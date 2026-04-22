Новини
България »
Жаблянов: БСП ще продължи да прави политика и извън парламента, заедно с хората

22 Април, 2026 09:39 785 36

  • валери жаблянов-
  • бсп-ол-
  • реформа

БСП ще върне идейният си облик и водещото си място в политическия живот на България

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ръководството на БСП има за цел да върне партията там, където ѝ е мястото - на водещо място в българския политически живот. Не защото това е някаква самоцел, а защото нашето съвремие налага леви, социални и социалистически решения на тежките проблеми на българското общество.“. Това заяви Валери Жаблянов, член на Изпълнителното бюро на партията в предаването „Тази сутрин“ по бТВ.

По неговите думи задачата пред БСП е да проведе организационна реформа, която да я доближи до съвременните обществени тенденции, да осигури равномерно представителство между поколенията, да засили присъствието си в големите градски и индустриални центрове и да изгради ясен идеен облик. „Мисля, че всичко това може да бъде направено от сегашното ръководство.“, каза Жаблянов.

Според него процесите, довели БСП до това бъде извън българския парламент не са започнали от вчера. „Всички, които участваха в последното правителство понесоха сериозни щети.“, отбеляза социалистът.

„В парламента се влиза и излиза - никой не е поставен там завинаги.“, каза още Жаблянов, като уточни: „Може да е по-трудно, но това не означава, че извън парламента не може да се прави политика.“.

По неговите думи БСП внимателно ще следи дали новото мнозинство ще укрепи българския парламентаризъм. „За нас възстановяването на парламентарния живот трябва да е първостепенна задача на следващото управление, защото политическата криза в последните години се зароди в парламента, поддържаше се от него и беше резултат от отношенията между парламентарните сили.“, подчерта той.

В заключение Валери Жаблянов се спря на въпроса с финансирането на партията: „Социалистите са много мотивирани политически хора и загубата на държавна субсидия няма да бъде причина за прекратяване на социалистическото движение в България.“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    27 2 Отговор
    След като прогонихте Нинова за да седнете в скутовете на двата примата вие приключихте. Никога вече бсп, никой няма нужда от вас

    Коментиран от #13, #35

    09:41 22.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не знам как точно го направиха

    22 1 Отговор
    Но отсега нататък много от вас ще правят политика извън парламента.

    09:43 22.04.2026

  • 6 Българин

    22 1 Отговор
    Крум Зарков направи голяма грешка в изборната нощ, когато избърза с предварителните резултати и каза, че БСП са постигнали резултат, който мнозина са считали за невъзможен. А те не влязоха в парламента...

    Коментиран от #12, #19

    09:43 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 лоза

    17 1 Отговор
    БаСиПростотията!

    09:46 22.04.2026

  • 9 Мурка

    15 1 Отговор
    СЕЩАМ СЕ ЗА ПУРКО ----СЛУГИ ТРЯБВАТ НА НАРОДА А НЕ ГОСПОДАРИ

    09:46 22.04.2026

  • 10 И как се

    18 1 Отговор
    прави политика, когато от теб нищо не зависи???????

    Коментиран от #15

    09:47 22.04.2026

  • 11 хоминид

    8 2 Отговор
    Бесепето е Цитиридиса на партиите.

    09:47 22.04.2026

  • 12 Хаха

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Всеизвестно е, че джeндъритe не сте никак интелигентни и Крумчо Кацамунски не е изключение от това правило.

    09:48 22.04.2026

  • 13 Гласува

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    ли за Непокорната? Гледам че си и фен пък тя взе само 0.19%...

    09:49 22.04.2026

  • 14 Фройд

    8 2 Отговор
    Хайде , по добре се огледай за някакава нормална работа ,че сте по умрели и от Димитър Благоев .

    До тука бяхте .

    09:51 22.04.2026

  • 15 Той го е казал

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "И как се":

    Сред хората. Докато дойдат следващите парламентарни избори.😎

    09:52 22.04.2026

  • 16 ББПП

    9 1 Отговор
    С такива като този нямат никакъв шанс

    09:52 22.04.2026

  • 17 Ф-16 ,от 1976 г.

    17 0 Отговор
    БСП умряха!! Щом не защитават работниците, пенсионерите и бедните,не искат по-големи данъци за богатите,които печелят от труда на наемниците -НЕ СА НИКАКВИ ЛЕВИ! Щели "да правят политика с народа" ?? ХА, ХА, ХА, КОЛКОТО "НАРОДЪТ ПРАВИ ПОЛИТИКА" !!

    09:55 22.04.2026

  • 18 БСП УМРЕ

    11 1 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и хващайте гората

    09:55 22.04.2026

  • 19 Ф-16 ,модел от 1976 г.

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Че Зарков е казал истината,/в предизборната нощ!/,бе! ЧЕ "БСП ПОСТИГНА НЕВЪЗМОЖЕН РЕЗУЛТАТ" -НЕ ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА! Нали?? Изобщо "не е избързал" човека...

    10:01 22.04.2026

  • 20 И Пеевски за хората и вие с хората

    7 0 Отговор
    Ама разчекнахте ги тези хора. Изпобягаха всички по чужбините да бачкат.

    10:03 22.04.2026

  • 21 Червена бабичка

    6 0 Отговор
    Ние отдавна сме погребали партията бе мишко.

    10:03 22.04.2026

  • 22 Мунчо

    6 0 Отговор
    И сега кой ще защитава интересите на бедните хора, като Овчаров, Гергов, Добрев и варненските тимаджии.

    10:07 22.04.2026

  • 23 Перо

    6 0 Отговор
    Свърши се със задкулисието и лицемерието, прикритата джендърска и анти-национална политика!

    10:09 22.04.2026

  • 24 АЙДЕ ГЪЧ

    6 0 Отговор
    ТОЛКО ЯКО ВИ П.ЕЕЕ Б А ТРЪТЛЕСТИЯ И КОМПАНИЯ ЧЕ СКОРО НЕМА ДА СЕ ОСВЕСТИТЕ....

    10:11 22.04.2026

  • 25 Доволен

    4 2 Отговор
    Доживях да видя БСП извън праламента

    10:18 22.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 е ми

    2 1 Отговор
    тази година нямаше кифтета на Бузлуджа. За това така.

    10:19 22.04.2026

  • 28 с какво точно са от полза за хората

    2 0 Отговор
    може ли да обясни на разбираем език , или само ще повтаря и говори като повечето политици това ще направим онова ще направим , като реално вместо да направят нещо докато бяха в парламента през цялото време се нападат и обвиняват с другите политици без да извършат нито едно полезно за хората действие

    11:02 22.04.2026

  • 29 БСП става само за компост,

    4 0 Отговор
    никой повече няма да повярва на самонадеяни като този. Целувката на Станишев уби БСП!

    11:03 22.04.2026

  • 30 На бунището

    3 0 Отговор
    "Ръководството на БСП има за цел да върне партията там, където ѝ е мястото..." За тези, които се подиграваха години на ред с лявомислещите в България и си живееха чудесно на техен гръб. Хора, кото предадоха избирателите си за малко краткотрайна власт.

    11:03 22.04.2026

  • 31 тоя

    2 0 Отговор
    е от бандата на гусина Ст.Савов - шеф НС, в чието време за сефте след Живков закопаха България.....

    11:20 22.04.2026

  • 32 Жабешки

    2 0 Отговор
    истории

    11:39 22.04.2026

  • 33 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор
    БСП вече е труп, който започва да се разлага и известно време ще понамирисва!

    11:43 22.04.2026

  • 34 А бе 06

    0 0 Отговор
    Махалите Насето Наталка Кирето и разни други гербери да се освестите!

    11:51 22.04.2026

  • 35 Паметка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Висшите активисти на БСП - милиардери и мултимилионери са очудени защо бедния пролетариат не иска да им дава повече да лапат от Народната пара. Ами Народа не е ал тав, всеки знае, кои лъгаха, мазаха, крадоха и ядоха от животите и здравето им и от бъдещето на децата и внуците им.
    Да Ви е честото - червени милионери, приватизатори, банкери и бизнесмени народната памет за творчеството ви е доста по-силна от това, което предполагате. Невинни няма.

    12:00 22.04.2026

  • 36 Евала, ашколсун

    1 0 Отговор
    За благото на хората! Ами той и Шиши за това се бори - ако се обедините ще сте по силни!

    12:06 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове