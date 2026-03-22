Повишават се цените на повечето основни хранителни стоки

Цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица растат, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,45 на сто до 2,654 пункта спрямо 2,616 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.
При зеленчуците най-голямо е поскъпването при доматите, които са с 16,75 на сто нагоре и се търгуват по 2,37 евро за килограм на едро. Значително по-скъпи са също зрелият лук кромид - с 9,7 на сто до 0,52 евро за килограм, и червените чушки - с 9,13 на сто до 2,94 евро за килограм, докато при зелените чушки поскъпването е минимално - с 0,4 на сто до 3 евро за килограм. Ръст в цената има също при зелето - с 6,87 на сто до 0,56 евро за килограм, и картофите - с 1,66 на сто до 0,49 евро за килограм.
На обратната страна, най-много поевтиняват краставиците, които са с 10,7 на сто надолу до 2,17 евро за килограм. По-ниска е също цената на тиквичките, които са със 7,2 на сто по-евтини и се търгуват по 2,50 евро за килограм. Минимална разлика надолу има при морковите - с 0,63 на сто до 0,63 евро за килограм.
При плодовете ръст в цената тази седмица се наблюдава при всички с изключение на мандарините, които са с 2,57 надолу до 1,44 евро за килограм. На обратната страна, най-значителен ръст има при ябълките, които са с 19,21 на сто по-скъпи и се продават по 1,44 евро за килограм. Нагоре са също цените на бананите - с 11,62 на сто до 1,69 евро за килограм, лимоните - с 5,26 на сто до 2,20 евро за килограм, и портокалите - с 1,85 на сто до 1,32 евро за килограм.
Цената на кравето сирене пада с 1,14 на сто до 5,92 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ - с 2,23 на сто до 9,40 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 0,52 на сто се продава по 0,76 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 6 на сто до 1,16 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,69 евро за брой, което е ръст с 2,3 на сто.
Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,17 на сто до 3,56 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 1,77 на сто и се търгуват по 0,23 евро за брой на едро.
Цената на ориза е с 6,15 на сто нагоре до 1,76 евро за килограм, а тази на олиото - с 3,67 на сто до 1,81 евро за литър. По-скъпи са също захарта - с 2,25 на сто до 0,91 евро за килограм, зрелият фасул - с 5,21 на сто до 2,06 евро за килограм, брашното тип 500 - с 3,67 на сто до 0,79 евро за килограм, и лещата - с 5,21 на сто до 2,14 евро за килограм.
1 оня с питон.я
08:22 22.03.2026
2 АГАТ а Кристи
Да здраствует рубла !
Коментиран от #5, #7, #9, #10, #19, #22
08:25 22.03.2026
3 Последния Софиянец
08:26 22.03.2026
4 туч
08:27 22.03.2026
5 я кажи според теб
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":на какво се дължи увеличението на всичко от нова година насам? казвам всичко не само храни! от каде ви намират такива НЕумни да се изхождате само по форумите? и да знаеш не само русофилите са на това мнение…
Коментиран от #11
08:28 22.03.2026
6 Езвенете
08:28 22.03.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Банките ще определят кой да получи лиценз за Цифровото евро според кредитният рейтинг а българският бизнес е много задлъжнял с заеми.
08:28 22.03.2026
8 Хаха
Коментиран от #24
08:34 22.03.2026
9 Хаха
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Иди на доктор , брат! Тука рублата няма нищо общо! Като няма какво да кажеш, не говори и не се излагай!
08:36 22.03.2026
10 Ъъъъ
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":"Според прекланящите се на руското знаме това се дължи единствено на въвеждането на еврото...."
Дължи се на приемането на еврото в много неподходящ момент. Няма държава, която да е приела еврото с пенсия от €330 и заплата от €550, без работеща икономика и т.н....А когато изчезнат българските цени и останат само тези в евро, ще свалят още една кожа от гърба на Ганчо, но на него не му дреме. Той вече е в клуба на богатите и може да си купи банани, без да се реди на опашка.
08:40 22.03.2026
11 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "я кажи според теб":Мързеливите от 9 кладенеца вода ще донесете за да сте на това "мнение" . Бачкам яко. И днес, НЕДЕЛЯ съм с тежък работен ден. Не съм на вашето мнение и колебанията в цените не ме ВЪЛНУВАТ.
Ела като мен да работиш и ще си промениш мнението. А за да сме на този хал, сте виновни вие - комунягите, но колкото и да ви се обяснява, никога няма да го проумеете.
Приятен ПОЧИВЕН ден, а моя - РАБОТЕН започва !
08:42 22.03.2026
12 Закс
08:43 22.03.2026
13 очевидец
08:50 22.03.2026
15 бай Митко
08:57 22.03.2026
16 Майстора
Коментиран от #18
08:58 22.03.2026
17 бай Митко
До коментар #14 от "каедвс":Слава на Господ Бог, но и той да слезе не може да ни оправи! Благодарение на тюфлека сме затънали в ла-ната до брадата! Оправия няма да има, щото този е подписвал наляво и надясно от името на България знайни и незнайни договори и спогодби!
09:02 22.03.2026
18 бай Митко
До коментар #16 от "Майстора":"Кошницата не е мръднала", но ние мръднахме тотално ... благодарение на оня с джипката и шкафчето с евра и злата!
09:04 22.03.2026
19 бай Митко
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Банани бол, маймуни в изобилие!
09:09 22.03.2026
20 Трие ГЕРБ циганина
09:11 22.03.2026
21 Перо
09:11 22.03.2026
23 Половината от ръста на цените
Правителството на Гюров е напълно бехаберно по въпроса за спекупата. Като патки в кълчище са! хабер си нямат какво да правят! Да сте чули за арестуван спекулаант?
09:13 22.03.2026
24 Перо
До коментар #8 от "Хаха":Знае се, че скачането на цените не е от еврото, а чиста спекула на картелите, но нашите държавни, регулаторни органи или не работят, или са корумпирани и оплетени в зависимости!
09:14 22.03.2026
25 Ццц
09:16 22.03.2026