Министерството на външните работи (МВнР) най-остро осъжда палежа на дипломатически автомобили на посолството на България в Скопие, Република Северна Македония (РСМ). Това се посочва в позиция на МВнР, публикувана на сайта на ведомството.

МВнР най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, се посочва в позицията.

По-рано днес, неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на посолството на Република България в Скопие, намиращи се пред официалния вход на мисията. "Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи. Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая", пише в позицията на МВнР.

Според МВнР това поредно посегателство срещу България и българите е "резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите".

От външното ни министерство припомнят, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля, "вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания".

Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, заявяват от МВнР.

Правителството на Северна Македония категорично осъди „вандализма и недопустимостта на палежите на превозни средства с дипломатически статут в непосредствена близост до посолството на Република България в Скопие”.