Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Габриел Вълков: Левицата не е изчерпала своята историческа мисия, но е нужна промяна

29 Април, 2026 21:02

  габриел вълков
  бсп
  парламент

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Левицата не е изчерпала своята историческа мисия, но е нужна промяна. Лявото се променя, а с него трябва и ние, така че да бъдем адекватни на съвремието”, това заяви председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков в предаването „Делници“ по Евроком.

Според него е време за смели стъпки, а не за емоционални решения. „Вярвам, че БСП ще се завърне в парламента чрез едно по-широко обединение, не толкова на партии, колкото на хора, които са готови да застанат с лицата и имената си и заедно да върнат доверието в лявото. Трябва да се обърнем към младите и трудещите се.“, смята Вълков.

По неговите думи в следващия парламент ще бъде усетена липсата на левицата. „От 240 депутати не виждам кой ще говори за високите цени, за нуждата от данъчна реформа, кой ще сложи таван на надценките. В момента има битка на лобита - как едни фирми да печелят милиони и милиарди, докато българските граждани се чудят как да свържат двата края. Малката потребителска кошница вече се покачи на 60 евро“, посочи социалистът.

Вълков се позова на доклад на КЗК, според който служебното правителство не е предприело никакви мерки срещу поскъпването. “Вместо да борят цените, отидоха да сключват военно споразумение в Украйна. На всичкото отгоре, искаха да продадат реакторите на АЕЦ „Белене“ и да ни отнемат възможността да имаме евтина атомна енергия.“, каза още той.

Според Габриел Вълков предстоят тежки месеци: „Следващото правителство трябва да предприеме спешни мерки за регулиране на спекулата и цените на горивата, както и за увеличаване на доходите на хората, така че да догонят инфлацията.“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    ти пък кой беше бе..,,младеж,,

    Коментиран от #4

    21:04 29.04.2026

  • 2 обективен

    5 2 Отговор
    Трябваше след изборите да се качите на катавалките и да заровите венците !

    21:06 29.04.2026

  • 3 Таков

    4 2 Отговор
    ОТ ОЛ на ШОЛ да се прекръстите все хората ще си знаят ,че от политически милионери разслоени във всички партии и държащи в скрина родовите партийни червени книжки на престъпна и мракобесна БКП и ДС няма полза и никаква нужда . Пък и вашите супер богаташи ,най-крадливите вече се наместиха при Радев . Как ще ги върнеш в БСП-ШОЛ ?

    21:14 29.04.2026

  • 4 Да те светна по въпроса:

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Този беше слуга на Мазник Зафиров и червените милионери Добрев, Стойнев и Гуцанов. Народа беден, а червените депутати, прегърнати с Пеевски и Борисов, станаха милионери.

    21:20 29.04.2026

  • 5 Изглежда от НСДАП

    1 0 Отговор
    Акандришковец

    21:22 29.04.2026

  • 6 Давайте акъл кога спечелите избори.

    2 0 Отговор
    А нали бяхте в сглобка.

    21:27 29.04.2026

  • 7 Хмм

    2 0 Отговор
    точно с Габриел Вълков промяна не може да има, нали обикаляше телевизиите да говори, че няма алтернатива на пеевски и борисов

    21:50 29.04.2026

  • 8 Взеха да се пръкват

    0 0 Отговор
    Нови олигофрени.Кой ги създава и спонсорира тези недоносени юноши с едва наболи мустачки и детски пъпки.

    22:05 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове