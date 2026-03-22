Цената на властта е много голяма. В момента политиката е игра на политически агитки, които мразят и обиждат противника. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в "Изборът на България: Портрети на властта" по Нова телевизия.
Хората ти дават не власт, а управление. Ако не са доволни подаваш оставка и отиваш на нови избори. Моделът, сглобката не работи така, както очаква обществото. Сега имаме 100% управление на ПП-ДБ. То не се справя и хората го виждат, добави Борисов.
"През 2020 се прекали с компроматите. 2025 г., когато правителството на малцинството с подкрепящата го партия започнаха да прекаляват - нажежи се обстановката и хората излязоха. Първоначално беше за бюджета. Сега нямаме бюджет и се молят за удължителния бюджет. Ние ги молихме за 20 дни да оправим бюджета. Те казаха незабавно. Незабавно стана избори края на април", каза още лидерът на ГЕРБ.
За важните неща - еврозона, Шенген, Пеевски ме подкрепи. И мога да му благодаря, посочи Бойко Борисов "Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната за една година. Моделът "Борисов - Асен Василев" промени Конституцията. Домовата книгата трябваше да служи на сглобката поне 10 години. Нямаше мисъл да отиваме на избори със служебно правителство, затова е тази какафония, която създадохме ние", допълни още Борисов.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вдигна цените по 2.
Коментиран от #58, #139
11:42 22.03.2026
3 Слушай
11:43 22.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абсолютно точно
Това което убива страната и народа ни е - Моделът "Борисов - Пеевски", който вкара България в Шенген и еврозоната
11:43 22.03.2026
6 Без майтап
Коментиран от #93
11:45 22.03.2026
7 Ода за мен
Най- обичам аз от всички и парички и женички, блазе човеко като мен!
11:45 22.03.2026
8 Пустиня(к)
11:45 22.03.2026
9 Хаха
11:46 22.03.2026
10 За Шенген да .....съгласен
Коментиран от #24
11:46 22.03.2026
11 Гост
11:46 22.03.2026
12 Мимо
Коментиран от #141
11:46 22.03.2026
13 Мнение
11:47 22.03.2026
14 Тервел
Коментиран от #102
11:47 22.03.2026
15 Налудник
11:47 22.03.2026
16 относно еврозоната
Коментиран от #79
11:48 22.03.2026
17 Бебо
Коментиран от #26, #32
11:48 22.03.2026
18 ,, И ето родил се
11:48 22.03.2026
19 Фейк - либераст
11:48 22.03.2026
20 Тулуп
11:49 22.03.2026
21 ЕЙ ЛЮБИМЕЦ 13
11:49 22.03.2026
22 Кучкар
11:49 22.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ганчо
До коментар #10 от "За Шенген да .....съгласен":Съгласен съм с теб донякъде - за полицаите и "работещите" към различните "системи" - МВР, Гранична полиция, Пожарна , жандармерия, гражданска защита повишаването на цените не е бич, тъй като се погрижиха преди това да им дадат по-високи заплати от средноевропейските за подобни длъжности. За резултатност няма да говорим ....
11:50 22.03.2026
25 Файърфлай
11:50 22.03.2026
26 Пък аз
До коментар #17 от "Бебо":Млади ромчета в затвора да се учат на него как се правят деца.
11:51 22.03.2026
27 Хохо Бохо
11:51 22.03.2026
28 Механик
Коментиран от #88
11:51 22.03.2026
29 ,, Той казвал
наставало лято и зима и пролет"
11:51 22.03.2026
30 НЕ НОРМАЛИ ДЕМЕНТНИ
Коментиран от #97
11:51 22.03.2026
31 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
11:52 22.03.2026
32 БЕБО ПРИЯТЕЛ ТОЗИ
До коментар #17 от "Бебо":НЕ Е ЗА КИЛИЯ ТОЗИ Е ЗА НАРОДЕН СЪД И СЪМ СИГОРЕН ЧЕ ЩЕ СВЪРШИ КАТО ДЯДО СИ РАЗБОЛЯЛ СЕ ОТ НАРОДНА БОЛЕС СПРАВКА ТОНЧО ШАЙКАТА ОТ РАДНЕВО.
11:52 22.03.2026
33 Васил
11:52 22.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 виктория
11:54 22.03.2026
36 Промяна
11:54 22.03.2026
37 Лелеее ,
Коментиран от #49
11:54 22.03.2026
38 Само да добавя
11:54 22.03.2026
39 ,,Че сутрин той със слънце
11:55 22.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мунчо
11:55 22.03.2026
42 Толкова
11:55 22.03.2026
43 Данко
11:56 22.03.2026
44 хилоки
11:56 22.03.2026
45 Леля Гошо
Коментиран от #55
11:56 22.03.2026
46 ДЯСНОТО Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ДЯВОЛЪТ
11:57 22.03.2026
47 Стенли
11:57 22.03.2026
48 Тумбалала, Тумбалала
11:57 22.03.2026
49 Че всичко е негово, на шир и на длъж
До коментар #37 от "Лелеее ,":Че негов е даже обилният дъжд"
11:58 22.03.2026
50 Моделът « Борисов- Пеевски»
Тоя бизон да каже нещо за изчезналите хора по време на неговото управление!
Този модел защо мълчи се крият като далугери за случая Петрохан- Околчица?!
Защо подължаваме да изнасяме каквото имаме останало за Украйна?
Защо Неински ще ходи в Киев.
И т н
11:58 22.03.2026
51 Стига
11:58 22.03.2026
52 Факт
11:58 22.03.2026
53 Повече приказки
11:59 22.03.2026
54 някой
11:59 22.03.2026
55 Така е
До коментар #45 от "Леля Гошо":Само руснаци могат да му сторгат близнаци.!
11:59 22.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ганю
До коментар #2 от "Вдигна цените по 2.":Кирю и Кокорю вдигнаха цените х3
и дълг 28млпд. лева.вече няма валутен борд
сега ще ви фалира запада и ще ви купят за жълти стотинки.
Коментиран от #110, #140
12:00 22.03.2026
59 Тошко
Коментиран от #66
12:00 22.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хмм
12:01 22.03.2026
62 Айде Бойко царя. ти си на ход .
12:01 22.03.2026
63 ,, С безбройните свои брадати лъжи
12:01 22.03.2026
64 Стоенчо
12:02 22.03.2026
65 Някой
12:02 22.03.2026
66 ТОШКА ОТ ТВОЙТА УСТА
До коментар #59 от "Тошко":В БОЖИЙТЕ УШИ ТРИ ДНИ НАРОДА ЩЕ ПРАЗНУВА КАТО 9,-ТИ СЕПТЕМВРИ 44Г. ОТТЪРВАНЕТО ОТ КАФЯВАТА ЧУМА.
12:02 22.03.2026
67 Ха ха ха , глупакът
Доказаният и осъден два пъти лъжец, не си ли спомня времето, когато разправяше, че е останало да ударят само една боя на КПП Калотина и сме в Шенген? Дърт палячо!
12:03 22.03.2026
68 Стоенчо
12:03 22.03.2026
69 Евгени от Алфапласт
12:03 22.03.2026
70 Ако не е това
12:03 22.03.2026
71 барби
12:04 22.03.2026
72 ксецес
12:04 22.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Град Козлодуй
12:06 22.03.2026
75 Гориил
12:07 22.03.2026
76 Жан Бойжан
12:08 22.03.2026
77 Аз пък обеднях
12:08 22.03.2026
78 Старец
12:09 22.03.2026
79 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #16 от "относно еврозоната":?
Защо им трябвахме според теб? Малка по площ държава без икономика и армия, със застаряващ, болен, и демотивиран народ...
?
Коментиран от #94, #100
12:09 22.03.2026
80 БАНДИТА СЕ ЧУСТВА НЕСИГУРЕН
12:09 22.03.2026
81 Българин
За това ДПС-ГЕРБ ще има над 160 депутата след 19 април, а шмекерите и радев ще риват от жълтите им павета!
