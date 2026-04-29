Новини
България »
София »
Корнелия Нинова: Радев си играеше с електоратите. Сега въпросът е как ще удовлетвори очакванията на тези хора

29 Април, 2026 08:23 1 845 87

  • корнелия нинова-
  • бсп-
  • румен радев-
  • избори-
  • парламент-
  • криза-
  • бюджет-
  • дефицит

Две години след изключването ми от БСП мълчах, посочи политикът

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Две години след изключването ми от БСП мълчах. Ключова и огромна причина за сриването на партията са ГЕРБ и ДПС. Сега обвиняват мен за резултатите на БСП. Това заяви пред бТВ Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България” и бивш лидер на БСП.

По думите ѝ Сергей Станишев има информация за фалита на КТБ.

„Александър Нейчев ми даде Румен Радев като предложение за президент преди години. Мисля, че резултатът на изборите сега е изненада за всички, включително и за него. Сега всичко, което Радев обеща, може да го направи със 131 депутати. Резултатът на БСП обаче не е изненада“, категорична е тя.

Тя посочи, че приказките на Радев за референдум за запазване на лева могат да се спазят, като може да сезира ЕЦБ, че данните за готовността ни за влизането ни в еврозоната не са истински.

Смята, че има пари в бюджета и направи сметката, че приходите от ДДС и акциз са половината от всички държавни приходи, а вдигането на цените в държавата и „преминаването от лев към евро” са ги направили двойни.

Категорична е, че не е обсъждала с ген. Решетников навремето името на Румен Радев за кандидат за президент.

„Радев играеше с електоратите и пускаше различни послания по време на кампанията, но хората не обърнаха внимание тогава. Сега въпросът е как ще удовлетвори очакванията на тези хора“, каза още Нинова.

Според нея ключова е промяната във ВСС и дали ще тръгнат делата за КТБ, Барселонагейт, Пепи Еврото и други. Ако не се случи това, значи олигархията се е прегрупирала.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    35 23 Отговор
    Теб те видяхме как ги удовлетвори! Седи мирно и гледай сега, куче умряло!!

    Коментиран от #60

    08:25 29.04.2026

  • 2 нинова

    32 14 Отговор
    Нито един патрон не съм изпратила за Украйна !!

    Коментиран от #26

    08:26 29.04.2026

  • 3 Пич

    38 5 Отговор
    Никога не съм харесвал БСП, но е необходимо лява партия да има !!! Но не и със старите червени олигарси !!!

    Коментиран от #42, #84

    08:26 29.04.2026

  • 4 провициалист

    10 23 Отговор
    Когато НАТО започне да се отбранява от Русия на руска територия, на никой няма да му дреме дали е очаквал нещо от Радев.

    Коментиран от #11, #57

    08:27 29.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахах

    24 19 Отговор
    Тая да се скрие, как не я е срам?! Станишев рани БКП, а Нинова я уби.
    Ма то комунист, срам няма….

    Коментиран от #12

    08:29 29.04.2026

  • 7 Любчо

    25 26 Отговор
    Радев лъга цяла кампания и русофилите му се вързаха. Употреби ги грозно, но те си го заслужават.

    Коментиран от #41

    08:29 29.04.2026

  • 8 Гражданин

    36 16 Отговор
    В БСП със свещ ще я търсят Нинова. След нея зафировци и гуцановци показаха какво значи липсата на лидер!

    08:29 29.04.2026

  • 9 Дзак

    15 8 Отговор
    Ще започне с пресичане на изтичането на средства. Защитаване на позиция в ЕС. Директни двустранни договори!

    08:30 29.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 факуса

    26 3 Отговор

    До коментар #4 от "провициалист":

    ха ха натю никога не се е отбранявало щот не са го нападали и очевадно вече се бие на руска територия и не се отбранява а инициира бойните действия подмолно щот се видя,че не струват

    Коментиран от #19

    08:33 29.04.2026

  • 12 Не Нинова

    37 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахах":

    А Станишев включваше БСП в сглобки д ДПС и същия Станишев я потопи в олигархични кръгове отвращавайки трудовия българин

    Коментиран от #59

    08:36 29.04.2026

  • 13 Ех, Корни, Корни,

    17 12 Отговор
    само ти остана да говориш като професионален политик. А как да ги удовлетвори исканията Рундю Боташов Триморски - ами като Тиквата ще ги удовлетвори т.е. НИКАК.

