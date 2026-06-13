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От МБАЛ - Благоевград обясниха защо управителят взел 36 хиляди евро през февруари - изплатили му и 58 дни неползван отпуск

От МБАЛ - Благоевград обясниха защо управителят взел 36 хиляди евро през февруари - изплатили му и 58 дни неползван отпуск

13 Юни, 2026 10:34, обновена 13 Юни, 2026 09:39 1 565 40

  • мбал-благоевград-
  • задължения-
  • възнаграждение-
  • управител

Нямаме просрочени задължения, а само текущи, заявиха от лечебното заведение

От МБАЛ - Благоевград обясниха защо управителят взел 36 хиляди евро през февруари - изплатили му и 58 дни неползван отпуск - 1
Снимка: БНТ
БНР БНР

Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график.

Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите, от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова.

В официална позиция до медиите от лечебното заведение предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март.

От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи.

Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Парите са налични по сметка на болницата и ще бъдат разплатени при доставката и монтажа на техниката.

Около 2,2 млн. евро са текущи задължения към доставчици, фонд "Работна заплата", осигурителни и данъчни задължения.

По отношение на заплатата на изпълнителния директор, от държавната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно Единен калкулатор за изчисляване на възнагражденията на управителите и контролни органи в държавните лечебни заведения.

Цитираното възнаграждение от 36 хиляди евро за месец февруари включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с Единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от предходния договор за управление.

От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, като печалбата е 76 хиляди евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    55 2 Отговор
    Значи получава 12 хиляди евро месечна заплата. Бедняк. А младите лекари едва преживяват.

    Коментиран от #8

    09:41 13.06.2026

  • 2 Абе

    44 1 Отговор
    Па то отпуска се плаща само при уволнение.

    Коментиран от #7, #37

    09:41 13.06.2026

  • 3 Олелееее

    40 0 Отговор
    Само 36к € за цял месец?! Бързо дайте дарителска сметка да му съберем още поне 50к €, че как ще оцелее горкия?!

    09:41 13.06.2026

  • 4 Питане

    29 3 Отговор
    Тоя другар на коя комунистическа фамилия е отроче ?

    Коментиран от #9, #21, #22, #28

    09:42 13.06.2026

  • 5 Шеф на русенска частна

    25 0 Отговор
    -- 36 бона - смешник.

    09:42 13.06.2026

  • 6 Факт

    34 0 Отговор
    Простотията и от там алчността на това сбъркано племе са безгранични, затуй и най-успешно се самозатрива в условията на либералната "демокрация".

    09:43 13.06.2026

  • 7 Ах Ох

    30 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Сигурно са го уволнили и пак назначили, ахахахахахаааа 🤣💶🥳🖕

    09:43 13.06.2026

  • 8 Браво

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Тъкмо щях да напиша същата сметка, и че миналата година е вземал примерно по 25 000 лева в общинска болница!

    09:43 13.06.2026

  • 9 Сталин

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    По скоро е кошерен талибан

    Коментиран от #20

    09:43 13.06.2026

  • 10 ООрана държава

    24 1 Отговор
    На ТюFлека са му писали по една минимална заплата да взима на ден

    09:44 13.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ван мaaмy

    39 0 Отговор
    Изкарали 70 000 евра печалба, половината на директора за заплата. И няма.... не стигат осигуровките. Малко е тая вноска.

    09:45 13.06.2026

  • 13 Сталин

    30 1 Отговор
    Помните ли в зората на "демокрацията" как разни "специалисти" ни обясняваха че при демокрация всички ще бъдем бизнесмени и ще станем богати,-е някои станаха

    Коментиран от #24

    09:50 13.06.2026

  • 14 Kaлпазанин

    23 0 Отговор
    И сега остава ,да ви повярваме че болницата и здравната ни система нямат никакви задължения ,нема такава държава където оФцете да блеят по силно

    09:52 13.06.2026

  • 15 Хасковски каунь

    28 0 Отговор
    Най-високите докторски заплати са на майсторите в източването на здравната каса и в обезкостяването на пациента.
    Въведете индивидуалната здравна карта и всичко ще си дойде на мястото !!!!

    09:52 13.06.2026

  • 16 Тарикат

    24 0 Отговор
    На негово място бих си писал скромно още стотина дни поне.

    09:53 13.06.2026

  • 17 Хубаво

    22 1 Отговор
    е да си на държавна служба. И по комунизма беше хубаво за дядовците и, и сега им е хубаво на внуците. А Ганьо опъва шия да строи свеетлото бъдеще

    09:53 13.06.2026

  • 18 Противно прасе уж лекар

    23 0 Отговор
    Правилно ги бият, те са сложени там да крадат и да си оправят любовниците. Какви са тези доходи, на които и Тръмп ще им завиди. В България са останали най некадърните лекари, защото им е за вилата в Банско и в Созопол и до парите в сметката.

    09:54 13.06.2026

  • 19 Хмм

    19 1 Отговор
    самият борисов се хвалеше, че директорите на болниците дължат високите си заплати на него

    09:54 13.06.2026

  • 20 Съдия

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Талибана си ти муми, а той е комуняга !
    Казах !!!

    Коментиран от #33

    09:54 13.06.2026

  • 21 виктория

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    гербераст е!!!

