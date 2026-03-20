Делян Пеевски: Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение

Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми.

Това заяви в своя позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски. Припомняме, че по-рано стана ясно, че България ще се оттегли от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. Толкова!", казва още Пеевски.

И добавя: "Размислите и страстите на сламения премиер нямат никакво значение! Той и марионетният служебен кабинет на Сорос са длъжни да изпълняват Конституцията на Република България".

Иначе, това е поредното потвърждение на публично известния факт, че соросоидните проксита, петрохански партии и мрежи обичат САЩ, само когато са овладени от Сорос!, допълва Пеевски.