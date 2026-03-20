Млади кандидати и познати експерти в листата на левицата в 23 МИР

В началото на предизборната кампания всички политически сили, които ще се включат в битката на 19 април, започнаха да представят своите кандидати из цялата страна. С видим акцент върху подмладяването, но и с опора в утвърдени имена, влиза в битката „БСП – Обединена левица“ в 23 МИР в София.
Начело е Габриел Вълков, един от активните млади политици в левицата, който вече има натрупан парламентарен опит. Като председател на Комисията по младежта и спорта в последното Народно събрание той вече има зад гърба си серия от законодателни инициативи. Сред тях е намаляването на лихвите по студентските кредити от 7% на 3%, както и въвеждането на възможност държавата да поема кредита при второ дете – мярка, насочена към подкрепа на младите семейства.
Вълков е вносител и на предложения за ограничаване на продажбата на никотинови паучове заради нарастващата им употреба сред непълнолетни. В работата му влиза и инициатива за по-строги наказания за насилие над животни, дошла след случаи с обществен отзвук. Паралелно с това той работи по закон за насърчаване на доброволчеството, както и по теми, свързани с младежките политики и гражданската активност.
Втора в листата е София Алхадра – млад експерт във финансовите технологии с опит в международни партньорства. На трета позиция е политологът Димитър Митев от „Българска социалдемокрация – Евролевица“, със специализация в публичния мениджмънт. Четвърти пък e Иван Панайотов – 25-годишен ветеринарен лекар и представител на младежките структури.
Сред кандидатите е Георги Ангелов, с опит в администрацията и международни проекти, както и като парламентарен секретар в Министерството на труда и социалната политика. Юристът Георги Христов влиза с над 14 години практика в публични предприятия и участие в управленски и междуведомствени процеси.
По-младите попълнения включват Калоян Андров – ангажиран с гражданско образование и организационна дейност, както и Филип Стойчев – студент с участие в доброволчески инициативи и създател на младежка организация.
Общият профил на листата показва стремеж към баланс между поколенията и по-прагматичен подход в политиката, с фокус върху социални мерки и конкретни решения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
19:47 20.03.2026
2 Файърфлай
Коментиран от #8
20:05 20.03.2026
3 Тоя
20:05 20.03.2026
4 Грозната истина
20:13 20.03.2026
5 Млади кандидати
20:14 20.03.2026
6 Град Симитли
...ама старите направиха тъй,че 4те процента ще са трудно,много трудно достижими!
20:17 20.03.2026
7 фоко
20:22 20.03.2026
8 Точно но не им се ще го го проумеят
До коментар #2 от "Файърфлай":Този напорист две щеше да дава жилища на млади семейства но спря след собственото си и тн до Китай и още други ползи
Натегач за хубава заплата и осигурена пенсийка ако още кой знае и тн
Само ще заеме място на някой убеден в идеята щото той няма такава
Общо взето, фалш
Коментиран от #10
20:37 20.03.2026
10 Файърфлай
До коментар #8 от "Точно но не им се ще го го проумеят":Най-вероятно наследственост.Мама и тати.Ще се пишеш в листите,мойто чедо мило,че да управляваш.Ще ми управлява ветропоказателя.
20:49 20.03.2026
11 Удавници
21:08 20.03.2026
12 Старите вече ,
21:11 20.03.2026