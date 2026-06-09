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Мая Манолова: Остава неясно защо се повишава цената на тока

Мая Манолова: Остава неясно защо се повишава цената на тока

9 Юни, 2026 18:19 786 24

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  • цена-
  • ток

Според нея анализът на КЕВР в частта за разходите, които ЕРП-тата искат да им бъдат включени в повишените цени, е „доста постен”

Мая Манолова: Остава неясно защо се повишава цената на тока - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неясно остава защо се повишават цените на тока. Това коментира в предаването „Пресечна точка” председателят на „Изправи се.БГ” Мая Манолов

Според нея анализът на КЕВР в частта за разходите, които ЕРП-тата искат да им бъдат включени в повишените цени, е „доста постен”.

„По-детайлен анализ би довел до обратния извод – цените трябва да останат същите или да се намалят”, каза Манолова.

Тя обясни, че от 1 юли 2025 г. цените се формират от 2 компонента, като втората е компенсация от страна на държавата за сметките на битовите потребители. „Тази компенсация през новия регулаторен период се повишава близо 4 пъти – от 80 млн. лева на 320 млн. лева. А разходите за инвестиции на ЕРП-тата намаляват сериозно с по 30 и дори над 40%. Компонентата от фонда „Сигурност” на енергийната система се увеличава в пъти, инвестициите намаляват и тогава остава неясно защо се повишава цената на тока”, каза Манолова.

Според нея само на пръв поглед изглежда, че токът се вдига само с 3%. „Всички помним какво се случи миналата зима - ЕРП-тата отчетоха рекордно потребление. Два и три пъти се повишиха сметките на потребителите. В доклада на КЕВР липсва анализ на причините, защо ЕРП-тата надписаха потреблението на българските домакинства. Отговор на този въпрос няма. Анализ няма. Това отваря широко вратата следващата зима отново да осъмнем с двойни и тройни сметки”, коментира лидерът на „Изправи се.БГ”.

Манолова каза, че са написани хиляди жалби, но хората не са получили ясен отговор. „Мистерията с повишеното потребление остана неразгадана, което абсолютно събужда подозрения у хората, че КЕВР ще продължи да обслужва енергийните дружества”, каза Манолова.

Тя нарече скандално това, че гражданите и гражданските експерти не бяха допуснати в залата по време на откритото заседание. „Поведението на това ръководство на КЕВР наистина беше безобразно. Не се е случвало да се избутваме пред заседание, което в крайна сметка определя цени, важни не само за енергийните дружества, а и за тези, които ще ги плащат – за българските потребители. Така че позор за днешното поведение на КЕВР”, каза Манолова.

Манолова каза, че е притеснена и от така наречената такса „електромер” и промените там.

„В момента има такса за достъп, но тя е пропорционална на потреблението. Домакинствата, които ползват много малко ток, плащат пропорционално на потребената електроенергия. Сега ЕРП-тата искат за всички еднаква такса за достъп, което е абсолютно несправедливо”, смята Манолова. И допълни, че едно от ЕРП-тата обосновава искането за такава такса с намалялото потребление на ток от българските домакинства.

„Тоест те искат да си избият по-малките приходи от потреблението на гражданите. Това се бие с техните обяснения през януари, когато казваха, че всъщност сметките са толкова по-високи, защото потреблението на домакинствата се е увеличило”, каза Манолова.

Манолова коментира, че парното непрекъснато поскъпва, а столичната „Топлофикация” все е на загуба. „Дружеството е във фалит, оставено е да мъждука като една свещичка, докато просто само изгасне. Поддържа се само за да няма напрежение през зимните месеци в столицата. Няма да стане така. И днес, ако бяхме допуснати до заседанието, щяхме да призовем КЕВР да се включат в опитите на СОС, колкото и искрени или лицемерни да са те, някак си да подкрепи това дружество. Трябва да има някакъв план какво се случва с него”, каза Манолова.

„Една пета или 20% от топлото се губи по трасетата, защото те не се ремонтират редовно и качествено. Дружеството се източва от няколко десетилетия. В крайна сметка хората плащат скъпо и прескъпо, не могат да се откажат от тази услуга, цените непрекъснато растат и всички са недоволни”, коментира тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 4 Отговор
    Защото се очакват още укропам, които сметки за ток не плащат, пък и Ганчо трябва да плаща и за на Радевисти датацентър Штази.

    18:22 09.06.2026

  • 2 Иванчо Иванов

    5 6 Отговор
    Само празни приказки!

    18:25 09.06.2026

  • 3 Остава неясно защо се повишава цената на

    14 2 Отговор
    чекмеджетата и никой от радевите не разследва общ поръчкари
    от тиквено време

    18:26 09.06.2026

  • 4 Майо, не си ми интересна вече🤣

    7 7 Отговор
    ,вече не ходя по протести, няма за какво, всичко си е както си беше😝

    18:26 09.06.2026

  • 5 Мая

    7 10 Отговор
    Е едно увяхнало мушкато

    18:27 09.06.2026

  • 6 Овчар

    7 10 Отговор
    Тази е такава продажна мърша че и на Марс я знаят вече..!

    18:28 09.06.2026

  • 7 алчен богаташин

    11 2 Отговор
    повишава се за да гепя кинти!!!

    18:31 09.06.2026

  • 8 Честита такса електромер!

    7 1 Отговор
    Мая такава, онакава, ама бе Мая, а Бо(га)таша ви го затъкна на два ката.

    Коментиран от #10

    18:33 09.06.2026

  • 9 Хаха

    8 3 Отговор
    Цената на тока се вдига,за да се избият инвестициите в батерии и фотоволтаични централи.

    18:34 09.06.2026

  • 10 крадев

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Честита такса електромер!":

    боташ е работещ!!

    18:35 09.06.2026

  • 11 Анонимен

    1 6 Отговор
    Е как ЕРП тата да вдигат заплати без да вдигат цената?Нали Мая иска да се вдигат заплатите...

    18:39 09.06.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    7 4 Отговор
    Защо ли?
    Ами защото влязохме в "клубът на богатите"!

    Честит ви шиткой българи!

    Коментиран от #14

    18:39 09.06.2026

  • 13 Няма ли

    3 6 Отговор
    Кой да начеше качественно Майчето

    18:43 09.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бг овца

    8 1 Отговор
    какво става с борбата против олигархията и корупцията?

    18:45 09.06.2026

  • 16 ако бяхте гласували с 10

    6 1 Отговор
    досега всички щяха да бъдат натикани по затворите!

    Коментиран от #18

    18:46 09.06.2026

  • 17 Как защо

    6 0 Отговор
    Заради успешните фотоволтаици. Ако спре АЕЦ, свещите ще са лукс.

    18:50 09.06.2026

  • 18 номер 10 от 19 април

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "ако бяхте гласували с 10":

    ще гласувам вече само за Росен Миленов,точка!

    Коментиран от #21

    18:51 09.06.2026

  • 19 Абсурдистан

    3 4 Отговор
    Остава неясно защо сестра Галева все още има наглостта да изказва мнение.

    18:56 09.06.2026

  • 20 Защото

    4 0 Отговор
    разходите за яхтите са големи

    18:58 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 баба Меца

    3 0 Отговор
    заради войната в Украйна, разпореждане на урсула

    19:10 09.06.2026

  • 23 Край

    2 0 Отговор
    Защо питате тази непрокопсана буля а не … мен примерно.

    19:16 09.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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