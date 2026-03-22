Иван Христанов: Има лица в БАБХ, които искат да закрилят безчинства, те ще бъдат уволнени

Имаме проста задача, да се покаже, че може да се работи в името на българите. Тази клетва в НС, която съм дал - да работя за Конституцията и народа, може да се изпълни, да върнем надеждата на хората и да отидат да гласуват, каза в интервю пред БНР служебният министър на земеделието Иван Христанов.
"Ние имаме право на надежда, гледайте какво правим и идете да гласувате, колкото повече хора гласуват, толкова по-честна ще бъде политическата система. Аз винаги съм вярвал в идеали, ако нямаме идеали, тогава за какво живеем?", попита земеделският министър.
В предаването "Неделя 150" той коментира закононарушенията в повереното му министерство и структурите му като Агенция по горите и БАБХ. Той обясни и защо не е отишъл на изслушването, поискано от депутати от конкретна политическа сила.
НС реши да изслуша министър Христанов, той отказа заради ангажимент, ИТН предложиха да бъде доведен с полиция и уволнен от Йотова
"Не са точно депутатите, а за конкретна парламентарна група, която първа писа на президента Йотова - "този министър да бъде свален". Предполагам, че е имало министри, които го дават безработно и с крака върху бюрото. Моят график започва в 8 часа сутринта и приключва посред нощ. Бяхме поканили колеги от всички регионални дирекции, оставам да работя с тях, за да решаваме въпроси за сигурността на храните, пресичаме канали и изчистване на структурата от ОПГ-та. И да отива в НС на изслушване, в момента, в който шоково се гласува по ПВУ, за да не се изгубят парите", каза още той.
Според Христанов депутатите са искали да гледат сеир: "Ние си пуснахме писмото, може би са излъгали и би трябвало г-жа Назарян да го е прочела като отговор. Не са ми звънели. Те искаха това на трибуната вместо 2 – 3 минути да бъде 2- 3 часа, да си направят сеира. Държава и държавност означава повече работа и по-малко сеир."
Министър Христанов коментира отчета си за свършеното за 30 дни и отбеляза, че още от началото е имал срещи с браншовите организации. Задачата му и екипа му е основният проблем: "Кога най-накрая ще се преборим с ментета, храните с изтекъл срок на годност, залежали стоки, с храните с неясен произход. Тези въпроси, които обществото си задава от десетилетия и никой не намери смелост да отговор. Как българската хранителна индустрия е най-компроментирана в Европа. На 20-ия ден спираме контрабандни камиони, разкриваме незаконни кланици, това, което стана в петък и вчера – разкрихме огромен склад с храни с изтекъл срок на годност, с неизвестен произход и съдържание и с табели върнато от… - влязло в магазини, върнати от там и трябва да бъде унищожено. А то отива в склад в Хасково и оттам преопаковано и със срок на годност отива в малките магазини. На етикета пише охладено пилешко, а то е било замразено", добави Христанов.
Буците масло бяха нахвърляни, дори без опаковка – нахвърляно, говорим за стотици тонове храна. Благодаря на МВР, че реагираха веднага на акцията и изпратиха екипи. В момента патрулират патрулки. Складът е запечатан и в понеделник продължаваме, установяване на собствениците. Имаме данни за незаконни кланици, където отпадъци се изхвърлят в течаща река."
Земеделският министър заяви, че "докато Конституцията и народът са ме овластили, ние сме гаранти, че такива престъпления и безобразия няма да има. Това не е обещание". "Ключовото в работата ми е, че създаваме ангажимент на другите. Това е реалността, ние я показваме и ремонтираме. Ако следващите министри не вървят по тази повеля, значи играят с тази мафиотска група, които правят всички измами", убеден е Христанов.
И съобщи: "Установихме и лица, сега в петък, в БАБХ, които ясно, с поведението си, показваха, че искат конкретни безчиства да бъдат закриляни. И другата седмица ги отстранявам. Както се казва, "следете фойерверките".
2 смешаркоф
да видим кога
13:04 22.03.2026
Коментиран от #6
6 Той и тя
До коментар #3 от "Малеееее":Ама верно ли бе.
Коментиран от #9
13:09 22.03.2026
7 Този
По принцип никой случайен не смее да плюе мафията ако няма задача и гръб.Ще чакаме да видим.
Коментиран от #14
13:15 22.03.2026
9 Аз и Ти
До коментар #6 от "Той и тя":Пеевско-герберският вой вече се чува. Скимтят и вият крадците на ПееФ и Тиквата Борисов.
13:18 22.03.2026
14 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Този":Идиот
13:40 22.03.2026
18 Механик
Не е в "БАБХ има негодници" а е "Почти всички в БАБХ са негодници".
Логиката е елементарна:
а/Ако там има един, койо покрива схемите, то къде са началниците му???
От което следва, че или началниците му са с него, или те не са си за мястото. А от там следва другия въпрос:
б/Какво прави министъра, който отговаря за тази агенция? Отговорите на тоя въпрос четете в подточка "а/"
БАБХ отчита дайност с разни изявлениения. Например:
"в магазинит са констатирани млечни продукти, неотговарящи на определението за млечен продукт"
Но нио веднъж не посочиха кои са тия производители.
Извод:
Когато БАБАХ ги натиснат, те отиват в магазините и съставят протоколи. Същевременно предупреждават въпросните производители "за залегнат докато бурята утихне. И след време всичко се връща по местата си.
13:45 22.03.2026
20 Тити на Кака
Христанов чупи собствените си рекорди по умност 😂😂😂
14:00 22.03.2026
