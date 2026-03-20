Делян Пеевски: Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение

20 Март, 2026 12:36 1 169 32

  • делян пеевски-
  • андрей гюров-
  • съвет за мир

Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова!

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми.

Това заяви в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски. Припомняме, че по-рано стана ясно, че България ще се оттегли от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова!", казва още Пеевски.

И добавя: "Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България".

Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос!, допълва Пеевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    11 55 Отговор
    Точно така Пеевски сритай джендърите!

    12:37 20.03.2026

  • 2 ООрана държава

    52 1 Отговор
    То и твоето грухтене и квичене няма никакво значение, ходи купивай на слафчо патерицата гласове че да имаш още 13 депутата

    12:38 20.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    44 2 Отговор
    ГЪЦИ, ГЪЦИ....ПУШЕНА СЛАНИНА!

    12:38 20.03.2026

  • 4 Хораааа

    51 0 Отговор
    Ако на изборите се скатавате тоя пак ще си го отглеждаме

    12:39 20.03.2026

  • 5 повервахме

    27 0 Отговор
    Коммуниста Пеевски подкрепях САЩ срещу терористичния режим в Иран?? Не може да бъде!

    12:40 20.03.2026

  • 6 Смамен

    23 1 Отговор
    Беше премие..рът на Ди..до Фалита.........

    12:40 20.03.2026

  • 7 честен ционист

    3 26 Отговор
    Прав е Момчето. България е съоснователка на Съвета за мир, истинския клуб на богатите, а не потъващия ЕС, от който час по-скоро трябва да се чупим. Съветът за мир ще даде и нова парична единица на скъсан Ганчо и разкара това кухо евро.

    12:41 20.03.2026

  • 8 Въй

    21 1 Отговор
    ...лидерът на "ДайПоследниСанкции!"- Делян Пеевски.

    12:43 20.03.2026

  • 9 Дориана

    32 5 Отговор
    Браво на Андрей Гюров , той е достоен български политик, който отстоява Българските национални интереси за разлика от Борисов, Пеевски , ИТН и БСП ОЛ, които са готови да предадат България и да я вкарат във война за своето политическо оцеляване. Трябва да се срамуват заедно с Желязков, който освен да се клани до Земята нищо друго добро не е направил. За това Народа прекръсти неговия кабинет на коалиция Магнитски. Гюров и Румен Радев са на светлинни години на по- високо ниво от Борисов и Пеевски по морал, начин на изразяване и комуникация , по честност и безпристрастност, по начин на поведение , а това буди агресия и безпомощност при защитниците на корупцията и мафията, която вече им се изплъзва като власт.

    Коментиран от #27

    12:45 20.03.2026

  • 10 Температурен Темерут

    18 0 Отговор
    Твоите размисли още по малко свиня.

    12:45 20.03.2026

  • 11 Хмм

    26 0 Отговор
    "сламен" ама премиер, какъвто пеевски никога няма да бъде, защо му трябваше да се заяжда с Радев и да го вика да се състезавали на терен, е вече Радев е на терен и шансовете му за "пълна победа" изчезнаха, дори електоратът му търси спасение в Радев

    12:46 20.03.2026

  • 12 бълг. патриот

    1 22 Отговор
    ПП–ДБ са бивши агенти или деца на агенти на ДС противници на ЕС и демократичните ценности и
    привърженици на терориста Путин избил невинни жени и деца в Украйна
    Същият е и фатмака Радеф завършил в Долна Митрополия в годините на управлението на Живков
    специализирал на Миг 29 в Русия и двумесечен курс в САЩ.По принцип не гласувам,но сега ще
    гласувам против тях.А като махнем партйките "файтон"
    Нписаното беше свалено вероятно по нареждане от руското псолство и г-жа Митрофанова

    12:46 20.03.2026

  • 13 Гуру Гарабед

    17 0 Отговор
    Пак ли грухтиш свиня?спри да квичиш тлъст шопар.

    12:46 20.03.2026

  • 14 Дориана

    21 0 Отговор
    Пеевски се провали. Очаквано беше да се провали с Магазините за Хората , защото това беше глупава популистка мярка , която доведе до загуби в Държавния бюджет. Същото е и с Борда за мир на Тръмп , който всички знаят, че е параван на Борд за военна сила. Тръмп се доказа като най- военолюбивия Президент , който си въобрази че чрез сила, мита и санкции може да нападне всяка държава, която си поиска и не изпълнява неговите желания. Провокира и започна Трета Световна етническа война и Световна икономическа криза. Пеевски да е наясно , че изпълнявайки желанията на Тръмп за да му са подмаже, да го извадят от списъка Магнитски не само, че си остава в списъка Магнитски , но заплашва и предава Националните интереси и води България отново към финансови загуби. Пеевски е абсолютно вреден за България и трябва да напусне Парламента и политиката.

    12:47 20.03.2026

  • 15 Фарфалюлю

    18 0 Отговор
    Чудно ,защо никой още не е отстрелял тази свиня.

    Коментиран от #19

    12:48 20.03.2026

  • 16 Дебело Кюфте

    13 0 Отговор
    Да го дуяш супата дебеляк.

    12:48 20.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Реалист

    18 0 Отговор
    Премиера Гюров е БЪЛГАРИН и ПАТРИОТ!
    А Пеефски е Магнитски!

    12:50 20.03.2026

  • 19 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фарфалюлю":

    Щото еничарите го вардят.

    12:50 20.03.2026

  • 20 Антифашист

    1 14 Отговор
    Само Пеевски защитава българския народ от пепедебейските фашистки метастази на Радев.

    12:51 20.03.2026

  • 21 Едва ли

    10 1 Отговор
    го докосват думите на шумкарския и ДС внук , плуващ в парите на България и на българския народ ! Разликата в интелект , съвест и морал е като ден и нощ ! А при безсилие и липса на аргументи почне ли някой да прави опити да обижда , зарежи го !

    12:52 20.03.2026

  • 22 Шишилизация

    7 0 Отговор
    Шишо иска да свали магнитните наколенки!

    12:54 20.03.2026

  • 23 Цветелина Бориславова

    6 0 Отговор
    Делянчо ,а ти може ли да млъкнеш преди да те свалят от трона ! Магнитски беше първата стъпка ,другото предстои !! В тази кампания ще бъде интересно около шумният твой арест на летището в Дубай

    12:55 20.03.2026

  • 24 Кибик

    6 1 Отговор
    Пеевски, ИТН и Възраждане са си плюли в устите с това сорос, джендъри и петрохан. Все едно слушаш кремълска пропаганда.

    12:55 20.03.2026

  • 25 Господи!

    8 0 Отговор
    Какво отвратително, мазно, мръсно, нагло и тлъсто туловище! Господи, какво чудовище! КОЙ си ти бе, дебелак мръсен, КОЙ си ти, че да нареждаш на парвителството и Парламента какво да прави и как да гласува? Виж какво, туловище уродливо, факта, че чалгарите на сакатото учиндолско инощжестов, лакеите ти от ГЕПБерастката шайка на СИКаджийския престъпник и жалките остатъци от "Позитано" ти лижат з.....а и изпълняват каквото им наредиш е техен порблем, не наш! Ти тях държиш на къса каишкса, нали?! Само че, туловище уродливо! България няма да бъде член на смешния Съвет на Тръмп, мразен и презиран от собствения си народ и ти няма да бъдеш изваден от "Магнитски"! Докато мърдаш ще си в този позорен списък като корумпиран престъпник от най-високо ниво! Абе, туловище, я кажи колко хиляди гласа си обещал да прехвърлиш на простак Хаджи АФрикански, че нещо много "важен" го играе това чалгарското нищожество! Я по-добре си дръж гласовете за теб, че твоите проценти сподат с всеки изминал ден и с всеки изминал ден расте в геометрична прогресия омразата на целокупния български народ към уродливата ти персона!

    Коментиран от #32

    12:56 20.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дориана замечтана

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    „на по- високо ниво“, ама от същият бранш.

    12:57 20.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СПРЕТЕ ДА ПОКАЗВАТЕ

    2 0 Отговор
    ТОВА ЧОВЕКОПОДОБИЕ С НЕЧЛЕНОРАЗДЕЛНА РЕЧ.

    13:00 20.03.2026

  • 30 Зло под слънцето

    3 0 Отговор
    Е, вярно че не изглежда премиера като човек, затлъстял от преяждяне. А също така е вярно, че няма да допусне България да стане "рушвет" за изключване на господин ДП от списъка "Магнитски". Да е мислил, когато е безчинствал!

    13:02 20.03.2026

  • 31 !!!!

    3 0 Отговор
    Тлъсто, уродливо туловище - най-чернатаи срамна страница в историята на евликата ни някога държава!? Добре вижте туловището на снимката и го запомнете, българи! то ви ограби, то ви направи бедно, то открадна три милиарда от активите на кТБ, то, заедно със СИКадяжийския си теляк Боко тиквата ограбиха, съсипаха и срутиха държавата ин!

    13:02 20.03.2026

  • 32 БРАВО!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Господи!":

    ХАРЕСА МИ КОМЕНТАРА ВИ.

    13:02 20.03.2026

