Шофьор на два промила отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец без ток

Шофьор се заби в електрически стълб, събори го и остави хасковското село Тракиец без ток.
Тежкият инцидент, който се размина без жертва, стана тази вечер.
Шофьорът, който е бил сам в автомобила, е откаран в болница, по първоначална информация не е пострадал сериозно. Той е тестван с дрегер, който отчел 2 промила алкохол.
На мястото на инцидента пристигна и пожарна, а екип на ЕВН вече работи по отстраняването на аварията.
Това не е първият подобен инцидент в селото, което е на пътя към Маказа. Такъв случай имаше преди две години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВКК 531
20:16 08.06.2026
2 Вале-каро
Коментиран от #9
20:22 08.06.2026
3 Ами да, те
20:31 08.06.2026
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9 Мунка
До коментар #2 от "Вале-каро":Тва е имота на катастрофиралия, не уцелил вратата😂🤣
20:38 08.06.2026
10 Как беше казал авторът...-
Единият се тресна със 150 км/ч в автобус,та чак го преобърна и остана жив...!
Сега пък и тоя-прекършил на две здрав стоманобетонен стълб...и той жив...?!
20:39 08.06.2026
11 Дзак
Коментиран от #13
20:39 08.06.2026
12 Исторически парк
20:41 08.06.2026
13 Жак
До коментар #11 от "Дзак":Мчи то из цяла БГ е така...
20:46 08.06.2026
14 щом това население няма никакъв респект
20:59 08.06.2026