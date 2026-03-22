Омбудсманът: Едва 0.2% от всички потребители са подали жалби за високи сметки за ток

Все още нямаме ясна представа защо се получи това завишаване на сметките при някои граждани. Все още обяснението, което получаваме е за различните температури, по-високо потребление. Въпреки твърдението на хората, че потреблението от тяхна страна не се е увеличило. Едно от обясненията, които получихме от страна на регулатора е, че в 98% от случаите имаме отопление на ток. Това разбира се води до повишаване на сметката. Това коментира омбудсманът Велислава Делчева в предаването "Тази неделя" по бТВ.

Тя отбеляза, че над 1000 жалби са подадени само в омбудсманството и те продължават. "Получих сигнал, който показва, че обясненията не са достатъчни. Наред с хората, които вече се оплакаха, че в необитаеми жилища получават високи сметки за ток, последния сигнал е за семейство, което е било 10 дни в чужбина и сметката им за ток е по-висока от предишния месец, когато 30 дни са си били вкъщи. Ние тепърва започваме проверка. Доколкото знам не са се обърнали към ЕРП-то, а направо към омбудсмана", посочи Делчева.

"Тук ме навежда на мисълта един от проблемите - доверието към ЕРП-тата. То е много ниско. И това е една от причините към тази завишена чувствителност на гражданите към сметките. Възможно е да има по-високо потребление. Но, когато не предоставяш точна и ясна информация на гражданите, когато общите условия са с мънички букви - хората не са запознати с тях. Там се крият неща, за които не са уведомени допълнително", каза още тя.

За компенсации не става въпрос, защото още текат проверки, поясни омбудсманът. По думите ѝ едва 0.2% от всички, които употребяват електроенергия, са подали жалби. "Не е някакъв голям процент. Но ще настояваме всяка една жалба да бъде проверена с необходимата точност", категорична бе тя. И призова да се помисли за разсрочено плащане на тези сметки.

Делчева отбеляза, че само на едно от ЕРП-тата в общите условия има възможност за разсрочено плащане. "Те заявиха, че хората никога не искали от тях разсрочено плащане. Това за мен означава, че информацията за тази възможност трябва да бъде изнесена напред. Това е добра практика, която трябва да бъде задължителна и за трите дружества", допълни омбудсманът.

Велислава Делчева обясни, че при "много малко" от жалбите е установено, че има нарушения. "Има проверка на 50 електромера, при само два от тях са намерени малки технически проблеми. В момента нямаме ясна представа защо се стигна до тези завишени цени", добави тя.