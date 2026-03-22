Новини
България »
Преизбраха Бойко Борисов за председател на ГЕРБ

22 Март, 2026 13:33

Томислав Дончев и Даниел Митов ще бъдат негови заместници

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националното съвещание на ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател на партията с 983 гласа.

„Благодаря за подкрепата. Даниел Митов и Томислав Дончев заслужават да бъдат подкрепени за заместник-председатели“, заяви Борисов. След гласуване двамата бяха избрани единодушно.

Изпълнителната комисия е от 15 членове и в нея влизат още Димитър Николов, Живко Тодоров, Йорданка Фандъкова, Делян Добрев, Деница Сачева, Костадин Димитров, Тодор Тодоров, Илтер Садъков, Георг Георгиев, Стефан Арсов, Костадин Ангелов и Владимир Темелков.

Председател на Контролната комисия стана Цвета Караянчева.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дедо поп

    52 2 Отговор
    А(Н)АТЕМА!!! ТРИЖДИ!!!

    13:36 22.03.2026

  • 3 Фейк - либераст

    59 2 Отговор
    Бравос! Боко - председател на ГЕРБ, не само до животно, но и посмъртно!

    13:37 22.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 33 Отговор
    Вечна Слава!

    13:37 22.03.2026

  • 5 хехе

    71 4 Отговор
    след изборите тиквата ще гледа със същия невдяващ поглед като бай Тошо когато му казаха, че вече е никой.

    Коментиран от #45

    13:37 22.03.2026

  • 6 баце

    64 1 Отговор
    Дреме ми. Да си избират когото искат. Не гласувам за тия.

    Коментиран от #19, #21, #88

    13:37 22.03.2026

  • 7 Хаха

    60 0 Отговор
    А къде е Назарян ?

    Коментиран от #11, #14, #29, #35

    13:38 22.03.2026

  • 8 Наблюдател

    43 1 Отговор
    Довечера да черпи у кръмата в Банкя!

    Коментиран от #77

    13:38 22.03.2026

  • 9 Делю Хайдутин

    45 1 Отговор
    Бойко излъга кметовете на Бургас и Стара Загора че ще ги прави заместници.

    13:38 22.03.2026

  • 10 Киро

    9 19 Отговор
    Да ни е жив и здрав тиквоча.

    13:38 22.03.2026

  • 11 Дедо Ваньо

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Праи ⁴икии😌

    13:39 22.03.2026

  • 12 🤣🤣🤣🤣🤣

    27 1 Отговор
    "Даниел Митов и Томислав Дончев заслужават да бъдат подкрепени за заместник-председатели“, заяви Борисов. След гласуване двамата бяха избрани единодушно.
    ----
    🤣🤣🤣🤣🤣

    13:39 22.03.2026

  • 13 Ми че то....

    20 6 Отговор
    Ако не е бойко герб си отива.Това е лидерска партия.

    Коментиран от #15, #28

    13:39 22.03.2026

  • 14 пешо

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    до простата К П

    13:40 22.03.2026

  • 15 Дедо поп

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ми че то....":

    От твоите уста в божиите уши, чедо! Амин!

    13:40 22.03.2026

  • 16 Сталин

    36 4 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    13:40 22.03.2026

  • 17 Изборът

    25 2 Отговор
    Ха-ха-ха...ПКП ще...,,контролира":))

    13:40 22.03.2026

  • 18 Сталин

    41 6 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    13:41 22.03.2026

  • 19 Тогава....

    21 3 Отговор

    До коментар #6 от "баце":

    Кой гласува за тях?Та и печелят избори.

    Коментиран от #26

    13:41 22.03.2026

  • 20 Сталин

    31 4 Отговор
    Само забележете Тиквата съсипа България като докара еврото и се хвали с това

    Коментиран от #27

    13:42 22.03.2026

  • 21 Сталин

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "баце":

    Да ,ама посолството гласува за тия

    13:43 22.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Риторичен въпрос!

    25 0 Отговор
    Националното съвещание на ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател на партията с 983 гласа,от 983 ли?!

    Коментиран от #57

    13:43 22.03.2026

  • 24 иванов

    21 1 Отговор
    Та не разбрах за какво беше това събиране и многото приказки за обновяване на ръковоството!Кое е новото?Всички клакьори отново са в първата редица!!!!Дали са се разбрали и кой ше е виновен ако загубят изборите?

