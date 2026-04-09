Втори работник загина при саниране на блок в Бургас

9 Април, 2026 17:54 1 555 19

Инцидентът е станал около 11:00 часа

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

35-годишен мъж загуби живота си след падане от строително скеле по време на саниране в бургаския комплекс "Меден рудник". Работникът е починал в линейката на път за болницата вследствие на тежки травми, информира Нова телевизия. Това е втората трудова злополука с фатален край в морския град за по-малко от месец.

Инцидентът е станал около 11:00 часа в четвъртък на строителен обект около блок 12. По първоначални данни мъжът е залитнал и е полетял от четвъртия етаж на металната конструкция.

Жертвата е била без документи за самоличност по време на работата. Органите на реда продължават опитите да установят точната му идентичност и да се свържат с неговите близки.

Черната статистика показва, че това е вторият идентичен смъртен случай на строителен обект в Бургас за последните 30 дни. На 10 март друг 36-годишен работник загина при сходни обстоятелства, което повдига сериозни въпроси относно контрола на безопасността при височинните ремонти.

По случая започва незабавно досъдебно производство, което трябва да установи причините за трагедията. Инспекцията по труда влиза в строителната фирма, за да провери дали работникът е имал редовен трудов договор и дали са му били предоставени задължителните лични предпазни средства. Разследващите проверяват и версията за грубо неспазване на мерките за безопасност на самия обект.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коя

    31 2 Отговор
    е фирмата и 99 - те подизпълнители , ангажирани в мръсната сделка , наели хорица без компетентност, да клепат стериопор по панелките , а те да прибират стотици хиляди и милиони за това ? Това са потенциални убийци и крадци !

    Коментиран от #3

    18:02 09.04.2026

  • 2 ежко

    16 2 Отговор
    Важното е санирнето да продължи и Боко да лапа пати от там!Много пари вложени със съмнителна ефективност,но далаверата върви, парите отивак където трябва и явно скоро няма да спре!

    18:05 09.04.2026

  • 3 такива са

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коя":

    и ръководните кадри в тези "фирми" обикновени тарикати с bmw-та

    Коментиран от #5

    18:05 09.04.2026

  • 4 Сега късно пичове,

    10 0 Отговор
    мъртвия няма да го върнете, злополуки стават.

    18:07 09.04.2026

  • 5 Дори

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "такива са":

    без хал хабер от строителство ! И "печелят обществени поръчки" , защото делят с назначените престъпници !Мошеници , за които човешкият живот няма абсолютно никаква стойност !

    Коментиран от #8

    18:11 09.04.2026

  • 6 хмммм

    10 1 Отговор
    Постиженията на герберастийския кмет.

    18:13 09.04.2026

  • 7 Ами

    9 2 Отговор
    Питайте прасето, той е държавата!

    18:14 09.04.2026

  • 8 без хал хабер

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дори":

    от нищо само крадене и харчене строителството не е за тапаци!

    18:15 09.04.2026

  • 9 Мюмю

    7 4 Отговор
    да идва следващия, мястото е свободно. грозно звучи ама е точно така.

    18:21 09.04.2026

  • 10 и ПРИ НАС ГИНАТ

    7 0 Отговор
    АМА СЕ РАБОТМНИКА Е ВИНОВЕН КОЙ БЕЗ ШАПКА.... ДРУГИЯ СЪС ШАПКА АМА БЕЗ РЪКАВИЦИ,.....ТРЕТИЯ БЕЗ ЧОРАПИ..А ТВА Е НАРУШЕНИЕ НАТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА......

    18:25 09.04.2026

  • 11 Нормално е

    3 1 Отговор
    Един циганин решил да изкарва честно пари. Цялата мааала го е проклела, и сега всички цигани крещят дружно ;-- Който не краде, да умре.

    18:58 09.04.2026

  • 12 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    0 3 Отговор
    Гледам плюете постоянно по ББ и ДП

    Като дойде РР и подпише още 10 БОТУША

    Ще се молите да се върне ББ

    по темата
    - не може да падне ако има парапети.
    Простоне са ги сложили щото

    - НА НАС НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ

    Коментиран от #19

    19:13 09.04.2026

  • 13 Колю-Фичето

    3 0 Отговор
    Не се спазват елементарни правила.За техника на безопасност не са чували.Събират евтина работна ръка за да имат големи печалби.Плаща се на ръка.Никакви договори,застраховки и медицински.В съседство,в широк център на Варна строят сграда на шест етажа.Почти всеки ден са различни бригади.Никаква охрана на труда.Ръкавици дори нямат.Чудо е,че още няма пострадали.И това се случва само на 200 метра от кметство Приморски.

    19:19 09.04.2026

  • 14 Миндич

    2 0 Отговор
    Сигорно аз не съм от най умните то това хлепане на стериопор по панелите ми се вижда афив работа.Разбирам дограма да е,добре ама.....Бе през носа ни я изкараха тази евроинтеграция,докато тези богопомазаните под пари се видяха.

    Коментиран от #15, #18

    19:26 09.04.2026

  • 15 Миндич

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Миндич":

    И язък за сигането,то и хал хабер си е нямало какво прави там на това скеле.

    19:28 09.04.2026

  • 16 споделяне

    1 0 Отговор
    Работих в завод на другия край на света.Всяка сутрин се правеше инструктаж по техника на безопасност преди започване на работа.Всяка сутрин и никога не чух някой да роптае.Глобяваха и затова,че на каската за глава не си поставил подбрадника.Това означава,че нямаш каска.

    19:34 09.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 разбор

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Миндич":

    Така е защото няма инвеститорски контрол.Просто е.Затова се краде с пълни шепи.

    19:41 09.04.2026

  • 19 Обективен

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ":

    Стига кражби от Боко и Шиши

    19:41 09.04.2026

