Омбудсманът: Едва 0.2% от всички потребители са подали жалби за високи сметки за ток

Все още нямаме ясна представа защо се получи това завишаване на сметките при някои граждани. Все още обяснението, което получаваме е за различните температури, по-високо потребление. Въпреки твърдението на хората, че потреблението от тяхна страна не се е увеличило. Едно от обясненията, които получихме от страна на регулатора е, че в 98% от случаите имаме отопление на ток. Това разбира се води до повишаване на сметката. Това коментира омбудсманът Велислава Делчева в предаването "Тази неделя" по бТВ.
Тя отбеляза, че над 1000 жалби са подадени само в омбудсманството и те продължават. "Получих сигнал, който показва, че обясненията не са достатъчни. Наред с хората, които вече се оплакаха, че в необитаеми жилища получават високи сметки за ток, последния сигнал е за семейство, което е било 10 дни в чужбина и сметката им за ток е по-висока от предишния месец, когато 30 дни са си били вкъщи. Ние тепърва започваме проверка. Доколкото знам не са се обърнали към ЕРП-то, а направо към омбудсмана", посочи Делчева.
"Тук ме навежда на мисълта един от проблемите - доверието към ЕРП-тата. То е много ниско. И това е една от причините към тази завишена чувствителност на гражданите към сметките. Възможно е да има по-високо потребление. Но, когато не предоставяш точна и ясна информация на гражданите, когато общите условия са с мънички букви - хората не са запознати с тях. Там се крият неща, за които не са уведомени допълнително", каза още тя.
За компенсации не става въпрос, защото още текат проверки, поясни омбудсманът. По думите ѝ едва 0.2% от всички, които употребяват електроенергия, са подали жалби. "Не е някакъв голям процент. Но ще настояваме всяка една жалба да бъде проверена с необходимата точност", категорична бе тя. И призова да се помисли за разсрочено плащане на тези сметки.
Делчева отбеляза, че само на едно от ЕРП-тата в общите условия има възможност за разсрочено плащане. "Те заявиха, че хората никога не искали от тях разсрочено плащане. Това за мен означава, че информацията за тази възможност трябва да бъде изнесена напред. Това е добра практика, която трябва да бъде задължителна и за трите дружества", допълни омбудсманът.
Велислава Делчева обясни, че при "много малко" от жалбите е установено, че има нарушения. "Има проверка на 50 електромера, при само два от тях са намерени малки технически проблеми. В момента нямаме ясна представа защо се стигна до тези завишени цени", добави тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
11:08 22.03.2026
2 Делю Хайдутин
11:09 22.03.2026
3 1488
Коментиран от #6, #14
11:09 22.03.2026
4 кат ми пееш пенке ле кой те слуша
11:10 22.03.2026
5 Последния Софиянец
11:11 22.03.2026
6 така е мишок
До коментар #3 от "1488":оплаквачите като теб
са платени цъкачи бълнуващи копейки да лаят срещу
Мечока който бавно но сигурно вършее в урк
11:12 22.03.2026
7 Пухкавелката
Коментиран от #11
11:12 22.03.2026
8 Ненужница
11:14 22.03.2026
9 А ти
11:17 22.03.2026
10 хъхъ
Но хората знаят, че в тази държавица няма кой да те защити и жалбите са загуба на време.
11:18 22.03.2026
11 Може
До коментар #7 от "Пухкавелката":И да е глъщала.
11:18 22.03.2026
12 питащ
Сметка януари - 90 евро
Не се отоплявам на ток, не съм променил нищо, което да влияе на потреблението.
Коментиран от #15, #27
11:19 22.03.2026
13 Небудсман
11:20 22.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бандюстан
До коментар #12 от "питащ":Другарите от EVN ми смениха електромера защото показвал грешно според тях - имах няколко месеца съвсем прилични сметки. Откакто го смениха сметката ми е над двойна, и според тях вече отчита правилно.
11:25 22.03.2026
16 Мунчо
11:38 22.03.2026
17 Циркаджиика
11:40 22.03.2026
18 Страпон
11:42 22.03.2026
19 Mного хора от селата
Коментиран от #23
12:01 22.03.2026
20 Петър
12:09 22.03.2026
21 Трътлю
12:10 22.03.2026
22 Мухаа ха!
12:11 22.03.2026
23 Трътлю
До коментар #19 от "Mного хора от селата":Сложих ти минус заради идиотската практика да отидеш на село помъкнал климатика от панелката със себе си. Айде няма нужда!
Коментиран от #28
12:14 22.03.2026
24 Хасковски каунь
12:16 22.03.2026
25 Бг гржданин.
А тези който имат по 20. 30 евро отгоре въобще не са подали жалби а това са много повече от два процента.....
12:18 22.03.2026
26 Петър
12:22 22.03.2026
27 Файърфлай
До коментар #12 от "питащ":И Аз питаш:колко й е щата на тая "птичка лекокрила" и може ли да ми обясни що е то "ват" респ." киловат".И още питам,защо държавата,която я заклеймиха като"лош собственик" не е монтирала нито един фотоволтаици,всички на да "предприемчиви" частници.И още,и още и още питания имам...
12:22 22.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Павел Пенев
12:28 22.03.2026
30 Феникс
12:37 22.03.2026
31 Павел Пенев
12:38 22.03.2026
32 Ей козаааа
12:42 22.03.2026
33 Цък
12:48 22.03.2026