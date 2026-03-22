Новини
България »
Борисов: Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната за една година

Борисов: Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната за една година

22 Март, 2026 11:37 1 890 153

  • бойко борисов-
  • избори-
  • управление

Цената на властта е много голяма. В момента политиката е игра на политически агитки, които мразят и обиждат противника

Борисов: Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната за една година - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на властта е много голяма. В момента политиката е игра на политически агитки, които мразят и обиждат противника. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в "Изборът на България: Портрети на властта" по Нова телевизия.

Хората ти дават не власт, а управление. Ако не са доволни подаваш оставка и отиваш на нови избори. Моделът, сглобката не работи така, както очаква обществото. Сега имаме 100% управление на ПП-ДБ. То не се справя и хората го виждат, добави Борисов.

"През 2020 се прекали с компроматите. 2025 г., когато правителството на малцинството с подкрепящата го партия започнаха да прекаляват - нажежи се обстановката и хората излязоха. Първоначално беше за бюджета. Сега нямаме бюджет и се молят за удължителния бюджет. Ние ги молихме за 20 дни да оправим бюджета. Те казаха незабавно. Незабавно стана избори края на април", каза още лидерът на ГЕРБ.

За важните неща - еврозона, Шенген, Пеевски ме подкрепи. И мога да му благодаря, посочи Бойко Борисов "Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната за една година. Моделът "Борисов - Асен Василев" промени Конституцията. Домовата книгата трябваше да служи на сглобката поне 10 години. Нямаше мисъл да отиваме на избори със служебно правителство, затова е тази какафония, която създадохме ние", допълни още Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 60 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вдигна цените по 2.

    159 5 Отговор
    И ВЕЧЕ СЕ ДОБЛИЖАВАШ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДО ПАНДИЗА.

    Коментиран от #58, #139

    11:42 22.03.2026

  • 3 Слушай

    49 11 Отговор
    Дигай пенсията и ще те обичам,мани го шенген.

    11:43 22.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абсолютно точно

    154 6 Отговор
    И ДА СЕ ПОМНИ !

    Това което убива страната и народа ни е - Моделът "Борисов - Пеевски", който вкара България в Шенген и еврозоната

    11:43 22.03.2026

  • 6 Без майтап

    139 3 Отговор
    Не знам колко голям политик е, но знам че по голяма фукня от този няма.

    Коментиран от #93

    11:45 22.03.2026

  • 7 Ода за мен

    120 4 Отговор
    Аз съм Боко баш крадеца, вечния лъжец, на Балканский полуостров няма друг кат мен!
    Най- обичам аз от всички и парички и женички, блазе човеко като мен!

    11:45 22.03.2026

  • 8 Пустиня(к)

    121 2 Отговор
    Казах ли ви вчера, че тоя бандит ше са появи да развали уикенда на българите? Те го, те!😂

    11:45 22.03.2026

  • 9 Хаха

    115 2 Отговор
    Това за подвиг ли го имаш бе боклук?

    11:46 22.03.2026

  • 10 За Шенген да .....съгласен

    99 7 Отговор
    Но еврозоната беше огромна грешка и в момента берем горчивите плодове на огромна инфлация която вие се опитвате да ни заблудите че е около три процента а всъщност е бич за всеки гражданин

    Коментиран от #24

    11:46 22.03.2026

  • 11 Гост

    83 1 Отговор
    Ех Боко, Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща, що не ходиш да си копаш гергините, на народа от теб отдавна повръща!

    11:46 22.03.2026

  • 12 Мимо

    68 1 Отговор
    Е и? Това все още ли го считате за някакъв плюс? И слепите видяха , че това доведе до безпрецедентно падение на покупателната способност на работещите и удвояване и утретяване на цените на абсолютно всичко. Само дето модела "Борисов - Пеевски" се погрижи преси това единствено за силовите структури - набутвайки им нереални и безпрецедентни увеличения на заплатите, с ясната идея че това дърпа назад цялата фискална политика на държавата. Всичко това отново е на гърба на малкото останали работещи в "реалната икономика"

    Коментиран от #141

    11:46 22.03.2026

  • 13 Мнение

    82 0 Отговор
    Моделът Борисов-Пеевски е един голям проблем, който забърка всички каши в правосъдието, здравеопазването и службите.

    11:47 22.03.2026

  • 14 Тервел

    79 1 Отговор
    Заради тоя затлъстял крадец България загуби 17 години ценно време и десетки милиарди , а можеше да е преди всички източно европейски държави.

    Коментиран от #102

    11:47 22.03.2026

  • 15 Налудник

    74 0 Отговор
    Всеки член на шайката ГЕПИ е за по 50 години затвор, а гуруто им (на снимката) - за минимум 100.

    11:47 22.03.2026

  • 16 относно еврозоната

    72 1 Отговор
    Приеха ни, защото им трябвахме, а не защото сте направили нещо специално.

    Коментиран от #79

    11:48 22.03.2026

  • 17 Бебо

    71 0 Отговор
    Как искам тоя да го настанят в килията на Пешо Сумиста

    Коментиран от #26, #32

    11:48 22.03.2026

  • 18 ,, И ето родил се

    59 0 Отговор
    Лъжец легендарен"

    11:48 22.03.2026

  • 19 Фейк - либераст

    53 0 Отговор
    По нацисизъм , лъжи и безумия на Боко се присъжда ВТОРОТО МЯСТО и сребърен медал в световната класация! На първото е Тръмпоча!