Но така е решил народа!
12:10 22.03.2026
82 Похвали
12:11 22.03.2026
83 Последния Софиянец
12:11 22.03.2026
84 Иван
12:11 22.03.2026
85 Не му чета глупостите и лъжите
12:12 22.03.2026
86 Гост
12:12 22.03.2026
87 Лост
Коментиран от #91
12:13 22.03.2026
88 САМО НАПОМНЯМ
До коментар #28 от "Механик":.
Много по-добре си бяхме преди ЕС и НАТО - "независимите" 90 помните ли ги? ХИПЕРинфлацията? Задрасканите 3 (ТРИ) нули от предното левче, за да направят новото левче? Красота!
!
12:14 22.03.2026
89 Няма такава Държава
12:14 22.03.2026
90 Червената шапчица
12:14 22.03.2026
91 Ганьо
До коментар #87 от "Лост":Абе кво го слушаш изобщо какво говори? Всичко му е лъжа на този.
12:14 22.03.2026
92 Папки и флашки
12:15 22.03.2026
93 Само за протокола:
До коментар #6 от "Без майтап":1. Да посочиш лесно проверими факти не е самохвалство.
2. Самохвалство е да обещаеш как с едни спестени от кражби осем милиарда ще построиш две магистрали Хемус, а после нито метър да не построиш, вземайки огромни заеми за финансиране на нестроенето.
Коментиран от #152
12:15 22.03.2026
94 един проверим факт
До коментар #79 от "САМО ПИТАМ ❓":Скоро някой каза, че благодарение на членството ни си решили проблема с безработицата!
12:17 22.03.2026

ЛЪЖЕШ БОРИСОВ, НЯМАШ НИКАКЪВ ПРИНОС ЗА ШЕНГЕН, ДОРИ САБОТИРАХТЕ ПРИЕМАНЕТО НИ В ШЕНГЕН! ИЗТЕГЛИХТЕ ТОЛКОВА ЗАЕМИ ЗА ЕДНА ГОДИНА, ЧЕ В ИСТОРИЯТА ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СТРАНАТА НИ НЕ Е ИМАЛО ТОЛКОВА МНОГО. ТОВА НАПРАВИХТЕ ТИ И ПЕЕВСКИ! ПЕЕВСКИ СИ КУПИ ТОЛКОВА САМОЛЕТИ, КОЛКОТО БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НЯМА И НЯМА И ДА ВИДИ! ПЪТУВА ВСЯКА СЕДМИЦА ДО ДУБАЙ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ САМОЛЕТИ И ОБРАТНО И ТО ОТ ЗАПЛАТА НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ! ПРЕДИ ДА ПАДНЕШ ОТ ВЛАСТ 2021Г., ЗАПАДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗАЯВЯВАХА, ЧЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ КОИТО СИ УПРАВЛЯВАЛ БЪЛГАРИЯ, КАТО ПРЕМИЕР ОТ ХАЗНАТА НИ СА ИЗЧЕЗВАЛИ ПО 9-11 МИЛИАРДА НА ГОДИНА. ТОВА СИ НАПРАВИЛ ТИ ЗА БЪЛГАРИЯ, А И МНОГО ДРУГИ НЕЩА, НО ДО ИЗБОРИТЕ НА 19.04.2026 Г. ПО СПИСЪК ЩЕ ТИ ГИ НАПОМНЯ, ЗАЩОТО ТИ КОЕТО НЕ ТИ ИЗНАСЯ ГО ЗАБРАВЯШ. СМР..АД!
12:18 22.03.2026
96 Гост
12:18 22.03.2026
97 ГЪРЦИЯ не е далеч - бягайте натам.
До коментар #30 от "НЕ НОРМАЛИ ДЕМЕНТНИ":.
