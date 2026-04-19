Габриел Вълков гласува и призова за една по-справедлива България

19 Април, 2026 15:59 748 10

  • габриел вълков-
  • гласуване

Ако и вие искате една по-справедлива България, гласувайте!”, призова Вълков

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-рано днес водачът на “БСП - Обединена левица” в 23 МИР в София Габриел Вълков гласува в 19 СУ “Елин Пелин” в столицата.

“Днес гласувах за една по-справедлива България. България, в която всички имат равен достъп до качествено образование и здравеопазване, независимо къде живеят. България, от която младите хора не бягат за да търсят по-добър живот в чужбина. България, която поставя човека в центъра на политиките, а не корпоративните интереси. Ако и вие искате една по-справедлива България, гласувайте!”, призова Вълков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    11 1 Отговор
    и тоз ли бандит гласува за себе си ??
    един не гласува за опозицията
    аз що трябва да гласувам ?

    16:02 19.04.2026

  • 2 Сталин

    14 1 Отговор
    Абе негодник,значи досега съсипвахте и корумпирахте България докато бяхте на власт и сега изведнъж ще правите справедлива България,ако България стане справедлива вие ще бъдете първите които ще бъдете арестувани

    16:04 19.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор
    аз не мога да разбера . къв ИДИОТ трябва да си , да не разбереш че който ЦАКА като ЕС той ПОРЪЧВА МУЗИКАТА!!!!!!!КАТО ВИ ЦАКНЕ рф ЛИ чАЙНИТЕ ЛИ-СИ НАДИГАйте тик ви те!!!///и тва е лаф =на Тошо=соца е едно недоносче!!

    16:07 19.04.2026

  • 4 Дупничанин

    6 1 Отговор
    Нема ли го оня, дет му сгазиха щерката? Бандита от "Пазари-Юг", герберското мекере?

    16:07 19.04.2026

  • 5 Келеш

    8 0 Отговор
    натегач , и той преживя клишета , решил , че някой му вярва и ще клъвне !

    16:14 19.04.2026

  • 6 Упорито

    7 0 Отговор
    го натрапвате. Червей

    16:19 19.04.2026

  • 7 Веселяка

    1 4 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    16:29 19.04.2026

  • 8 .....

    2 0 Отговор
    ТоА кой е, другари не се издържа вече🤣🤣

    17:21 19.04.2026

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Ако манталитета, образованието и корупционния начин на мислене позволяваха една държава да стане по-справедлива, то ганайците отдавна да са станали германци или швейцарци!

    17:28 19.04.2026

  • 10 Секцио

    0 0 Отговор
    с Прецизна Хирургическа интервенция партията на този абдал е отстранена

    18:23 19.04.2026

