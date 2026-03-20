Млади кандидати и познати експерти в листата на левицата в 23 МИР

20 Март, 2026 19:45

Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В началото на предизборната кампания всички политически сили, които ще се включат в битката на 19 април, започнаха да представят своите кандидати из цялата страна. С видим акцент върху подмладяването, но и с опора в утвърдени имена, влиза в битката „БСП – Обединена левица“ в 23 МИР в София.

Начело е Габриел Вълков, един от активните млади политици в левицата, който вече има натрупан парламентарен опит. Като председател на Комисията по младежта и спорта в последното Народно събрание той вече има зад гърба си серия от законодателни инициативи. Сред тях е намаляването на лихвите по студентските кредити от 7% на 3%, както и въвеждането на възможност държавата да поема кредита при второ дете – мярка, насочена към подкрепа на младите семейства.

Вълков е вносител и на предложения за ограничаване на продажбата на никотинови паучове заради нарастващата им употреба сред непълнолетни. В работата му влиза и инициатива за по-строги наказания за насилие над животни, дошла след случаи с обществен отзвук. Паралелно с това той работи по закон за насърчаване на доброволчеството, както и по теми, свързани с младежките политики и гражданската активност.

Втора в листата е София Алхадра – млад експерт във финансовите технологии с опит в международни партньорства. На трета позиция е политологът Димитър Митев от „Българска социалдемокрация – Евролевица“, със специализация в публичния мениджмънт. Четвърти пък e Иван Панайотов – 25-годишен ветеринарен лекар и представител на младежките структури.

Сред кандидатите е Георги Ангелов, с опит в администрацията и международни проекти, както и като парламентарен секретар в Министерството на труда и социалната политика. Юристът Георги Христов влиза с над 14 години практика в публични предприятия и участие в управленски и междуведомствени процеси.

По-младите попълнения включват Калоян Андров – ангажиран с гражданско образование и организационна дейност, както и Филип Стойчев – студент с участие в доброволчески инициативи и създател на младежка организация.

Общият профил на листата показва стремеж към баланс между поколенията и по-прагматичен подход в политиката, с фокус върху социални мерки и конкретни решения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 4 Отговор
    Тази млада цоциалистка е добра 🔝

    19:47 20.03.2026

  • 2 Файърфлай

    4 1 Отговор
    Абе млади,убави, честни -добре.Ама 20-25 годишни експерти няма ! Кога калайджия стана,кога ти почерня.....След още 20 години-тогава ,може би.

    Коментиран от #8

    20:05 20.03.2026

  • 3 Тоя

    7 1 Отговор
    Габриел е такъв натегач , не струващ и пет пари , жалка работа ! Полза от него никаква , Селчо тръгнал да надскача сянката си и да прави хората на безмозъчни !

    20:05 20.03.2026

  • 4 Грозната истина

    6 1 Отговор
    Млади кухи и гладни за кражби

    20:13 20.03.2026

  • 5 Млади кандидати

    5 1 Отговор
    за големи кражби.

    20:14 20.03.2026

  • 6 Град Симитли

    5 0 Отговор
    Младите--добре.
    ...ама старите направиха тъй,че 4те процента ще са трудно,много трудно достижими!

    20:17 20.03.2026

  • 7 фоко

    2 0 Отговор
    фалш

    20:22 20.03.2026

  • 8 Точно но не им се ще го го проумеят

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Файърфлай":

    Този напорист две щеше да дава жилища на млади семейства но спря след собственото си и тн до Китай и още други ползи
    Натегач за хубава заплата и осигурена пенсийка ако още кой знае и тн
    Само ще заеме място на някой убеден в идеята щото той няма такава
    Общо взето, фалш

    Коментиран от #10

    20:37 20.03.2026

  • 9 Точно но не им се ще го го проумеят

    2 0 Отговор
    Този напорист дв.щеше да дава жилища на млади семейства но спря след собственото си и тн до Китай и още други ползи
    Натегач за хубава заплата и осигурена пенсийка ако още кой знае и тн
    Само ще заеме място на някой убеден в идеята щото той няма такава
    Общо взето, фалш

    20:40 20.03.2026

  • 10 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точно но не им се ще го го проумеят":

    Най-вероятно наследственост.Мама и тати.Ще се пишеш в листите,мойто чедо мило,че да управляваш.Ще ми управлява ветропоказателя.

    20:49 20.03.2026

  • 11 Удавници

    1 0 Отговор
    След целувката със смъртта, в лицето на ГЕРБ, дали лице ще са им кандидат мис свят или кандидат нобелови лауреати е все тази. Летят като семена на глухарче в пространството и към никъде!

    21:08 20.03.2026

  • 12 Старите вече ,

    1 0 Отговор
    Опяха и заровиха младите 😂👋 Дедо поп

    21:11 20.03.2026

