Втори работник загина при саниране на блок в Бургас

35-годишен мъж загуби живота си след падане от строително скеле по време на саниране в бургаския комплекс "Меден рудник". Работникът е починал в линейката на път за болницата вследствие на тежки травми, информира Нова телевизия. Това е втората трудова злополука с фатален край в морския град за по-малко от месец.
Инцидентът е станал около 11:00 часа в четвъртък на строителен обект около блок 12. По първоначални данни мъжът е залитнал и е полетял от четвъртия етаж на металната конструкция.
Жертвата е била без документи за самоличност по време на работата. Органите на реда продължават опитите да установят точната му идентичност и да се свържат с неговите близки.
Черната статистика показва, че това е вторият идентичен смъртен случай на строителен обект в Бургас за последните 30 дни. На 10 март друг 36-годишен работник загина при сходни обстоятелства, което повдига сериозни въпроси относно контрола на безопасността при височинните ремонти.
По случая започва незабавно досъдебно производство, което трябва да установи причините за трагедията. Инспекцията по труда влиза в строителната фирма, за да провери дали работникът е имал редовен трудов договор и дали са му били предоставени задължителните лични предпазни средства. Разследващите проверяват и версията за грубо неспазване на мерките за безопасност на самия обект.
Коя
Коментиран от #3
ежко
такива са
До коментар #1 от "Коя":и ръководните кадри в тези "фирми" обикновени тарикати с bmw-та
Сега късно пичове,
Дори
До коментар #3 от "такива са":без хал хабер от строителство ! И "печелят обществени поръчки" , защото делят с назначените престъпници !Мошеници , за които човешкият живот няма абсолютно никаква стойност !
хмммм
Ами
без хал хабер
До коментар #5 от "Дори":от нищо само крадене и харчене строителството не е за тапаци!
Мюмю
и ПРИ НАС ГИНАТ
Нормално е
С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
Като дойде РР и подпише още 10 БОТУША
Ще се молите да се върне ББ
- не може да падне ако има парапети.
Простоне са ги сложили щото
- НА НАС НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ
Колю-Фичето
Миндич
Миндич
До коментар #14 от "Миндич":И язък за сигането,то и хал хабер си е нямало какво прави там на това скеле.
разбор
До коментар #14 от "Миндич":Така е защото няма инвеститорски контрол.Просто е.Затова се краде с пълни шепи.
Обективен
До коментар #12 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":Стига кражби от Боко и Шиши
