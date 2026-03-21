Коалиция "Прогресивна България" откри предизборната си кампания в Пловдив. Представени бяха и водачите на листите с кандидати за народни представители.

Днес всеки от нас води своите битки - за семейството, за децата си, за идеите и мечтите си, за справедливост. Водим ги цял живот според силите си. Невинаги успяваме. Но тези битки осмислят живота ни. Те са нашата човешка гордост и достойнство. Но има битки, които не можем да спечелим сами. Няма как да успеем в сложната среда, в която се намираме. Големи таланти, блестящи умове, дръзки предприемачи, свободни хора усещат, че все по-трудно трудно сбъдват идеите си в собствената си страна, заяви лидерът на коалицията Румен Радев.

По думите му политическата класа е успяла да отблъсне българите от урните. "През годините олигархията е смачкала мечтите на хиляди предприемачи. Картелите изкривяват цените. Хората гледат изумени сметките си за ток и вода. Сега е моментът да си спомнят кой им отне правото на референдум", посочи още Радев.

И добави: "Днес българите пътуват свободно в Европа, младежи учат на Стария континент, наши предприятия търгуват безмитно със страните от съюза. Това са важни предимства и трябва да ги съхраним. Но това не може да засенчи общото неудовлетворение, гнева от несправедливостта и очевидното обедняване през последните месеци. Днес група съратници започваме най-важната битка в живота си. Битката за България. Целта е ясна: да свалим олигархията, да си върнем държавата, да укрепим закона, демокрацията и гражданските свободи и да няма бедни в европейска България".

Дълго време бях на терена, сега съм на сцената. Разликата е, че сега гледаме очи в очи. А приликата е, че сме заедно тук за победата, заяви Владимир Николов.