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Шофьор на два промила отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец без ток

Шофьор на два промила отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец без ток

8 Юни, 2026 21:10, обновена 8 Юни, 2026 20:12 635 14

  • шофьор-
  • село тракиец-
  • итцидент-
  • електричество

Мъжът е настанен в болница

Шофьор на два промила отсече електрически стълб и остави хасковското село Тракиец без ток - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Шофьор се заби в електрически стълб, събори го и остави хасковското село Тракиец без ток.

Тежкият инцидент, който се размина без жертва, стана тази вечер.

Шофьорът, който е бил сам в автомобила, е откаран в болница, по първоначална информация не е пострадал сериозно. Той е тестван с дрегер, който отчел 2 промила алкохол.

На мястото на инцидента пристигна и пожарна, а екип на ЕВН вече работи по отстраняването на аварията.

Това не е първият подобен инцидент в селото, което е на пътя към Маказа. Такъв случай имаше преди две години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВКК 531

    9 0 Отговор
    Жалко, че не е пострадал най-сериозно

    20:16 08.06.2026

  • 2 Вале-каро

    4 5 Отговор
    Драги ЖУРНАЛИСТИ като гледам имота зад стълба бих проверил в това село колко трафопоста има,щото не виждам как ще остане цялото село без ток.Не одобрявам нарушителите,но в този случай и вие сте нарушители с недостоверна информация.

    Коментиран от #9

    20:22 08.06.2026

  • 3 Ами да, те

    4 1 Отговор
    така правят шофьорите на два промила...

    20:31 08.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мунка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вале-каро":

    Тва е имота на катастрофиралия, не уцелил вратата😂🤣

    20:38 08.06.2026

  • 10 Как беше казал авторът...-

    5 1 Отговор
    ,,Не човека стомана...!"
    Единият се тресна със 150 км/ч в автобус,та чак го преобърна и остана жив...!
    Сега пък и тоя-прекършил на две здрав стоманобетонен стълб...и той жив...?!

    20:39 08.06.2026

  • 11 Дзак

    2 0 Отговор
    Добре че съм бил по друго трасе - Раднево, Гълъбово! Но и там граждани изпреварват без видимост

    Коментиран от #13

    20:39 08.06.2026

  • 12 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Турците останаха без ток😂

    20:41 08.06.2026

  • 13 Жак

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    Мчи то из цяла БГ е така...

    20:46 08.06.2026

  • 14 щом това население няма никакъв респект

    0 0 Отговор
    към законите означава само едно , че наказанията са смешни или че не се прилагат и могат да се избегнат по някакъв начин , друго обяснение няма

    20:59 08.06.2026

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