    08:36 29.04.2026

  • 14 Нинова

    25 12 Отговор
    е единственият правилен и принципен лидер на БСП - това го знаят отлично и нейните врагове - както в партията, така и нейните опоненти от ГЕРБ и славяновският змей.

    Затова е и този вой на кирчовците, които от безсилната омраза разбиха и продадоха социалистическата партия, но историята никога няма да им прости пъкленото дело.

    08:36 29.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    4 5 Отговор
    Е как? Както царят

    08:38 29.04.2026

  • 17 кажи откъде имаше пари на 28 години ма

    15 12 Отговор
    още на 28 години имаше пари да преватизира едно предприятие как е а?

    Коментиран от #33

    08:39 29.04.2026

  • 18 Факт

    11 11 Отговор
    От бунището на историята се носи воня

    08:41 29.04.2026

  • 19 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "факуса":

    Виж колко добре си ме разбрал.

    08:47 29.04.2026

  • 20 Александрова

    26 0 Отговор
    Дясната ръка на Кирил Добрев - Боян Балев - управител на близки фирми, член на борд в Министерство на енергетиката точно по договора с Боташ - казва, че Корнелия Нинова е виновна за кризата в БСП! Шок!
    Тя ги накара да влязат в коалиция с Пеевски и Бойко Борисов. Тя ги накара да се продадат за пет министерски поста. Тя ги караше да лапат с фирми за горива, хотели, частни вецове.... Тя замрази социалните програми. Тя удари работещите хора с този бюджет! Тя ползва правителствения самолет ( 120 местен за 4 човека)! Тя ги накара да лъжат избирателите си! Насила!

    Тези нямат грам достойнство. И акъл нямат! Мислят хората за много прости. Лъжци отначало, та до самия край.

    И много оакани.

    Коментиран от #28

    08:49 29.04.2026

  • 21 За приватизацията

    11 0 Отговор
    Вчера се върти едно клипче в соц.мрежи как се става олигарх --купуваш завод, ОБЕЩАВАЙКИ ИНВЕСТИЦИИ,обаче,нарязваш машините,уволняваш хората и даваш помещението под наем.Даже съветват Василев да пита баща си.Сега обаче продължават с Пеевски-Борисов.Нинова държеше БСП във вечна опозиция.Според мен беше грешка.Уж да е самостоятелна,но повечето баби ,лоялни към БСП си заминаха.

    08:49 29.04.2026

  • 22 Тити

    12 5 Отговор
    Просто ще ги излъже и на есен протести.

    08:50 29.04.2026

  • 23 А леля К ури

    5 7 Отговор
    С какво си играеше? Одговора се крие в заглавието!

    08:51 29.04.2026

  • 24 Й.Илиева

    15 4 Отговор
    Тези същите я обвиняваха, че не иска да се обединява с ГЕРБ. Този боклук Кирил Добрев, прави скандали в централата на БСП, нахвърляше се на бой. Те я изключиха от Партията след изборите и тя подаде оставка.

    Просто се чудя на тези които които продължават да лъжат, да изопачават истината, която всички членове и българи я знаят. Що за и з р о д и са?!

    С тяхното хулене по Корнелия, те доказват, своята некадърност, и алчност за власт и пари.

    08:52 29.04.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    ЖАЛ МИ Е ЗА КОРНЕЛИЯ БИЛА МИ Е ШЕФКА В ЛИБИЯ.
    И ИМАМ ДОБРИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ , САМО ДЕТО НИ
    ПРЕКАРА С ОСИГУРОВКИТЕ И 4 ГОДИНИ СТАЖ
    .....
    И СИГУРНО ИСКАШЕ ДА НАПРАВИ НЕЩО В БСП НО ТАМ ЗАВИСИМОСТИТЕ СА МНОГО ГОЛЕМИ
    .....
    ПОСЛЕДНО ЗНАМ ЧЕ ПРОДАДОХА СЕМЕЙНАТА ФИРМА
    НА ЦКБ - ОПГ ТИМ :)

    08:52 29.04.2026

  • 26 Всъщност

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "нинова":

    Мда . Оказа се , че на българските оръжейни олигарси назначени навремето от СДС не им пука за закони и за правителствени забрани .

    08:53 29.04.2026

  • 27 Баба

    9 4 Отговор
    Някой може ли да ми обясни защо толкова мрази Р.Радев ?

    Коментиран от #32, #64

    08:54 29.04.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "Александрова":

    ЖЕНАТА НА КИРО ДОБРЕВ ДИРЕКТНО СИ ИМАЛА ФИРМА С РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА - ЧОВЕКА НА МАДЖО
    ..,
    А СЕСТРА МУ ВЪРТИ ХОТЕЛИ 5-ЗВЕЗДНИ СЪС СИНОВЕТЕ НА ПЪРВАНОВ - ВРЪЗКА ПЪК КЪМ ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ:)

    08:54 29.04.2026

  • 29 Чугунарията

    6 5 Отговор
    очаква от РАДЕВ да върне НРБ.

    Нищо по- малко!

    08:55 29.04.2026

  • 30 Враг на ПП-ДБ и ДПС

    7 2 Отговор
    ГЕРБ-СДС е коалиция на гробарите и садистите, ПП-ДБ е коалиция на психопатите и дебилите, а ДПС-Ново Начало са шайка диви прегладнели свине. А общото между членовете на ГЕРБ-СДС, на ПП-ДБ и на ДПС-Ново Начало е, че всички до един са напълно самоправилили се Тодор-Живкови наследници водещи безсмислени начини на живот, мислене, говорене и поведение.

    Коментиран от #76

    08:56 29.04.2026

  • 31 Нинова

    6 13 Отговор
    Спри се!
    Ставаш противна с изводите си!
    Престани да риеш срещу Радев!
    Абе, имаше едни дела срещу Васил Филипов/ Булгаргаз, защо си мисля, че там имаше нещо- туй- онуй?

    08:56 29.04.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Баба":

    С ИЛИЯНА ЙОТОВА СЕ МРАЗЯТ
    ....
    А ИЛИЯНЧЕТО В ЕДИН МОМЕНТ ОТ КАРИЕРАТА
    БЕШЕ МНОГО БЛИЗКА ДО БАЙ ГЕОРГИ ВРАЧАНСКИЯ СВИНАР ОТ МАНОЛЕ. ПЛОВДИВСКО

    08:57 29.04.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "кажи откъде имаше пари на 28 години ма":

    Да участваш в приватизацията на предприятие, на което си бил юрисконсулт, не те прави нито приватизатор , нито собственик. Когато Костов я награби, прати копоите си, да открият нещо нередно и да я разобличи, ама нямаше нищо и затова всички си затворете устата.

    08:58 29.04.2026

  • 34 Хората на мистър Кеш

    6 7 Отговор
    купиха всички ромски махали на тези избори.

    Корнелия знае това много добре.

    Само ППДБ не загряха как жълтопаветниците гласуваха за Радев!

    Коментиран от #40

    08:59 29.04.2026

  • 35 идиоти вън

    9 0 Отговор
    Как умело водещите от,,нова” отклониха темата от Станишев и я насочиха към Радев!?!? Кой ли го закриля тоЯ Станишев, като се има предвид, че е от Херсон с майка еврейка!?!?

    Коментиран от #44

    09:00 29.04.2026

  • 36 Директора👨‍✈️

    8 12 Отговор
    Умира си от яд. Да беше останала при него, сега щеше да е министър на нещо си. Нали всеки е компетентен по всичко.
    Ама нали е алчна за влас, съсипа БСП, докара ги до 100 000 хил. гласа от 1 200 000
    Обвинява всеки друг, но не и себе си.

    09:00 29.04.2026

  • 37 Саде да попитам!

    8 4 Отговор
    Колко % спечели партията на Нинова-,,Непокорна България"...?!

    Коментиран от #79, #85

    09:00 29.04.2026

  • 38 Кой доведе

    6 4 Отговор
    това недоразумение??? Изчезвай!

    09:01 29.04.2026

  • 39 На баба ти ..

    9 8 Отговор
    пояснявам очевадния факт - крадев е този, който мрази до безпамет Нинова, защото:

    1/ Тя го комплексира с безспорните си качества на човек и лидер,

    2/ Каквото и да прави и говори той, няма как да отрече факта, че Нинова го издигна в политиката.

    09:02 29.04.2026

  • 40 Въпросче

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Хората на мистър Кеш":

    Бойко ли , или Пеевски има прякор "мистър Кеш " ? Щото те купуват циганските гласове на изборите . Има си криминална статистика .

    Коментиран от #68

    09:02 29.04.2026

  • 41 ЯСНО!

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Любчо":

    А ти си от ,,хората" на Шиши...,дето ги лъга цяла кампания,че ще работи за...,,хората"...!

    09:02 29.04.2026

  • 42 идиоти вън

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А тази лява партия от от лево ориентирани мъже ли да е, демек амбриажа катоСтанишев?!?!

    09:03 29.04.2026

  • 43 Кака Курни

    4 9 Отговор
    Пак ли се прави
    На ощипана.

    09:04 29.04.2026

  • 44 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "идиоти вън":

    Отговорът е в последната дума на въпроса Ви.

    09:04 29.04.2026

  • 45 Изпързаляни

    5 2 Отговор
    Със една студена вода.

    09:04 29.04.2026

  • 46 така е

    4 1 Отговор
    Жалкото е, че тази марионетка няма да си тръгне сама, ако улицата му поиска оставката. Жалко за излъганите наумни.

    09:05 29.04.2026

  • 47 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    ГОВОРИХ С ЕДНА ЖЕНА В БЪЛГАРИЯ - НИКОГА НЕ СЪМ Я ПОЗНАВАЛ - 40-45
    ..... ИМАХ БИЗНЕС ОБАЖДАНЕ
    ......
    И В КРАЯ НА РАЗГОВОРА ТЯ МИ КАЗА
    "ВЪТРЕШНО МИ СЕ ИСКА ДА ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ"
    ......
    ТОВА СЕ СЛУЧИ НА ИЗБОРИТЕ - ХОРАТА ГИ БЕШЕ СТРАХ И НАПРАВИХА ТОВА КОЕТО МОГАТ - ГЛАСУВАХА ЗА РУМЕН РАДЕВ

    Коментиран от #50, #54, #55

    09:05 29.04.2026

  • 48 дядото

    6 1 Отговор
    на кои хора.на вас,оялите се от власт и кражби,на диктата от ес и нато или на задъхващия се от бедност и мизерия народ

    Коментиран от #52

    09:07 29.04.2026

  • 49 Пит

    5 10 Отговор
    Противна бабичка.
    Марш в кокошарника.

    09:08 29.04.2026

  • 50 Българин 🇧🇬

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Но дали външнополитическата обстановка , или вътрешните настроения пречат , но накрая , след като видим какво прави следващия "спасител" , оставяме с чувството , че ни е бил пробутан от старото статукво .

    09:11 29.04.2026

  • 51 СССР

    4 13 Отговор
    През турското робство имало данък десятък - султанът вземал на всеки 10 овце една.

    През съветкото робство също имало десятък - руснаците вземали 9 от всеки 10 овце, ама сме имали били АЕЦ и режим на тока - на всеки 10 киловата - 9.

    Коментиран от #61, #63

    09:11 29.04.2026

  • 52 Деде

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "дядото":

    Да ти се чудя, защо живееш още в тая мъка. Почивай и заминавай в комунистическия рай. Там млади комсомолки ще тръшкат дебели баджаци под ритъма на Тошо Колев.

    09:12 29.04.2026

  • 53 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    Ехтранинова сама каза каде Решетко им е предложил Пембен за педеризидент!

    09:13 29.04.2026

  • 54 АЛТЕРНАТИВА ЗА РУСИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Пита ли я жената дали носи прашки?

    09:13 29.04.2026

  • 55 ЕВРЕИН ОТ ДЕТРОЙТ

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЕВРЕИНЪТ ДАДЕ ЛИ ТИ ЗАЕМ? УСПЯ ЛИ ДА СИ ПЛАТИШ СМЕТКАТА ЗА ТОКА?

