Втори работник загина при саниране на блок в Бургас

35-годишен мъж загуби живота си след падане от строително скеле по време на саниране в бургаския комплекс "Меден рудник". Работникът е починал в линейката на път за болницата вследствие на тежки травми, информира Нова телевизия. Това е втората трудова злополука с фатален край в морския град за по-малко от месец.

Инцидентът е станал около 11:00 часа в четвъртък на строителен обект около блок 12. По първоначални данни мъжът е залитнал и е полетял от четвъртия етаж на металната конструкция.

Жертвата е била без документи за самоличност по време на работата. Органите на реда продължават опитите да установят точната му идентичност и да се свържат с неговите близки.

Черната статистика показва, че това е вторият идентичен смъртен случай на строителен обект в Бургас за последните 30 дни. На 10 март друг 36-годишен работник загина при сходни обстоятелства, което повдига сериозни въпроси относно контрола на безопасността при височинните ремонти.

По случая започва незабавно досъдебно производство, което трябва да установи причините за трагедията. Инспекцията по труда влиза в строителната фирма, за да провери дали работникът е имал редовен трудов договор и дали са му били предоставени задължителните лични предпазни средства. Разследващите проверяват и версията за грубо неспазване на мерките за безопасност на самия обект.