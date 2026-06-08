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Кабинетът и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни ОБОБЩЕНИЕ

Кабинетът и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни ОБОБЩЕНИЕ

8 Юни, 2026 21:24, обновена 8 Юни, 2026 20:27 508 18

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В Министерския съвет беше представена съвместната инициатива „Кошница с грижа”

Кабинетът и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: МС
NOVA NOVA

Правителството и представители на водещите търговски вериги поставиха началото на стратегическо партньорство, насочено към овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти.

В Министерския съвет беше представена съвместната инициатива „Кошница с грижа”, която цели да осигури стабилност, предвидимост и социална отговорност към най-уязвимите слоеве на обществото в условия на криза и висока инфлация. Кампанията предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15%, като акцентът ще бъде поставен предимно върху българското производство. В инициативата „Кошница с грижа” се включват осем вериги.

Днес създаваме едно стратегическо партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население в качеството им на потребители, коментира премиерът Румен Радев. Той благодари на бизнеса за бързата реакция на правителствения призив и подчерта интензивната съвместна работа с министерствата на земеделието и на икономиката.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски също изрази благодарност към присъстващите за проведените ползотворни срещи през последните две седмици. По думите му съвместните усилия ще помогнат на българските граждани да имат достъп до качествена и евтина храна. Постигнатото споразумение предвижда намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум шест месеца. Част от търговците са поели ангажименти за по-дълъг период и за по-голямо разнообразие на стоките.

От страна на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията бе изтъкнат конструктивният диалог, при който бизнесът е споделил своите притеснения и визия. Мерките и текстовете са прецизирани така, че да отговарят на пазарните изисквания и да не нарушават принципа на свободната конкуренция. „На дневен ред е решението на краткосрочния проблем – оказване на силна подкрепа и социална отговорност за пенсионерите и нуждаещите се домакинства”, коментира ресорният министър Александър Пулев.

В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по различен график и обем. Първата от тях - BILLA България, стартира от 18 юни във всички свои 173 магазина, където ще предложи над 100 от най-продаваните продукти от малката потребителска кошница с фокус върху българското производство, специално обозначени на рафтовете.

Веригата СВА КОМЕ ще се включи от 11 юни в своите обекти в София и областта с около 50 от най-важните храни и намаления до 30%.

От верига магазини ДАР обявиха, че стартират на 15 юни с минимум 40 артикула от малката потребителска кошница.

Minimart ще въведат намаленията в своите обекти в началото на следващата седмица.

Част от участниците в инициативата обявиха, че намаленията им влизат в сила веднага и стоките могат да бъдат закупени още от 8 юни.

От Kaufland България обявиха готовност да предложат между 30 и 50 основни стоки (хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци) на по-достъпни цени във всички свои филиали, като плакатите и логото на кампанията вече се подготвят.

Същото важи и за "Фантастико", от където предлагат най-малко 50 артикула от днес в техните обекти. Включват се хляб, мляко, сирене, яйца, варива, месо и мед.

Lidl България също стартира на 8 юни, като поема ангажимент за срок от общо 8 месеца, за да обхване и традиционно по-тежките за домакинствата зимни месеци, като включва в намаленията и перилни и хигиенни материали.

От сектора на търговията на едро "Метро" също декларираха подкрепа. Те се включват с над 100 продукта от 10 юни, а от 1 юли – с над 120 артикула, насочени както към крайните потребители, така и към малкия независим бизнес. Всички включени в инициативата продукти ще бъдат ясно маркирани.

Радев обяви, че очаква тази практика да продължи и след този период. Продължават и проверките. „Искам да подчертая, че това не са краткосрочни промоции, а доброволен ангажимент, който поемате пред българските граждани”, допълни министър-председателят. Той отбеляза, че държавните контролни органи ще продължат да работят съобразно новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата и за засилване на контрола на качеството както на вноса, така и на родното производство. По думите му крайната цел в дългосрочен план остава постигането на устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и утвърждаването на националния хранителен суверенитет.