    11:48 22.03.2026

  • 20 Тулуп

    51 0 Отговор
    Ти кога ще лежиш доживотно бе животно?

    11:49 22.03.2026

  • 21 ЕЙ ЛЮБИМЕЦ 13

    55 1 Отговор
    КАКВО НАПРАВИ С ЕВРОТО ОБЕДНЯ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ ЗА БЕСИНЕ СИ.

    11:49 22.03.2026

  • 22 Кучкар

    46 0 Отговор
    Този тъп селяк все още ли мисли, че това е за похвала? Какво "мисли" като това е функция на началниците му, а Мурджо изпълнява.

    11:49 22.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ганчо

    37 1 Отговор

    До коментар #10 от "За Шенген да .....съгласен":

    Съгласен съм с теб донякъде - за полицаите и "работещите" към различните "системи" - МВР, Гранична полиция, Пожарна , жандармерия, гражданска защита повишаването на цените не е бич, тъй като се погрижиха преди това да им дадат по-високи заплати от средноевропейските за подобни длъжности. За резултатност няма да говорим ....

    11:50 22.03.2026

  • 25 Файърфлай

    44 0 Отговор
    Абе,добре беше да направите едно Референдумче преди това.И не ме гледай така "умно" от портрета.Много не ти достига.

    11:50 22.03.2026

  • 26 Пък аз

    32 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бебо":

    Млади ромчета в затвора да се учат на него как се правят деца.

    11:51 22.03.2026

  • 27 Хохо Бохо

    45 0 Отговор
    Браво. Време ви е за затвора сега

    11:51 22.03.2026

  • 28 Механик

    37 1 Отговор
    Боко, ама да не се откажеш от думите си ? Запомни какво си казал, защото ми се струва, че попадането ни в ЕС+шенген не е нещо за хвалба и ще дойдат едни чичковци да питат.

    Коментиран от #88

    11:51 22.03.2026

  • 29 ,, Той казвал

    36 0 Отговор
    Че само по негова воля
    наставало лято и зима и пролет"

    11:51 22.03.2026

  • 30 НЕ НОРМАЛИ ДЕМЕНТНИ

    30 0 Отговор
    Хора сте едно и също повтаряте и всичко е какво ви отърва на вас. Днес едно утре друго сами СЕ ХВАЛИТЕ А ОТ ВАШЕТО ЧЛЕНСТВО ХОРАТА ЯКО ОБЕДНЯХА. ЧОВЕЦИТЕ НЕ ВИЕ ВАШИТЕ ПОМОЩНИЦИ И ТЪРГОВЦИ И ПРОДАВАЧИ. ДАНО ИМА СПРАВЕДЛИВОСТ СКОРО

    Коментиран от #97

    11:51 22.03.2026

  • 31 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    43 0 Отговор
    HA НАС ОБАЧЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ НИТО ШЕНГЕН НИТО ЕВРОЗОНА 🤣 ТРЯБВА НИ МОДЕЛ КОЙТО ДА ВКАРА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ В 3ATBOPA

    11:52 22.03.2026

  • 32 БЕБО ПРИЯТЕЛ ТОЗИ

    35 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бебо":

    НЕ Е ЗА КИЛИЯ ТОЗИ Е ЗА НАРОДЕН СЪД И СЪМ СИГОРЕН ЧЕ ЩЕ СВЪРШИ КАТО ДЯДО СИ РАЗБОЛЯЛ СЕ ОТ НАРОДНА БОЛЕС СПРАВКА ТОНЧО ШАЙКАТА ОТ РАДНЕВО.

    11:52 22.03.2026

  • 33 Васил

    37 0 Отговор
    Не е важно къде са ни вкарали а как живеем пак сме бедняците на Европа,

    11:52 22.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 виктория

    37 0 Отговор
    интересно!!! който познавам все го псува тоя!!!!

    11:54 22.03.2026

  • 36 Промяна

    39 1 Отговор
    ГОСПОДИН БОРИСОВ Е ДОКАЗАН ОСЪЖДАН ПРЕСТЪПНИК! КЪДЕ СА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ КЪДЕ Е СЪДА КЪДЕ КЪДЕ

    11:54 22.03.2026

  • 37 Лелеее ,

    35 0 Отговор
    верен на себе си , лъже бетер дърт събрат и се гъбарка с хората , които са информирани и имат глави на раменете си да мислят !

    Коментиран от #49

    11:54 22.03.2026

  • 38 Само да добавя

    32 0 Отговор
    Не смятам, че това е повод за гордост, дорогой! Остана и да кажеш, че сме в клуба на богатите...

    11:54 22.03.2026

  • 39 ,,Че сутрин той със слънце

    24 1 Отговор
    Всички дарява, а нощем небето със звезди украсява !

    11:55 22.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мунчо

    3 26 Отговор
    Абе, тук един и същи троли под различни имена срещу Борисов, но на предстоящите избори ще разбере истината (и не само той) и мнооого ще боли... 🤣🤣🤣

    11:55 22.03.2026

  • 42 Толкова

    33 1 Отговор
    грехове има , че десет поколения след него ще чистят карма !