Като са обеднели "яко" човеците - защо си мълчат? На запад какви протести се правят, а тук Ганчо спинка. Явно е доволен. И накрая, когато младите излязоха да протестират, даже взе да ги хули и да им се подиграва. Явно Ганчо е доволен от текущото положение.
А младите да бягат - Гърция не е далеч.
!
12:19 22.03.2026
98 Анонимен
12:19 22.03.2026
99 нннн
12:19 22.03.2026
100 И ВМЕСТО САМО ДА ПИТАШ
До коментар #79 от "САМО ПИТАМ ❓":ВЗЕМИ СЕ СКРИЙ❗️ЗНАЕМQ ЧЕ НЕ СЛУЖИШ НА НАС, А НА ГОСПОДАРИТЕ СИ❗️
12:19 22.03.2026
101 Стеф
12:20 22.03.2026
102 Не е вярно
До коментар #14 от "Тервел":Когато ГЕРБ са на власт,нещо полезно се прави за хората.Слушах Гроздан Караджов защо са развалили сглобката--за "ХЕМУС" Кирчо и Кокорчо отпуснали НУЛА ЛЕВА.Щом ГЕРБ не е на власт,всички проекти се задраскват.На нас Шишков ни задраска блока за саниране,над 30год,бил нов.Нищо освен ала бала не правят,а задраскват.Мерси.
12:22 22.03.2026
103 Анонимен
Коментиран от #106
12:22 22.03.2026
104 az СВО Победа 80
12:22 22.03.2026
105 Този
Коментиран от #121
12:22 22.03.2026
106 Да добавя
До коментар #103 от "Анонимен":Още обиди към висшистите и младите майки, които не се препитават само от детските надбавки, а работят на минимална заплата!
12:24 22.03.2026
107 Анонимен
12:24 22.03.2026
108 Много си
12:25 22.03.2026
109 Анонимен
12:27 22.03.2026
110 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #58 от "ганю":!
Дано! Западът вече купи Гърция! Не ми изглежда да живеят по-зле от нас! Напротив - завиждам им на стандарта на живот! А гледам и в България най-добре живеят програмистите за Западни ИТ компании!
!
Коментиран от #123, #125, #133
12:28 22.03.2026
111 Надзирател.
12:28 22.03.2026
112 ха ха
12:29 22.03.2026
113 КАЗВАМ
СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е СЛУЖЕБНО НЕ Е НА ПП-ДБ! ТОВА ГО СЪТВОРИХТЕ ТИ, ГОЛЯМОТО Д/ДУПЕ И РИСТЕ КРЪГЛАТА ЮРИДИЧЕСКА НУЛА С ПРОМЯНА В КОНСТИТУЦИЯТА. ЩО РЕВЕШ БЕ БОЦЕ, ЧЕ СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ТАКОВА, КАТО ТИ ГО СЪТВОРИ ? ТОЙ НЯМА ПРАВО НА НИЩО ДРУГО ОСВЕН ДА ОРГАНИЗИРА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ! НЕДЕЙ ДА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ, ЗАЩОТО ЩЕ ТЕ ПОМИСЛИМ, ЧЕ СИ ЗА Д-Р ГЪЛЪБОВА!
12:29 22.03.2026
114 Страшно е
12:30 22.03.2026
115 Ето, благодарение
12:31 22.03.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Бойко царя на. България. .
Коментиран от #128
12:31 22.03.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Боа
И затова сте получили и облагите,и хонорарите!
12:33 22.03.2026
120 Голяяяямо
12:34 22.03.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 1357
12:35 22.03.2026
123 ост гост
До коментар #110 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":Сигурен ли сте? Плащат им вече по-малко отколкото тук. Идват насам на работа, ако има кой да им помогне с езика и работата. + 500 евро е заплатата поне за шофьорите.
12:37 22.03.2026
124 Супер
12:38 22.03.2026
125 не е ли по-лесно
До коментар #110 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":да отидеш на Запад и да живееш охолно, както си въобразяваш, и да не предлагаш родината ми за продан, а? Много ви навъдиха такива аръковци, дето се научихте да се храните без усилия по разни европрограмки и протести, финансирани от Америка за България. Гледам сега чешките евроатлантици правят протести да свалят Бабиш. Толкова сте вредни, че си мисля, че Иран постъпи правилно с протестиращите, които искаха да сменят режима само защото бяха взели едни пари от Запада.
12:38 22.03.2026
126 Досиетата на Епщайн
Резултатите и от двете банки досиета са близнаци.
12:39 22.03.2026
127 един друг
Но росоробите, които плюят срещу Шенген и еврозоната мога да кажа, че по-хубаво от това, никога не се е случвало в България. Всъщност и те го знаят, грабят от облагите на това, но трябва да го плюят, защото няма да има евро.
12:40 22.03.2026
128 ФАКТ
До коментар #117 от "Бойко царя на. България. .":БЪРКАШ ГО С НЯКОЙ ДРУГ! БОЙКО Е МУ..ТРАТА НА БЪЛГАРИЯ, ТОВА Е ДОКАЗАН ФАКТ!
12:40 22.03.2026
129 Аха
12:40 22.03.2026
130 Павел Пенев
12:43 22.03.2026
131 ганев
12:44 22.03.2026
132 Боруна Лом
12:44 22.03.2026
133 Файърфлай
До коментар #110 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":Само дето терминът "живея добре" е много сложен и многопластов.Например живея добре, даже отлично,но още 25 години съм длъжник на Н.В.Банката.Това хич не е добре.Три месеца без работа и ще започнеш да възхваляваш 9 септември.
Коментиран от #149
12:44 22.03.2026
134 Хахахаха
12:47 22.03.2026
135 Георги Костов
12:52 22.03.2026
136 Ивелин Михайлов
12:53 22.03.2026
137 Исторически парк
12:53 22.03.2026
138 Иди си с мир
12:54 22.03.2026
139 Нали си наясно
До коментар #2 от "Вдигна цените по 2.":Че няма как да влезе в затвора, защото много хора ще изгорят??? Сякаш Борисов е изолиран от случващото се в страната????
12:56 22.03.2026
140 Мнение
До коментар #58 от "ганю":Кирю и Кокорю са ЗАЕДНО С ТИКВОПИТЕЦИЙ ЖАЛКИ И ШИШИ!!!
ЕДНИ И СЪЩИ ОТРПКИ И ПРЕСТЪПНИЦИ, СЪСИПАЛИ БЪЛГАРИЯ, ОСОБЕНО ПОСЛЕДНИТЕ 5-10Г!!!
ВСИЧКИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ТИКНАТИ У ПАНДИЗА, ЩОТО ИМ СЕ ВИДЯ ПРОДАЖНАТА, ПРЕСТЪПНА, ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСКА СЪЩНОСТ!!!
12:57 22.03.2026
141 Дааааа
До коментар #12 от "Мимо":Абсолютно си прав , но нали точно тези ги пазят от народната любов !!!
12:57 22.03.2026
142 Венета дъщеря на Бойко
12:57 22.03.2026
143 Умирай трудно
Да горите в Ада!
12:57 22.03.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Националния Крадец и лъжец Б Борисов!
12:58 22.03.2026
146 Яяяяя
12:58 22.03.2026
147 Абе
12:58 22.03.2026
148 Град Козлодуй
12:59 22.03.2026
149 А защо му е
До коментар #133 от "Файърфлай":Да остава без работа??? Всички нормални хора работят. Ако се случи трудов инцидент си има професионални застраховки, а за другото - застраховка живот. Ипотеките и те идват със застраховки. Абе въобще като говорите глупости наизуст и сами не си вярвате
12:59 22.03.2026
150 Дееб ат
12:59 22.03.2026
151 Втрещен
13:00 22.03.2026
152 Дон Тиквон
До коментар #93 от "Само за протокола:":Браво Тити, благодаря за подкрепата.
13:00 22.03.2026
153 Яяяяя
13:00 22.03.2026