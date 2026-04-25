Нови данни: Моторист от Румъния е загинал, а петима души са пострадали при катастрофата край Цар Калоян
  Тема: Войната на пътя

25 Април, 2026 15:02 1 165 11

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в 9:05 ч.

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моторист от Румъния е загинал, а петима души са пострадали при катастрофата край Цар Калоян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в 9:05 ч. Инцидентът е станал в участъка между Цар Калоян и рибарниците в посока Русе. По информация на полицията лек автомобил „Тойота Селика“, управляван от 20-годишен мъж от Попово е поднесъл на влажен участък, започнал е да криволичи по пътя, след което се е завъртял и е застанал напречно на платното на последния десен завой преди рибарниците. В този момент в участъка са преминавали три мотоциклета, пътуващи от Русе към Разград. Първите два са успели да избегнат сблъсък, но третият мотор се е ударил в автомобила. Вследствие на удара на място е загинал румънски моторист.

Движещ се след тях лек автомобил „БМВ“ с русенска регистрация също се е ударил и е излязъл от пътя, като се е преобърнал в канавката. В автомобила са пътували 58-годишен мъж от село Бъзън, който е управлявал колата, 55-годишната му съпруга, 35-годишната им дъщеря и 10-годишната им внучка. Пострадалите, както и шофьорът на „Тойота“-та, са транспортирани в болница с различни наранявания и травми. Състоянието им се изяснява, посочват от ОД на МВР в Разград.

На място се извършва оглед на произшествието. Пътят остава затворен, като превозните средства следва да използват обявените обходни маршрути.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмммм

    10 0 Отговор
    Голяма мизерия е покрай тоя Цар Калоян.

    15:08 25.04.2026

  • 3 завод

    9 2 Отговор
    В България войната не спира!

    15:08 25.04.2026

  • 4 Атъй нааааа

    13 1 Отговор
    То в Попово са само команчи и апахи. Ноооооо никога няма да видите тая раса на мотоциклет. Те са умни. Скачат от каруцата в автомобила, но никога не и не се качват на мотоциклета. Тяхната поговорка гласи" По добре да съм майката на убиеца, отколкото майката на убития. Отиде с румънчето, опапа го нашия команч.

    15:09 25.04.2026

  • 5 100ИМЕН ШОУ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ...

    15:23 25.04.2026

  • 6 Софийският аутсайдер

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Откривай и ти заведението,стига си висял все ПЪРВИ у сайта...
    Почерпи мАтористите с по кафе или бира...няма само Кирчо да черпиш я...

    15:29 25.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Исторически парк

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега пак ще слушаме всеки ден за некой моторист дето е станал на кайма..

    15:40 25.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УЖАС

    1 2 Отговор
    МОТОИДИОТИТЕ ТРЪГВАТ.

    Коментиран от #11

    15:58 25.04.2026

  • 11 Софийски селянин,

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "УЖАС":

    В конкретния случай вината не е на румънският моторист а на този двадесет годишният шофер.
    А дали е задържан за причинената по негова вина катастрофа..
    Освен това трябва да го съдят...

    16:03 25.04.2026

