Хубаво
09:53 13.06.2026
18 Противно прасе уж лекар
09:54 13.06.2026
19 Хмм
09:54 13.06.2026
20 Съдия
До коментар #9 от "Сталин":Талибана си ти муми, а той е комуняга !
Казах !!!
Коментиран от #33
09:54 13.06.2026
21 виктория
До коментар #4 от "Питане":гербераст е!!!
Коментиран от #32
09:55 13.06.2026
22 Мутата
До коментар #4 от "Питане":Тоя е от новите кумунисти - ДБ, ПП и друг сбирнщайн
09:56 13.06.2026
23 МВР служител
09:56 13.06.2026
24 Михал Стоянов
До коментар #13 от "Сталин":Помним,помним и как щяха да ни постилат едва ли не килимчета на входа в новите частни магазини за да им влезем.Въобще, всеки ще може да бъде всичко. (ЗООТРОПОЛИС) . На тъпите седесари мантрите от онова време.
09:57 13.06.2026
25 Мнение
09:57 13.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мнение
10:00 13.06.2026
28 Пешо
До коментар #4 от "Питане":Ааа чакай чакай... тази схема си е чисто демокраатична. Вие викахре кой не скача е червен преди 37 години.... стига с тея комунисти..... и трактористи. Вече сме в демокрация... давайте живейте. Борете се с неправдите по демократичен начин.
10:14 13.06.2026
29 Винкело
10:14 13.06.2026
30 0407
10:16 13.06.2026
31 Тома
10:18 13.06.2026
32 Питане
До коментар #21 от "виктория":Оооо, свещенна пр@стота 🤣🤣🤣...
Щом не си комунист, значи си герберист... Я ми разясни какво е герберист, след като вожда им е член на БКП. Вие - комунягите сте ми ясни. Красная ви чучна 1944г и още 30 години бе тук, за да ви затвърти, понеже ДАЖЕ НЕ МОЖЕХТЕ ДА ПИШЕТЕ И ЧЕТЕТЕ. Децата ви ги пратихте на запад да се научат. Взеха най долното от капитализма - да крадат... /за толкова им е стигнала червената сивота/...
А сега се мъчите да седнете до дясното коляно на Господ
10:25 13.06.2026
33 Прокурор
До коментар #20 от "Съдия":Кошерен комунист, какво ще кажеш?
10:26 13.06.2026
34 Дерибеи
А иначе както се вижда от статията болницата е с 4 милиона евро задължения, като близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи.
А ЗАЩО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ТРЯБВА ДА ФИНАНСИРА ТЕЗИ РАЗХОДИ ? Това означава, че управителя не управлява повереното му медицинско учреждение както трябва иначе лапа голямата заплата.
И кое е Министерството на здравеопазването - ТОВА СА ПАРИТЕ НА ХОРАТА УДЪРЖАНИ ИМ ЗА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ. С две думи вземат парите на здравноосигурените хора, за да ги дават като заплати на такива, които водят мед. заведения към фалит.
А човек като отиде на доктор и пак го карат да си "доплаща" въпреки, че е здравноосигурен. Ако това е държава то аз съм астронавт.
ДА СЕ УВОЛНИ МОМЕНТАЛНО. КАЗАХ.
10:46 13.06.2026
35 Опа
10:49 13.06.2026
36 Динго
10:53 13.06.2026
37 Някой
До коментар #2 от "Абе":Щом не я ползвал, значи не му е била необходима.
10:56 13.06.2026
38 Дедо ти
11:09 13.06.2026
39 КОЛЕГА
11:44 13.06.2026
40 КОЛЕГА
11:45 13.06.2026