Горивата по бензиностанциите поскъпнаха

Днес по бензиностанциите в страната се наблюдава поскъпване на масовите горива. Бензинът А-95 е увеличил цената си с 2 евроцента спрямо вчера и вече се продава за 1,42 евро за литър, съобщи бТВ.

Дизелът също поскъпна, като средната му цена се повиши с 3 евроцента и вече достига 1,57 евро за литър.

Държавни помощи и европейски инвестиции за подпомагане на най-засегнатите от скъпите горива, предложи Европейската комисия. Това стана ясно на завършилия тази нощ Европейски съвет в Брюксел.

"Безспорно кризата в Близкия Изток оказва най-сериозно влияние в Европа в областта на енергетиката. Доставките на горива са гарантирани, но държавите членки остават зависими от сковете на цените им", призна след края на лидерската среща председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.