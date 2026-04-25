Нови данни: Моторист от Румъния е загинал, а петима души са пострадали при катастрофата край Цар Калоян

Моторист от Румъния е загинал, а петима души са пострадали при катастрофата край Цар Калоян, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.
Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в 9:05 ч. Инцидентът е станал в участъка между Цар Калоян и рибарниците в посока Русе. По информация на полицията лек автомобил „Тойота Селика“, управляван от 20-годишен мъж от Попово е поднесъл на влажен участък, започнал е да криволичи по пътя, след което се е завъртял и е застанал напречно на платното на последния десен завой преди рибарниците. В този момент в участъка са преминавали три мотоциклета, пътуващи от Русе към Разград. Първите два са успели да избегнат сблъсък, но третият мотор се е ударил в автомобила. Вследствие на удара на място е загинал румънски моторист.
Движещ се след тях лек автомобил „БМВ“ с русенска регистрация също се е ударил и е излязъл от пътя, като се е преобърнал в канавката. В автомобила са пътували 58-годишен мъж от село Бъзън, който е управлявал колата, 55-годишната му съпруга, 35-годишната им дъщеря и 10-годишната им внучка. Пострадалите, както и шофьорът на „Тойота“-та, са транспортирани в болница с различни наранявания и травми. Състоянието им се изяснява, посочват от ОД на МВР в Разград.
На място се извършва оглед на произшествието. Пътят остава затворен, като превозните средства следва да използват обявените обходни маршрути.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В КАКЪВ СМИСЪЛ...
6 Софийският аутсайдер
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Откривай и ти заведението,стига си висял все ПЪРВИ у сайта...
Почерпи мАтористите с по кафе или бира...няма само Кирчо да черпиш я...
8 Исторически парк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сега пак ще слушаме всеки ден за некой моторист дето е станал на кайма..
11 Софийски селянин,
До коментар #10 от "УЖАС":В конкретния случай вината не е на румънският моторист а на този двадесет годишният шофер.
А дали е задържан за причинената по негова вина катастрофа..
Освен това трябва да го съдят...
16:03 25.04.2026