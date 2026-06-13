От МБАЛ - Благоевград обясниха защо управителят взел 36 хиляди евро през февруари - изплатили му и 58 дни неползван отпуск

Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график.

Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите, от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова.

В официална позиция до медиите от лечебното заведение предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март.

От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи.

Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Парите са налични по сметка на болницата и ще бъдат разплатени при доставката и монтажа на техниката.

Около 2,2 млн. евро са текущи задължения към доставчици, фонд "Работна заплата", осигурителни и данъчни задължения.

По отношение на заплатата на изпълнителния директор, от държавната болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно Единен калкулатор за изчисляване на възнагражденията на управителите и контролни органи в държавните лечебни заведения.

Цитираното възнаграждение от 36 хиляди евро за месец февруари включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с Единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от предходния договор за управление.

От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, като печалбата е 76 хиляди евро.