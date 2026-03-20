Омбудсманът свиква национална среща заради високите сметки за ток

Омбудсманът свиква национална среща заради високите сметки за ток

20 Март, 2026 07:21 907 32

Основната цел на срещата е да се набележат конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия

Омбудсманът свиква национална среща заради високите сметки за ток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната среща заради високите сметки за ток ще се проведе днес при Омбудсмана. Поводът са стотиците сигнали на хора от страната, които постъпват в институцията.

Основната цел на срещата е да се набележат конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия. На срещата ще присъстват министрите на енергетиката и икономиката, шефовете на КЕВР и КЗП, представители на енергоснабдителните дружества и потребителски организации.

Преди дни стана ясно, че близо 6800 са жалбите за високи сметки за ток, които са подадени от началото на годината до електроразпределителното дружество, което обслужва Южна България. Като 60% от тях вече са проверени и няма открита нито една нередност. Междувременно от КЗП вече обявиха, че са открили формално гледане на жалби от страна на енергодружествата. От комисията уточниха, че ще наложат глоби до 25 хил евро на трите дружества.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 запознат

    18 0 Отговор
    симолират че работят
    за да вземат после големи бонуси
    а те нищо не разбират и нищо не
    могат като 90% от дър служители

    Коментиран от #31

    07:25 20.03.2026

  • 2 хахах

    16 0 Отговор
    Омбудсмана е контролиран от власта. Заплатата от къде й идва? Докато народа си трае ще ни клатят

    Коментиран от #7, #30

    07:25 20.03.2026

  • 3 и 327 лева за

    7 2 Отговор
    неползвана топла вода и без радиатори за месец февруари

    Коментиран от #32

    07:26 20.03.2026

  • 4 Знайко

    5 9 Отговор
    Няма проблем със сметките за ток, има популизъм. Само 5 жалби от 10 000 жалби са основателни. Останалете 9 995 жалби са политически акции на Мая Манолова.

    Коментиран от #6

    07:26 20.03.2026

  • 5 Дзак

    9 2 Отговор
    Добро утро. Трябва за Български граждани и фирми да се въведат преференциални цени на горивата! Трябва да се гарантират плащанията с пари в брой! Трябва да се въведе контрол над дигитализацията в услугите на монополистите, която прехвърля административните разходи върху потребителите.

    07:28 20.03.2026

  • 6 Знайко

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Знайко":

    "Червената" Мая Маволова - про..стата
    Тези, които я следват са още по-про..сти.

    07:28 20.03.2026

  • 7 Знайко

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "хахах":

    70% не са народ, а са стадо овце.
    Бее бее ... и вълвят след Бойко Борисов
    Други овце също бее бее ... и вървят след Румев Разев.
    А пък Мая Ванола е овца от придните редици, която следват други овци.

    07:32 20.03.2026

  • 8 Не стигат

    15 3 Отговор
    нищо правещи съд и прокуратура, ами и омбудсман. Ужас!!!!!!!

    Коментиран от #28

    07:33 20.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Антилиберал

    12 3 Отговор
    Никой не казва, че електромерите, които поставиха през последните години, освен че се отчитат дистанционно от централата на енергото, могат по обратен път да манипулират числата, които показват. Така се получава, че при свален главен предпазител за постоянно излиза солидна сметка за плащане.

    Коментиран от #11, #15

    07:40 20.03.2026

  • 11 Антилиберал

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Антилиберал":

    И после ти казват - ама виж какво ти показва електормера....

    Коментиран от #13

    07:43 20.03.2026

  • 12 Полза

    10 1 Отговор
    никаква ! Единство само за нея , а народа гърби и я носи на гърба си ! Живееше с един гербав , какъв и къде не бил , наскоро умря , но преди това я курдиса на тлъст ненужен пост ! И ей я на софиЕнка !

    07:45 20.03.2026

  • 13 Антилиберал

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Антилиберал":

    Лично на мен ми се случу преди няколко години! На апартамент в ремонт, на който свалих главният предпазител, платих сметката на следващият месец, и след това отново за месеца, в който не беше влизал никой в апартамента и бушона беше свален имах "хубава" сметка за ток!

    07:46 20.03.2026

  • 14 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Не срещи на кафе и ала-бала приказки,тояга искат....

    07:50 20.03.2026

  • 15 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Антилиберал":

    Тоооояга искат,лакомията и продажжниците от друго не разбират....

    07:52 20.03.2026

  • 16 един

    2 6 Отговор
    Надявам се,че българинът е умвн и образован човек!Повечето хора имат достъп до електромерите си,никак не е трудно да си засечеш електромера и да изчислиш за едно денонощие колко ток харчиш!За сведение, тази година зимата беше доста по-студена,освен нощните и дневните температури са ниски,което се отразява и на сметките!

    07:55 20.03.2026

  • 17 Да се драсне

    6 0 Отговор
    Клечката на всички ерп-та у територията и следващите няма да правят като Тех!

    08:07 20.03.2026

  • 18 Бжбф

    4 0 Отговор
    И какво ще направят? Ще върнат ли парите на хората? Нищо. Хората вече платиха надписаните сметки.

    08:17 20.03.2026

  • 19 глоги

    1 1 Отговор
    ОмбудсманКАТА свиква.......ТАМ,ЕДИ КАКВО СИ.

    08:24 20.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кокетка

    2 0 Отговор
    Омбудсманът свиква национална среща заради високите сметки за вървене на жените с високи токчета по тротоарите!

    08:42 20.03.2026

  • 22 Абсолютно

    4 0 Отговор
    Ненужна служба, източваща единствено, и само средства от бюджета. До сега не съм чувал да са помогнали на, когото и да е било. Категорично трябва да бъде закрита.

    08:46 20.03.2026

  • 23 Мнение

    2 0 Отговор
    Във всеки електромер има сим карта, чрез която през мрежата на мобилен оператор се предават данни за потреблението на абоната. Кой гарантира, че по обратния път не може да се настрои временен коефициент по който да се умножава потреблението, например за 3-5-10дни, след което да се връщат нормалните настройки?
    Защо не мога да си сменя електромера с избрана от мен марка и модел?

    08:46 20.03.2026

  • 24 хихи

    0 0 Отговор
    Омбудсдамата, ще топли телесно най-закъсалите, срещу служебна бележка

    08:47 20.03.2026

  • 25 За един

    0 0 Отговор
    Приятел питам-ще ги почваме ли?

    08:55 20.03.2026

  • 26 ккк

    1 1 Отговор
    ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ СЕ МАНИПУЛИРАТ ДИСТАНЦИОННО !!! И КАТО СЕ ДОБАВЯТ РАЗНИ ИЗМИСЛЕНИ ТАКСИ / ПРЕНОС...ПРЕВОЗ..... И НА ЦИГАНЯТА ТОКА / ВСИЧКО СТАВА ЯСНО !

    08:57 20.03.2026

  • 27 Жалка Работа !

    1 0 Отговор
    Пък Аз Си Мислех !
    Че Вече Си Имаме И Омбудсман !

    08:59 20.03.2026

  • 28 Има ли Такива ?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не стигат":

    Или това са Просто !

    Етикети !

    09:04 20.03.2026

  • 29 голям смях

    1 0 Отговор
    на срещата:

    ще хапнат , ще пийнат, ще си поприказват, ще се пооплачат един на друг и ще си тръгнат

    нищо същественно няма да стане

    те хората си платиха тока

    09:15 20.03.2026

  • 30 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хахах":

    според мен малко ви клатят още може и трябва да ви клатят

    догодина пак двойни сметки нагоре разбира са никога надолу

    и пак ще блееете и ще се каните кои какво щял да направи, и накрая пак нищо

    то всяка година едно и също защо блеете ви се чудя

    09:17 20.03.2026

  • 31 Не моем да смятаме

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "запознат":

    Днервната тарифа за бита е около 15 евро стотинки с ДДС за югоизточна България. Сметката в проста. 1000 киловат/часа са си 150 евро.

    09:18 20.03.2026

  • 32 омръзнало ми е от мрънкачи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "и 327 лева за":

    че колко са 300лв бе? ще плащаш ако трябва и 300€ нали ядеш банани в клуба на богатите!

    тока за окрайне кои ще го плаща? аз ли? плащай и мълчи


    отивай насело да цепиш дърва, не се завирай във столицата като нямаш пари селянин

    09:19 20.03.2026

