Жаблянов: БСП ще продължи да прави политика и извън парламента, заедно с хората

„Ръководството на БСП има за цел да върне партията там, където ѝ е мястото - на водещо място в българския политически живот. Не защото това е някаква самоцел, а защото нашето съвремие налага леви, социални и социалистически решения на тежките проблеми на българското общество.“. Това заяви Валери Жаблянов, член на Изпълнителното бюро на партията в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.
По неговите думи задачата пред БСП е да проведе организационна реформа, която да я доближи до съвременните обществени тенденции, да осигури равномерно представителство между поколенията, да засили присъствието си в големите градски и индустриални центрове и да изгради ясен идеен облик. „Мисля, че всичко това може да бъде направено от сегашното ръководство.“, каза Жаблянов.
Според него процесите, довели БСП до това бъде извън българския парламент не са започнали от вчера. „Всички, които участваха в последното правителство понесоха сериозни щети.“, отбеляза социалистът.
„В парламента се влиза и излиза - никой не е поставен там завинаги.“, каза още Жаблянов, като уточни: „Може да е по-трудно, но това не означава, че извън парламента не може да се прави политика.“.
По неговите думи БСП внимателно ще следи дали новото мнозинство ще укрепи българския парламентаризъм. „За нас възстановяването на парламентарния живот трябва да е първостепенна задача на следващото управление, защото политическата криза в последните години се зароди в парламента, поддържаше се от него и беше резултат от отношенията между парламентарните сили.“, подчерта той.
В заключение Валери Жаблянов се спря на въпроса с финансирането на партията: „Социалистите са много мотивирани политически хора и загубата на държавна субсидия няма да бъде причина за прекратяване на социалистическото движение в България.“.
До коментар #6 от "Българин":Всеизвестно е, че джeндъритe не сте никак интелигентни и Крумчо Кацамунски не е изключение от това правило.
До коментар #2 от "Вашето мнение":ли за Непокорната? Гледам че си и фен пък тя взе само 0.19%...
До тука бяхте .
15 Той го е казал
До коментар #10 от "И как се":Сред хората. Докато дойдат следващите парламентарни избори.😎
До коментар #6 от "Българин":Че Зарков е казал истината,/в предизборната нощ!/,бе! ЧЕ "БСП ПОСТИГНА НЕВЪЗМОЖЕН РЕЗУЛТАТ" -НЕ ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА! Нали?? Изобщо "не е избързал" човека...
35 Паметка
До коментар #2 от "Вашето мнение":Висшите активисти на БСП - милиардери и мултимилионери са очудени защо бедния пролетариат не иска да им дава повече да лапат от Народната пара. Ами Народа не е ал тав, всеки знае, кои лъгаха, мазаха, крадоха и ядоха от животите и здравето им и от бъдещето на децата и внуците им.
Да Ви е честото - червени милионери, приватизатори, банкери и бизнесмени народната памет за творчеството ви е доста по-силна от това, което предполагате. Невинни няма.
