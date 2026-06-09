Дечев за оставката на Кандев: Беше много развълнуван. Каза, че му трябва време, преди да говори повече

Всяка смяна на главния секретар на МВР е голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Единственото ограничение трябва да бъде законът. Нищо друго. Това заяви в „Здравей, България” бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, коментирайки оставката на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
Той обясни, че когато двамата работили заедно, направил точно това - дал пълна свобода на действие на главния секретар. "Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, нито активността му в социалните мрежи. Считам, че това му даде възможност да разгърне целия си професионален потенциал и заедно да постигнем добри резултати", категоричен е Дечев.
Двамата са разговаряли след обявяването на оставката от страна на Кандев. "Беше много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време, преди да говори повече, така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му", подчерта бившият министър на МВР.
"На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР сред хората, които заедно с моя екип назначихме като директори на главни и областни дирекции. Мисля, че съвсем скоро ще разберем дали ще има такива промени. За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим", допълни Дечев.
Той определи като безспорен успех през последния месец залавянето на придобилия популярност като "прокурорския син" Васил Михайлов. "Истината е, че примката около него постепенно се затягаше. Бях сигурен, че ще бъде заловен. Никога не съм се съмнявал в това. Единственият въпрос беше кога. Причината да се укрива толкова дълго успешно е, че е бил подпомаган - както от свои приятели мъже, така и от жени. Той в никакъв случай не е наивен или глупав човек. Знае много добре как се укрива човек успешно", обясни Дечев.
По отношвение на залавянето на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград Дечев заяви, че заслуга за това имат сръбските власти. "В случая с господин Мавродиев задържането е заслуга на сръбските полицейски органи, а не на българските. В крайна сметка господин Мавродиев е летял от Дубай към Белград, без да преминава през България. Така че тук заслугата е на сръбските полицейски служби", категоричен в бившият вътрешен министър.
Дечев коментира и гонката на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души. "По принцип полицията разполага с много информация, която, ако има желание да използва за нуждите на обществения ред и вътрешната сигурност, би могла да помогне за предотвратяването на подобни човешки трагедии, каквато е и тази", подчерта той.
Работихме много добре заедно с Кандев и постигнахме добри резултати, заяви бившият служебен министър на МВР
Всяка смяна на главния секретар на МВР е голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу по по-ниските нива в структурата. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че работихме много добре заедно. Изповядвам идеята, че - за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в своята професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. Единственото ограничение трябва да бъде законът. Нищо друго. Това заяви в „Здравей, България” бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, коментирайки оставката на и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
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Той обясни, че когато двамата работили заедно, направил точно това - дал пълна свобода на действие на главния секретар. "Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, нито активността му в социалните мрежи. Считам, че това му даде възможност да разгърне целия си професионален потенциал и заедно да постигнем добри резултати", категоричен е Дечев.
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Двамата са разговаряли след обявяването на оставката от страна на Кандев. "Беше много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време, преди да говори повече, така че лично на мен не ми е споделял какви са мотивите му", подчерта бившият министър на МВР.
"На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР сред хората, които заедно с моя екип назначихме като директори на главни и областни дирекции. Мисля, че съвсем скоро ще разберем дали ще има такива промени. За мен лично това напускане е леко обезпокоително именно от гледна точка на гарантирането на кадровите промени, които направихме. Но предстои да видим", допълни Дечев.
Той определи като безспорен успех през последния месец залавянето на придобилия популярност като "прокурорския син" Васил Михайлов. "Истината е, че примката около него постепенно се затягаше. Бях сигурен, че ще бъде заловен. Никога не съм се съмнявал в това. Единственият въпрос беше кога. Причината да се укрива толкова дълго успешно е, че е бил подпомаган - както от свои приятели мъже, така и от жени. Той в никакъв случай не е наивен или глупав човек. Знае много добре как се укрива човек успешно", обясни Дечев.
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По отношвение на залавянето на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград Дечев заяви, че заслуга за това имат сръбските власти. "В случая с господин Мавродиев задържането е заслуга на сръбските полицейски органи, а не на българските. В крайна сметка господин Мавродиев е летял от Дубай към Белград, без да преминава през България. Така че тук заслугата е на сръбските полицейски служби", категоричен в бившият вътрешен министър.
Дечев коментира и гонката на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души. "По принцип полицията разполага с много информация, която, ако има желание да използва за нуждите на обществения ред и вътрешната сигурност, би могла да помогне за предотвратяването на подобни човешки трагедии, каквато е и тази", подчерта той.
