Министерството на правосъдието обжалва оставането на Сарафов

21 Март, 2026 15:38 383 3

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието подготвя жалба до Върховния административен съд, с която оспорва отказа на Прокурорската колегия на ВСС да освободи Борислав Сарафов от длъжността изпълняващ функциите "главен прокурор".

От ведомството уверяват, че ще спазят законовия срок, който изтича следващата седмица.

Междувременно служебният министър Андрей Янкулов и неправителствени организации обсъдиха критериите, по които да бъдат номинирани бъдещите кандидати за обвинител номер едно. По Конституция, освен трима членове на Прокурорската колегия, право да предлага кандидати за главен прокурор има и министърът на правосъдието.

"Би трябвало министрите на правосъдието да упражняват това правомощие, за да дадат по-голяма възможност за конкурентност и състезание при съответните избори. Никъде няма изискване главният прокурор задължително да бъде от системата", коментира Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието.

От Асоциацията на прокурорите в България обаче изразиха резерви към това твърдение и предложиха алтернативен подход.

"На общите събрания на прокуратурите да се гласуват и излъчват техни кандидати. Нещо, апропо, което е налично като правомощие и процедура при номинациите на съдии", каза Георги Коджаниколов, Асоциация на прокурорите в България, предава Нова телевизия.

Досега министрите на правосъдието не са се възползвали от правото си на номинация с мотива, че като политически лица не биха искали да обвързват кандидата с конкретна партия.

"Това безспорно е риск. Но чрез ясни критерии и прозрачен процес, номинациите няма да бъдат политически в смисъл на проводник на тяснопартийни интереси", коментира Янкулов.

"Границата между политизирането на избора и вмешателството в правомощията на съдебната система чрез излъчване на кандидат от министъра е много тънка", добавя Коджаниколов.

От неправителствения сектор приветстват идеята за ясни критерии при избора, но настояват те да бъдат приети след обществено обсъждане и парламентарен дебат.

"Критериите трябва да бъдат качени на високо равнище. Ако някой е недоволен от крайния резултат или ги смята за противоконституционни, трябва да има възможност да се обърне към Конституционния съд", заявява Емил Георгиев, Инициатива "Правосъдие за всеки".

Крайният избор кой да бъде новият главен прокурор остава в правомощията на Висшия съдебен съвет.


  • 1 хаберих

    Министри от Министерството на правосъдието обжалват оставането на Сарафов,на поста "главен прокурор".

    15:44 21.03.2026

  • 2 Орел рак и щука

    От разгъчканата конституция тука
    Създателите се обаждат възмутено

    15:46 21.03.2026

  • 3 ганя български

    нали съдебната система е отделно от изпълнителната така е по конституция коментара е излишен

    15:47 21.03.2026