    13:45 22.03.2026

  • 25 Промяна

    3 30 Отговор
    БОРИСОВ НАЙ УСПЕШНИЯТ ДЪРЖАВНИК НА ПРЕХОДА Е СЕГА 1 МИЛИОН ГЛАСУВАТ ЗА ГЕРБЗА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ЕВРОПА ЗА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #32, #44, #66

    13:46 22.03.2026

  • 26 Евгени от Алфапласт

    19 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тогава....":

    Мишо Константинов брои. Така печелят за пред хората. Иначе с фалшификации, има видео какво точно се случва в секциите.😎

    13:46 22.03.2026

  • 27 Стойте и гледайте как...

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    ...причината за съсипването на България,ще бъде прехвърлена от влизането ни в еврозоната,към удобната тема-,,Войната в Иран"...!

    13:47 22.03.2026

  • 28 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ми че то....":

    А ЗА РЕГРЕСИТЕ БЕЗ РАДЕВ СА НИКОЙ НАЛИ

    13:47 22.03.2026

  • 29 Най-вероятно

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    ,, Завеждаща кабинета на Шефа" и вероятно...и кефа...

    13:48 22.03.2026

  • 30 ЧЕКМЕДЖЕТА

    19 2 Отговор
    Всички гербаджии искат да пълнят чекмеджетата си като НАЧАЛНИКА...

    Коментиран от #36

    13:48 22.03.2026

  • 31 Промяна

    2 10 Отговор
    А ЗА РЕГРЕСИТЕ БЕЗ РАДЕВ СА НИКОЙ НАЛИ

    13:48 22.03.2026

  • 32 Евгени от Алфапласт

    20 3 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Леко, ще скъсаш някоя жила и ще пропуснеш екзекуцията на тоя ДОКАЗАН ОСЪЖДАН ЛЪЖЕЦ И КРАДЕЦ.🤣

    Коментиран от #41

    13:49 22.03.2026

  • 33 Констатация

    6 2 Отговор
    Е, има си хас!!! За Бг, Тиквата е Емблематична Фигура!!!!, като Ален Делон за франсетата и Чък Норис за американците!!! -)))))))))))))))))

    13:49 22.03.2026

  • 34 Боце

    18 2 Отговор
    То при комунизма нямаше такова единодушие. Жална ти майка, бедна ми Бьлгарио ....

    Коментиран от #38

    13:50 22.03.2026

  • 35 Стои на пиедестал пред...

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    ...активистите на ГЕРБ и ония лъскат бастуня,ококорили поглед в нея...

    Коментиран от #59

    13:50 22.03.2026

  • 36 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #30 от "ЧЕКМЕДЖЕТА":

    ХАХАХАХА А ОНЕЗИ ПОКРАЙ РАДЕВ ПЪЛНЯШ БАНКОВИТЕ СИ СМЕТКИ С МИЛИОНИ ИЛИ С ВЪЗДУХ А ХАХАХАХАНЕИСТОВОДРАПАТ ОТ ПРЕЗИДЕНСТКИГЕ ДИВАНИ В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДИВАНИ ДА СЕ НАСТАНЯТ

    Коментиран от #39

    13:50 22.03.2026

  • 37 рапорт приет

    7 3 Отговор
    Буци е велик - няма сдаване!! Кой ще му разреши бягство към топлите страни? Баба Урсулана яко го е гепнала за сферите и още има мноооого да служи, че инак...... "НЕДЕЙ ПРИЗНАВА" - ще слуша редовно хитът на хора на затвора.

    13:50 22.03.2026

  • 38 Промяна

    2 12 Отговор

    До коментар #34 от "Боце":

    А ПРИ РАДЕВ КАК Е ХАХАХАХА АМА ПИШЕТЕ ИСТИНАТААААА

    Коментиран от #52

    13:51 22.03.2026

  • 39 Евгени от Алфапласт

    13 2 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    Разкарай се, илитерат!🤣

    13:51 22.03.2026

  • 40 шам фъстък

    5 2 Отговор
    Нема кой друг да изберат,докле бацката е жив-той ще е ГЕРБ-ът на Герба.Бацето на Бългерията,ръйш!