По думите му, когато е бил служебен вътрешен министър той не се е занимавал с групата на "Калашниците", за чийто членове бяха посочени двамата шофьори, участвали в гонката. "По принцип такъв тип лица е редно да бъдат известни поне на ниво районно управление - в района, в който живеят или действат. Още повече, че те не са се крили. Били са, така да се каже, ярко присъстващи както в социалните мрежи, така и в публичното пространство. Затова най-малкото на ниво районно управление би трябвало да са били известни", допълни Дечев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
10:01 09.06.2026
2 604
10:02 09.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кандев=измекяр
Коментиран от #21
10:03 09.06.2026
5 Спец OFF
10:03 09.06.2026
6 МУМИИ СТЕ И У
10:05 09.06.2026
7 Плоски сте
10:05 09.06.2026
8 Илия
10:07 09.06.2026
9 Юуп
Коментиран от #28
10:09 09.06.2026
10 Завърнал се
Коментиран от #24
10:11 09.06.2026
11 Хохо Бохо
10:13 09.06.2026
12 Тази фейсбук звезда,
10:13 09.06.2026
13 анонимен
Коментиран от #17, #37
10:14 09.06.2026
14 Линда до Дечев
Не оставката на Кандев, а поведението му е обезпокояващо. За мен тези сълзи в очите му за спомена баща му говорят, за психическа нестабилност! Не, че мъжете не плачат. Не, че им е забранено да страдат само за това, че са мъже, НО да не можеш да си овладееш чувствата е обяснимо само с това, че е психически неустойчив! И още, тревожен е и начина по който се разбра за неговото напускане. Сутринта си на оперативка- мълчание, остава на работното си място- пак мълчание и изедин път , БУМ. Във фейса- « днес напускам МВР».
Нещо не е наред!
Коментиран от #27
10:18 09.06.2026
15 Хасковски каунь
10:21 09.06.2026
16 Ха ХаХа
Коментиран от #19
10:21 09.06.2026
17 Всеки носи отговорност
До коментар #13 от "анонимен":Сам за себе си!
Родителите са отговорни за децата си до навършване на пълнолетие!
А цыганите не са ли наши сънародници? И защо Радев не трябва да се среща с тях?
Всеки си избира пътя.
10:24 09.06.2026
18 този
10:26 09.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Наблюдател
10:28 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Доротея
10:34 09.06.2026
23 Читател
10:36 09.06.2026
24 Моряка
До коментар #10 от "Завърнал се":Не бъркай военните с милиционерите.Според правилника на Императорското военно морско училище в Санкт Петербург,всеки младеж е можел да кандидатсва за прием в училището,с изключение на тези,чиито бащи са работили в полицията независимо на какво ниво.Помисли защо.
10:38 09.06.2026
25 мери
10:41 09.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Чата
До коментар #14 от "Линда до Дечев":Хубавите хора са с душа и плачат! Безскрупулните са стабилни, няма какво да им се повреди в психиката, понеже такава липсва! Объл пън какво да му се развълнува!? Да не е поетеса с 25 опита суицидни ли, как го казвахте по учените с купените дипломи...!? Затова в миналото чуствителни в милицията не вземаха с аргументиран отказ - Прекалено интелигентен за длъжността, за кято кандидатства! Длъжностната характеристика изисква не филсофия, а да замъкнеш на протест студентите зад колоните и да ги поотупаш творчески!
10:44 09.06.2026
28 питам си
До коментар #9 от "Юуп":И какво направи господин Кандев - освен, че гледа лошо и се появяваше по ТВ като младия Бокич. Този човек работи повече от 20 години в системата - какво е направил, с коя банда се е преборил, като Глав - какво направи. Просто кратък ПР и иска в политиката - там са парите, ама да е заместник на ПедиГюров е срам. Но може би се търси президентска двойка по системата мъж-жена.....
Коментиран от #39
10:50 09.06.2026
29 Маринов
10:53 09.06.2026
30 2020
10:56 09.06.2026
31 ХАЙДЕ
Направи няколко PR акции по зрелищно задържане по изборно време, ама хората ВЕЧЕ СА ПУСНАТИ, а парите за акциите са за наша сметка ...
10:57 09.06.2026
32 смях в залата
Коментиран от #33
11:02 09.06.2026
33 Той иска той да е министър
До коментар #32 от "смях в залата":Това е мечтата на всички шарлатани да са министри. Ама няма как да стане.
11:07 09.06.2026
34 Мене тоз образ ми прилича
11:09 09.06.2026
35 Еми
11:10 09.06.2026
36 Хаха
Някой до преди 2, 3 месеца беше ли чувал въобще нещо за него!
Споделете от колко десетилетия е в МВР, за това време колко организирани престъпни групи е "разбил", колко преписки е вкарал в съда, колко осъдени знакови лица има след негови разследвания и т.н.!?
Пълен случайник! Ако действително работеше както трябва срещу изборните престъпления, то ПееФски щеше да има гласове колкото Славуца, а Безкнижника не повече от 25 - 30 депутата!
Пълен въздух под налягане е тоя!
11:12 09.06.2026
37 Маринов
До коментар #13 от "анонимен":Това за Радев е твое мнение, но ти препоръчвам да ви го задържиш, заедно с убидните псевдоними. Като ти чета изложението, ти си приключил. Радев сега започва и само показва, разследва. Засега. Твоите скриха цял град за над 100 млн, правеха се на разсеяни за богатството и самолетите на Шиши, набързо скриха делата по Барцелонагейт и златните кюлчета в Резиденцията, оплетени като свински черва политици, правосъдие, крадци и използвачи. Радев ще си изкара пълния мандат, а може и следващия.
11:13 09.06.2026
38 ППДБ имат право да сменят хората
11:17 09.06.2026
39 младия бокич беше красив донякъде
До коментар #28 от "питам си":Тоз за нищо не става. Беше постигнал максималното незаслужено. Бадева се издъни. В известен смисъл е късмет за министъра да се отърве от него.
11:23 09.06.2026
40 Кочо
11:23 09.06.2026
41 Единия минус
11:27 09.06.2026