Мая Манолова: Остава неясно защо се повишава цената на тока

Неясно остава защо се повишават цените на тока. Това коментира в предаването „Пресечна точка” председателят на „Изправи се.БГ” Мая Манолов
Според нея анализът на КЕВР в частта за разходите, които ЕРП-тата искат да им бъдат включени в повишените цени, е „доста постен”.
„По-детайлен анализ би довел до обратния извод – цените трябва да останат същите или да се намалят”, каза Манолова.
Тя обясни, че от 1 юли 2025 г. цените се формират от 2 компонента, като втората е компенсация от страна на държавата за сметките на битовите потребители. „Тази компенсация през новия регулаторен период се повишава близо 4 пъти – от 80 млн. лева на 320 млн. лева. А разходите за инвестиции на ЕРП-тата намаляват сериозно с по 30 и дори над 40%. Компонентата от фонда „Сигурност” на енергийната система се увеличава в пъти, инвестициите намаляват и тогава остава неясно защо се повишава цената на тока”, каза Манолова.
Според нея само на пръв поглед изглежда, че токът се вдига само с 3%. „Всички помним какво се случи миналата зима - ЕРП-тата отчетоха рекордно потребление. Два и три пъти се повишиха сметките на потребителите. В доклада на КЕВР липсва анализ на причините, защо ЕРП-тата надписаха потреблението на българските домакинства. Отговор на този въпрос няма. Анализ няма. Това отваря широко вратата следващата зима отново да осъмнем с двойни и тройни сметки”, коментира лидерът на „Изправи се.БГ”.
Манолова каза, че са написани хиляди жалби, но хората не са получили ясен отговор. „Мистерията с повишеното потребление остана неразгадана, което абсолютно събужда подозрения у хората, че КЕВР ще продължи да обслужва енергийните дружества”, каза Манолова.
Тя нарече скандално това, че гражданите и гражданските експерти не бяха допуснати в залата по време на откритото заседание. „Поведението на това ръководство на КЕВР наистина беше безобразно. Не се е случвало да се избутваме пред заседание, което в крайна сметка определя цени, важни не само за енергийните дружества, а и за тези, които ще ги плащат – за българските потребители. Така че позор за днешното поведение на КЕВР”, каза Манолова.
Манолова каза, че е притеснена и от така наречената такса „електромер” и промените там.
„В момента има такса за достъп, но тя е пропорционална на потреблението. Домакинствата, които ползват много малко ток, плащат пропорционално на потребената електроенергия. Сега ЕРП-тата искат за всички еднаква такса за достъп, което е абсолютно несправедливо”, смята Манолова. И допълни, че едно от ЕРП-тата обосновава искането за такава такса с намалялото потребление на ток от българските домакинства.
„Тоест те искат да си избият по-малките приходи от потреблението на гражданите. Това се бие с техните обяснения през януари, когато казваха, че всъщност сметките са толкова по-високи, защото потреблението на домакинствата се е увеличило”, каза Манолова.
Манолова коментира, че парното непрекъснато поскъпва, а столичната „Топлофикация” все е на загуба. „Дружеството е във фалит, оставено е да мъждука като една свещичка, докато просто само изгасне. Поддържа се само за да няма напрежение през зимните месеци в столицата. Няма да стане така. И днес, ако бяхме допуснати до заседанието, щяхме да призовем КЕВР да се включат в опитите на СОС, колкото и искрени или лицемерни да са те, някак си да подкрепи това дружество. Трябва да има някакъв план какво се случва с него”, каза Манолова.
„Една пета или 20% от топлото се губи по трасетата, защото те не се ремонтират редовно и качествено. Дружеството се източва от няколко десетилетия. В крайна сметка хората плащат скъпо и прескъпо, не могат да се откажат от тази услуга, цените непрекъснато растат и всички са недоволни”, коментира тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
18:22 09.06.2026
2 Иванчо Иванов
18:25 09.06.2026
3 Остава неясно защо се повишава цената на
от тиквено време
18:26 09.06.2026
4 Майо, не си ми интересна вече🤣
18:26 09.06.2026
5 Мая
18:27 09.06.2026
6 Овчар
18:28 09.06.2026
7 алчен богаташин
18:31 09.06.2026
8 Честита такса електромер!
Коментиран от #10
18:33 09.06.2026
9 Хаха
18:34 09.06.2026
10 крадев
До коментар #8 от "Честита такса електромер!":боташ е работещ!!
18:35 09.06.2026
11 Анонимен
18:39 09.06.2026
12 az СВО Победа 81
Ами защото влязохме в "клубът на богатите"!
Честит ви шиткой българи!
Коментиран от #14
18:39 09.06.2026
13 Няма ли
18:43 09.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 бг овца
18:45 09.06.2026
16 ако бяхте гласували с 10
Коментиран от #18
18:46 09.06.2026
17 Как защо
18:50 09.06.2026
18 номер 10 от 19 април
До коментар #16 от "ако бяхте гласували с 10":ще гласувам вече само за Росен Миленов,точка!
Коментиран от #21
18:51 09.06.2026
19 Абсурдистан
18:56 09.06.2026
20 Защото
18:58 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 баба Меца
19:10 09.06.2026
23 Край
19:16 09.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.