Иван Христанов: Има лица в БАБХ, които искат да закрилят безчинства, те ще бъдат уволнени

Имаме проста задача, да се покаже, че може да се работи в името на българите. Тази клетва в НС, която съм дал - да работя за Конституцията и народа, може да се изпълни, да върнем надеждата на хората и да отидат да гласуват, каза в интервю пред БНР служебният министър на земеделието Иван Христанов.

"Ние имаме право на надежда, гледайте какво правим и идете да гласувате, колкото повече хора гласуват, толкова по-честна ще бъде политическата система. Аз винаги съм вярвал в идеали, ако нямаме идеали, тогава за какво живеем?", попита земеделският министър.

В предаването "Неделя 150" той коментира закононарушенията в повереното му министерство и структурите му като Агенция по горите и БАБХ. Той обясни и защо не е отишъл на изслушването, поискано от депутати от конкретна политическа сила.

НС реши да изслуша министър Христанов, той отказа заради ангажимент, ИТН предложиха да бъде доведен с полиция и уволнен от Йотова

"Не са точно депутатите, а за конкретна парламентарна група, която първа писа на президента Йотова - "този министър да бъде свален". Предполагам, че е имало министри, които го дават безработно и с крака върху бюрото. Моят график започва в 8 часа сутринта и приключва посред нощ. Бяхме поканили колеги от всички регионални дирекции, оставам да работя с тях, за да решаваме въпроси за сигурността на храните, пресичаме канали и изчистване на структурата от ОПГ-та. И да отива в НС на изслушване, в момента, в който шоково се гласува по ПВУ, за да не се изгубят парите", каза още той.

Според Христанов депутатите са искали да гледат сеир: "Ние си пуснахме писмото, може би са излъгали и би трябвало г-жа Назарян да го е прочела като отговор. Не са ми звънели. Те искаха това на трибуната вместо 2 – 3 минути да бъде 2- 3 часа, да си направят сеира. Държава и държавност означава повече работа и по-малко сеир."

Министър Христанов коментира отчета си за свършеното за 30 дни и отбеляза, че още от началото е имал срещи с браншовите организации. Задачата му и екипа му е основният проблем: "Кога най-накрая ще се преборим с ментета, храните с изтекъл срок на годност, залежали стоки, с храните с неясен произход. Тези въпроси, които обществото си задава от десетилетия и никой не намери смелост да отговор. Как българската хранителна индустрия е най-компроментирана в Европа. На 20-ия ден спираме контрабандни камиони, разкриваме незаконни кланици, това, което стана в петък и вчера – разкрихме огромен склад с храни с изтекъл срок на годност, с неизвестен произход и съдържание и с табели върнато от… - влязло в магазини, върнати от там и трябва да бъде унищожено. А то отива в склад в Хасково и оттам преопаковано и със срок на годност отива в малките магазини. На етикета пише охладено пилешко, а то е било замразено", добави Христанов.

Буците масло бяха нахвърляни, дори без опаковка – нахвърляно, говорим за стотици тонове храна. Благодаря на МВР, че реагираха веднага на акцията и изпратиха екипи. В момента патрулират патрулки. Складът е запечатан и в понеделник продължаваме, установяване на собствениците. Имаме данни за незаконни кланици, където отпадъци се изхвърлят в течаща река."

Земеделският министър заяви, че "докато Конституцията и народът са ме овластили, ние сме гаранти, че такива престъпления и безобразия няма да има. Това не е обещание". "Ключовото в работата ми е, че създаваме ангажимент на другите. Това е реалността, ние я показваме и ремонтираме. Ако следващите министри не вървят по тази повеля, значи играят с тази мафиотска група, които правят всички измами", убеден е Христанов.

И съобщи: "Установихме и лица, сега в петък, в БАБХ, които ясно, с поведението си, показваха, че искат конкретни безчиства да бъдат закриляни. И другата седмица ги отстранявам. Както се казва, "следете фойерверките".