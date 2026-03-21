"Прогресивна България" откри предизборната си кампания в Пловдив

21 Март, 2026 14:02

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коалиция "Прогресивна България" откри предизборната си кампания в Пловдив. Представени бяха и водачите на листите с кандидати за народни представители.

Днес всеки от нас води своите битки - за семейството, за децата си, за идеите и мечтите си, за справедливост. Водим ги цял живот според силите си. Невинаги успяваме. Но тези битки осмислят живота ни. Те са нашата човешка гордост и достойнство. Но има битки, които не можем да спечелим сами. Няма как да успеем в сложната среда, в която се намираме. Големи таланти, блестящи умове, дръзки предприемачи, свободни хора усещат, че все по-трудно трудно сбъдват идеите си в собствената си страна, заяви лидерът на коалицията Румен Радев.

По думите му политическата класа е успяла да отблъсне българите от урните. "През годините олигархията е смачкала мечтите на хиляди предприемачи. Картелите изкривяват цените. Хората гледат изумени сметките си за ток и вода. Сега е моментът да си спомнят кой им отне правото на референдум", посочи още Радев.

И добави: "Днес българите пътуват свободно в Европа, младежи учат на Стария континент, наши предприятия търгуват безмитно със страните от съюза. Това са важни предимства и трябва да ги съхраним. Но това не може да засенчи общото неудовлетворение, гнева от несправедливостта и очевидното обедняване през последните месеци. Днес група съратници започваме най-важната битка в живота си. Битката за България. Целта е ясна: да свалим олигархията, да си върнем държавата, да укрепим закона, демокрацията и гражданските свободи и да няма бедни в европейска България".

Дълго време бях на терена, сега съм на сцената. Разликата е, че сега гледаме очи в очи. А приликата е, че сме заедно тук за победата, заяви Владимир Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Съвет

    58 21 Отговор
    Допрете ли се до простата Тиква Борисов и крадливите му герберски депутати, на следващите избори ще сте до чалгавите на Слави.

    Коментиран от #4, #42

    14:04 21.03.2026

  • 2 1488

    36 36 Отговор
    мунчо кримски ушите не може си намери (а те са толкова големи), камо ли бгто да оправи

    Коментиран от #37, #52

    14:04 21.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    56 33 Отговор
    РАДЕВ ОТ ГДЕ ПАРИ , БЕ РАДЕВ!СЪС СТАРИ КОКОШКИ, НОВ КУРНИК! ОТЛИТАШ ...НАДОЛУ!

    Коментиран от #14

    14:05 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си пън

    29 23 Отговор

    До коментар #4 от "Успех!":

    в сравнение с тиквата всеки е честен и почтен,с изключение свинефермата

    14:08 21.03.2026

  • 7 Рамбо

    44 29 Отговор
    Боташко Крадев щял да прогресира. Крадял по 1 милион лева на ден, трябвало да се подобри таз ситуация!

    14:08 21.03.2026

  • 8 Промяна

    17 24 Отговор

    До коментар #4 от "Успех!":

    4 АМА БЕЗ БОРИСОВ РАДЕВИТЕ И ШАРЛАТАНИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ СА ЗАГУБЕНИ С КАКВО ЩЕ ЛЪЖАТ МАЛОУМНИЦИТЕ ХАХАХАХАХА

    14:08 21.03.2026

  • 9 Да свалим вашата олигархия,

    43 22 Отговор
    да сложим нашата!

    Начело с Черепа - наш главен спонсор, Бобокови, които отровиха България с отпадъци, Прокопиев, Василев и синчето му, Цв. Василев, който е време да се завърне и пак да стане банкер и куп други подобни ПРОГРЕСИВНИ наши олигарси.

    14:09 21.03.2026

  • 10 Дааа

    34 24 Отговор
    Мунчова България, ГОЛЯМАТА лъжа.

    14:09 21.03.2026

  • 11 реалистъ

    33 18 Отговор
    Избирателите да Радев очакваха да видят в негово лице Орбан и Фицо, а във формацията му - Алтернатива за Германия и Национален фронт (Франция). Хора, които се противопоставят на статуквото в Брюксел, довело континента до упадът със Зелената сделка, безконтролната миграция и куп безумни директиви.

