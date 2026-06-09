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КЕВР обсъжда по-високите цени на тока от 1 юли

КЕВР обсъжда по-високите цени на тока от 1 юли

9 Юни, 2026 08:04 628 8

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Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58 процента

КЕВР обсъжда по-високите цени на тока от 1 юли - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе открити заседания за обсъждане на новите цени на електроенергията и на топлинната енергия в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. Това сочи дневният ред на регулатора. Заседанията са насрочени за 10:00 и 10:40 ч.

БТА припомня, че КЕВР публикува на 3 юни предложенията си за цените. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58 процента.

Предложението е поскъпването на електроенергията за абонатите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД да е с 3,11 на сто, за тези на "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,24 процента, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - с 2,38 на сто, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД - с 5,80 процента.

По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. Комисията предлага среднопретеглено изменение от 4,58 процента. За сравнение в ценовите си заявления от 31 март т.г. дружествата поискаха средно увеличение в размер на 30,65 на сто.


София / България
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  • 4 в кратце

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  • 5 12...34

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    08:40 09.06.2026

  • 7 Тома

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    Какъв им беше кяра на българите че имат атомна централа за евтин ток като всяка година цената върви нагоре

    09:00 09.06.2026

  • 8 таралясник

    0 0 Отговор
    тези тарикати от ЕВН за пореден път са с най голямо увеличение, абе да е........

    09:25 09.06.2026

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