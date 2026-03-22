Преизбраха Бойко Борисов за председател на ГЕРБ

Националното съвещание на ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател на партията с 983 гласа.

„Благодаря за подкрепата. Даниел Митов и Томислав Дончев заслужават да бъдат подкрепени за заместник-председатели“, заяви Борисов. След гласуване двамата бяха избрани единодушно.

Изпълнителната комисия е от 15 членове и в нея влизат още Димитър Николов, Живко Тодоров, Йорданка Фандъкова, Делян Добрев, Деница Сачева, Костадин Димитров, Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Георг Георгиев, Стефан Арсов, Костадин Ангелов и Владимир Темелков.

Председател на Контролната комисия стана Цвета Караянчева.