    11:55 22.03.2026

  • 43 Данко

    35 1 Отговор
    Колко е нагъл този човек. Безскруполен е.

    11:56 22.03.2026

  • 44 хилоки

    30 0 Отговор
    Мръсен лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, време е "Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната" сега ние българите като един да въстанем и да ви вкараме тандема в Централния Софийски, за много и много години. Слава на Господ Иисус Христос, ти си знаеш защо. Мръсен некадърен ГЕРБ циганин нагъл и нахален, как е чекмеджето и любовниците, напълнени ли са с евро и злато??? Нагъл некадърник, ще ти излезе и на теб тиража.

    11:56 22.03.2026

  • 45 Леля Гошо

    28 2 Отговор
    ЕС обича предателите на националните интереси

    Коментиран от #55

    11:56 22.03.2026

  • 46 ДЯСНОТО Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ДЯВОЛЪТ

    17 1 Отговор
    НЕОКОНИТЕ от Херитидж фондация и Алън Дълес направляващите, не бяха спирали демокрацията в изостаналите страни и страните на ислямът, за да няма прогрес там - за да са колонии с евтини ресурси и евтина работна ръка - лесно подчиняеми. НЕОКОНИТЕ са хора на Нетаняху и Тръмп, Буш, издигнали Рейгън и Пиночет. Те въвеждат сорос политиките в демокрации и напреднали народи, за да ги разцепят и подчинят. Ямайка през 2019 година има 6200 долара БВП на глава, а Куба тогава9200 долара. България е първа по намаляващо население, в цял свят, лошо здравеопазване - смъртност 60%, 20% емиграция и 20% ниска раждаемост. 2019 година имаме 10300 долара на глава БВП. Но делът ни от БВП в светът е намалял два пъти за 40 години. Заплата е колкото 120 лева от НРБ. Селското стопанство произвежда 3-пъти по-малко добавена стойност от сега. Сега селското стопанство прави логически НУЛА добавена стойност, защото толкова е субсидията. 10 пъти намаляват животните, а хранителната промишленост 5-пъти. БВП по долари стига НРБ чак 2004 г., но това е заради кредитният бум, който покачва двойно заемите но и двойно БВПто за 2004-2008г. и това покачва цените до световните, и богатството на българите се увеличава с 1000 милиарда - цена на капитала и недвижимите имоти.

    11:57 22.03.2026

  • 47 Стенли

    19 1 Отговор
    За Шенген добре но за тази прословута еврозона трябваше да се питат хората които искаха референдум за еврозоната а ефектът вече го виждаме и най дребните неща примерно вендингмашините от петдесет до осемдесет стотинки кафето стана петдесет цента някой ще каже дребна работа но за съжаление много стоки и услуги се превалураха така

    11:57 22.03.2026

  • 48 Тумбалала, Тумбалала

    26 0 Отговор
    лайка, стара цганка дрънчи на балалайка - на лъжата краката са къси, а на този са на джудже-миньон....

    11:57 22.03.2026

  • 49 Че всичко е негово, на шир и на длъж

    25 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лелеее ,":

    Че негов е даже обилният дъжд"

    11:58 22.03.2026

  • 50 Моделът « Борисов- Пеевски»

    30 0 Отговор
    Вкара България в коловоза към Ада!
    Тоя бизон да каже нещо за изчезналите хора по време на неговото управление!
    Този модел защо мълчи се крият като далугери за случая Петрохан- Околчица?!
    Защо подължаваме да изнасяме каквото имаме останало за Украйна?
    Защо Неински ще ходи в Киев.
    И т н

    11:58 22.03.2026

  • 51 Стига

    29 0 Отговор
    се показва за да избълваш една торба лъжи бе ! Приказвай ги на зайците Зайчарника ! Не си за пред хора , както и цялата шайка !

    11:58 22.03.2026

  • 52 Факт

    21 0 Отговор
    ЛЪЖЕШ! За за 8- 9 месеца от последната ти сглобка / да за теб е сглобка, защото ти не знаеш дори значението на думата коалиция/ няма как да стане приемането ни в Шенген. Колкото и да не ми се иска, но най голям принос за Шенген беше на ПП-ДБ, дори при тях бяхме приети по въздух и бяха им обещали, че след 6 месеца ще бъдем приети и по суша. Това е истината! Не си приписвай нещо, за което нямаш и грам принос, а просто стана случайно, че вашата СГЛОБКА- БСП, ИТН И ГЕРБ бяхте на власт. ДОЛНИТЕ ТИ ЛЪЖИ НЯМАТ ГРАНИЦИ! НЯМА КОЙ ВЕЧЕ ДА ТИ ВЯРВА!

    11:58 22.03.2026

  • 53 Повече приказки

    10 1 Отговор
    Ако не правиш нищо,ще те обичат българите.Тегли заеми и си ти.

    11:59 22.03.2026

  • 54 някой

    28 0 Отговор
    ИД.от!

    11:59 22.03.2026

  • 55 Така е

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Леля Гошо":

    Само руснаци могат да му сторгат близнаци.!

    11:59 22.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ганю

    4 24 Отговор

    До коментар #2 от "Вдигна цените по 2.":

    Кирю и Кокорю вдигнаха цените х3
    и дълг 28млпд. лева.вече няма валутен борд
    сега ще ви фалира запада и ще ви купят за жълти стотинки.

