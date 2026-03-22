Омбудсманът: Едва 0.2% от всички потребители са подали жалби за високи сметки за ток

22 Март, 2026 11:06 718 33

Делчева отбеляза, че само на едно от ЕРП-тата в общите условия има възможност за разсрочено плащане

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още нямаме ясна представа защо се получи това завишаване на сметките при някои граждани. Все още обяснението, което получаваме е за различните температури, по-високо потребление. Въпреки твърдението на хората, че потреблението от тяхна страна не се е увеличило. Едно от обясненията, които получихме от страна на регулатора е, че в 98% от случаите имаме отопление на ток. Това разбира се води до повишаване на сметката. Това коментира омбудсманът Велислава Делчева в предаването "Тази неделя" по бТВ.

Тя отбеляза, че над 1000 жалби са подадени само в омбудсманството и те продължават. "Получих сигнал, който показва, че обясненията не са достатъчни. Наред с хората, които вече се оплакаха, че в необитаеми жилища получават високи сметки за ток, последния сигнал е за семейство, което е било 10 дни в чужбина и сметката им за ток е по-висока от предишния месец, когато 30 дни са си били вкъщи. Ние тепърва започваме проверка. Доколкото знам не са се обърнали към ЕРП-то, а направо към омбудсмана", посочи Делчева.

"Тук ме навежда на мисълта един от проблемите - доверието към ЕРП-тата. То е много ниско. И това е една от причините към тази завишена чувствителност на гражданите към сметките. Възможно е да има по-високо потребление. Но, когато не предоставяш точна и ясна информация на гражданите, когато общите условия са с мънички букви - хората не са запознати с тях. Там се крият неща, за които не са уведомени допълнително", каза още тя.

За компенсации не става въпрос, защото още текат проверки, поясни омбудсманът. По думите ѝ едва 0.2% от всички, които употребяват електроенергия, са подали жалби. "Не е някакъв голям процент. Но ще настояваме всяка една жалба да бъде проверена с необходимата точност", категорична бе тя. И призова да се помисли за разсрочено плащане на тези сметки.

Делчева отбеляза, че само на едно от ЕРП-тата в общите условия има възможност за разсрочено плащане. "Те заявиха, че хората никога не искали от тях разсрочено плащане. Това за мен означава, че информацията за тази възможност трябва да бъде изнесена напред. Това е добра практика, която трябва да бъде задължителна и за трите дружества", допълни омбудсманът.

Велислава Делчева обясни, че при "много малко" от жалбите е установено, че има нарушения. "Има проверка на 50 електромера, при само два от тях са намерени малки технически проблеми. В момента нямаме ясна представа защо се стигна до тези завишени цени", добави тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    10 000 жалби малко ли са?Искате 6 млн

    11:08 22.03.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    24 0 Отговор
    От омбудсмана на Бойко Борисов не чакайте съжаление и милост.

    11:09 22.03.2026

  • 3 1488

    3 15 Отговор
    оплаквачите са платени копейки да лаят срещу еврото

    Коментиран от #6, #14

    11:09 22.03.2026

  • 4 кат ми пееш пенке ле кой те слуша

    11 0 Отговор
    и затова
    Едва 0.2% от всички потребители са подали жалби за високи сметки за ток

    11:10 22.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Във Варна крадат чехите.В Бургас и Пловдив ви обират австрийците .В София са най лоши.Мутри от ДС заграбили от приватизацията начело с Ники Василев на царя

    11:11 22.03.2026

  • 6 така е мишок

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    оплаквачите като теб
    са платени цъкачи бълнуващи копейки да лаят срещу
    Мечока който бавно но сигурно вършее в урк

    11:12 22.03.2026

  • 7 Пухкавелката

    13 0 Отговор
    не пое отговарност да се кандидатира за служебен, защото така на завет е екстра. Не пое отговорност, но все нещо е поела за да я набутат на сладката службица.

    Коментиран от #11

    11:12 22.03.2026

  • 8 Ненужница

    17 1 Отговор
    И тая дебела заплата получава, храним я, безсмислена длъжност като много други

    11:14 22.03.2026

  • 9 А ти

    12 0 Отговор
    Какво свърши досега през жалкия си паразитиращ живот подлого на тиквата? Слушаш и папка и после тропаш!

    11:17 22.03.2026

  • 10 хъхъ

    14 0 Отговор
    Може и един човек да е подал и да е прав.

    Но хората знаят, че в тази държавица няма кой да те защити и жалбите са загуба на време.

    11:18 22.03.2026

  • 11 Може

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пухкавелката":

    И да е глъщала.

    11:18 22.03.2026

  • 12 питащ

    9 2 Отговор
    Сметка декември - 120 лева
    Сметка януари - 90 евро

    Не се отоплявам на ток, не съм променил нищо, което да влияе на потреблението.

    Коментиран от #15, #27

    11:19 22.03.2026

  • 13 Небудсман

    11 0 Отговор
    И какво, ако всички потребители подадат жалба и нещо ще се промени? Тази женица само яде парите за длъжността и се развява щастливо по медиите.

    11:20 22.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бандюстан

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "питащ":

    Другарите от EVN ми смениха електромера защото показвал грешно според тях - имах няколко месеца съвсем прилични сметки. Откакто го смениха сметката ми е над двойна, и според тях вече отчита правилно.

    11:25 22.03.2026

  • 16 Мунчо

    3 0 Отговор
    Това крвенце го е разпорил пожарникаря. Така птките напредват в герб.