    Вместо това получиха Продължаваме промяната номер 2 - либерална платформа с акцент върху капитала, изкуствения интелект/дигиталното робство, САЩ/ЕС/НАТО. По-голяма европейска интеграция, което след приемане на еврото значи само едно - федерализация и заличаване на националните държави, друго не остава.

    В платформата нито веднъж не се споменава думата Русия - дори няма едно изречение, че трябва да се работи по дипломатичен път за отмяна на санкциите срещу Русия, вредни за европейските икономики. Илюзиите рухват една след една, а олигарси наливат пари в реклама и социолози, които щедро дават 30%. Народът отсъства, но на Радев явно не му е нужен - явно подкрепата на олигархията и "ала-бала" с машините са му достатъчни.

    Мислете, преди да гласувате.

    Коментиран от #28

    14:10 21.03.2026

  • 12 !!!!!

    22 20 Отговор
    Сега е моментът да си спомнят и кой ги принуждаваше да се инжектират ковид отровите за да могат да се забавляват, нали така г-н фигурант? Твоето служебно правителство въведе фашистките зелени сертификати, не друг!

    14:10 21.03.2026

  • 13 Ихаааааааааа аааааааааааа

    35 16 Отговор
    Каква снимка самооооооо!
    Ша са пръсне кацата с мед!!!
    Старите НОВИ ХРАНТУТНИЦИ СА ПРЕД ПРАГА НА ХРАНИЛКАТА А БАЛЪЦИТЕ ЩЕ ГИ ХРАНЯТ В УСТА С ГУРМЕТА И КРАЛСКИ ОМАРИ!!!!А те ще им обещават светло бъдеще КОМЕДИЯТА ЩЕ Е ЗА ОСКАР И ТРЯБВА ДА ОБЕРЕ ВСИЧКИ НАГРАДИ.

    14:11 21.03.2026

  • 14 Европеец

    12 21 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Прав си..... Никакъв проблем няма да донесат тия за народа, но те ще прогресират като продължават да си пълнят банковите сметки.... Определено ще гласувам за Възраждане, това е единственият начин отново да станем държава... Но има и много читави партии и личности в, които няма да минат бариерата...

    Коментиран от #20

    14:11 21.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да напомним -

    6 23 Отговор
    Радев = Йотова = Боко = Кокора = Зарков = Доган = Руди Гела = Величието.

    Позиция да само Костадинов и Пеевски.

    Коментиран от #62

    14:12 21.03.2026

  • 17 предчувствие

    34 18 Отговор
    Усещам как пилотчето ще се приземи преди да е излетяло. хи хи хи

    Коментиран от #39, #48

    14:13 21.03.2026

  • 18 Охобохо

    15 27 Отговор
    Името на коалицията трябва да е "Репресивна България", защото ще борят корупцията с репресивните органи.
    Прогрес може да има само в ППДБ, останалите са мюрета, плачещи за райета...

    14:13 21.03.2026

  • 19 Да,да

    13 19 Отговор
    ЩЕ ГЛАСУВАМ С НОМЕР 21

    Коментиран от #22

    14:13 21.03.2026

  • 20 Малеееее

    15 14 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Костя и Цончовците му са едно и също нещо с герберските крадци на простата Тиква Борисов. Заедно гласуват антинародни закони.

    14:14 21.03.2026

  • 21 Следващите

    21 10 Отговор
    крадци ! Извират,извират от бг мръшляка и не се свършват,а стават повече! "НАРОДЕ ! ! ! ! "

    14:15 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дааа

    21 14 Отговор
    Мунчова България, ГОЛЯМАТА лъжа.

    14:16 21.03.2026

  • 24 ццц

    22 14 Отговор
    Руменчо Сертификатов Радеф? ...не, мерси.

    14:16 21.03.2026

  • 25 Колко са усмихнати само

    12 15 Отговор
    че ще краднат по нещо, а снимката в 2026г. е правена с апарат Смяна 8 а лентата е била произведена през далечната 1867г.Що се излагате толкова ли не можете да качите снимка с добро качество.

    14:18 21.03.2026

  • 26 Наредени

    20 15 Отговор
    Военен, спортист, копейка, военен .........

    14:19 21.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хъхъ

    22 11 Отговор

    До коментар #11 от "реалистъ":

    Продадена България.

    14:20 21.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Буханка

    14 10 Отговор
    Приказки под шипковият храст с AI.

    14:23 21.03.2026

  • 31 боклук

    6 12 Отговор
    Прогрес и Победа! Тикви - вън! Къде го волейболисто на фотоса!?

    14:23 21.03.2026

  • 32 Кога ше са кебапите и наливната бира

    17 6 Отговор
    Да идвам да ям и да пия ня корем а пък ако има и 100 евро за жоба ше гласувам инак не

    Коментиран от #76

    14:26 21.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Президентска Бутафория

    18 7 Отговор
    На ПБ снимката е Сл.Василев - сина на приватизатора на завода за хладилници Мраз Ил.Василев , за да се бори с олигарсите от прехода, а може би точно тия олигарси няма как да ги закачат.

    14:27 21.03.2026

  • 35 Дедовия

    19 11 Отговор
    Докато беше пРЕЗИДЕНТ се возеше в Шкода, сега като е "обикновен гражданин" и "борец срещу олигархията" се вози в разни лимузини струващи над 150хил. евро, работата е ясна...

    14:29 21.03.2026

  • 36 Спас

    11 9 Отговор
    Поршета и Мерцедеси от вън бол.Имат пари за реклама и телевизиите.Ще ни спасят като ни завлечат на изток при Решетников.Тръмп и Европа нямат нищо против изглежда.

    14:32 21.03.2026

  • 37 Ако не

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    оправи бгто, ще оправи теб. Радвай се шишав, излезе ти късметът.

    14:34 21.03.2026

  • 38 Прогресивните са

    15 10 Отговор
    На никому не нужна сбирщина от резидент на москва .Доказан разеденител ,негови ятаци ,и спортисти ,търсещи бързи пари в политиката
    Дано не успее да излъжи много от тълпата

    Коментиран от #41

    14:35 21.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Никой

    8 7 Отговор
    " Совите не са това което са ". Не слушаите думите които плещи Радев за хората които живеят и учат в ЕС . Слушайте какво плещят умните глави покрай него ". Там ЕС е витиеват , но Русия и нейните " благини " са в красноречието им . И за по умните вижте какво споделя " съпругата " му в постовете си .

    14:42 21.03.2026

  • 41 дано .но .но

    10 7 Отговор

    До коментар #38 от "Прогресивните са":

    Но след непрекъснатата реклама в ефира и мрежите, и магаре да е ще бъде избрано след толкова годишна подготовка.

    14:42 21.03.2026

  • 42 Мнение

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Съвет":

    РАБОТАТА Е ДА НЕ СЕ СТИГА ДО ТАМ ДА СТАНАТ ПОРЕДНИТЕ ППДБ-ЕЙЦИ!
    ПИСНА МИ ВЕЧЕ ДА СЕ ДАВА ШАНС НА ОЧЕИЗВАДНИТЕ СЛУГИ НА ШОРОШ!

    КАКВИ ХОРА ОБГРАЖДАТ РАДЕВ?!
    ВЧЕРА ЧЕТОХ, ЧЕ НЕКЪВ БИВШ (ВЕЧЕ) БСПАР (ДЕТО УПРАВЛЯВАШЕ ДО СКОРО) СЕГА СЕ ПРЕМЕСТИЛ В ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ?!

    НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ ПО ППДБ-ЕЦА РАДЕВ!
    ТОЙ ГИ ИЗДИГНА КИРЧО И КОКОРЧО!

    САМО ВЪЗРАЖДАНЕ!
    ОТ ВСИЧКИ ТЕ СА НАЙ-ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В ПОЛИТИКИТЕ СИ!

    Коментиран от #65, #79

    14:42 21.03.2026

  • 43 Виждащ

    10 7 Отговор
    ...на фотото Ботош баба и 40-те разбойника...

    Коментиран от #54

    14:44 21.03.2026

  • 44 Казуар

    8 8 Отговор
    Прогресивна България звучи като прогресивна Русия.

    14:46 21.03.2026

  • 45 На добър час

    7 14 Отговор
    И успех!

    Коментиран от #80

    14:47 21.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хохо Бохо

    4 8 Отговор
    Успех и пълно размазване на мафията на Грешен Етап в Развитието на България ГЕРБ и свинятра бизнесмен с магнит

    14:49 21.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Виждам

    11 6 Отговор
    купчина темерути без топки !

    14:49 21.03.2026

  • 50 българин

    9 6 Отговор
    Не се намери в герговия свинарник кадърна майна да поведе хорото, та льотчика изтипоса софийски спортист да предвожда кюнлиите за срам и позор на филибелиите.

    14:49 21.03.2026

  • 51 Кътинска пирамида

    7 1 Отговор
    Ние изгонихме олигарсите от наше село и сега вси сме олигарси.
    Затва Румен го няма у листите ни.

    14:50 21.03.2026

  • 52 Хохо Бохо

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Ще ви пукне на тези после и на местните избори. Пак ще пасеш говедата на село

    14:50 21.03.2026

  • 53 Обаче

    8 5 Отговор
    Фактите сочат че доста баламурници от разграждане ще гласуват за боташев.

    14:51 21.03.2026

  • 54 Ти беше

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Виждащ":

    оня влах от Козлодуй. Всичко е ясно...🤣

    Коментиран от #84

    14:51 21.03.2026

  • 55 Сбиртоци

    10 4 Отговор
    Гергови

    14:51 21.03.2026

  • 56 Шмекерът Владо

    8 4 Отговор
    се насади на пачи яйца с щраусова насяданка.

    14:51 21.03.2026

  • 57 Зеленото

    13 2 Отговор
    за това , че голяма част са военни (пенсионери) ли е избран ?

    14:52 21.03.2026

  • 58 Много раним тоя резидинта

    11 4 Отговор
    Само тарамбуки в тази партия,големи глави,но празни!

    14:52 21.03.2026

  • 59 Сега, комшо,

    6 3 Отговор
    сите че прокопсаме като Бойко Рашков у хизбата пред празна бъчва.

    14:53 21.03.2026

  • 60 Ти да видиш

    10 4 Отговор
    В София, в 24 МИР, в листата е включена дама, която мина през няколко партии, за да се отърка и в Радев. Успешно обслужва личните, партийните и бизнес интересите. Та това е новия морал на Радев. Със стари ку..ви нов бардак не става. Махайте се, да идват нови хора, които милеят за България. На крадци се нагледахме и изпитахме на гърба си. Стига вече!!!

    Коментиран от #64, #71

    14:57 21.03.2026

  • 61 хмммм

    8 3 Отговор
    Голямо пляскане. Престорена работа.

    Коментиран от #70

    14:57 21.03.2026

  • 62 Корнела

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да напомним -":

    Аз го създадох и той ще ме довърши

    Коментиран от #89

    14:58 21.03.2026

  • 63 Девет

    9 4 Отговор
    години имаше много шансове и възможности да направи нещо положително както за България , така и за българския народът ! А то - нищо ! Харчлъци безумни и бламажи , не само нас , а и в чужбина ! Какви шансове при всичко това може и иска да му даде обществото ?

    15:00 21.03.2026

  • 64 Хмм

    6 6 Отговор

    До коментар #60 от "Ти да видиш":

    новите ги видяхме, в ПП

    15:02 21.03.2026

  • 65 Дааа

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Мнение":

    Той и радеФ та си говореше ама като помириса кокала ,друго заговори

    15:02 21.03.2026

  • 66 Радев

    6 8 Отговор
    бе добър президент, но президентството се оказа тясно дори за него накрая. Да видим какво ще направи в пряката политика-законодателната и изпълнителната власт ..!?

    15:02 21.03.2026

  • 67 Аз ще

    3 4 Отговор
    Гласувам за Сияние ,или вообще няма да гласувам

    15:03 21.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Вие

    9 3 Отговор
    ще имате само преходна роля в превръщането на България в нормална европейска държава. Много шум за нищо,защото не сте автентични ,а пребоядисани мераклии. Ще има още много избори докато се отцеди мътилката.

    15:04 21.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Прав си....

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ти да видиш":

    Сигурно имаш предвид тази дама?
    Висшият партиен активист на ГЕРБ Радост Маринкова смени отбора и сега ще бори ГЕРБ с бившия президент!
    На снимките Маринкова с Борисов ,Хекимян и народния представител от ГЕРБ бореца Даниел Александров подсъдим за педофилия и най новата с Радев!

    Коментиран от #82

    15:05 21.03.2026

  • 72 Вижте снимката

    7 2 Отговор
    Цветът, който са избрали за партията, се нарича British Racing Green, 004225

    Коментиран от #90

    15:08 21.03.2026

  • 73 пацо

    9 3 Отговор
    Отвън, паркинга е само мерцедеси поршета ,аудита. щели да борят олигархията...

    Коментиран от #83

    15:09 21.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Никой

    7 3 Отговор
    В НДК при представянето на " Прогресивна България " - отвън поршета , мерцедеси и други луксозни автомобили а вътре все борци срещу олигархията повечето " произхождам от бедно селско семейство " и дружбата с СССР е като " слънцето и въздуха на всяко живо същество " . Готвят ни нова " ала - бала " за наслада на русофилската маса . За съжаление ГЕРБ и Дидо фалита , Копейката и Оцъкления са ортаци в далаверата с " Боташа ". Другите изпаднали от каруцата не коментирам , те са на коча .... !

    15:13 21.03.2026

  • 76 ще се

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Кога ше са кебапите и наливната бира":

    задавите за ядене, пиене и пари. Вече сте като братовчедите, а за по-важните неща акъл нямате....

    15:14 21.03.2026

  • 77 Игрите на глада

    6 3 Отговор
    Май са се събрали все тежки милионери мислещи за нас бедните.

    15:16 21.03.2026

  • 78 Защо на

    3 3 Отговор
    зеленият чорап му казват зелен чорап, а не сив чорап. Нали е летец. Бивш де.

    15:16 21.03.2026

  • 79 Ще те допълня

    0 5 Отговор

    До коментар #42 от "Мнение":

    Костя и Цончовците му са едно и също нещо с герберските крадци на простата Тиква Борисов. Заедно гласуват антинародни закони.

    15:19 21.03.2026

  • 80 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "На добър час":

    Малоумниците само могат да се вържат на лъжите на регресивните

    15:20 21.03.2026

  • 81 2234

    1 3 Отговор
    Абе всички ли в тоя форум сте изперкали.

    15:22 21.03.2026

  • 82 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Прав си....":

    И тази я знам, но друга имах предвид-бивша перничанка, сега софиянка. Жалко, че заради излъганите хора, Радев ще вземе голям процент от гласувалите. Българинът се хваща като удавник за сламка и чака "поредният спасител" да му оправи живота, вместо да мисли, да анализира, да е активен в гражданската си позиция и непримирим към лъжите и кражбите.

    15:25 21.03.2026

  • 83 Ти да видиш

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "пацо":

    Чакат за държавната трапеза, затова са там.

    15:29 21.03.2026

  • 84 Виждащ

    7 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ти беше":

    Ха ха ха...
    Не позна...
    По диагонала съм...и само веднъж съм гласувал за този двуличен измамник,при първите му мандат ,защото тогава все още малко знаех за него...
    Подкрепяйте го овце ,тоя дето ще ни закопае окончателно...

    15:29 21.03.2026

  • 85 Хаха

    9 1 Отговор
    Радефф коя олигархия ще бори? Тази на Копринков, Бобокови, Черепа
    , Прокопиев, които май е писал програмата на зеления чорап или само Пеевски е олигарх в България

    15:29 21.03.2026

  • 86 коко

    7 0 Отговор
    Тези за каква Европа говорят?Напред към Москва, искаме да живеем в Задунайка с губернатор Мунчо!

    15:32 21.03.2026

  • 87 Лена

    8 1 Отговор
    Партията на черепа Бобокови Гергов стартира кампанията търсят се шарани

    15:33 21.03.2026

  • 88 Георги Илиев Митев

    5 1 Отговор
    Жалък идеалист и защитник на най-корумпираните и на тяхното поколение в Република България. Кого ще заблуждава с изтъкването на успехите на криминалните и техните деца и семейства след "промените" през Ноември на 1989 година. Именно тези хора пътуваха и се обучаваха навсякъде по света било то с участието им в корупционните схеми и практики или като с брутални криминални изяви и показани изяви.

    15:34 21.03.2026

  • 89 Споко

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Корнела":

    Няма да го допуснем!

    15:35 21.03.2026

  • 90 Аз всеки ден

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Вижте снимката":

    Виждам флага на Бритиш пред името на сайта...

    15:35 21.03.2026

  • 91 доктор коко

    3 1 Отговор
    За съжаление при нас в Карлуково няма място... Доктор Решетников не иска да прибере Муньо и вече много са като него. Който за нищо не става се писа мунчовист!

    15:37 21.03.2026

  • 92 Пловдив

    1 2 Отговор
    Ясно, че ще са те. Проблемът е да не стане като с ПП и ИТН.

    15:38 21.03.2026

  • 93 И с кой

    2 0 Отговор
    С представители на Гергов у Пеевски

    Коментиран от #98

    15:39 21.03.2026

  • 94 Поздрави от Копринков

    1 0 Отговор
    Живи и здрави!!!

    15:41 21.03.2026

  • 95 Горски

    2 1 Отговор
    Румен Радев идва като цунами. Милиони честни и почтени хора ще гласуват за него. Герберо-пеевските крадци скимтят и вият пискливо. Простата Тиква Борисов и Пеевски тръгват към затвора. Никакви пари няма да спасят крадливата и проста Тиква Борисов. Хората го мразят. Не толкова заради простотията му, а заради огромните кражби. Щом ГЕРБ и ДПС/НН имат 30 % това означава, че интелектуално България е на нивото на умствено изоставащите нации, 30 % ИЛИТЕРАТИ, това е много срамно ! А на изборите е възможно да се покажат и още по-срамни проценти, ако не се овладее покупката на гласове която винаги е била приоритет на тези две престъпни шайки /ГЕРБ и ДПС-НН/ на които някои от ГЛАВАТАРИТЕ им присъстват в списъкът "Магнитски".

    15:42 21.03.2026

  • 96 Тея пък

    1 0 Отговор
    кои бяха?

    15:42 21.03.2026

  • 97 Госあ

    0 0 Отговор
    Много трол, много нещо. Лайковете са странни. Щом герберастите вият, значи всичко е наред.

    15:43 21.03.2026

  • 98 Варна

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "И с кой":

    Като каза Гергов и се сетих как бойко борисов плати 49 млн. на Гергов за една дупка, 50 пъти по висока цена от пазарната, плюс акциите на Варна за Пловдивскич панаир.

    15:43 21.03.2026

  • 99 Сетил се за Олигарсите

    0 0 Отговор
    Олигарсите ги създаде Елцин в Русия. Путин смачка повечето от заварените и назначи свои хора на,, вакантните,, места. Ние по техния челен опит изродихме чрез БКП/ДС една,две дузини олигарси,мутри и фалшиви борци срещу комунизма, който компрометираха европейското развитие на България вече 35 години. Та тези олигарси не са се пръкнали от Марс а от твоята бивша партия другарю борец Радев.

    15:43 21.03.2026

  • 100 Реалност

    0 0 Отговор
    Всички xpaчат срещу ПП-ДБ, абсолютно всички - партии, медии, НПО-та, ДС агенти, говорещите глави на мафията кънчовци и райчевци ...
    За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
    И ако ги махнем какво остава:
    - ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
    - Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
    - Румен Радев, който чака от Москва да му измислят име на партията и да му подредят листата и който за 9 години като Президент, от които 2 години управлява цялата държава еднолично не направи нищо за разграждане на корупцията и съветския модел Борисов-Пеевски. Нищо !
    Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
    Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
    Е!!!???
    Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.

    15:45 21.03.2026