    Коментиран от #110, #140

    12:00 22.03.2026

  • 59 Тошко

    28 0 Отговор
    Ако, ритнете камбаната с Шиши, ще има всенародни тържества!

    Коментиран от #66

    12:00 22.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хмм

    19 0 Отговор
    и какъв е той, че ни е вкарал не знам къде си, БСП ни вкараха в еврозоната както ни вкараха в ЕС, без техните гласове нямаше да има нито еврозона, нито Шенген

    12:01 22.03.2026

  • 62 Айде Бойко царя. ти си на ход .

    0 21 Отговор
    Радев е. страхливец .

    12:01 22.03.2026

  • 63 ,, С безбройните свои брадати лъжи

    20 0 Отговор
    той почнал света в ръце да държи"

    12:01 22.03.2026

  • 64 Стоенчо

    22 0 Отговор
    Добре, че е държавната администрация, за да влезеш в парламента! Иначе отдавна да си изчезнал 300?

    12:02 22.03.2026

  • 65 Някой

    19 0 Отговор
    На мен ми липсва модела Живков , наистина беше много добър модел !!!?

    12:02 22.03.2026

  • 66 ТОШКА ОТ ТВОЙТА УСТА

    19 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тошко":

    В БОЖИЙТЕ УШИ ТРИ ДНИ НАРОДА ЩЕ ПРАЗНУВА КАТО 9,-ТИ СЕПТЕМВРИ 44Г. ОТТЪРВАНЕТО ОТ КАФЯВАТА ЧУМА.

    12:02 22.03.2026

  • 67 Ха ха ха , глупакът

    20 0 Отговор
    се самозаблуждава, че опъва лакърдии пред актива на ге.п, плод на отрицателен подбор...
    Доказаният и осъден два пъти лъжец, не си ли спомня времето, когато разправяше, че е останало да ударят само една боя на КПП Калотина и сме в Шенген? Дърт палячо!

    12:03 22.03.2026

  • 68 Стоенчо

    22 0 Отговор
    Гати наглия!

    12:03 22.03.2026

  • 69 Евгени от Алфапласт

    21 0 Отговор
    Тоя Г.Е.П.И. тъп(у)нгер винаги е пръв по хвалби с чужди успехи и страхливо се крие, когато шайката му се омаже в екскременти до ушите. Абсолютен психопат и социопат. За лудница е.

    12:03 22.03.2026

  • 70 Ако не е това

    18 0 Отговор
    гнусното слънцето няма да изгрее. Без двете шишки бг-то щеше да си е оk. Позорници, предстои да видим колко ще ви има, че на младите българи им дойде в повече да съсипвате държавата

    12:03 22.03.2026

  • 71 барби

    7 4 Отговор
    бате БОЙКО Е ГЕРОЙ и за МЛАДИ ПУКИ мисли той. АМА НАНАЙСИ КАРАЖОВ.

    12:04 22.03.2026

  • 72 ксецес

    17 1 Отговор
    ГЕРБ мухльо и сглобката на ПП и ДБ педофили, какво стана бре, няма ли да забогатяваме??? Забогатяването се отменя??? Сега първо е обедняването и все от вас е произведено. Уж в луба на богатите щяхме да сме им на масата, ама се оказа че цените са още х2 а доходите са като в Занзибар??? Вие лъжците ни ограбихте и забогатяхте, а за нас остана да ви платим сметката за грабежа. Това стана от вашия тандем разбойници дето не спряхте да ограбвате българите. Слава Богу всеки вижда по джоба си какво направихте. Боклук със боклук мръсен.

    12:04 22.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Град Козлодуй

    18 1 Отговор
    Ходи се застреляй бе пингвин.

    12:06 22.03.2026

  • 75 Гориил

    15 0 Отговор
    Шенгенската зона ще остави България без транзит на газ, тъй като Брюксел държи лостове и влияние. Ще плача от безсилие и зависимост, когато багери започнат да копаят газови тръби и след това да ги режат на планини от скрап. Дори ще бъде създаден български комитет или комисия, която бързо да изпълни тази важна и отговорна задача. Де Коста, фон дер Лайен и... Макрон със сигурност ще присъстват на погребението на енергийния суверенитет, за да си направят селфита и да вдишват въздуха на бедността и неразвитостта.

    12:07 22.03.2026

  • 76 Жан Бойжан

    13 0 Отговор
    Голяма гордост, бате, прочу се! Гордеем се с тебе, а народът пак започна да брои стотинките за хляб.

    12:08 22.03.2026

  • 77 Аз пък обеднях

    14 0 Отговор
    Още повече от тази новина!

    12:08 22.03.2026

  • 78 Старец

    18 0 Отговор
    За еврозоната, трябва да ви обесят.

    12:09 22.03.2026

  • 79 САМО ПИТАМ ❓

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "относно еврозоната":

    ?


    Защо им трябвахме според теб? Малка по площ държава без икономика и армия, със застаряващ, болен, и демотивиран народ...




    ?

    Коментиран от #94, #100

    12:09 22.03.2026

  • 80 БАНДИТА СЕ ЧУСТВА НЕСИГУРЕН

    20 0 Отговор
    И става нагъл и агресивен лъжец.

