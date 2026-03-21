Експерт за поскъпването на горивата: Инфлацията ще бъде факт

Служебният кабинет обяви възможността за изплащане на помощи за поскъпващите горива по 20 евро месечно, като се очаква основната цена на бензина и дизела да се задържи около 1,60 евро за литър, а доходите на гражданите да са средно 652 евро.

По темата за движението на цените на петрола коментира инж. Николай Качаров, ръководител на енергийни компании в Европа и Близкия Изток, който има дългогодишен опит в сектора.

"Има два ефекта. Първият ефект е намаляване на доставките. Не казвам на производството, по-скоро логистичен проблем има с преминаването през Ормус. Но има и ефект на паника, разбира се, пазарите следят внимателно, но както винаги в случай на дефицит на такава структурна суровина като петрола, има и определено прибързване от страна на всички трейдери, на всички оператори, така че тези ефекти се умножават“, обясни Качаров.

По думите му около 20% от световния петрол преминава през протока, който в момента е блокиран.

„Има инсталации, които са бомбандирани от двете страни, и в Ирак, и в производителките на петрол, основните производителки в Близкия Изток. Така че има и определено намаляване на количеството на производство, но бих казал, че по-силният ефект е логистичният ефект. Производство има, но то не може просто да стигне до потребителите и до пазари", добави той.

Експертът коментира и новия закон на Иран, който събира такси от преминаващите кораби през Ормуския проток: „Това няма да е в никакъв случай положително, защото въпреки, че логистиката може постепенно да се отпушва с плащане на такси, цената, която трябва да се плати за това преминаване, първо ще бъде повишена. Аз нямам идея в момента по какъв начин тази цена ще се определи от Иран и изобщо Иран дали има право да прави подобни бариери.“

Що се отнася до ефекта върху крайния потребител, инж. Качаров обясни: „Първата сфера е директното използване на петрол. Всеки 10 долара увеличение на бренда, на интернационалната цена, на пазарната цена на суровия петрол, би трябвало да окаже влияние от 10-15 цента на крайния потребител на колонка. Т.е. от 65 долара на бренд до 115 днес, това става въпрос за почти удвояване на цената в този кризисен момент. Днес би трябвало да се плаща към 60 цента повече.“

Той уточни, че около половината от цената на крайния потребител се дължи на акцизи и разходи за рафинерия. „Т.е. половината от цената на крайния потребител се дължи на цената на брутния петрол", допълни той.

Относно субсидията за горива, Качаров посочи: „Става въпрос за едно субсидиране, което може да има различни форми. Както вече казах, доста голяма част от цената на петрола за краен потребител е акцизи за държавата. Т.е. държавата може да се откаже от тези акцизи и автоматично да регулира надолу цената. Но това пък означава, че тези пари няма да влизат в бюджета. Те трябва да се намерят по друг начин.“

Той предупреди и за по-широките ефекти върху икономиката: „Плюс това не забравяйте, че петролът е само първият удар. След него всичко ще поскъпне, по простата причина, че на практика всички продукти на пазара, каквито и да са, са трансформирана енергия. Инфлацията ще бъде факт.“