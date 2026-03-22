Повишават се цените на повечето основни хранителни стоки

22 Март, 2026 08:17 975 25

Індексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,45 на сто до 2,654 пункта спрямо 2,616 пункта седмица по-рано

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на повечето основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица растат, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,45 на сто до 2,654 пункта спрямо 2,616 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при доматите, които са с 16,75 на сто нагоре и се търгуват по 2,37 евро за килограм на едро. Значително по-скъпи са също зрелият лук кромид - с 9,7 на сто до 0,52 евро за килограм, и червените чушки - с 9,13 на сто до 2,94 евро за килограм, докато при зелените чушки поскъпването е минимално - с 0,4 на сто до 3 евро за килограм. Ръст в цената има също при зелето - с 6,87 на сто до 0,56 евро за килограм, и картофите - с 1,66 на сто до 0,49 евро за килограм.

На обратната страна, най-много поевтиняват краставиците, които са с 10,7 на сто надолу до 2,17 евро за килограм. По-ниска е също цената на тиквичките, които са със 7,2 на сто по-евтини и се търгуват по 2,50 евро за килограм. Минимална разлика надолу има при морковите - с 0,63 на сто до 0,63 евро за килограм.

При плодовете ръст в цената тази седмица се наблюдава при всички с изключение на мандарините, които са с 2,57 надолу до 1,44 евро за килограм. На обратната страна, най-значителен ръст има при ябълките, които са с 19,21 на сто по-скъпи и се продават по 1,44 евро за килограм. Нагоре са също цените на бананите - с 11,62 на сто до 1,69 евро за килограм, лимоните - с 5,26 на сто до 2,20 евро за килограм, и портокалите - с 1,85 на сто до 1,32 евро за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 1,14 на сто до 5,92 евро за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ - с 2,23 на сто до 9,40 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино от миналата седмица с 0,52 на сто се продава по 0,76 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 6 на сто до 1,16 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока и то се търгува по 1,69 евро за брой, което е ръст с 2,3 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,17 на сто до 3,56 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 1,77 на сто и се търгуват по 0,23 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 6,15 на сто нагоре до 1,76 евро за килограм, а тази на олиото - с 3,67 на сто до 1,81 евро за литър. По-скъпи са също захарта - с 2,25 на сто до 0,91 евро за килограм, зрелият фасул - с 5,21 на сто до 2,06 евро за килограм, брашното тип 500 - с 3,67 на сто до 0,79 евро за килограм, и лещата - с 5,21 на сто до 2,14 евро за килограм.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с питон.я

    17 4 Отговор
    Няма страшно. Ганю е червив от мангизи защото краде като гламав.

    08:22 22.03.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    2 28 Отговор
    Според прекланящите се на руското знаме това се дължи единствено на въвеждането на еврото - тази омраза парична единица.
    Да здраствует рубла !

    Коментиран от #5, #7, #9, #10, #19, #22

    08:25 22.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    28 0 Отговор
    Хиперинфлацията ще напълни продъненият бюджет.

    08:26 22.03.2026

  • 4 туч

    23 0 Отговор
    Здравей евро и добре си ни дошло!

    08:27 22.03.2026

  • 5 я кажи според теб

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    на какво се дължи увеличението на всичко от нова година насам? казвам всичко не само храни! от каде ви намират такива НЕумни да се изхождате само по форумите? и да знаеш не само русофилите са на това мнение…

    Коментиран от #11

    08:28 22.03.2026

  • 6 Езвенете

    15 1 Отговор
    Тъзи кумисия ут някъква дупка ля са я извадили? Зъщоту аз си купих думати пу10 левъ! А туй съ 100% увеличаване, зъщоту даскалъ пу матиматикъ мноу мъ шамарише дъ запомнъ пруцентите.

    08:28 22.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Банките ще определят кой да получи лиценз за Цифровото евро според кредитният рейтинг а българският бизнес е много задлъжнял с заеми.

    08:28 22.03.2026

  • 8 Хаха

    25 1 Отговор
    Не е от еврото! Да излезе сега специалиста по акумулатори, назначен от Иван Костов за банкер Левон да ни обясни!

    Коментиран от #24

    08:34 22.03.2026

  • 9 Хаха

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Иди на доктор , брат! Тука рублата няма нищо общо! Като няма какво да кажеш, не говори и не се излагай!

    08:36 22.03.2026

  • 10 Ъъъъ

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    "Според прекланящите се на руското знаме това се дължи единствено на въвеждането на еврото...."

    Дължи се на приемането на еврото в много неподходящ момент. Няма държава, която да е приела еврото с пенсия от €330 и заплата от €550, без работеща икономика и т.н....А когато изчезнат българските цени и останат само тези в евро, ще свалят още една кожа от гърба на Ганчо, но на него не му дреме. Той вече е в клуба на богатите и може да си купи банани, без да се реди на опашка.