    Коментиран от #32

    09:55 13.06.2026

  • 22 Мутата

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Тоя е от новите кумунисти - ДБ, ПП и друг сбирнщайн

    09:56 13.06.2026

  • 23 МВР служител

    22 0 Отговор
    Този управител защо още не сменен и подведен под съдебна отговорност?

    09:56 13.06.2026

  • 24 Михал Стоянов

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Помним,помним и как щяха да ни постилат едва ли не килимчета на входа в новите частни магазини за да им влезем.Въобще, всеки ще може да бъде всичко. (ЗООТРОПОЛИС) . На тъпите седесари мантрите от онова време.

    09:57 13.06.2026

  • 25 Мнение

    17 1 Отговор
    Прасето Методиев Борисов е виновен за тази свинщина

    09:57 13.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мнение

    26 0 Отговор
    Това не е лекар, това е прасе. Това не е болница, това е свинщина

    10:00 13.06.2026

  • 28 Пешо

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Ааа чакай чакай... тази схема си е чисто демокраатична. Вие викахре кой не скача е червен преди 37 години.... стига с тея комунисти..... и трактористи. Вече сме в демокрация... давайте живейте. Борете се с неправдите по демократичен начин.

    10:14 13.06.2026

  • 29 Винкело

    15 0 Отговор
    Тези се простреляха в крака. Ако 40 000 евро е неморална заплата, то да ги вземеш срещу отпуска пък е незаконно.

    10:14 13.06.2026

  • 30 0407

    15 0 Отговор
    В статиятя пише че имат задълженияот 2.2 млн в т.ч.ФРЗ..осигурителни т.е. неплатени ....а па на директора платена заплата....нещо не е у ред,щом имате задължения към тях ,що плащате на директоразаплата,най вероятно на работещите не се изплаща цялата заплата,а по закон отпуската се ползва,а не се заплаща ......

    10:16 13.06.2026

  • 31 Тома

    16 0 Отговор
    Всеизвестно е че в България бялата мафия най много краде и то от здравето на хората.Но всички директори на болници са партийни назначения и крадените пари се делят от него и партията.

    10:18 13.06.2026

  • 32 Питане

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "виктория":

    Оооо, свещенна пр@стота 🤣🤣🤣...
    Щом не си комунист, значи си герберист... Я ми разясни какво е герберист, след като вожда им е член на БКП. Вие - комунягите сте ми ясни. Красная ви чучна 1944г и още 30 години бе тук, за да ви затвърти, понеже ДАЖЕ НЕ МОЖЕХТЕ ДА ПИШЕТЕ И ЧЕТЕТЕ. Децата ви ги пратихте на запад да се научат. Взеха най долното от капитализма - да крадат... /за толкова им е стигнала червената сивота/...
    А сега се мъчите да седнете до дясното коляно на Господ

    10:25 13.06.2026

  • 33 Прокурор

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Съдия":

    Кошерен комунист, какво ще кажеш?

    10:26 13.06.2026

  • 34 Дерибеи

    9 0 Отговор
    И колко му е заплатата на този управител на УМБАЛ Благоевград, че за някакви си 58 дни неползван отпуск е взел 36 хиляди евро ? То излиза, че взема повече от президента, премиера и председателя на парламента.

    А иначе както се вижда от статията болницата е с 4 милиона евро задължения, като близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи.
    А ЗАЩО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ТРЯБВА ДА ФИНАНСИРА ТЕЗИ РАЗХОДИ ? Това означава, че управителя не управлява повереното му медицинско учреждение както трябва иначе лапа голямата заплата.
    И кое е Министерството на здравеопазването - ТОВА СА ПАРИТЕ НА ХОРАТА УДЪРЖАНИ ИМ ЗА ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ. С две думи вземат парите на здравноосигурените хора, за да ги дават като заплати на такива, които водят мед. заведения към фалит.
    А човек като отиде на доктор и пак го карат да си "доплаща" въпреки, че е здравноосигурен. Ако това е държава то аз съм астронавт.

    ДА СЕ УВОЛНИ МОМЕНТАЛНО. КАЗАХ.

    10:46 13.06.2026

  • 35 Опа

    9 0 Отговор
    Затова в Бг всичко е платено, първо - здравните осигуровки, второ - всяко посещение на личен лекар, отделно и по -скъпо -специалист и не дай си боже да се нуждаеш от лечение в болница или още по-зле - операция, трябва да има чувал пари и не всеки може да си го позволи, а друг изход няма, освен бял чаршаф. А и специалисти няма, повече научаваме от интернет. А здравните осигуровки независимо дали ползваш лекар, дори за безработните. Ако пак не ги плащаш, после ако имаш нужда - трябва да ги платиш пет години назад на крадците.

    10:49 13.06.2026

  • 36 Динго

    7 0 Отговор
    Що за наглост е това обяснение!!!!!!

    10:53 13.06.2026

  • 37 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Щом не я ползвал, значи не му е била необходима.

    10:56 13.06.2026

  • 38 Дедо ти

    3 1 Отговор
    После се чудим защо нямаме футбол...

    11:09 13.06.2026

  • 39 КОЛЕГА

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ОБЯСНЕНИЕ, ЗА НАИВНИЦИ.

    11:44 13.06.2026

  • 40 КОЛЕГА

    0 0 Отговор
    ТОВА Е ОБЯСНЕНИЕ, ЗА НАИВНИЦИ.

    11:45 13.06.2026

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