През следващите шест месеца ще можем да намерим между 30 и 150 продукта, в зависимост от търговската верига, на по-ниски цени. Сред тях са и млечни продукти. Те също ще бъдат с лого „Кошница с грижа”.

В ефира на NOVA министърът на икономиката обясни и какво са показали анализите на цените в хранителните вериги. „При една пазарна норма на възвръщаемост за определени продуктови групи от 20% до 30%, ние в България, като потребители, плащаме до 130% надценка”, коментира Александър Пулев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Това не е никакъв успех, а жалко измъкване!!! Защо...?! Защото веригите са ги преметнали - временните промоции за различни продукти ще станат постоянни намаления за едни и същи продукти!!!

    20:30 08.06.2026

  • 2 Нещо

    4 0 Отговор
    като нищо ! Стръв за шарани !

    20:32 08.06.2026

  • 3 Защо

    3 0 Отговор
    будалкате хората с това договаряне без стойност ?

    20:34 08.06.2026

  • 4 Така , поднесена

    4 0 Отговор
    Новината ,става факт че предходните правителства са диктували цените !?.

    20:34 08.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Във Фантастико има намаления от днес с 14 процента на продукти от най ниски качество които никой не купува.

    20:34 08.06.2026

  • 6 Сатана Z

    0 0 Отговор
    И аз се договориха с тях да не пазарувам евтини стоки със съмнителен произход.

    20:35 08.06.2026

  • 7 ЦК на БКП

    2 1 Отговор
    От веригите даже обещали на чадото Решетниково и бутилирана газ от тръбата Боташ да продават на нормални цени

    20:35 08.06.2026

  • 8 Край

    0 1 Отговор
    Това значи че правителството и голимите вериги са се договорили да направят КАРТЕЛ -да намалят цените като с това доубият малките търговци.

    20:35 08.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тези намаления пак ще са на гърба на българските производители.

    20:37 08.06.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    А проверки за дискриминация при надценките ще има ли? Както и за условия, които диктуват цените в конкурентните магазини. Започне добре, ама завърши със замазване на очите.

    20:42 08.06.2026

  • 11 При нас кога

    2 0 Отговор
    Унгария 9 милиона 199 депутата, България 5,5 милиона 240 депутата. Намалиха си заплатите на 3700 евро, а нашите изедници на 6000 и вземат между 6000-9500 евро. Унгария е 4 пъти по-богата от България.

    20:43 08.06.2026

  • 12 Чорбара

    2 0 Отговор
    Та това е чист картел бе!

    Коментиран от #18

    20:45 08.06.2026

  • 13 Колко милиона ви плащат

    3 0 Отговор
    В Англия е по-евтино, в Испания, в Австрия и да не изброявам. Как допускате Кауфланда, Лидъла, Билата и Метро да ни ограбват с около 6 милиарда печалби годишно.

    20:47 08.06.2026

  • 14 Може и да са се договорили,

    0 0 Отговор
    Намаление на Цени няма но в Банковата Сметка, Парите, парите в Банковата Сметка са на половината, мунчо Радев си е мунчо, Радев.🤣❤️🤣🇧🇬❤️🤣

    20:47 08.06.2026

  • 15 Пич

    0 0 Отговор
    Не го казвам за да обидя някого, но всеки, който не е много беден, не трябва да стъпва в големите вериги, защото всяка стока е с потресаващо ниско качество!!! Там може да се пазаруват само спиртни и други напитки, защото все пак може да се предположи, че не са ментета!!!

    20:48 08.06.2026

  • 16 4567

    0 0 Отговор
    Вместо етикети с промоция - 30-50% ще виждаме "Кошница с грижа".

    Коментиран от #17

    20:53 08.06.2026

  • 17 Братчетата на Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "4567":

    И вътре смачкани домати и жълти краставици. Е, мерси!

    20:55 08.06.2026

  • 18 Малий

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Чорбара":

    Официален картел.

    20:59 08.06.2026

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