    09:14 29.04.2026

  • 56 Димитрис

    3 7 Отговор
    Едвам едно село заблудени съмишленици събра и продължава с гадния си характер да плюе, че и с оср...ния си г...з продължава и акъл да дава. Това човеченце няма да се спре, защото завистта я изяжда отвътре. Не е лесно да си НИКОЙ.

    Коментиран от #83

    09:15 29.04.2026

  • 57 Добре си го планирал

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "провициалист":

    А обратното възможно ли е?

    09:15 29.04.2026

  • 58 Ний ша Ва упрайм

    2 6 Отговор
    змийска завист ссссссссс

    09:19 29.04.2026

  • 59 Дзак

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Не Нинова":

    При Станишев България беше най-добре икономически. Нормално да стане центрист и включи във властта повече партии. После ГЕРБ изкопира модела, което им позволи многогодишна власт, но обвърза страната.

    09:20 29.04.2026

  • 60 Хибридна ала-бала

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Нинчето се опитвала да заблуди хората, че Радев е русофил. Е, изглежда, че успя..

    09:20 29.04.2026

  • 61 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "СССР":

    "През съветкото робство" - щеше да е смешно, ако не беше трагично да се изразяваш така...

    09:21 29.04.2026

  • 62 ЕМИ ТИ ГО ДОВЕДЕ.

    1 2 Отговор
    Със синджира .
    Води го някъде.
    Да се пръждосва от политиката.
    И ти с него и оная с. големата глава .
    Да ви тема .

    09:23 29.04.2026

  • 63 РЕАЛИСТ

    12 3 Отговор

    До коментар #51 от "СССР":

    Я се спри с глупостите. Още сме живи, дето помним. Всичко ти даваха безвъзмездно руснаците. Ти ли си ги хранил, бе. Я си виж голив зад ник. След 9-ти България бе една бедна земеделска страна. Русия ти изгради заводи, ТЕЦ ове, АЕЦ, Нефтохим, дето още ти дава бензин. Кво си получил от новите партнери освен един кораб с мухлясала царевица от САЩ. За 8 Ф-16 тип Таралясник плати от залъка на пенсионерите, а Русия ти даде без пари най-новите самолети. Промените ни завариха с 250 бойни самолета.

    Коментиран от #71

    09:23 29.04.2026

  • 64 Има резон

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Баба":

    да мрази Радев , кой го издигна за президент ? Как се радваше ,че е спечелила БСП . Сега Радев качвайки се по гърба на Нинова прави партия пак в ляво . Излиза , че Радев закопа БСП .

    09:24 29.04.2026

  • 65 Град Симитли

    3 3 Отговор
    "....Александър Нейчев ми даде Румен Радев като предложение за президент преди години. ..."
    .....и кой е той,че е давал предложения директно на председателя на БСП?!

    09:25 29.04.2026

  • 66 Дърт фат ма ак

    5 2 Отговор
    Искам др. Радев да върне БНА, задължителната военна служба и бригадирското движение!
    Инак ще гласувам за Копейкин!

    Коментиран от #70

    09:26 29.04.2026

  • 67 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    РУСОФИЛ , РУСОФОБ ???? ВАЖНО Е
    КОТАРАКА ДА ЛОВИ МИШКИ
    И ДА ХРАНИ БЪЛГАРЧЕТАТА :)

    09:27 29.04.2026

  • 68 А сега

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Въпросче":

    циганите и турците гласували за Рядко , т.е Рядко ги е купил ! Смях .

    09:29 29.04.2026

  • 69 Простокурин

    1 1 Отговор
    Искам др. радеф да върне лева!

    09:29 29.04.2026

  • 70 Инспектор Дюдю

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Дърт фат ма ак":

    Ти не ставаш за военна служба,комисията те отхвъли,след като погледна между бузите!
    Още през 1981година!

    09:29 29.04.2026

  • 71 Даваха

    4 4 Отговор

    До коментар #63 от "РЕАЛИСТ":

    ама друг път ! Отвори архивите да видиш как сме си плащали всичко до последната стотинка . И оная опорка дето но давали евтин газ , пък ние сме я препродавали умря , няма такова нещо .