    12:09 22.03.2026

  • 81 Българин

    0 18 Отговор
    Борисов отново е прав и всички нормални българи това го знаят!
    За това ДПС-ГЕРБ ще има над 160 депутата след 19 април, а шмекерите и радев ще риват от жълтите им павета!
    Но така е решил народа!

    12:10 22.03.2026

  • 82 Похвали

    17 0 Отговор
    се и с вкарването в "Съюза за мир" на Тръмп , де , стига скромничи !

    12:11 22.03.2026

  • 83 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Абе как от 80 мнения едно няма добро за този крадец,лъжец и продажник?!

    12:11 22.03.2026

  • 84 Иван

    16 0 Отговор
    Както в икономическа, социална, военна и политическа криза. Да разчитаме на страни опитвали се да разкостят България теретотиално да ни пазят а е най голямото падение Боко. Жалки продажни евролиберасти и национални предатели

    12:11 22.03.2026

  • 85 Не му чета глупостите и лъжите

    13 0 Отговор
    Ако напиша какво мисля за тоя - ще изтрият написаното! Ако не напиша той ще се пръсне от надуване - това май ще е по добре!

    12:12 22.03.2026

  • 86 Гост

    18 0 Отговор
    Погуби ни този, без армия, без енергетика, без селско стопанство, без индустрия, без добив на каквото и да е. Всичко е в ръцете на колкониалистите, енергетика ,търговия , добив. Всичко замина . Да му мислят децата ни. Те ще са роби.

    12:12 22.03.2026

  • 87 Лост

    16 0 Отговор
    Като е 100% управление на ППДБ ,Запрянката чий е тогава и защо му нашорваш канчето?А Н.Нейска чия я?

    Коментиран от #91

    12:13 22.03.2026

  • 88 САМО НАПОМНЯМ

    3 13 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    .


    Много по-добре си бяхме преди ЕС и НАТО - "независимите" 90 помните ли ги? ХИПЕРинфлацията? Задрасканите 3 (ТРИ) нули от предното левче, за да направят новото левче? Красота!



    !

    12:14 22.03.2026

  • 89 Няма такава Държава

    18 0 Отговор
    Не спасителю , хората колко пъти те свалиха крадец на милиарди , осъждан в Чехия , това го няма в цял свят , престъпник начело на Държава !!!! Баста , бяхте до тук , цените на всичко двойни след приемане на сатанинското еУро !!! С ОТХВЪРЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪРГАРСКИЯ ЛЕВ ВИЕ , БСП , ИТН , ПП , ДЪПЪСЪ НА ДЕБЕЛИЯ БЯХТЕ ДОТУК !!!!!

    12:14 22.03.2026

  • 90 Червената шапчица

    13 0 Отговор
    Преди няколко дни даваха по телевизията от Ямбол премиерата на новият сезон от поредицата "Градината - Тиква в шлифер". 🤗

    12:14 22.03.2026

  • 91 Ганьо

    14 0 Отговор

    До коментар #87 от "Лост":

    Абе кво го слушаш изобщо какво говори? Всичко му е лъжа на този.

    12:14 22.03.2026

  • 92 Папки и флашки

    12 0 Отговор
    Пеевски държи Борисов с видео на което Борисов прави фелaцuo на Пеевски. "Услугата" е поискана за не започне Сарафов разследване на къщата в Барселона (Пеевски държи Саравов с други компромати). Пеевски знае ,че това видео ще унищожи напълно ГЕРБ, докато при дело за корупция може и да оцелеят.

    12:15 22.03.2026

  • 93 Само за протокола:

    11 6 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    1. Да посочиш лесно проверими факти не е самохвалство.
    2. Самохвалство е да обещаеш как с едни спестени от кражби осем милиарда ще построиш две магистрали Хемус, а после нито метър да не построиш, вземайки огромни заеми за финансиране на нестроенето.

    Коментиран от #152

    12:15 22.03.2026

  • 94 един проверим факт

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "САМО ПИТАМ ❓":

    Скоро някой каза, че благодарение на членството ни си решили проблема с безработицата!

    12:17 22.03.2026

  • 95 КАЗВАМ

    15 0 Отговор
    НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ, ЧЕ НАГЛОСТТА МУ ИЗБИВА НА ЛУДОСТ! АКО ТОЙ Е С ДЕМЕНЦИЯ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ Е!
    ЛЪЖЕШ БОРИСОВ, НЯМАШ НИКАКЪВ ПРИНОС ЗА ШЕНГЕН, ДОРИ САБОТИРАХТЕ ПРИЕМАНЕТО НИ В ШЕНГЕН! ИЗТЕГЛИХТЕ ТОЛКОВА ЗАЕМИ ЗА ЕДНА ГОДИНА, ЧЕ В ИСТОРИЯТА ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СТРАНАТА НИ НЕ Е ИМАЛО ТОЛКОВА МНОГО. ТОВА НАПРАВИХТЕ ТИ И ПЕЕВСКИ! ПЕЕВСКИ СИ КУПИ ТОЛКОВА САМОЛЕТИ, КОЛКОТО БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НЯМА И НЯМА И ДА ВИДИ! ПЪТУВА ВСЯКА СЕДМИЦА ДО ДУБАЙ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ САМОЛЕТИ И ОБРАТНО И ТО ОТ ЗАПЛАТА НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ! ПРЕДИ ДА ПАДНЕШ ОТ ВЛАСТ 2021Г., ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗАЯВЯВАХА, ЧЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ КОИТО СИ УПРАВЛЯВАЛ БЪЛГАРИЯ, КАТО ПРЕМИЕР ОТ ХАЗНАТА НИ СА ИЗЧЕЗВАЛИ ПО 9-11 МИЛИАРДА НА ГОДИНА. ТОВА СИ НАПРАВИЛ ТИ ЗА БЪЛГАРИЯ, А И МНОГО ДРУГИ НЕЩА, НО ДО ИЗБОРИТЕ НА 19.04.2026 Г. ПО СПИСЪК ЩЕ ТИ ГИ НАПОМНЯ, ЗАЩОТО ТИ КОЕТО НЕ ТИ ИЗНАСЯ ГО ЗАБРАВЯШ. СМР..АД!

    12:18 22.03.2026

  • 96 Гост

    14 0 Отговор
    А нещо да кажеш де сте превзели всичко в тази държава? А?

    12:18 22.03.2026

  • 97 ГЪРЦИЯ не е далеч - бягайте натам.

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "НЕ НОРМАЛИ ДЕМЕНТНИ":

    .


    Като са обеднели "яко" човеците - защо си мълчат? На запад какви протести се правят, а тук Ганчо спинка. Явно е доволен. И накрая, когато младите излязоха да протестират, даже взе да ги хули и да им се подиграва. Явно Ганчо е доволен от текущото положение.

    А младите да бягат - Гърция не е далеч.



    !

    12:19 22.03.2026

  • 98 Анонимен

    10 0 Отговор
    Интереса е ваш за да си правите парите а не за народа

    12:19 22.03.2026

  • 99 нннн

    11 0 Отговор
    Че и се хвали!(?) 3/4 от българите не искаха в еврозоната... За Шенген, може би, 2/3.

    12:19 22.03.2026

  • 100 И ВМЕСТО САМО ДА ПИТАШ

    10 0 Отговор

    До коментар #79 от "САМО ПИТАМ ❓":

    ВЗЕМИ СЕ СКРИЙ❗️ЗНАЕМQ ЧЕ НЕ СЛУЖИШ НА НАС, А НА ГОСПОДАРИТЕ СИ❗️

    12:19 22.03.2026

  • 101 Стеф

    11 0 Отговор
    А, кой го е искал?

    12:20 22.03.2026

  • 102 Не е вярно

    0 13 Отговор

    До коментар #14 от "Тервел":

    Когато ГЕРБ са на власт,нещо полезно се прави за хората.Слушах Гроздан Караджов защо са развалили сглобката--за "ХЕМУС" Кирчо и Кокорчо отпуснали НУЛА ЛЕВА.Щом ГЕРБ не е на власт,всички проекти се задраскват.На нас Шишков ни задраска блока за саниране,над 30год,бил нов.Нищо освен ала бала не правят,а задраскват.Мерси.

    12:22 22.03.2026

  • 103 Анонимен

    11 0 Отговор
    Нищо добро не сме видели от вас само обиди към пенсионерите

    Коментиран от #106

    12:22 22.03.2026

  • 104 az СВО Победа 80

    9 0 Отговор
    Все едно Тръмп и Нетаняху да се хвалят, че са вкарали американци и евреи във войната срещу Иран!

    12:22 22.03.2026

  • 105 Този

    12 1 Отговор
    Този още не е разбрал, че ако продължава така, хората ще го изгонят с камъни.

    Коментиран от #121

    12:22 22.03.2026

  • 106 Да добавя

    11 0 Отговор

    До коментар #103 от "Анонимен":

    Още обиди към висшистите и младите майки, които не се препитават само от детските надбавки, а работят на минимална заплата!

    12:24 22.03.2026

  • 107 Анонимен

    8 0 Отговор
    Мнението към вас се променя ще загубите хора които ви подкрепяха

    12:24 22.03.2026

  • 108 Много си

    10 0 Отговор
    Ъп, баце😳

    12:25 22.03.2026

  • 109 Анонимен

    9 0 Отговор
    Това е добре но цените са същите цифри и сменени букви от лев в Евро 100 %увеличенид

    12:27 22.03.2026

  • 110 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "ганю":

    !


    Дано! Западът вече купи Гърция! Не ми изглежда да живеят по-зле от нас! Напротив - завиждам им на стандарта на живот! А гледам и в България най-добре живеят програмистите за Западни ИТ компании!



    !

    Коментиран от #123, #125, #133

    12:28 22.03.2026

  • 111 Надзирател.

    9 0 Отговор
    Скоро ще бъдеш вкаран в затвора.

