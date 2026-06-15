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МВнР най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие

МВнР най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие

15 Юни, 2026 17:12 868 29

  • мвнр-
  • палеж-
  • автомобил-
  • скопие-
  • дипломатически автомобил

Това поредно посегателство срещу България и българите е "резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите"

МВнР най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи (МВнР) най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие, Република Северна Македония (РСМ). Това се посочва в позиция на МВнР, публикувана на сайта на ведомството.

МВнР най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, се посочва в позицията.

По-рано днес, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията. "Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая", пише в позицията на МВнР.

Според МВнР това поредно посегателство срещу България и българите е "резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите".

От външното ни министерство припомнят, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, "вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания".

Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, заявяват от МВнР.

Правителството на Северна Македония категорично осъди „вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие”.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Тя Тутраканската селищна система едно време най- остро осъждаше Рейгън 😉

    17:15 15.06.2026

  • 2 Махайте това

    17 0 Отговор
    посолство от тая кочина,затваряйте границата.На кого са нужни тия?

    Коментиран от #14

    17:16 15.06.2026

  • 3 Мнение

    11 3 Отговор
    Истината е, че фиромците и украинците са по-зле и от руснаците. Измежду руснаци може да попаднеш на начетен човек, измежду украинци и фиромци само престъпници и кухи глави.

    Коментиран от #8

    17:16 15.06.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    16 0 Отговор
    Нападение на посолство е обявяване на война.

    17:17 15.06.2026

  • 5 честен ционист

    8 1 Отговор
    Като се сетя как макетата обиждаха Захариева и тя се правеше, че дъжд я вали, си представям новата с високата цепка как ще я насолят.

    17:18 15.06.2026

  • 6 БЛОКИРАЙТЕ СЪРБИЯ

    13 1 Отговор
    Това е дело на сръбските тайни служби. Мога да гарантирам това. Щом започне какъвто и да е диалог, те правят такива неща. Никой в ​​Скопие не би направил това. Това е дело на Вучич. БЛОКИРАЙТЕ СЪРБИЯ

    Коментиран от #22

    17:20 15.06.2026

  • 7 Фан-фан

    13 0 Отговор
    Нещо за привикване на БЮРМоМаке-посланика, обяснение? И след това шамари, шутове и задвратници до КПП-то на измислената държава на Мики Маус и варш от Татковината.
    Скапани, сбъркани и болни Титопитеци.

    Коментиран от #9

    17:20 15.06.2026

  • 8 Вучич

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Този път съм абсолютно сигурен, че това е дело на сръбските тайни служби.

    17:21 15.06.2026

  • 9 честен ционист

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Фан-фан":

    Ганчо не може и гъг да каже срещу страна с 2 гаранта САЩ и Русия. Може само жално да преглъща и да изпише по-скъпи возила за нищоправещите двама българи в Скопие.

    17:22 15.06.2026

  • 10 баба Гордана

    6 0 Отговор
    Чурясалите чамови дъски също горят добре.

    17:23 15.06.2026

  • 11 ТИР

    4 0 Отговор
    Ке гледате ЕС през кривиют макарон...
    Виза за България задължително...ке си возите само краставици...

    17:26 15.06.2026

  • 12 Калмук

    5 0 Отговор
    Палеж посред бял ден на дипломатически коли пред входа на посолството, консулът тича да гаси с пожарогасител, подпалвачът спокойно си тръгва и все още се издирва ... А нашето Външно "...най-остро осъжда ..." ?!?!?!?! При такава реакция, очаквайте стрелба с гранатомет по фасадата на Посолството.!!!

    17:27 15.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Именно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Махайте това":

    Защо и ние самите не предприемем някои мерки срещу пребиваващите у нас северни македонета - ей така, да им покажем колко са ни симпатични! Те не са малко!

    Коментиран от #25

    17:33 15.06.2026

  • 15 Оле !

    2 0 Отговор
    Дупенцито им Прегря !

    Коментиран от #17

    17:38 15.06.2026

  • 16 А атаката срещу Киев

    1 1 Отговор
    Кога ще осъди?

    17:39 15.06.2026

  • 17 Га Мачкат Българите В пБългария !Не пИм

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оле !":

    Га Мачкат Българите !

    В България !

    Не Им !

    Пука !

    17:39 15.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Външно министерство трябва да бъде по настоятелно и да иска подкрепата на международната общественост. Това трябва сериозно да се разследва. Такава провокация ,трябва да се изясни,кой е поръчителят.

    Коментиран от #24

    17:50 15.06.2026

  • 20 ЦК на БКП

    0 0 Отговор
    По поредната реакция на "фъншно" се вижда колко смешни и жалки сме.
    Заслужаваме си го - кой ни хване - да ни......
    ВЪНШНО - до кога ще се подигравате с тези които са ви поставили там - българския народ ???

    17:53 15.06.2026

  • 21 Из руските анклави,на изток от рая

    0 0 Отговор
    Днес сутринта в руския анклав варна 4 руснака бежанци,са пребили българин младеж,мойте в момента е в болница,който е видял нещо да казват на разследващите

    Коментиран от #27

    17:53 15.06.2026

  • 22 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БЛОКИРАЙТЕ СЪРБИЯ":

    Тя цялата държава Македония е дело на сръбските служби от 1944 г.

    17:54 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Снежанка Димитрова":

    Ти във външно ли работиш, или си североЗАПАДНА макИ донка ???

    17:59 15.06.2026

  • 25 Снежанка Димитрова

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Именно":

    Не трябва да мразим, а да убеждаваме." Който сее бури, жъне ужаси." Трябва да се потърси подкрепата на международната общественост. Това не трябва да се премълчава, а да се стигне докрай с разследването. Явно се търси конфликт. Да видим професионализма на нашият външен министър сега.

    Коментиран от #28

    18:02 15.06.2026

  • 26 Перо

    1 0 Отговор
    Стига вече с тая простотия на МВнР да “осъжда” или да изказва “позиция”, пред БГ аудитория! Крайно време вече е да се предприемат санкции, ограничения за влизане в БГ, митнически условия, неиздаване на изтекли паспорти и лични карти, контрол на регистрираните фирми от РСМ, търговски ограничения, чрез мита, приключване с културните връзки, отказ за влизане в БГ на отявлените македонисти и разследвани за дейност против БГ, пълен блокаж на дипломатическо и ЕС ниво!

    18:05 15.06.2026

  • 27 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Из руските анклави,на изток от рая":

    .... "на изток от рая"...
    Излиза, че според теб "рая" е в матушката ти. Поне дай координатите на блатото, че да заминаваме в "рая"

    18:05 15.06.2026

  • 28 Другарко

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Снежанка Димитрова":

    Кърпа оцет на челото, пък може и да ти помогне 😭😭😭
    Да се смее ли човек, да реве ли, или мъдро да заяви "Оооо, свещенна пр@стота !!!

    18:09 15.06.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Мнението ми за отзоваването на посланика ни от Скопие, заслужава ли да бъде удостоено с гума ???

    18:18 15.06.2026

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