    09:34 29.04.2026

  • 72 Само че

    4 5 Отговор
    Нинова ни натресе Радев съгласуван с Москва. Преди време самата тя го каза. Сега се прави на разсеяна.

    Коментиран от #80, #82

    09:35 29.04.2026

  • 73 Съдба

    3 4 Отговор
    Нинова реши,че може сама да се справи,направи партия,но нищо не се получи.Мая Манолова си беше добре като омбутсман, реши,че е голяма работа и започна да се лута и вече никъде я няма.Цв.Цв направи партия,доведе милионер от САЩ и го набута без успех.Дано в ГЕРБ, разумът да победи,"да се снишат" и да изчакат бурята да премине.Всички сме в очакване да видим как ще се развият нещата Дано да е за добро.

    09:38 29.04.2026

  • 74 Търновец

    0 2 Отговор
    Преди около година пред един супермаркет тук на Пишмана един функционер на Възраждане се изпречи пред две дами и им поиска да подпишат за референдум за еврото и след като те го сториха той ме спря:" ..подписвайте ли референдума за еврото.." аз обаче отказах да подпиша и трябваше да го заобиколя и да се махна бързо. В Германия има стотици хиляди Руси и все повече ходят във Виетнам.

    09:39 29.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Чакай,де,чакай

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Враг на ПП-ДБ и ДПС":

    Не казвай хоп,преди да скочиш.Да не стане пирова победа.

    09:40 29.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Нострадамус

    1 5 Отговор
    Тая Нинова загуби всичко заради Злобара и Омразата си към Радев,
    И въпреки това продължава да копае дъното!

    09:41 29.04.2026

  • 79 Отговор

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Саде да попитам!":

    А къде с процентите на БСП, които Нинова спечели преди да я натирят от партията долнопробните зафирчовци под командата на зеления чорап и дългата му ръка кирдобрев?

    Има ли друг случай на подобно падение столетницата в момента - да е вън от парламента?!

    Коментиран от #81

    09:42 29.04.2026

  • 80 Разчита

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Само че":

    На късата памет на хората.Има сигурно записи,кой й го е препоръчал,как го проучили,с кого е съгласувала.Сега малко работата е"прелъстена и изоставена" Мислела е,че ще командва парада,образно казано,но "са й скроили шапката".

    09:45 29.04.2026

  • 81 Ирена Илиева

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Отговор":

    Като изключиха Нинова си освободиха пътя за сглобки и корупция.
    Всички тия начело с Добрев я плюеха по предавания, а сега са с олигарсите.
    Всички видяхме,че всичко което казваше е истина.Тя го знаеше че хора от бюрото работят с Пеевски и Бойко .

    Вече няма БСП - изгубихте избирателите си.

    09:52 29.04.2026

  • 82 Град Симитли

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Само че":

    Я дай линк да видим къде е го казала ?!
    Съвсем "гьотере" лъжете бе,аланкоолу!

    09:54 29.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Това стана ясно

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Разтурителка по поръчка
    Печалбарка оръфана
    Скрий се
    Млъкни
    Сама се закопаваш все по дълбоко
    По добре дай яснота по въпроса ИК и приватизацията в твой джоб

    09:59 29.04.2026

  • 85 Анализатор

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Саде да попитам!":

    За новосъздадена партия, без чадъра и кървавите пари на олигарсите, процентите на Непокорна България на последните избори са обещаващи.

    Успех на Корнелия!

    10:00 29.04.2026

  • 86 Голем смех

    1 1 Отговор
    Още ли мечтаеш за референдуми ма, патко? Ето защо си провален политик...

    10:07 29.04.2026

  • 87 Илиева

    0 1 Отговор
    Нинова да се консултира със специалист,който да и помогне,как да лъже без мигането на очичките да не я издава…..Иначе от нея нищо ново.Само бла,бла,бла.Като е толкова наясно с КТБ да каже кой и кои са взимали чували с пари.Да го кажел Радев.Нали си смела бе Нинова вместо да лъжеш си кажи.Това е толкова вярно,колкото,че само двама била изключила от БСП.Като каже добро утро гледаите слънцето….Помоооощ за др.Нинова🤮

    10:10 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове