Корнелия Нинова: Радев си играеше с електоратите. Сега въпросът е как ще удовлетвори очакванията на тези хора

Две години след изключването ми от БСП мълчах. Ключова и огромна причина за сриването на партията са ГЕРБ и ДПС. Сега обвиняват мен за резултатите на БСП. Това заяви пред бТВ Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България” и бивш лидер на БСП.
По думите ѝ Сергей Станишев има информация за фалита на КТБ.
„Александър Нейчев ми даде Румен Радев като предложение за президент преди години. Мисля, че резултатът на изборите сега е изненада за всички, включително и за него. Сега всичко, което Радев обеща, може да го направи със 131 депутати. Резултатът на БСП обаче не е изненада“, категорична е тя.
Тя посочи, че приказките на Радев за референдум за запазване на лева могат да се спазят, като може да сезира ЕЦБ, че данните за готовността ни за влизането ни в еврозоната не са истински.
Смята, че има пари в бюджета и направи сметката, че приходите от ДДС и акциз са половината от всички държавни приходи, а вдигането на цените в държавата и „преминаването от лев към евро” са ги направили двойни.
Категорична е, че не е обсъждала с ген. Решетников навремето името на Румен Радев за кандидат за президент.
„Радев играеше с електоратите и пускаше различни послания по време на кампанията, но хората не обърнаха внимание тогава. Сега въпросът е как ще удовлетвори очакванията на тези хора“, каза още Нинова.
Според нея ключова е промяната във ВСС и дали ще тръгнат делата за КТБ, Барселонагейт, Пепи Еврото и други. Ако не се случи това, значи олигархията се е прегрупирала.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахахах
Ма то комунист, срам няма….
Коментиран от #12
08:29 29.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 факуса
До коментар #4 от "провициалист":ха ха натю никога не се е отбранявало щот не са го нападали и очевадно вече се бие на руска територия и не се отбранява а инициира бойните действия подмолно щот се видя,че не струват
Коментиран от #19
08:33 29.04.2026
12 Не Нинова
До коментар #6 от "Хахахах":А Станишев включваше БСП в сглобки д ДПС и същия Станишев я потопи в олигархични кръгове отвращавайки трудовия българин
Коментиран от #59
08:36 29.04.2026
14 Нинова
Затова е и този вой на кирчовците, които от безсилната омраза разбиха и продадоха социалистическата партия, но историята никога няма да им прости пъкленото дело.
08:36 29.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
17 кажи откъде имаше пари на 28 години ма
Коментиран от #33
08:39 29.04.2026
19 провинциалист
До коментар #11 от "факуса":Виж колко добре си ме разбрал.
08:47 29.04.2026
20 Александрова
Тя ги накара да влязат в коалиция с Пеевски и Бойко Борисов. Тя ги накара да се продадат за пет министерски поста. Тя ги караше да лапат с фирми за горива, хотели, частни вецове.... Тя замрази социалните програми. Тя удари работещите хора с този бюджет! Тя ползва правителствения самолет ( 120 местен за 4 човека)! Тя ги накара да лъжат избирателите си! Насила!
Тези нямат грам достойнство. И акъл нямат! Мислят хората за много прости. Лъжци отначало, та до самия край.
И много оакани.
Коментиран от #28
08:49 29.04.2026
24 Й.Илиева
Просто се чудя на тези които които продължават да лъжат, да изопачават истината, която всички членове и българи я знаят. Що за и з р о д и са?!
С тяхното хулене по Корнелия, те доказват, своята некадърност, и алчност за власт и пари.
08:52 29.04.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ИМАМ ДОБРИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , САМО ДЕТО НИ
ПРЕКАРА С ОСИГУРОВКИТЕ И 4 ГОДИНИ СТАЖ
.....
И СИГУРНО ИСКАШЕ ДА НАПРАВИ НЕЩО В БСП НО ТАМ ЗАВИСИМОСТИТЕ СА МНОГО ГОЛЕМИ
.....
ПОСЛЕДНО ЗНАМ ЧЕ ПРОДАДОХА СЕМЕЙНАТА ФИРМА
НА ЦКБ - ОПГ ТИМ :)
08:52 29.04.2026
26 Всъщност
До коментар #2 от "нинова":Мда . Оказа се , че на българските оръжейни олигарси назначени навремето от СДС не им пука за закони и за правителствени забрани .
08:53 29.04.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "Александрова":ЖЕНАТА НА КИРО ДОБРЕВ ДИРЕКТНО СИ ИМАЛА ФИРМА С РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА - ЧОВЕКА НА МАДЖО
..,
А СЕСТРА МУ ВЪРТИ ХОТЕЛИ 5-ЗВЕЗДНИ СЪС СИНОВЕТЕ НА ПЪРВАНОВ - ВРЪЗКА ПЪК КЪМ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ:)
08:54 29.04.2026
29 Чугунарията
Нищо по- малко!
