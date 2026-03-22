Цената на властта е много голяма. В момента политиката е игра на политически агитки, които мразят и обиждат противника. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в "Изборът на България: Портрети на властта" по Нова телевизия.

Хората ти дават не власт, а управление. Ако не са доволни подаваш оставка и отиваш на нови избори. Моделът, сглобката не работи така, както очаква обществото. Сега имаме 100% управление на ПП-ДБ. То не се справя и хората го виждат, добави Борисов.

"През 2020 се прекали с компроматите. 2025 г., когато правителството на малцинството с подкрепящата го партия започнаха да прекаляват - нажежи се обстановката и хората излязоха. Първоначално беше за бюджета. Сега нямаме бюджет и се молят за удължителния бюджет. Ние ги молихме за 20 дни да оправим бюджета. Те казаха незабавно. Незабавно стана избори края на април", каза още лидерът на ГЕРБ.

За важните неща - еврозона, Шенген, Пеевски ме подкрепи. И мога да му благодаря, посочи Бойко Борисов "Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната за една година. Моделът "Борисов - Асен Василев" промени Конституцията. Домовата книгата трябваше да служи на сглобката поне 10 години. Нямаше мисъл да отиваме на избори със служебно правителство, затова е тази какафония, която създадохме ние", допълни още Борисов.