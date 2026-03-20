Вяра Тодева: Организацията на изборите на 19 април е в ход с добра координация и в необходимите срокове

20 Март, 2026 19:50 603 12

  вяра тодева
  избори
  област софия

Предстои възлагането на обезпечаване на резервно осветление в залите

Снимка: ОА Област София
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Областният управител на област София Вяра Тодева инициира работна среща с институциите, ангажирани с организацията и провеждането на парламентарните избори на 19 април, съгласно своите правомощия. Срещата даде възможност за отчитане на свършената работа досега и за поставяне на неизяснени въпроси около организационно-техническата подготовка на изборите в област София.

В срещата на 19 март участваха Димитрина Герасимова – началник отдел АПА и ГРАО, Столична община; председателите на Районните избирателни комисии в 23, 24 и 25 МИР – София; старши комисар Веселин Гетов, директор на столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) и комисар Пламен Колев, началник на Охранителна полиция СДВР, както и техни заместници; представители на „Информационно обслужване“ АД; заместник-областните управители на област София - Албена Иванова - Палпурина и д-р Даниела Цветкова, както и служители от областната администрация.

РИК ще приема изборните книжа и материалите за произвеждането на изборите от Секционните избирателни комисии в зала «Асикс Арена» за 24 РИК и зала «Арена 8888 София» за 23 и 25 РИК.

Със заповед на Областния управител е възложено на СДВР и на СДПБЗН извършване на обследване на залите. Предстои сключване на договор за място за приемане, съхраняване и разпределение на бюлетините и изборите книжа и издаване на заповед за определянето и обследването му.

Издадена е и заповедта на Областния управител към СДВР да съдейства за опазване на обществения ред и сигурност във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително в деня на провеждане на вота до приключването му. СДВР следва да изготви и маршрутите, по които да бъдат транспортирани изборните книжа.

Предстои възлагането на обезпечаване на резервно осветление в залите, в които РИК ще приема изборните книжа и материали, подготовка за отпечатване на бланките преференции и информационните табла, оправомощаване на служители от областната администрация, които ще получат бюлетините от Печатница на БНБ, възлагане на окабеляването на помещенията, в които РИК ще приема протоколите от СИК, възлагане за доставка на канцеларски материали и хигиенни консумативи за работата на РИК, както и на транспорта за членовете на РИК до залите и след това до ЦИК и ГРАО.

Възложено е изработването на чувалите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и чувалите и кутиите за отрязъците с номерата на бюлетините. Печатите по чл. 287 от Изборния кодекс – вече са предадени на Столична община, както и пликовете за запечатване печатите на СИК.

В процес на обявяване са процедурите по ЗОП за монтаж на паравани и за изготвяне на изборни книжа, а вече а обявена процедура по ЗОП за доставка на храни и освежаващи напитки за членовете на РИК в изборната нощ.

Областна администрация на област София ще се обърне към Столична община за осигуряване на линейки за залите, където ще се приемат книжата в изборната нощ, както и автомобили пред адреса на работа всеки РИК в деня на изборите.

„Пожелавам на всички ангажирани с организацията на изборите професионализъм, добра координация и отговорност. Нека с общи усилия гарантираме честен, прозрачен и сигурен изборен процес, който да вдъхва доверие на гражданите“, каза Вяра Тодева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    9 1 Отговор
    Тодева - поредния комунистически култук плюл /за да не кажа друго/ върху гроба на баща си! Дерзайте либерасти - ПАРИТЕ НЕ МИРИШАТ!

    19:59 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Фашистката Вяра Тодева.

    20:04 20.03.2026

  • 3 Град Симитли

    7 0 Отговор
    Някой памерник да нареже стрина Тода предизборно?!

    20:19 20.03.2026

  • 4 АманДа

    7 0 Отговор
    Вяра Тодева - синоним на предателство и... предателство... и предателство... което ще се помни... и помни...и помни...

    20:22 20.03.2026

  • 5 Демократ

    3 1 Отговор
    Изборите са отдавна предварително решени . Турско-щатските шпиони и атлантиците пак ще спечелят . Ромите ще плющят изборни кебапчета и ще въртят кючеци . Яд ли ви е къпейки ?.

    Коментиран от #6

    20:32 20.03.2026

  • 6 Ние с гайдите

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Демократ":

    Хич ! За 35 години свикнахме на този евроатлантизъм .

    20:34 20.03.2026

  • 7 Помните ли тази фашистка

    9 0 Отговор
    Издаде противозаконна заповед да нарежат паметника.

    20:34 20.03.2026

  • 8 Клюкарка

    2 0 Отговор
    Вяра Тодева се оказа тъмночервена снаха.

    Омъжена е за Красимир Желев, който е син на Динко Желев. Последният и до днес се оказва, че е член на Националния съвет на БСП – сърцето на управлението на Столетницата и основен управленски орган на лидерката на партията Корнелия Нинова.

    Кой е Динко Вълчев Желев?

    Както вече стана ясно е член на Националния съвет на БСП. Дългогодишен кадър на партията и на Организационния ѝ отдел.

    От страниците на вестник Дума от 08 Септември 2020 / брой: 171, четем:

    „Нов мандат начело на Движението на ветераните в БСП получи досегашният му председател Динко Желев. На Петата си национална конференция членовете на организацията обновиха състава на Националния си съвет, в който влизат 77

    20:38 20.03.2026

  • 9 РТПарче

    3 0 Отговор
    Тази злобна грозотия не избори, а нищо не може да направи!

    20:46 20.03.2026

  • 10 Баба Кина

    3 0 Отговор
    Е, те това вампирче събори паметника на Съветската армия. Фа се знае. На пристанището във Варна да се направи паметник на самолетоносача "чичо Форд"

    20:50 20.03.2026

  • 11 😂 Нищо ново 👋

    1 0 Отговор
    Сигурен съм , че и резултати знаете 👋👍

    21:02 20.03.2026

  • 12 тоа

    1 0 Отговор
    зловиние сега па от името на ЦИК разпорежда, жалка картинка е територията

    21:16 20.03.2026

