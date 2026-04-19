Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

„Упражних правото си на глас, защото ценя демокрацията. Реализирах гражданския си дълг, защото ме интересува какво се случва с нашата страна. Защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходи”. Това каза лидерът на „БСП-Обединена левица” Крум Зарков, след като упражни правото си на вот в София.

„Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона”, категоричен беше той.

Зарков изрази увереност в „добрия резултат” и очаква „по-добри дни”. „Сигурно е, че най-сетне България и българите имат право да се сдобият с едно устойчиво, компетентно и почтено управление”, посочи лидерът на „БСП-Обединена левица”.

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин.