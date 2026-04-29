Корнелия Нинова: Радев си играеше с електоратите. Сега въпросът е как ще удовлетвори очакванията на тези хора

Две години след изключването ми от БСП мълчах. Ключова и огромна причина за сриването на партията са ГЕРБ и ДПС. Сега обвиняват мен за резултатите на БСП. Това заяви пред бТВ Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България” и бивш лидер на БСП.

По думите ѝ Сергей Станишев има информация за фалита на КТБ.

„Александър Нейчев ми даде Румен Радев като предложение за президент преди години. Мисля, че резултатът на изборите сега е изненада за всички, включително и за него. Сега всичко, което Радев обеща, може да го направи със 131 депутати. Резултатът на БСП обаче не е изненада“, категорична е тя.

Тя посочи, че приказките на Радев за референдум за запазване на лева могат да се спазят, като може да сезира ЕЦБ, че данните за готовността ни за влизането ни в еврозоната не са истински.

Смята, че има пари в бюджета и направи сметката, че приходите от ДДС и акциз са половината от всички държавни приходи, а вдигането на цените в държавата и „преминаването от лев към евро” са ги направили двойни.

Категорична е, че не е обсъждала с ген. Решетников навремето името на Румен Радев за кандидат за президент.

„Радев играеше с електоратите и пускаше различни послания по време на кампанията, но хората не обърнаха внимание тогава. Сега въпросът е как ще удовлетвори очакванията на тези хора“, каза още Нинова.

Според нея ключова е промяната във ВСС и дали ще тръгнат делата за КТБ, Барселонагейт, Пепи Еврото и други. Ако не се случи това, значи олигархията се е прегрупирала.