08:55 29.04.2026
31 Нинова
Ставаш противна с изводите си!
Престани да риеш срещу Радев!
Абе, имаше едни дела срещу Васил Филипов/ Булгаргаз, защо си мисля, че там имаше нещо- туй- онуй?
08:56 29.04.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #27 от "Баба":С ИЛИЯНА ЙОТОВА СЕ МРАЗЯТ
....
А ИЛИЯНЧЕТО В ЕДИН МОМЕНТ ОТ КАРИЕРАТА
БЕШЕ МНОГО БЛИЗКА ДО БАЙ ГЕОРГИ ВРАЧАНСКИЯ СВИНАР ОТ МАНОЛЕ. ПЛОВДИВСКО
08:57 29.04.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "кажи откъде имаше пари на 28 години ма":Да участваш в приватизацията на предприятие, на което си бил юрисконсулт, не те прави нито приватизатор , нито собственик. Когато Костов я награби, прати копоите си, да открият нещо нередно и да я разобличи, ама нямаше нищо и затова всички си затворете устата.
08:58 29.04.2026
34 Хората на мистър Кеш
Корнелия знае това много добре.
Само ППДБ не загряха как жълтопаветниците гласуваха за Радев!
Коментиран от #40
08:59 29.04.2026
36 Директора👨✈️
Ама нали е алчна за влас, съсипа БСП, докара ги до 100 000 хил. гласа от 1 200 000
Обвинява всеки друг, но не и себе си.
09:00 29.04.2026
39 На баба ти ..
1/ Тя го комплексира с безспорните си качества на човек и лидер,
2/ Каквото и да прави и говори той, няма как да отрече факта, че Нинова го издигна в политиката.
09:02 29.04.2026
40 Въпросче
До коментар #34 от "Хората на мистър Кеш":Бойко ли , или Пеевски има прякор "мистър Кеш " ? Щото те купуват циганските гласове на изборите . Има си криминална статистика .
Коментиран от #68
09:02 29.04.2026
41 ЯСНО!
До коментар #7 от "Любчо":А ти си от ,,хората" на Шиши...,дето ги лъга цяла кампания,че ще работи за...,,хората"...!
09:02 29.04.2026
42 идиоти вън
До коментар #3 от "Пич":А тази лява партия от от лево ориентирани мъже ли да е, демек амбриажа катоСтанишев?!?!
09:03 29.04.2026
43 Кака Курни
На ощипана.
09:04 29.04.2026
44 Мдаа
До коментар #35 от "идиоти вън":Отговорът е в последната дума на въпроса Ви.
09:04 29.04.2026
47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ИМАХ БИЗНЕС ОБАЖДАНЕ
......
И В КРАЯ НА РАЗГОВОРА ТЯ МИ КАЗА
"ВЪТРЕШНО МИ СЕ ИСКА ДА ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ"
......
ТОВА СЕ СЛУЧИ НА ИЗБОРИТЕ - ХОРАТА ГИ БЕШЕ СТРАХ И НАПРАВИХА ТОВА КОЕТО МОГАТ - ГЛАСУВАХА ЗА РУМЕН РАДЕВ
Коментиран от #50, #54, #55
09:05 29.04.2026
49 Пит
Марш в кокошарника.
09:08 29.04.2026
50 Българин 🇧🇬
До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Но дали външнополитическата обстановка , или вътрешните настроения пречат , но накрая , след като видим какво прави следващия "спасител" , оставяме с чувството , че ни е бил пробутан от старото статукво .
09:11 29.04.2026
51 СССР
През съветкото робство също имало десятък - руснаците вземали 9 от всеки 10 овце, ама сме имали били АЕЦ и режим на тока - на всеки 10 киловата - 9.
Коментиран от #61, #63
09:11 29.04.2026
52 Деде
До коментар #48 от "дядото":Да ти се чудя, защо живееш още в тая мъка. Почивай и заминавай в комунистическия рай. Там млади комсомолки ще тръшкат дебели баджаци под ритъма на Тошо Колев.
09:12 29.04.2026
54 АЛТЕРНАТИВА ЗА РУСИЯ
До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Пита ли я жената дали носи прашки?
09:13 29.04.2026
55 ЕВРЕИН ОТ ДЕТРОЙТ
До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЕВРЕИНЪТ ДАДЕ ЛИ ТИ ЗАЕМ? УСПЯ ЛИ ДА СИ ПЛАТИШ СМЕТКАТА ЗА ТОКА?
09:14 29.04.2026
57 Добре си го планирал
До коментар #4 от "провициалист":А обратното възможно ли е?
09:15 29.04.2026
59 Дзак
До коментар #12 от "Не Нинова":При Станишев България беше най-добре икономически. Нормално да стане центрист и включи във властта повече партии. После ГЕРБ изкопира модела, което им позволи многогодишна власт, но обвърза страната.
09:20 29.04.2026
60 Хибридна ала-бала
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Нинчето се опитвала да заблуди хората, че Радев е русофил. Е, изглежда, че успя..
09:20 29.04.2026
61 провинциалист
До коментар #51 от "СССР":"През съветкото робство" - щеше да е смешно, ако не беше трагично да се изразяваш така...
09:21 29.04.2026
62 ЕМИ ТИ ГО ДОВЕДЕ.
Води го някъде.
Да се пръждосва от политиката.
И ти с него и оная с. големата глава .
Да ви тема .
09:23 29.04.2026
63 РЕАЛИСТ
До коментар #51 от "СССР":Я се спри с глупостите. Още сме живи, дето помним. Всичко ти даваха безвъзмездно руснаците. Ти ли си ги хранил, бе. Я си виж голив зад ник. След 9-ти България бе една бедна земеделска страна. Русия ти изгради заводи, ТЕЦ ове, АЕЦ, Нефтохим, дето още ти дава бензин. Кво си получил от новите партнери освен един кораб с мухлясала царевица от САЩ. За 8 Ф-16 тип Таралясник плати от залъка на пенсионерите, а Русия ти даде без пари най-новите самолети. Промените ни завариха с 250 бойни самолета.
Коментиран от #71
09:23 29.04.2026
64 Има резон
До коментар #27 от "Баба":да мрази Радев , кой го издигна за президент ? Как се радваше ,че е спечелила БСП . Сега Радев качвайки се по гърба на Нинова прави партия пак в ляво . Излиза , че Радев закопа БСП .
09:24 29.04.2026
65 Град Симитли
.....и кой е той,че е давал предложения директно на председателя на БСП?!
09:25 29.04.2026
66 Дърт фат ма ак
Инак ще гласувам за Копейкин!
Коментиран от #70
09:26 29.04.2026
67 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОТАРАКА ДА ЛОВИ МИШКИ
И ДА ХРАНИ БЪЛГАРЧЕТАТА :)
09:27 29.04.2026
68 А сега
До коментар #40 от "Въпросче":циганите и турците гласували за Рядко , т.е Рядко ги е купил ! Смях .
09:29 29.04.2026
70 Инспектор Дюдю
До коментар #66 от "Дърт фат ма ак":Ти не ставаш за военна служба,комисията те отхвъли,след като погледна между бузите!
Още през 1981година!
09:29 29.04.2026
71 Даваха
До коментар #63 от "РЕАЛИСТ":ама друг път ! Отвори архивите да видиш как сме си плащали всичко до последната стотинка . И оная опорка дето но давали евтин газ , пък ние сме я препродавали умря , няма такова нещо .
09:34 29.04.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Чакай,де,чакай
До коментар #30 от "Враг на ПП-ДБ и ДПС":Не казвай хоп,преди да скочиш.Да не стане пирова победа.
09:40 29.04.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Нострадамус
И въпреки това продължава да копае дъното!
09:41 29.04.2026
79 Отговор
До коментар #37 от "Саде да попитам!":А къде с процентите на БСП, които Нинова спечели преди да я натирят от партията долнопробните зафирчовци под командата на зеления чорап и дългата му ръка кирдобрев?
Има ли друг случай на подобно падение столетницата в момента - да е вън от парламента?!
Коментиран от #81
09:42 29.04.2026
80 Разчита
До коментар #72 от "Само че":На късата памет на хората.Има сигурно записи,кой й го е препоръчал,как го проучили,с кого е съгласувала.Сега малко работата е"прелъстена и изоставена" Мислела е,че ще командва парада,образно казано,но "са й скроили шапката".
09:45 29.04.2026
81 Ирена Илиева
До коментар #79 от "Отговор":Като изключиха Нинова си освободиха пътя за сглобки и корупция.
Всички тия начело с Добрев я плюеха по предавания, а сега са с олигарсите.
Всички видяхме,че всичко което казваше е истина.Тя го знаеше че хора от бюрото работят с Пеевски и Бойко .
Вече няма БСП - изгубихте избирателите си.
09:52 29.04.2026
82 Град Симитли
До коментар #72 от "Само че":Я дай линк да видим къде е го казала ?!
Съвсем "гьотере" лъжете бе,аланкоолу!
09:54 29.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Това стана ясно
До коментар #3 от "Пич":Разтурителка по поръчка
Печалбарка оръфана
Скрий се
Млъкни
Сама се закопаваш все по дълбоко
По добре дай яснота по въпроса ИК и приватизацията в твой джоб
09:59 29.04.2026
85 Анализатор
До коментар #37 от "Саде да попитам!":За новосъздадена партия, без чадъра и кървавите пари на олигарсите, процентите на Непокорна България на последните избори са обещаващи.
Успех на Корнелия!
10:00 29.04.2026
