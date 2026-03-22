Новини
България »
Иван Христанов: Има лица в БАБХ, които искат да закрилят безчинства, те ще бъдат уволнени

22 Март, 2026 13:01 2 220 27

  • иван христанов-
  • бабх-
  • храни

Разкрихме склад с храни с изтекъл срок на годност, с неизвестен произход и съдържание и с табели върнато от… - влязло в магазини, върнати от там и трябва да бъде унищожено. А то е преопаковано и със срок на годност отива в малките магазини

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме проста задача, да се покаже, че може да се работи в името на българите. Тази клетва в НС, която съм дал - да работя за Конституцията и народа, може да се изпълни, да върнем надеждата на хората и да отидат да гласуват, каза в интервю пред БНР служебният министър на земеделието Иван Христанов.

"Ние имаме право на надежда, гледайте какво правим и идете да гласувате, колкото повече хора гласуват, толкова по-честна ще бъде политическата система. Аз винаги съм вярвал в идеали, ако нямаме идеали, тогава за какво живеем?", попита земеделският министър.

В предаването "Неделя 150" той коментира закононарушенията в повереното му министерство и структурите му като Агенция по горите и БАБХ. Той обясни и защо не е отишъл на изслушването, поискано от депутати от конкретна политическа сила.

НС реши да изслуша министър Христанов, той отказа заради ангажимент, ИТН предложиха да бъде доведен с полиция и уволнен от Йотова

"Не са точно депутатите, а за конкретна парламентарна група, която първа писа на президента Йотова - "този министър да бъде свален". Предполагам, че е имало министри, които го дават безработно и с крака върху бюрото. Моят график започва в 8 часа сутринта и приключва посред нощ. Бяхме поканили колеги от всички регионални дирекции, оставам да работя с тях, за да решаваме въпроси за сигурността на храните, пресичаме канали и изчистване на структурата от ОПГ-та. И да отива в НС на изслушване, в момента, в който шоково се гласува по ПВУ, за да не се изгубят парите", каза още той.

Според Христанов депутатите са искали да гледат сеир: "Ние си пуснахме писмото, може би са излъгали и би трябвало г-жа Назарян да го е прочела като отговор. Не са ми звънели. Те искаха това на трибуната вместо 2 – 3 минути да бъде 2- 3 часа, да си направят сеира. Държава и държавност означава повече работа и по-малко сеир."

Министър Христанов коментира отчета си за свършеното за 30 дни и отбеляза, че още от началото е имал срещи с браншовите организации. Задачата му и екипа му е основният проблем: "Кога най-накрая ще се преборим с ментета, храните с изтекъл срок на годност, залежали стоки, с храните с неясен произход. Тези въпроси, които обществото си задава от десетилетия и никой не намери смелост да отговор. Как българската хранителна индустрия е най-компроментирана в Европа. На 20-ия ден спираме контрабандни камиони, разкриваме незаконни кланици, това, което стана в петък и вчера – разкрихме огромен склад с храни с изтекъл срок на годност, с неизвестен произход и съдържание и с табели върнато от… - влязло в магазини, върнати от там и трябва да бъде унищожено. А то отива в склад в Хасково и оттам преопаковано и със срок на годност отива в малките магазини. На етикета пише охладено пилешко, а то е било замразено", добави Христанов.

Буците масло бяха нахвърляни, дори без опаковка – нахвърляно, говорим за стотици тонове храна. Благодаря на МВР, че реагираха веднага на акцията и изпратиха екипи. В момента патрулират патрулки. Складът е запечатан и в понеделник продължаваме, установяване на собствениците. Имаме данни за незаконни кланици, където отпадъци се изхвърлят в течаща река."

Земеделският министър заяви, че "докато Конституцията и народът са ме овластили, ние сме гаранти, че такива престъпления и безобразия няма да има. Това не е обещание". "Ключовото в работата ми е, че създаваме ангажимент на другите. Това е реалността, ние я показваме и ремонтираме. Ако следващите министри не вървят по тази повеля, значи играят с тази мафиотска група, които правят всички измами", убеден е Христанов.

И съобщи: "Установихме и лица, сега в петък, в БАБХ, които ясно, с поведението си, показваха, че искат конкретни безчиства да бъдат закриляни. И другата седмица ги отстранявам. Както се казва, "следете фойерверките".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    43 2 Отговор
    Всички на държавната хранилка трябва са се задължат да си плащат осигуровките като всички други,да се съкрати личния състав наполовина и никакво увеличение ба заплатите. Който не му харесва,частни фирми бол.

    13:04 22.03.2026

  • 2 смешаркоф

    25 1 Отговор
    които искат да закрилят безчинства, те ще бъдат уволнени

    да видим кога

    13:04 22.03.2026

  • 3 Малеееее

    43 11 Отговор
    Христанов яко подгони пеевско-герберските крадци. Дълго ще скимтят и вият.

    Коментиран от #6

    13:06 22.03.2026

  • 4 Лица ли?

    33 1 Отговор
    Закривай цялата вредна структура! До сега няма един пример да са направили нещо за България.

    13:07 22.03.2026

  • 5 Джо

    7 7 Отговор
    Това е този христанов за когото политико се исказа много ласкаво, бил кото мамдани на Ню Йорк.

    13:07 22.03.2026

  • 6 Той и тя

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Малеееее":

    Ама верно ли бе.

    Коментиран от #9

    13:09 22.03.2026

  • 7 Този

    6 16 Отговор
    Да не забравяме че проруската ориентация идва с лозунга и псевдоборбата с корупцията.Такива вече ни ги играха.Ще видим накъде ще завие.И този е милионер от дадени далавери както онзи от ДСБ транспортния па сега за кой играе.
    По принцип никой случайен не смее да плюе мафията ако няма задача и гръб.Ще чакаме да видим.

    Коментиран от #14

    13:15 22.03.2026

  • 8 мдаа

    15 1 Отговор
    Никой не може да безчинства в държавните институции.

    13:16 22.03.2026

  • 9 Аз и Ти

    21 10 Отговор

    До коментар #6 от "Той и тя":

    Пеевско-герберският вой вече се чува. Скимтят и вият крадците на ПееФ и Тиквата Борисов.

    13:18 22.03.2026

  • 10 Марийка

    8 3 Отговор
    Иванееееее, Иване......

    13:18 22.03.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    7 10 Отговор
    Тоя от 1 седмица само ще ще и още не са уволнени

    13:20 22.03.2026

  • 12 Пинокио

    7 1 Отговор
    По битаците съм виждал да се продават захарни изделия с изтекъл срок, обикновено от Турция.

    13:29 22.03.2026

  • 13 Откакто иззе функциите на

    6 5 Отговор
    Полиция и прокуратура, съвсем забрави, че е земеделски министър. (Не, че тия стават за нещо),но г-н Христанов се бори да седне на два стола. Хем от ППДБ хем от ,,антикорупионния блок".

    13:35 22.03.2026

  • 14 Ха ХаХа

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Този":

    Идиот

    13:40 22.03.2026

  • 15 А доказателства имаш ли

    5 4 Отговор
    Или само си прави PR

    13:41 22.03.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    5 3 Отговор
    И колко още дена ще повтаря ще ще и никой не е уволнен

    13:44 22.03.2026

  • 17 Христанов

    7 4 Отговор
    Правя си пиар ама на бай Рибан ще му изколя стадото 😏😈

    13:44 22.03.2026

  • 18 Механик

    7 0 Отговор
    Много смешно изявление и напълно невярно.
    Не е в "БАБХ има негодници" а е "Почти всички в БАБХ са негодници".
    Логиката е елементарна:
    а/Ако там има един, койо покрива схемите, то къде са началниците му???
    От което следва, че или началниците му са с него, или те не са си за мястото. А от там следва другия въпрос:
    б/Какво прави министъра, който отговаря за тази агенция? Отговорите на тоя въпрос четете в подточка "а/"
    БАБХ отчита дайност с разни изявлениения. Например:
    "в магазинит са констатирани млечни продукти, неотговарящи на определението за млечен продукт"
    Но нио веднъж не посочиха кои са тия производители.
    Извод:
    Когато БАБАХ ги натиснат, те отиват в магазините и съставят протоколи. Същевременно предупреждават въпросните производители "за залегнат докато бурята утихне. И след време всичко се връща по местата си.

    13:45 22.03.2026

  • 19 инж технолог по хранене

    6 0 Отговор
    Сигурността на храните е важна за хората! В магазините не трябва да се предлагат остарели храни. Храната има определен срок на годност. Иначе тя става вредна за организма на човека. Не бива да се допуща игра със здравето на хората! Храненето е висш процес на химио-биологията на телата ни.

    13:45 22.03.2026

  • 20 Тити на Кака

    3 4 Отговор
    Уволнения заради "искане", а не заради консумирани престъпления по служба?
    Христанов чупи собствените си рекорди по умност 😂😂😂

    14:00 22.03.2026

  • 21 Не знам тоя кой го е учил на управление

    3 5 Отговор
    Или е поредният случайник, но така като заплашваш с уволнения просто демонстрира абсолютна слабост и невежество. ,,Звезда" за два месеца.

    14:01 22.03.2026

  • 22 777

    7 2 Отговор
    Крайно време беше

    14:02 22.03.2026

  • 23 хмммм

    3 7 Отговор
    У тоя много си измисля.

    14:14 22.03.2026

  • 24 Дзак

    1 1 Отговор
    Дайте да чуем и собственика какво има да каже. Нали са го установили. В България няма установена система на териториален принцип за предаване на продукти с изтекъл срок или след като са излязли от употреба. Нито за гражданите, нито за фирмите. Нито за храни, нито да битови, нито за промишлени стоки. Има само някои изключения тук там.

    14:18 22.03.2026

  • 25 1234567890

    5 2 Отговор
    Директно да идва доктор Гълъбова

    14:22 22.03.2026

  • 26 запознат

    2 4 Отговор
    Само да ви кажа ,че си прави пиар , а целта е да се кандидатира за президентските избори .

    14:25 22.03.2026

  • 27 Румен

    1 1 Отговор
    Бай Рибан. Спомняш ли си?Докат не уредиш нещата си никой. Помни го?

    14:33 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове