Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

19 Април, 2026 15:01 1 254 51

  • крум зарков-
  • бсп-ол

Лидерът на "БСП-Обединена левица" гласува с машина

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Упражних правото си на глас, защото ценя демокрацията. Реализирах гражданския си дълг, защото ме интересува какво се случва с нашата страна. Защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходи”. Това каза лидерът на „БСП-Обединена левица” Крум Зарков, след като упражни правото си на вот в София.

„Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона”, категоричен беше той.

Зарков изрази увереност в „добрия резултат” и очаква „по-добри дни”. „Сигурно е, че най-сетне България и българите имат право да се сдобият с едно устойчиво, компетентно и почтено управление”, посочи лидерът на „БСП-Обединена левица”.

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нехис

    31 7 Отговор
    Бсп да ти говори за демокрация......докъде я докарахме.
    Другари - червени милионери, време ви;е за пенсия.
    Достатъчно крадохте над 45 години!

    15:06 19.04.2026

  • 3 Нарцис като всички

    19 8 Отговор
    -----„Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона”------
    С изключение на президентското проски Гюров, който е отстранен от подуправител на БНБ и не е в домовата книга .

    Коментиран от #47

    15:07 19.04.2026

  • 4 Защо

    19 3 Отговор
    преби котката на Мая Нешкова и Кирил Икономов?

    15:07 19.04.2026

  • 5 в кратце

    16 2 Отговор
    „Упражних кривото си на глас, защото цепя демокрацията.

    15:07 19.04.2026

  • 6 Рошльо

    27 4 Отговор
    Кацамунски , внук на убиец и справедливост ? Точно никога ! Дай му да плямпа и обещава , а да бачкат другите , той все до кокала на хранилка ! Ни очи , ни срама !

    15:08 19.04.2026

  • 7 оня с коня

    14 14 Отговор
    Противно на Зарков аз пък гласувах с Хартия за бат Бойко който нямаше да ми е КУМИР ако не е НАД Закона.Такива сме ние от ТВЪРДИЯ МУ Електорат...

    Коментиран от #11, #33

    15:11 19.04.2026

  • 8 Хасковски каунь

    10 15 Отговор
    Ще се радвам ако мине 4% Искрено.
    Иначе Радев издуха Боко кът първомайски байрак

    15:12 19.04.2026

  • 9 бушприт

    2 2 Отговор
    Защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходНи”.

    15:12 19.04.2026

  • 10 Емигрант

    18 6 Отговор
    Зарков, ти си млад, но не и умен, младите и умните не са социалисти, а демократи сега се хващайте за ръчички с оня диванния измамник който чалгароса няколко поколения и "дим да ви няма" към земите на забравата !

    15:12 19.04.2026

  • 11 Така и не се

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    разбра какви сте вие - будали или прости същества ?

    Коментиран от #13

    15:15 19.04.2026

  • 12 лют пипер

    10 1 Отговор
    Никой да не е над пачките ли рече?!

    15:17 19.04.2026

  • 13 оня с коня

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Така и не се":

    Ами ще ти го обясня по Бат-Бойковски - И двете,пък нито едното:)

    15:19 19.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    12 2 Отговор
    Този 🇮🇱 и 🏳️‍🌈 се обяви България да била легализирала еднополовите бракове...

    Коментиран от #24

    15:19 19.04.2026

  • 15 Пожелавам му да е безработен след избори

    15 3 Отговор
    Изборите за да се радва на успешното им управление до скоро

    15:19 19.04.2026

  • 16 Всички гласуват за доброто на България

    15 0 Отговор
    Виж ся ко став.Почвам да броя поне това което съм забелязал.Колко красиви думи.ГЛАСУВАМ за:по справедлива.....заидеи...за промени....за демонстриране...за независим....за нормалност ...заза държавата на хората...за да освободи държавата .Има и още много ама не можах да ги запомня ,зави ми свят от все хубави думи.Иначе красота!

    15:20 19.04.2026

  • 17 голем смех

    24 2 Отговор
    Марш у лево бе , за такива като теб , забрана за парламента трябва да има .

    15:20 19.04.2026

  • 18 Димитров

    15 3 Отговор
    Щом кткоубиеца започна да говори за закон и справедливост спукана ни е работата.Бягай на мама под полата.

    15:23 19.04.2026

  • 19 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 2 Отговор
    Мамин кацамун той.....

    15:24 19.04.2026

  • 20 Прогресивна България

    18 0 Отговор
    Демек, гласувал си за Радев

    15:24 19.04.2026

  • 21 Червена бабичка

    3 1 Отговор
    ,🤣🤣🤣

    15:25 19.04.2026

  • 22 Мишо Дудикоф 🥷

    4 15 Отговор
    Cамо Пеевски ще ви оправи като дойде на власт ще ви .... с 200та.

    15:25 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 първи шланг

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Щото му пръскат катализатора.

    15:26 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 аз пък не Гласувах

    8 5 Отговор
    за никви връмвари калинки на хранилки дет разтягат празни локуми

    гласувам само при доказани резултати

    15:35 19.04.2026

  • 29 Само така

    3 4 Отговор
    И повече социална справедливост

    15:44 19.04.2026

  • 30 Зарков

    10 5 Отговор
    дано да не влезете, защото сте руска пета колона. Вождът ви Путин е военнопрестъпник. А онзи национален предател също е руско мекере. Дано спихне!

    15:48 19.04.2026

  • 31 Избори

    11 3 Отговор
    Вашата "справедливост" вече сме я преживяли и не искаме да ни довърши!

    15:48 19.04.2026

  • 32 Факти

    8 6 Отговор
    Рашистът Орбан потопи Унгария и народът гневно го изрита. Ще се поучи ли България от Унгария? Умният се учи от грешките на другите. Ако България е умна няма да гласува за рашиста Радев.

    15:49 19.04.2026

  • 33 🤣🤣🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    15:49 19.04.2026

  • 34 фсх

    5 6 Отговор
    След няколко месеца - ПАК НА ИЗБОРИ. Дотогава - само петроханци на власт. Заеми, инфлaцuя и помощ за Уkpaйнa.

    15:50 19.04.2026

  • 35 факт

    4 3 Отговор
    Тези избори още неприключили са за касиране. В пловдивски болници свършили хартиените бюлетини и връщат хората, т.е. отказват им правото на глас. На места подвижни секции тръгват с напечатани на принтер списъци, докато истинските списъци са попълнени преди самото гласуване. Пълна лудница навсякъде, особено там, където кметовете са на ГЕРБ и ДПС-НН. Подозирам, че до края на деня на някои места в страната ще има и побои. ЦИК да подават колективна оставка и да се махат.

    15:53 19.04.2026

  • 36 Само да си бояди са

    5 0 Отговор
    Гребена и е готов за - Прайда!

    15:55 19.04.2026

  • 37 кой мy дpeмe

    8 0 Отговор
    и тоз ли бандит гласува за себе си ??

    16:00 19.04.2026

  • 38 Закона е без значение

    2 2 Отговор
    Важното е БСПту да преразпределя чуждите пари за да има и за бедните, и за гладните.

    16:04 19.04.2026

  • 39 Бай Тошо

    5 1 Отговор
    Скалите край Лалатник, помниш ли комуне? Въпреки зверствата, пак искате да лапате?Дано се задавите и хората Ви накажат! Лакоми убийци!

    16:06 19.04.2026

  • 40 обзалагам се,

    6 0 Отговор
    че целият живот на внучето на генерал Кацамунски ще премине на копанката - къде депутат, къде съветник на президента, къде лидер на партия... Неговата кариера ще продължат децата му - правнуците на генерал Кацамунски... и така до края на света.

    16:07 19.04.2026

  • 41 Горски

    8 1 Отговор
    крум бездаркоф - този БЕЗОБРАЗНИК мрази християнството, мрази България, мрази християнските ценности, мрази традиционното семейство, съставено от мъж и от жена, мрази българския патриарх, мрази и българския ЛЕВ! Интересуват го само и единствено евро институциите, но не го интересува какво иска БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД! Това нещо на снимката е АНТИбългарин! Българското общество свали доверието си към БЕЗОБРАЗНИКА, когото виждаме на снимката. Ако изборите приключваха по обяд, БСП щеше да има 7-8% благодарение на ранобудните си избиратели. За съжаление някои от тях ще научат дали партията им влиза в парламента едва утре, тъй като си лягат с кокошките.

    16:11 19.04.2026

  • 42 Гочо

    4 2 Отговор
    Гласуване на хартия,с машина,но има и трети начин,описан от Чудомир в разказа му"Юряяя".Намерете го,четете и се смейте.

    Коментиран от #44

    16:14 19.04.2026

  • 43 Демократ

    3 1 Отговор
    Важното е че чуснах гласа си за разлипни от сегашните.

    16:17 19.04.2026

  • 44 сигурно е тъй

    0 4 Отговор

    До коментар #42 от "Гочо":

    Ама се чудя коги не гласуваш а оставяш други да решават бъдещето ти, за какво се хабиш да висиш по форумите. И без това от тебе явно нищо не зависи.

    Коментиран от #45

    16:17 19.04.2026

  • 45 Гочо

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "сигурно е тъй":

    Гласувах рано сутринта

    16:22 19.04.2026

  • 46 Приготвил

    3 0 Отговор
    е патерицата на месията. Негодник

    16:23 19.04.2026

  • 47 Така е!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нарцис като всички":

    Самият Зарков е насилник на домашни любимци, но не е преследван от закона, защото по това време беше президентски съветник! Прокуратурата смота преписката, а Крумчо се оказа над закона! Лицемерие!🤥

    16:33 19.04.2026

  • 48 Нещо не те виждам, Кацамунски

    3 0 Отговор
    В прогнозните резултати не те виждам. Да не се окаже летвата нависоко?

    16:46 19.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 НИКОЙ НЕ Е НАД ЗАКОНА

    1 0 Отговор
    ОСВЕН МЕН - ПАРАЗИТА КАЦАМУНСКИ !

    20:51 19.04.2026

  • 51 КАЦАМУНСКИ ПРЕДАДЕ РАДЕВ

    1 0 Отговор
    ТОВА Е ДОЛЕН ПРЕДАТЕЛ И МРЪСНИК !

    20:53 19.04.2026

