Габриел Вълков: Левицата не е изчерпала своята историческа мисия, но е нужна промяна

„Левицата не е изчерпала своята историческа мисия, но е нужна промяна. Лявото се променя, а с него трябва и ние, така че да бъдем адекватни на съвремието”, това заяви председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков в предаването „Делници“ по Евроком.

Според него е време за смели стъпки, а не за емоционални решения. „Вярвам, че БСП ще се завърне в парламента чрез едно по-широко обединение, не толкова на партии, колкото на хора, които са готови да застанат с лицата и имената си и заедно да върнат доверието в лявото. Трябва да се обърнем към младите и трудещите се.“, смята Вълков.

По неговите думи в следващия парламент ще бъде усетена липсата на левицата. „От 240 депутати не виждам кой ще говори за високите цени, за нуждата от данъчна реформа, кой ще сложи таван на надценките. В момента има битка на лобита - как едни фирми да печелят милиони и милиарди, докато българските граждани се чудят как да свържат двата края. Малката потребителска кошница вече се покачи на 60 евро“, посочи социалистът.

Вълков се позова на доклад на КЗК, според който служебното правителство не е предприело никакви мерки срещу поскъпването. “Вместо да борят цените, отидоха да сключват военно споразумение в Украйна. На всичкото отгоре, искаха да продадат реакторите на АЕЦ „Белене“ и да ни отнемат възможността да имаме евтина атомна енергия.“, каза още той.

Според Габриел Вълков предстоят тежки месеци: „Следващото правителство трябва да предприеме спешни мерки за регулиране на спекулата и цените на горивата, както и за увеличаване на доходите на хората, така че да догонят инфлацията.“.