    12:28 22.03.2026

  • 112 ха ха

    9 0 Отговор
    модела борисов пеевски е управление тип секта епщайн , щом народа не живее по добре значи сте го направили за лична изгода или да угодите на някой над вас

    12:29 22.03.2026

  • 113 КАЗВАМ

    15 0 Отговор
    БОЦЕ, ХОДИ И СЕ ЛЕКУВАЙ!
    СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е СЛУЖЕБНО НЕ Е НА ПП-ДБ! ТОВА ГО СЪТВОРИХТЕ ТИ, ГОЛЯМОТО Д/ДУПЕ И РИСТЕ КРЪГЛАТА ЮРИДИЧЕСКА НУЛА С ПРОМЯНА В КОНСТИТУЦИЯТА. ЩО РЕВЕШ БЕ БОЦЕ, ЧЕ СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ТАКОВА, КАТО ТИ ГО СЪТВОРИ ? ТОЙ НЯМА ПРАВО НА НИЩО ДРУГО ОСВЕН ДА ОРГАНИЗИРА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ! НЕДЕЙ ДА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ, ЗАЩОТО ЩЕ ТЕ ПОМИСЛИМ, ЧЕ СИ ЗА Д-Р ГЪЛЪБОВА!

    12:29 22.03.2026

  • 114 Страшно е

    14 0 Отговор
    Самовлюбен, неук простак

    12:30 22.03.2026

  • 115 Ето, благодарение

    12 1 Отговор
    на кой се дължат високите цени.

    12:31 22.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Бойко царя на. България. .

    2 7 Отговор
    Как ще се съревновава Радев с тебе та той е неграмотен / Бивш неграмотен президент.

    Коментиран от #128

    12:31 22.03.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Боа

    6 0 Отговор
    Да,де!Вкарали сте!
    И затова сте получили и облагите,и хонорарите!

    12:33 22.03.2026

  • 120 Голяяяямо

    7 0 Отговор
    Гово. И много миризливо.

    12:34 22.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 1357

    8 1 Отговор
    Много смешен палячо,ние не сме прости като теб тикво

    12:35 22.03.2026

  • 123 ост гост

    0 4 Отговор

    До коментар #110 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Сигурен ли сте? Плащат им вече по-малко отколкото тук. Идват насам на работа, ако има кой да им помогне с езика и работата. + 500 евро е заплатата поне за шофьорите.

    12:37 22.03.2026

  • 124 Супер

    6 1 Отговор
    Искаш ли да се сменим? Дай ми твоята пенсия и поживей с моята.

    12:38 22.03.2026

  • 125 не е ли по-лесно

    5 1 Отговор

    До коментар #110 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    да отидеш на Запад и да живееш охолно, както си въобразяваш, и да не предлагаш родината ми за продан, а? Много ви навъдиха такива аръковци, дето се научихте да се храните без усилия по разни европрограмки и протести, финансирани от Америка за България. Гледам сега чешките евроатлантици правят протести да свалят Бабиш. Толкова сте вредни, че си мисля, че Иран постъпи правилно с протестиращите, които искаха да сменят режима само защото бяха взели едни пари от Запада.

    12:38 22.03.2026

  • 126 Досиетата на Епщайн

    7 0 Отговор
    Досиетата при Пеевски
    Резултатите и от двете банки досиета са близнаци.

    12:39 22.03.2026

  • 127 един друг

    1 7 Отговор
    Че лъже безобразно, лъже. Няма спор. Лъже и за Шенген, защото трябваше да влезем още през 2011 година, но заради политическата корупция, наложена от него и тогавашната му дружка Цецо със седемте апартамента, не влязохме.
    Но росоробите, които плюят срещу Шенген и еврозоната мога да кажа, че по-хубаво от това, никога не се е случвало в България. Всъщност и те го знаят, грабят от облагите на това, но трябва да го плюят, защото няма да има евро.

    12:40 22.03.2026

  • 128 ФАКТ

    7 0 Отговор

    До коментар #117 от "Бойко царя на. България. .":

    БЪРКАШ ГО С НЯКОЙ ДРУГ! БОЙКО Е МУ..ТРАТА НА БЪЛГАРИЯ, ТОВА Е ДОКАЗАН ФАКТ!

    12:40 22.03.2026

  • 129 Аха

    5 0 Отговор
    И точно защото направиха всичко това за 1 година, на Тиквата и Прасето трябва да им се напомни поговорката: "Бързата работа - срам за..."

    12:40 22.03.2026

  • 130 Павел Пенев

    11 1 Отговор
    Насилственото ни набутване в Шенген за успех ли го имаш бе крадлив простак?

    12:43 22.03.2026

  • 131 ганев

    7 0 Отговор
    ДААА...ПРАВ Е....ВКАРА..НИ ТО...МНОГО ЗДРАВОО....ЦЕНИТЕ..ПО...5...

    12:44 22.03.2026

  • 132 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    Дано скоро и тоя го НАПЕТРОХАНЧАТ някъде......

    12:44 22.03.2026

  • 133 Файърфлай

    7 0 Отговор

    До коментар #110 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Само дето терминът "живея добре" е много сложен и многопластов.Например живея добре, даже отлично,но още 25 години съм длъжник на Н.В.Банката.Това хич не е добре.Три месеца без работа и ще започнеш да възхваляваш 9 септември.

    Коментиран от #149

    12:44 22.03.2026

  • 134 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Бързо забравяме, че преди година Герб бе против влизане в еврозоната и когато ПП-ДБ настояваха да се предприеме инициатива за влизането, доклад и т.н. срещу тях Герб, ИТН и донякъде БСП се нахвърлиха като хиени! Най нападнат бе Асен Василев, че провалил държавата и не отговоряме на никакви показатаели! Теменужка излизаше и с едно листче от цифри се опитваше да обвинява Василев, но той без листчета, само с аргументи я направи дармадан! И какво им стана, някъде юни май беше, от Герб като казаха еврозоната, та еврозоната и сега лидера им се хвали! И при други ситуации по същия начин 12 години не си мърдат пръста за газова връзка с Гърция и когато въпреки тях това се случва си приписват заслуги! А въвеждането на еврото не е за много хвалба, но щом искат, нека се хвалят! Килограм ябълки обърнато в левове е 4,50!

