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Дечев за оставката на Кандев: Беше много развълнуван. Каза, че му трябва време, преди да говори повече

Дечев за оставката на Кандев: Беше много развълнуван. Каза, че му трябва време, преди да говори повече

9 Юни, 2026 09:49 1 990 41

  • емил дечев-
  • георги кандев-
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  • емоции-
  • време-
  • говорене

"За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим", допълни бившият вътрешен министър

Дечев за оставката на Кандев: Беше много развълнуван. Каза, че му трябва време, преди да говори повече - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всяка смяна на главния секретар на МВР е голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Единственото ограничение трябва да бъде законът. Нищо друго. Това заяви в „Здравей, България” бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, коментирайки оставката на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
Той обясни, че когато двамата работили заедно, направил точно това - дал пълна свобода на действие на главния секретар. "Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, нито активността му в социалните мрежи. Считам, че това му даде възможност да разгърне целия си професионален потенциал и заедно да постигнем добри резултати", категоричен е Дечев.
Двамата са разговаряли след обявяването на оставката от страна на Кандев. "Беше много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време, преди да говори повече, така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му", подчерта бившият министър на МВР.

"На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР сред хората, които заедно с моя екип назначихме като директори на главни и областни дирекции. Мисля, че съвсем скоро ще разберем дали ще има такива промени. За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим", допълни Дечев.

Той определи като безспорен успех през последния месец залавянето на придобилия популярност като "прокурорския син" Васил Михайлов. "Истината е, че примката около него постепенно се затягаше. Бях сигурен, че ще бъде заловен. Никога не съм се съмнявал в това. Единственият въпрос беше кога. Причината да се укрива толкова дълго успешно е, че е бил подпомаган - както от свои приятели мъже, така и от жени. Той в никакъв случай не е наивен или глупав човек. Знае много добре как се укрива човек успешно", обясни Дечев.
По отношвение на залавянето на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград Дечев заяви, че заслуга за това имат сръбските власти. "В случая с господин Мавродиев задържането е заслуга на сръбските полицейски органи, а не на българските. В крайна сметка господин Мавродиев е летял от Дубай към Белград, без да преминава през България. Така че тук заслугата е на сръбските полицейски служби", категоричен в бившият вътрешен министър.

Дечев коментира и гонката на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души. "По принцип полицията разполага с много информация, която, ако има желание да използва за нуждите на обществения ред и вътрешната сигурност, би могла да помогне за предотвратяването на подобни човешки трагедии, каквато е и тази", подчерта той.

Работихме много добре заедно с Кандев и постигнахме добри резултати, заяви бившият служебен министър на МВР
Всяка смяна на главния секретар на МВР е голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че - за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Единственото ограничение трябва да бъде законът. Нищо друго. Това заяви в „Здравей, България” бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, коментирайки оставката на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.


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Той обясни, че когато двамата работили заедно, направил точно това - дал пълна свобода на действие на главния секретар. "Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, нито активността му в социалните мрежи. Считам, че това му даде възможност да разгърне целия си професионален потенциал и заедно да постигнем добри резултати", категоричен е Дечев.

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Двамата са разговаряли след обявяването на оставката от страна на Кандев. "Беше много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време, преди да говори повече, така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му", подчерта бившият министър на МВР.

"На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР сред хората, които заедно с моя екип назначихме като директори на главни и областни дирекции. Мисля, че съвсем скоро ще разберем дали ще има такива промени. За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим", допълни Дечев.

Той определи като безспорен успех през последния месец залавянето на придобилия популярност като "прокурорския син" Васил Михайлов. "Истината е, че примката около него постепенно се затягаше. Бях сигурен, че ще бъде заловен. Никога не съм се съмнявал в това. Единственият въпрос беше кога. Причината да се укрива толкова дълго успешно е, че е бил подпомаган - както от свои приятели мъже, така и от жени. Той в никакъв случай не е наивен или глупав човек. Знае много добре как се укрива човек успешно", обясни Дечев.

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По отношвение на залавянето на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград Дечев заяви, че заслуга за това имат сръбските власти. "В случая с господин Мавродиев задържането е заслуга на сръбските полицейски органи, а не на българските. В крайна сметка господин Мавродиев е летял от Дубай към Белград, без да преминава през България. Така че тук заслугата е на сръбските полицейски служби", категоричен в бившият вътрешен министър.

Дечев коментира и гонката на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души. "По принцип полицията разполага с много информация, която, ако има желание да използва за нуждите на обществения ред и вътрешната сигурност, би могла да помогне за предотвратяването на подобни човешки трагедии, каквато е и тази", подчерта той.

По думите му, когато е бил служебен вътрешен министър той не се е занимавал с групата на "Калашниците", за чийто членове бяха посочени двамата шофьори, участвали в гонката. "По принцип такъв тип лица е редно да бъдат известни поне на ниво районно управление - в района, в който живеят или действат. Още повече, че те не са се крили. Били са, така да се каже, ярко присъстващи както в социалните мрежи, така и в публичното пространство. Затова най-малкото на ниво районно управление би трябвало да са били известни", допълни Дечев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    8 4 Отговор
    е е след такава голяма и решителна крачка , има нужда от малко време за да говори . Но със сигурност ще говори !

    10:01 09.06.2026

  • 2 604

    20 3 Отговор
    Поредната диаурия...хахахахаХА! Най смешно е как медийната среда се правят на адвокати....

    10:02 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кандев=измекяр

    25 4 Отговор
    Всичкото шарлатан от ПП ДБ само за власт реве. Предложиха му да е вице президент и го озлъгаха ,че има шанс и той алчен за власт.

    Коментиран от #21

    10:03 09.06.2026

  • 5 Спец OFF

    14 5 Отговор
    Помачето се помисли за велик

    10:03 09.06.2026

  • 6 МУМИИ СТЕ И У

    15 3 Отговор
    БЕЗДНАТА СТЕ. КАКВО И ДА МЪНКАТЕ И ПРАВИТЕ ВИЕ СТЕ РАЗГАДАНИ И ОТ КАЛ НАПРАВЕНИ. САМО ХЛЕНЧЕТЕ ПЛЮЕТЕ И СЕГА Е СЪЩОТО. ВАШИО КОКОРЧО НОМЕР ДВЕ КАНДЕВ БЕШЕ ТАМ С ЦЕЛ ДА ВИ ИЗПЕРЕ КИРЛИВИТЕ РИЗИ ОТ ПЕТРОХАН И ДРУГИ ТАКИВА. ВИДЯ ЧЕ НЯМА ДА УСПЕЕ И ИЗБЯГА. И ЗА ВИЦЕ ГО СТЯГАТЕ. НОМЕРЦАТА ВИ НЯМАТ КРАЙ.

    10:05 09.06.2026

  • 7 Плоски сте

    22 4 Отговор
    Сигурно го гласят за Президент , таз държава се управлява само със сейри и по надолнище

    10:05 09.06.2026

  • 8 Илия

    13 1 Отговор
    Дълбоката държава си върши добре работата.

    10:07 09.06.2026

  • 9 Юуп

    11 3 Отговор
    Кандев е озбираем за Президент, ама ако е вице на лама Гюру нищо нема да спечелят, само ще утече

    Коментиран от #28

    10:09 09.06.2026

  • 10 Завърнал се

    12 4 Отговор
    Де не би на хоризонта да се задава нов Бойко Борисов? Аман от военни и милиционери.

    Коментиран от #24

    10:11 09.06.2026

  • 11 Хохо Бохо

    10 6 Отговор
    Кандев цял живот си играе с аверчетата мутри, тикви и др и от 2 дена е моралуст. Радев ще ги докара до катарзис всичките, пръв беше Благо кьоравото дето цял град не видя и рязко прогледна. Няма да се учудя ако тиквата почне да дарява кюлчета а пеефската свиня въене парите от банката

    10:13 09.06.2026

  • 12 Тази фейсбук звезда,

    12 5 Отговор
    не трябва да е на тази висока длъжност.Явно много си е повярвал това селско момченце.

    10:13 09.06.2026

  • 13 анонимен

    12 10 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    Коментиран от #17, #37

    10:14 09.06.2026

  • 14 Линда до Дечев

    13 4 Отговор
    Господине!
    Не оставката на Кандев, а поведението му е обезпокояващо. За мен тези сълзи в очите му за спомена баща му говорят, за психическа нестабилност! Не, че мъжете не плачат. Не, че им е забранено да страдат само за това, че са мъже, НО да не можеш да си овладееш чувствата е обяснимо само с това, че е психически неустойчив! И още, тревожен е и начина по който се разбра за неговото напускане. Сутринта си на оперативка- мълчание, остава на работното си място- пак мълчание и изедин път , БУМ. Във фейса- « днес напускам МВР».
    Нещо не е наред!

