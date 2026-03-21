Експерт за поскъпването на горивата: Инфлацията ще бъде факт

Експерт за поскъпването на горивата: Инфлацията ще бъде факт

21 Март, 2026 11:52 543 6

  инж. николай качаров
  цени
  петрол
  горива
  инфлация

По думите му около 20% от световния петрол преминава през протока, който в момента е блокиран

Експерт за поскъпването на горивата: Инфлацията ще бъде факт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният кабинет обяви възможността за изплащане на помощи за поскъпващите горива по 20 евро месечно, като се очаква основната цена на бензина и дизела да се задържи около 1,60 евро за литър, а доходите на гражданите да са средно 652 евро.

По темата за движението на цените на петрола коментира инж. Николай Качаров, ръководител на енергийни компании в Европа и Близкия Изток, който има дългогодишен опит в сектора.

"Има два ефекта. Първият ефект е намаляване на доставките. Не казвам на производството, по-скоро логистичен проблем има с преминаването през Ормус. Но има и ефект на паника, разбира се, пазарите следят внимателно, но както винаги в случай на дефицит на такава структурна суровина като петрола, има и определено прибързване от страна на всички трейдери, на всички оператори, така че тези ефекти се умножават“, обясни Качаров.

По думите му около 20% от световния петрол преминава през протока, който в момента е блокиран.

„Има инсталации, които са бомбандирани от двете страни, и в Ирак, и в производителките на петрол, основните производителки в Близкия Изток. Така че има и определено намаляване на количеството на производство, но бих казал, че по-силният ефект е логистичният ефект. Производство има, но то не може просто да стигне до потребителите и до пазари", добави той.

Експертът коментира и новия закон на Иран, който събира такси от преминаващите кораби през Ормуския проток: „Това няма да е в никакъв случай положително, защото въпреки, че логистиката може постепенно да се отпушва с плащане на такси, цената, която трябва да се плати за това преминаване, първо ще бъде повишена. Аз нямам идея в момента по какъв начин тази цена ще се определи от Иран и изобщо Иран дали има право да прави подобни бариери.“

Що се отнася до ефекта върху крайния потребител, инж. Качаров обясни: „Първата сфера е директното използване на петрол. Всеки 10 долара увеличение на бренда, на интернационалната цена, на пазарната цена на суровия петрол, би трябвало да окаже влияние от 10-15 цента на крайния потребител на колонка. Т.е. от 65 долара на бренд до 115 днес, това става въпрос за почти удвояване на цената в този кризисен момент. Днес би трябвало да се плаща към 60 цента повече.“

Той уточни, че около половината от цената на крайния потребител се дължи на акцизи и разходи за рафинерия. „Т.е. половината от цената на крайния потребител се дължи на цената на брутния петрол", допълни той.

Относно субсидията за горива, Качаров посочи: „Става въпрос за едно субсидиране, което може да има различни форми. Както вече казах, доста голяма част от цената на петрола за краен потребител е акцизи за държавата. Т.е. държавата може да се откаже от тези акцизи и автоматично да регулира надолу цената. Но това пък означава, че тези пари няма да влизат в бюджета. Те трябва да се намерят по друг начин.“

Той предупреди и за по-широките ефекти върху икономиката: „Плюс това не забравяйте, че петролът е само първият удар. След него всичко ще поскъпне, по простата причина, че на практика всички продукти на пазара, каквито и да са, са трансформирана енергия. Инфлацията ще бъде факт.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    В "Клуба на богатите" казаха, че инфлацията е 0,2%. Като у нас...😂

    11:54 21.03.2026

  • 2 НСИ

    1 0 Отговор
    Не плаши бе.
    Според нас ще бъде под 3% на годишна база...

    11:57 21.03.2026

  • 3 Инфлацията ще бъде хипер инфлация

    2 0 Отговор
    в Е С ...... Петрови газ скъпи а ние ще рупаме зелена енергия и ще караме на фотосинтеза.
    Съюза нищо не произвежда унищожи си икономиката индустрията автомобилното производство стомана торове а в същото време внасяме скъпи горива и така докога с илюзията че еврото има покритие.
    Ецб спуска един курс но банкери и финансисти предупреждават че той няма нищо общо с действителното покритие на нашата валута.

    11:58 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вазно е

    1 0 Отговор
    Да сме солидарни с украИна , това повърна урсуляка , дори и режим на тока да има ! Когато зси тъп политик и подлога и не мислиш за последствията от своите действия , сега ще чукнем 3.20 лв за литър бензолин , но тези кинти няма да се усещат само на колонката , на рафта за леб също ще ги видите !

    12:10 21.03.2026

  • 6 Оня с коня

    0 0 Отговор
    Нещата са елементарни:След като смяташ че Еврото няма Покритие,обменяй го за каквато си искаш Валута.

    12:10 21.03.2026