    08:40 22.03.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "я кажи според теб":

    Мързеливите от 9 кладенеца вода ще донесете за да сте на това "мнение" . Бачкам яко. И днес, НЕДЕЛЯ съм с тежък работен ден. Не съм на вашето мнение и колебанията в цените не ме ВЪЛНУВАТ.
    Ела като мен да работиш и ще си промениш мнението. А за да сме на този хал, сте виновни вие - комунягите, но колкото и да ви се обяснява, никога няма да го проумеете.
    Приятен ПОЧИВЕН ден, а моя - РАБОТЕН започва !

    08:42 22.03.2026

  • 12 Закс

    6 0 Отговор
    Вашта м@ма

    08:43 22.03.2026

  • 13 очевидец

    4 0 Отговор
    Доматите са 4евро в магазина???

    08:50 22.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бай Митко

    6 0 Отговор
    Къде е този пехливанин Баце дето се фукаше, че ни е вкарал в клуба на богатите да ни обясни що станахме по бедни ...!

    08:57 22.03.2026

  • 16 Майстора

    1 1 Отговор
    Не е вярно, статистиката казва , че кошницата не е мръднала.

    Коментиран от #18

    08:58 22.03.2026

  • 17 бай Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "каедвс":

    Слава на Господ Бог, но и той да слезе не може да ни оправи! Благодарение на тюфлека сме затънали в ла-ната до брадата! Оправия няма да има, щото този е подписвал наляво и надясно от името на България знайни и незнайни договори и спогодби!

    09:02 22.03.2026

  • 18 бай Митко

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Майстора":

    "Кошницата не е мръднала", но ние мръднахме тотално ... благодарение на оня с джипката и шкафчето с евра и злата!

    09:04 22.03.2026

  • 19 бай Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Банани бол, маймуни в изобилие!

    09:09 22.03.2026

  • 20 Трие ГЕРБ циганина

    2 1 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, ограби България и българите с другата свиня, докараха поредното обедняване и като пъдня из гащи избяга в храстите. Този мухльо от 2009 г до днес, ограбва парите прави кризи и като усети че идва народната лИбов, набързо се скрива, докато го позабравят какви ги е забъркал, след време излиза и почва да обяснява как е Виновен Орешарски, Станишев, Хитър Петър и кои ли не, само не е той дето ограби всичко с калинките си. Напълни си чекмеджето с евро и злато и той "управлява" а друг е виновен. Сега цените са в космоса, пак заради този некадърник, само че друг ще е виновен. Ако ви е скъпо и нямате пари да знаете кои ви докара до тук . Винету от Банкя, мръсния лъжлив и крадлив некадърне циганин и бандата му калинки. Слава на Господ Иисус Христос поне ги изритаха от властта , макар и късно.

    09:11 22.03.2026

  • 21 Перо

    3 0 Отговор
    Това служебно правителство на ПП/ДБ му отпусна края за повишаването на цените! Всички мерки на много страни от ЕС се оказват безполезни и непазарни за БГ! Държавата с 100% картелна и монополна икономика и казва “пазарна”!

    09:11 22.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Половината от ръста на цените

    0 0 Отговор
    за крайния потребител се дължи н войната и скока на горивата, но другата половина се дължи на СПЕКУЛАТА!

    Правителството на Гюров е напълно бехаберно по въпроса за спекупата. Като патки в кълчище са! хабер си нямат какво да правят! Да сте чули за арестуван спекулаант?

    09:13 22.03.2026

  • 24 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Знае се, че скачането на цените не е от еврото, а чиста спекула на картелите, но нашите държавни, регулаторни органи или не работят, или са корумпирани и оплетени в зависимости!

    09:14 22.03.2026

  • 25 Ццц

    0 0 Отговор
    Дойде време да благодарим на първите две дами на ЕС за русофобията им. Няма как дамите да са две, а мозъчните клетки по-малко и нещата да вървят. Сега поне срещите на високо равнище не са на тема откъде да вземем пари, за да дадем, а само от къде да вземем, пък паляка нека вие от бункера.. А противно на ценностите, народонаселението ще бъде разделено по интелектуален признак. Тези, които са успели да се развият само до ниво евроатлантик ще са добре, защото за тях е важно, че в Русия свършиха яйцата преди две години, картофите преди три и ракетите преди четири.Останалите, които имаме нещастието да прескочим първото еволюционно стъпало вече имаме две цени в магазините, две администрации за псуване и средно по две украинчета за отглеждане и финансиране. Добре, че и празниците са по два още от едно време - стар и нов стил, да пияни да нии забравим, туй що глупци вии не знайте...

    09:16 22.03.2026