    11:38 22.03.2026

  • 17 Циркаджиика

    4 0 Отговор
    На хранилка. А и мошеничка.

    11:40 22.03.2026

  • 18 Страпон

    4 0 Отговор
    Електромерите се отчитат дистанционно и манипулират дистанционно по обратната връзка. Трябва спешна техническа проверка, защото те не го оповестяват!

    11:42 22.03.2026

  • 19 Mного хора от селата

    0 3 Отговор
    най-вече се хванаха на въдицата за евтиното отопление с климатици. В селата къщите са големи, голяма част са неизмазани и несанирани отвън - стоят си с голите тухли. Такава къща няма отопляване при температури под нулата, особено с евтините климатици. Съвсем различно е в апартамент от 1 или 2,3 стаи където живеят хора под, над, ляво, дясно от теб и също се отопляват. За такива къщи трябва яко саниране и скъпи климатици.

    Коментиран от #23

    12:01 22.03.2026

  • 20 Петър

    3 0 Отговор
    Тази съвсем обезцени длъжността омбудсман! Оставка!

    12:09 22.03.2026

  • 21 Трътлю

    4 0 Отговор
    Чакай от умрял писмо

    12:10 22.03.2026

  • 22 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Улицата,улицатаааа! Само тя е мощният мотор,който решава всеки проблем.Иначе,всички по веригата, включително тази нищоправница- само вдига пушилка,ще ни убеждават,че ерепетата са винаги прави.Тези кърлежи,трябва да бъдат изгонени от държавата.Но ни трябва партия или коалиция ,с еднакво мислене и топки,да се реши на това.Защото Акушерката ще вдигне вой до небесата.Навън треперят да не се случи.Първо,защото са техни компании- милиарди потичат към техните бюджети.Второ: Ако се одържавят, изведнъж ,в рамките на година,ще се окаже,че ел.енергията у нас е най евтината в ЕС.Същото трябва да се случи и със Софийска вода.Като плащам,да знам,че мойте пари и на всички останали,остават в държавата.

    12:11 22.03.2026

  • 23 Трътлю

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Mного хора от селата":

    Сложих ти минус заради идиотската практика да отидеш на село помъкнал климатика от панелката със себе си. Айде няма нужда!

    Коментиран от #28

    12:14 22.03.2026

  • 24 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Събраха пари за Украйна.

    12:16 22.03.2026

  • 25 Бг гржданин.

    3 0 Отговор
    В коя тъмна доба се наговориха да крадат от хората чрез сметките за ток и кой даде този акъл за кражба ,трябват им пари за закупуване на гласове има избори пак някой иска власта...кой кой,КОЙЙЙ...?????
    А тези който имат по 20. 30 евро отгоре въобще не са подали жалби а това са много повече от два процента.....

    12:18 22.03.2026

  • 26 Петър

    3 0 Отговор
    Българинът вече няма доверие в институциите. Защото непрекъснато лъжат! За всичко! И ако сега има повече гласове за партията на Радев,то е някаква малка надежда нещо да се промени. Аз лично нямам вяра като гледам накацалите калинки да се доберат до софрата.

    12:22 22.03.2026

  • 27 Файърфлай

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "питащ":

    И Аз питаш:колко й е щата на тая "птичка лекокрила" и може ли да ми обясни що е то "ват" респ." киловат".И още питам,защо държавата,която я заклеймиха като"лош собственик" не е монтирала нито един фотоволтаици,всички на да "предприемчиви" частници.И още,и още и още питания имам...

    12:22 22.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Защото е безсмислено. Какво се правиш на учудена? Същото е и с т.нар.потребителска кошница. Всичко е повишено,но тя си оставала така/справка БНТ/. Гнусни нищожества ни управляват, и редовни и служебни.

    12:28 22.03.2026

  • 30 Феникс

    0 0 Отговор
    Абе човек трябва да е мал@умен за да не разбере защо сложиха тези компютри да отчитат тока ви! Забелязвам една зависимост , надчисленията стават повече със жълтопаветниците , индустриалците и хора със трифазен ток! Най често там се удря по сметките! Ако им мине номера, и това много точно се стикова със еврозоната и наближаващото цифрово евро, също много добре съвпада със идването на новият месия! Така колективната безотговорност е пълна!

    12:37 22.03.2026

  • 31 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Защото е безсмислено. Какво се правиш на учудена? Същото е и с т.нар.потребителска кошница. Всичко е повишено,но тя си оставала така/справка БНТ/. Гнусни нищожества ни управляват, и редовни и служебни. Изискайте тестване на всички електромери на maximum на minimum и на cosinus fi=45 градуса, а не както сега равно на нула. Можеш да питаш, като не знаеш. Сметките веднага ще паднат и бъдат много по реални.

    12:38 22.03.2026

  • 32 Ей козаааа

    0 0 Отговор
    Някой хора няма време да си губят времето с тъпите ви жалби на който ще отговорите, че няма проблем и било студено.Напомпахте електромерите на хората дистанционно и откраднахте милярди на 6 мил. да им пляснете по 100лв. То като няма вече крадене на друго се почва със сметки и глоби.

    12:42 22.03.2026

  • 33 Цък

    0 0 Отговор
    Тази патка е сложена да защитава интересите на гражданите. Може да е един човек, да се размърда . Много специалисти казаха , коя е основната причина за високите сметки- ниското напрежение. Контролните органи да не си затварят очите а да санкционират ЕРП за неспазване на изискванията за напрежението в мрежата и да присъждат компенсации на гражданите за не спазване на договорите.

    12:48 22.03.2026