    12:47 22.03.2026

  • 135 Георги Костов

    2 0 Отговор
    Кой ще започне най-накрая да създава съвременна индустрия в България. Трябва да се преборим със синдрома на разруха и разрушения - Под мотото приватизация, което е фалшиво понятие за страната ни. Това го видя и усети и народа. ДА СЧУПИМ КАРЪКА НА ФАТАЛИЗМА НАЙ-СЕТНЕ БРЕ - КАКЪВ Е ТОЗИ КАРЪК И ТАЗИ ОРИСИЯ в лабиринта и в който се въртим като грешни дяволи. Хайде да свършим с това най- сетне. Второ: Критичния и глобален въпрос който е изключително важен - Проблема с Клошарите.Те станаха империя а това е плашещо толкова колкото и страшно плачещо - Плъчевно положение с тях и с боклуците в които се ровят и боклуците които се пръскат около контейнерите а чрез вятъра и в градинките на обществени места и в кварталите Лошо - страшно лошо и страшно плашещо трагично положение - нерешим глобален проблем и то с години.

    12:52 22.03.2026

  • 136 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    То затова вече всички цени са тройни 🤬💀

    12:53 22.03.2026

  • 137 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Тая мутра верно ли се хвали,че е удвоила цените?!

    12:53 22.03.2026

  • 138 Иди си с мир

    5 0 Отговор
    Скрий се някъде , харчи си откраднатото и остави България да подиша свободно Видяхте ли с какво намерил да се хвали тоя толуп....

    12:54 22.03.2026

  • 139 Нали си наясно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вдигна цените по 2.":

    Че няма как да влезе в затвора, защото много хора ще изгорят??? Сякаш Борисов е изолиран от случващото се в страната????

    12:56 22.03.2026

  • 140 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "ганю":

    Кирю и Кокорю са ЗАЕДНО С ТИКВОПИТЕЦИЙ ЖАЛКИ И ШИШИ!!!
    ЕДНИ И СЪЩИ ОТРПКИ И ПРЕСТЪПНИЦИ, СЪСИПАЛИ БЪЛГАРИЯ, ОСОБЕНО ПОСЛЕДНИТЕ 5-10Г!!!

    ВСИЧКИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ТИКНАТИ У ПАНДИЗА, ЩОТО ИМ СЕ ВИДЯ ПРОДАЖНАТА, ПРЕСТЪПНА, ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСКА СЪЩНОСТ!!!

    12:57 22.03.2026

  • 141 Дааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мимо":

    Абсолютно си прав , но нали точно тези ги пазят от народната любов !!!

    12:57 22.03.2026

  • 142 Венета дъщеря на Бойко

    4 0 Отговор
    Затвор мутро.

    12:57 22.03.2026

  • 143 Умирай трудно

    5 0 Отговор
    Бавно и мъчително, така както ние мрем от вашия тандем Борисов- Пеевски!
    Да горите в Ада!

    12:57 22.03.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Националния Крадец и лъжец Б Борисов!

    3 0 Отговор
    Мутра Сикаджикска! Народа Обедня Мутро!

    12:58 22.03.2026

  • 146 Яяяяя

    1 0 Отговор
    Ние това няма да забравим; Шенген който на практика не съществува и еврото- което ни погуби

    12:58 22.03.2026

  • 147 Абе

    1 0 Отговор
    Не само ти,но и останалите сглобкаджии, Леви,Славуци, включително уж опозицията в лицето на ППДб, ни го вкарахте.Но сега ( ако пак не се цепим на крилца и перца) ние- народа ще ви го вкараме- не еврото,нали се досещаш?

    12:58 22.03.2026

  • 148 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Кога ли ще го намерят някъде озъбчил се тоя крадлив пингвин......та да свърши това престъпно ОПГ веднъж за винаги!

    12:59 22.03.2026

  • 149 А защо му е

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Файърфлай":

    Да остава без работа??? Всички нормални хора работят. Ако се случи трудов инцидент си има професионални застраховки, а за другото - застраховка живот. Ипотеките и те идват със застраховки. Абе въобще като говорите глупости наизуст и сами не си вярвате

    12:59 22.03.2026

  • 150 Дееб ат

    0 0 Отговор
    Межуду Радев- Борисов- Пеевски!

    12:59 22.03.2026

  • 151 Втрещен

    0 0 Отговор
    ГЕРБ е най-демократичната партия в историята на БГ. Лидерът Бойко беше преизбран от 983 делегати с 983 за, 0 въздържал се, 0 против. БКП ряпа да яде.

    13:00 22.03.2026

  • 152 Дон Тиквон

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Само за протокола:":

    Браво Тити, благодаря за подкрепата.

    13:00 22.03.2026

  • 153 Яяяяя

    0 0 Отговор
    Ние това няма да забравим; Шенген който на практика не съществува и еврото- което ни погуби

    13:00 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове