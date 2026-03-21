Божанов: Оптимист съм, че изборите ще бъдат честни

Божанов: Оптимист съм, че изборите ще бъдат честни

21 Март, 2026 21:01 576 15

Той подчерта, че при някои от акциите на МВР става ясно, че са били приготвени пари за купуване на гласове не само в евро, но и в лева. “Явно са мръсни пари, които не са могли да бъдат изпрани, значи имаме две в едно - купуване на гласове и пране на пари

Божанов: Оптимист съм, че изборите ще бъдат честни - 1
“Оптимист съм, че изборите ще бъдат честни”, заяви в интервю за Дарик радио съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов. Той похвали усилията за служебното правителство за пресичане купуването и контролирането на гласове и изрази надежда те да продължат до самия изборен ден.

Според Божанов при сегашната активна и фокусирана работа на МВР вече на всички трябва да е ясно защо бяха яростните атаки срещу вътрешния министър Емил Дечев за освободените от него шефове на областни дирекци на МВР, много от които са били назначени по времето на Калин Стоянов и са били оставени на постовете си от Даниел Митов, за да осигуряват протекция над купуването на гласове. Той подчерта, че при някои от акциите на МВР става ясно, че са били приготвени пари за купуване на гласове не само в евро, но и в лева. “Явно са мръсни пари, които не са могли да бъдат изпрани, значи имаме две в едно - купуване на гласове и пране на пари”, каза Божанов.

Той отбеляза и активните действия на други министерства по осигуряване честността на изборите - на земеделския министър, който смени доста шефове на горски стопанства, които контролират гласове чрез достъп до дърва за огрев, на социалния министър, който пресича опитите за контрол над вота чрез заплахи хората да не си получат социалните помощи, ако не гласуват по правилния начин, и на здравното министерство, което е предложило на ЦИК как да се отсяват фалшивите основания за ползване на подвижни кутии за гласуване от болни, което също е начин за контролиране на вот.

“Протестът си постигна целта, спря бюджета на кабинета “Желязков” и свали правителството. Оттам нататък нашата цел е да убедим гражданите, че ние сме тези, които можем да свършим работата, така че нещата, заради които гражданите излязоха на улицата, няма да се случат пак, т.е. че моделът на завладяната държава ще бъде демонтиран и че никой няма да им бърка в джоба, за да си финансира корупционните проекти”, каза съпредседателят на “Да, България”. И добави, че целта на “Продължаваме промяната-Демократична България” е максимално висок изборен резултат, за да могат да бъдат постигнати целите за демонтиране на корупционния модел и гарантиране на европейския път на България, означаващ обаче и активно участие в реформирането на ЕС.

По думите на Божидар Божанов, санитарният кордон не трябва да е само срещу Делян Пеевски и неговите “сарафовци”, “антонславчевци” и “въшките във ВСС” (както бе нарекъл колегите си един член на прокурорската колегия в Съвета). “Трябва така да структурираме законите и институциите, че да не се наложи след това да се слага кордон върху някой нов Пеевски. Трябва да се върнем, ако може рязко, ако не - малко по плавно, към нормалното правене на политики. А е трудно да знаеш дали, преговаряйки за политика, отсреща някой не преговаря за финансовия поток”, каза съпредседателят на “Да, България”. Той даде за пример битката на своята партия за “продуктовите такси, които в последната година се увеличиха десетократно за сметка цените на електроуредите на крайните потребители, като допълнителните пари отиват в касите на малко на брой организации, овладени от една задкулисна група, свързана с Таки”.

“Смяната на Борислав Сарафов не е реформа, защото смяната на едни хора с други не е гаранция срещу злоупотреби с власт”, каза още Божанов. И добави, че едно от най-силните оръжия на главния прокурор, освен кадровата политика и намесата в конкретни дела е, че когато изтече един двугодишен срок от прекратяване на досъдебното производство, той може във всеки момент да го възобнови, докато му изтече давността. “Срокът по делото на Бойко Борисов по обвиненията на бизнесмена Васил Божков изтече през декември, но в ръцете на главния прокурор е да го върне, а това означава, че който контролира главния прокурор, контролира и политическия дневен ред”, каза Божанов. И изрази надежда в новия парламент да има 160 гласа за избор на нов Висш съдебен съвет, и то според идеите, залегнали в предложените от “Продължаваме промяната-Демократична България” в настоящия парламент за по-широки възможности за номиниране на кандидати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 2 Отговор
    Тихо !

    Коментиран от #5

    21:04 21.03.2026

  • 2 Факт

    6 4 Отговор
    Тънка е границата между оптимистът и глупакът.

    21:04 21.03.2026

  • 3 Зеления

    10 5 Отговор
    "“Оптимист съм, че изборите ще бъдат честни”"

    значи вече всичко е подготвил с флашките и е спокоен...

    21:05 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Идвааааа

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Росен Миленов идва с гръм и трясък с бюлетина номер 10. Простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски се канят да бягат в чужбина, за да се спасят от затвора

    21:06 21.03.2026

  • 6 койдазнай

    5 2 Отговор
    Щом има "ала-=бала с машини", изборите ще са честни.
    Гатанция! Иначе Румбата ще е около 3%, а не 30!

    21:07 21.03.2026

  • 7 оня с питон.я

    5 1 Отговор
    И аз съм оптимист. Нашто мвр алабала с президента топли скутове перални. Няма как да не са честни.

    21:07 21.03.2026

  • 8 Горски

    10 2 Отговор
    Нагъл престъпник.. честни с ваше МВР и ала-бала с машинките?! Отсега подготвяш почвата за фалшиви резултати в полза на подмяната. Когато те ги манипулират са честни, когато това се прави от другите - не са. Тези кьопчовци трябва да се изхвърлят от политиката.

    21:08 21.03.2026

  • 9 депутатник

    6 0 Отговор
    Изборите са прекалено решаващи, че да оставим резултатите в ръцете на избирателите.

    21:08 21.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Е кво да каже, като Гюру е техно момче - да нема да каже: бачка за нас :)

    21:08 21.03.2026

  • 11 Лена

    8 0 Отговор
    Флашките са приготвени наше МВР наши областни и честни. Избори

    21:08 21.03.2026

  • 12 Избори ! и Честни !

    2 0 Отговор
    Избори ! и Честни !

    Две Противоречащи си Понятия !

    Ако Трябваше Да са Честни !?

    Нямаше да има НУЖДА ОТ ТЯХ !

    Толкова !

    По ТЕМАТА !

    21:10 21.03.2026

  • 13 Избори !

    2 0 Отговор
    Честността !

    На !

    Безчестието !

    21:12 21.03.2026

  • 14 е да де

    2 0 Отговор
    вече "работят" по въпроса - първа стъпка "наше МВР и служби" - задача изпълнена! Втора стъпка - всички купувачи на гласове прибрани,без нашите, за тях трябва да се осигури комфорт. Трета стъпка - да се приберат за кратко лидерите на най-големите партии и се подплашат избирателите - задача неизпълнима без Киро. Четвърта стъпка - ала-бала с машините. Пета ктъпка - да ве контролира броенето на бюлетините! 1-5 и изборите са сигурни! Патентова ППДБ!

    22:01 21.03.2026

  • 15 ИЗБОРИТЕ

    0 0 Отговор
    НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ЧЕСТНИ.

    22:17 21.03.2026

