Министерството на външните работи (МВнР) най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие, Република Северна Македония (РСМ). Това се посочва в позиция на МВнР, публикувана на сайта на ведомството.
МВнР най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, се посочва в позицията.
По-рано днес, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията. "Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая", пише в позицията на МВнР.
Според МВнР това поредно посегателство срещу България и българите е "резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите".
От външното ни министерство припомнят, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, "вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания".
Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, заявяват от МВнР.
Правителството на Северна Македония категорично осъди „вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:15 15.06.2026
2 Махайте това
Коментиран от #14
17:16 15.06.2026
3 Мнение
Коментиран от #8
17:16 15.06.2026
4 Делю Хайдутин
17:17 15.06.2026
5 честен ционист
17:18 15.06.2026
6 БЛОКИРАЙТЕ СЪРБИЯ
Коментиран от #22
17:20 15.06.2026
7 Фан-фан
Скапани, сбъркани и болни Титопитеци.
Коментиран от #9
17:20 15.06.2026
8 Вучич
До коментар #3 от "Мнение":Този път съм абсолютно сигурен, че това е дело на сръбските тайни служби.
17:21 15.06.2026
9 честен ционист
До коментар #7 от "Фан-фан":Ганчо не може и гъг да каже срещу страна с 2 гаранта САЩ и Русия. Може само жално да преглъща и да изпише по-скъпи возила за нищоправещите двама българи в Скопие.
17:22 15.06.2026
10 баба Гордана
17:23 15.06.2026
11 ТИР
Виза за България задължително...ке си возите само краставици...
17:26 15.06.2026
12 Калмук
17:27 15.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Именно
До коментар #2 от "Махайте това":Защо и ние самите не предприемем някои мерки срещу пребиваващите у нас северни македонета - ей така, да им покажем колко са ни симпатични! Те не са малко!
Коментиран от #25
17:33 15.06.2026
15 Оле !
Коментиран от #17
17:38 15.06.2026
16 А атаката срещу Киев
17:39 15.06.2026
17 Га Мачкат Българите В пБългария !Не пИм
До коментар #15 от "Оле !":Га Мачкат Българите !
В България !
Не Им !
Пука !
17:39 15.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Снежанка Димитрова
Коментиран от #24
17:50 15.06.2026
20 ЦК на БКП
Заслужаваме си го - кой ни хване - да ни......
ВЪНШНО - до кога ще се подигравате с тези които са ви поставили там - българския народ ???
17:53 15.06.2026
21 Из руските анклави,на изток от рая
Коментиран от #27
17:53 15.06.2026
22 Факти
До коментар #6 от "БЛОКИРАЙТЕ СЪРБИЯ":Тя цялата държава Македония е дело на сръбските служби от 1944 г.
17:54 15.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Питане
До коментар #19 от "Снежанка Димитрова":Ти във външно ли работиш, или си североЗАПАДНА макИ донка ???
17:59 15.06.2026
25 Снежанка Димитрова
До коментар #14 от "Именно":Не трябва да мразим, а да убеждаваме." Който сее бури, жъне ужаси." Трябва да се потърси подкрепата на международната общественост. Това не трябва да се премълчава, а да се стигне докрай с разследването. Явно се търси конфликт. Да видим професионализма на нашият външен министър сега.
Коментиран от #28
18:02 15.06.2026
26 Перо
18:05 15.06.2026
27 Питане
До коментар #21 от "Из руските анклави,на изток от рая":.... "на изток от рая"...
Излиза, че според теб "рая" е в матушката ти. Поне дай координатите на блатото, че да заминаваме в "рая"
18:05 15.06.2026
28 Другарко
До коментар #25 от "Снежанка Димитрова":Кърпа оцет на челото, пък може и да ти помогне 😭😭😭
Да се смее ли човек, да реве ли, или мъдро да заяви "Оооо, свещенна пр@стота !!!
18:09 15.06.2026
29 АГАТ а Кристи
18:18 15.06.2026