    Коментиран от #27

    10:18 09.06.2026

  • 15 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Ше се фърля в политиката. А Курнела ще я правят на омбусманка.

    10:21 09.06.2026

  • 16 Ха ХаХа

    7 9 Отговор
    Дечев и Кандев са боклуци

    Коментиран от #19

    10:21 09.06.2026

  • 17 Всеки носи отговорност

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "анонимен":

    Сам за себе си!
    Родителите са отговорни за децата си до навършване на пълнолетие!
    А цыганите не са ли наши сънародници? И защо Радев не трябва да се среща с тях?
    Всеки си избира пътя.

    10:24 09.06.2026

  • 18 този

    7 2 Отговор
    Вместо да разтяга локуми, да даде обяснение защо е изтеглил гранична полиция от границата с Турция, да патрулира и прави проверки само по асфалтовите пътища във вътрешността.

    10:26 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Наблюдател

    8 5 Отговор
    Наблюдава се мощна TPOЛCKA атака за очерняне на Кандев, с едни и същи изречения, с едни и същи тези, съвпадащи напълно с медиите на пеевски, сега вече подкрепящи кРадев.

    10:28 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Доротея

    6 1 Отговор
    Дерменджиев не бил искал оставката на Кандов, в Под игото има такъв персонаж но утопичен социалист! Не е и необходимо! Има по изкусни начини човекът да усети, че не е сред свои! Игнорират го всячески и чакат удобния момент да го дескридитират и изонят дисциплинарно! Вие не сте ли попадали във формално неутрална, но на практика враждебна среда! Делят ви, кикотят се зад вас, третират ви като нищожество, любезно Ви прехвърлят отговорността за всичко и на ученическа бригада все вие трябва да носите тубата с водата!?

    10:34 09.06.2026

  • 23 Читател

    4 0 Отговор
    20 заплати и в политиката? Да ама НЕ.

    10:36 09.06.2026

  • 24 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Завърнал се":

    Не бъркай военните с милиционерите.Според правилника на Императорското военно морско училище в Санкт Петербург,всеки младеж е можел да кандидатсва за прием в училището,с изключение на тези,чиито бащи са работили в полицията независимо на какво ниво.Помисли защо.

    10:38 09.06.2026

  • 25 мери

    5 1 Отговор
    И за 20години какво направи Кандев в МВР нищо

    10:41 09.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чата

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Линда до Дечев":

    Хубавите хора са с душа и плачат! Безскрупулните са стабилни, няма какво да им се повреди в психиката, понеже такава липсва! Объл пън какво да му се развълнува!? Да не е поетеса с 25 опита суицидни ли, как го казвахте по учените с купените дипломи...!? Затова в миналото чуствителни в милицията не вземаха с аргументиран отказ - Прекалено интелигентен за длъжността, за кято кандидатства! Длъжностната характеристика изисква не филсофия, а да замъкнеш на протест студентите зад колоните и да ги поотупаш творчески!

    10:44 09.06.2026

  • 28 питам си

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Юуп":

    И какво направи господин Кандев - освен, че гледа лошо и се появяваше по ТВ като младия Бокич. Този човек работи повече от 20 години в системата - какво е направил, с коя банда се е преборил, като Глав - какво направи. Просто кратък ПР и иска в политиката - там са парите, ама да е заместник на ПедиГюров е срам. Но може би се търси президентска двойка по системата мъж-жена.....

    Коментиран от #39

    10:50 09.06.2026

  • 29 Маринов

    1 0 Отговор
    Всъщност какво става? Кандев напуска и отива на борсата, може би. Не зная дали бившият служебен министър председател работи някъде или и той гледа към борсата. (То трябва и да влизат пари в къщи. Но според мен замисълът е да се издигне кандидатурата на двойката Гюров - Кандев за президент и вицепрезидент. От ПП. За сега се подхвърля с недомлъвки. За мен е много жалко да се ликвидира един доказан качествен професионалист за едно пробито дело. Ще видим.

    10:53 09.06.2026

  • 30 2020

    3 0 Отговор
    КОЙ ще гледа и решава делата на съдията Дечев в предвидения законов срок - цял ден е по телевизора. А хората чакат съдебна рИформа.....

    10:56 09.06.2026

  • 31 ХАЙДЕ

    2 0 Отговор
    Спрете да го дъвчете тоя ЛГБТ-еняк, че ми присяда кафето от него ...

    Направи няколко PR акции по зрелищно задържане по изборно време, ама хората ВЕЧЕ СА ПУСНАТИ, а парите за акциите са за наша сметка ...

    10:57 09.06.2026

  • 32 смях в залата

    3 0 Отговор
    Кандев е страхливец. Ако беше смел,принципен и честен щеше да каже кой му пречи в работата. Щеше да го уличи а не сега да се развиват конспиративни теории. Явно иска да се хареса на някой с цел бъдещи политически облаги.

    Коментиран от #33

    11:02 09.06.2026

  • 33 Той иска той да е министър

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "смях в залата":

    Това е мечтата на всички шарлатани да са министри. Ама няма как да стане.

    11:07 09.06.2026

  • 34 Мене тоз образ ми прилича

    5 0 Отговор
    На човек от двайсти век даже от първата половина на двайсти век. Един такъв архаичен и странен.

    11:09 09.06.2026

  • 35 Еми

    4 0 Отговор
    Кажи истината за Петрохан, сети ли се, в който имале убито 15 г дете? Все още ли е неудобна тема? Още ли са извънземните?

    11:10 09.06.2026

  • 36 Хаха

    5 0 Отговор
    Абе какъв е тоя измислен "герой" Кандев, че толкова много го "ядете" в медиите!?
    Някой до преди 2, 3 месеца беше ли чувал въобще нещо за него!
    Споделете от колко десетилетия е в МВР, за това време колко организирани престъпни групи е "разбил", колко преписки е вкарал в съда, колко осъдени знакови лица има след негови разследвания и т.н.!?
    Пълен случайник! Ако действително работеше както трябва срещу изборните престъпления, то ПееФски щеше да има гласове колкото Славуца, а Безкнижника не повече от 25 - 30 депутата!
    Пълен въздух под налягане е тоя!

    11:12 09.06.2026

  • 37 Маринов

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "анонимен":

    Това за Радев е твое мнение, но ти препоръчвам да ви го задържиш, заедно с убидните псевдоними. Като ти чета изложението, ти си приключил. Радев сега започва и само показва, разследва. Засега. Твоите скриха цял град за над 100 млн, правеха се на разсеяни за богатството и самолетите на Шиши, набързо скриха делата по Барцелонагейт и златните кюлчета в Резиденцията, оплетени като свински черва политици, правосъдие, крадци и използвачи. Радев ще си изкара пълния мандат, а може и следващия.

    11:13 09.06.2026

  • 38 ППДБ имат право да сменят хората

    4 1 Отговор
    Въпреки че имат 13 процента доверие обаче ПБ нямат такова право нищо че имат 44 процента доверие по памет ги казвам процентите. Защото ППДБ вече са назначили правилния човек и той трябва да остане. Ако подава оставка значи е невинна жертва жив да го ожалиш. Сега ППДБ са нещо в ролята на НДСВ морални съдници и стожери.

    11:17 09.06.2026

  • 39 младия бокич беше красив донякъде

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "питам си":

    Тоз за нищо не става. Беше постигнал максималното незаслужено. Бадева се издъни. В известен смисъл е късмет за министъра да се отърве от него.

    11:23 09.06.2026

  • 40 Кочо

    0 3 Отговор
    Един човек показа отговорност към това, което обществото очаква от него и системата, чрез мафиотизираната си центробежна сила, със своите осем пипала, го завъртя и захвърли! За всеки с малко ум и повече усет бе ясно, че архаичен, аналогов типаж като Кандев няма как да вирее в среда от пошлост, лицемерие, изкуствен интелект и зависимости, определени генетично, династично и от славното номенклатурно минало и посттоталитарно настояще! Кервана си върви, Радев прави анализ и ще ги почва....! Трай бабо, търпи коньо! Салони за хубост бол, тревата до кръста, но бабата почина, конят опъна петалите!

    11:23 09.06.2026

  • 41 Единия минус

    0 0 Отговор
    Цъфна и той.

    11:27 09.06.2026

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