    13:51 22.03.2026

  • 41 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #32 от "Евгени от Алфапласт":

    ХАХАХА САМО СЕ ВИЖТЕ РЕГРЕСИТЕЕЕЕЕ КЪМ КИТАЙ СТЕ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #43

    13:52 22.03.2026

  • 42 Обаче

    6 7 Отговор
    Бойко е държавник.
    Няма политик , който борейки се с "модела" Борисов да не се е присламчил към властта и така се е рекламирал като непримирим борец, че с тази самореклама се е облажил сладко от депутатската софра.

    13:52 22.03.2026

  • 43 Евгени от Алфапласт

    11 2 Отговор

    До коментар #41 от "Промяна":

    Ти не знаеш какво е "регрес", ма!🤣

    Коментиран от #48

    13:53 22.03.2026

  • 44 Хапчетата...

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    ...спешно ...!

    13:53 22.03.2026

  • 45 Ку-ку

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Много избори минаха, а той все още "мачка" всички конкуренти....последния такъв ще бъде "зеления чорап".....🤣🤣🤣

    Коментиран от #51

    13:54 22.03.2026

  • 46 глоги

    12 1 Отговор
    ПредседателКА на "Контролната комисия" стана г-жа Цвета Караянчева.

    Коментиран от #68

    13:54 22.03.2026

  • 47 Абе,

    13 3 Отговор
    Костов разби енергетиката и промишлеността в България, буци/Буда разби средната класа и доокраде България !

    13:57 22.03.2026

  • 48 Промяна

    3 12 Отговор

    До коментар #43 от "Евгени от Алфапласт":

    АЗ МНОГО ДОБРЕ ГО ЗНАМ НО ЩЕ ВИ СЕ СМЕЯ С ГЛАС НА ВАС ЛИЧНО МНОГО СКОРО С ВАШИТЕ РЕГРЕСИ И ПЕТРОХАНСКИ ЛАМИ КАТО ВИ ИЗЛЪЖАТ ДА ЗНАЕТЕ ЩЕ ТЪРСИТЕ БОРИСОВ ДЪРЖАВНИК ДИПЛОМАТ ДЕМОКРАТ ПРИЗНАТ В ЕВРОПА УВАЖАВАН

    Коментиран от #54, #56

    13:57 22.03.2026

  • 49 Честито

    5 3 Отговор
    Толуп.

    13:57 22.03.2026

  • 50 40 те разбойника

    16 3 Отговор
    винаги избират Али Баба ! Иначе пещерата няма да ги пусне да пълнят торбите с богатства ! А богатства ще има докато има електорат ! Народ вече нЕма !!!

    13:58 22.03.2026

  • 51 Ту-Тууу...

    7 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ку-ку":

    Тук веч-не позна😆!

    Коментиран от #65

    13:58 22.03.2026

  • 52 Боце

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Поредния месия

    13:58 22.03.2026

  • 53 Да живеят

    7 1 Отговор
    всичките БКП-та, по всичките Земни кълбета!!!!

    13:59 22.03.2026

  • 54 Искрено

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    ме разсмя ! 😀
    Забрави само да кажеш, че само той говори и с Тръмп ! 😀

    14:00 22.03.2026

  • 55 Бероец

    7 1 Отговор
    Старозагорският кмет Живко Тодоров нали анализаторите го гласяха до Румен Радев? Пак да ги слушате. Много познават!

    14:01 22.03.2026

  • 56 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    О, да, ще го търсим, определено! Под дърво и камък. Няма да се скрие от народната "любов".😎

    14:01 22.03.2026

  • 57 В грешка

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Риторичен въпрос!":

    си. От 982.

    Коментиран от #64

    14:01 22.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А тя ги гледа със съжаление...

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Стои на пиедестал пред...":

    ...,наричайки ги...- 4ikidjii...😮‍💨!

    14:03 22.03.2026

  • 60 И Чък Норис гласува за Бойко

    2 1 Отговор
    Всеки път!

    14:03 22.03.2026

  • 61 Дедо

    7 1 Отговор
    Влади Магнитски защо не е в елита на партията ? Що така го изолирате баш финансиста на Републиката бре ?

    14:04 22.03.2026

  • 62 Гедер

    7 3 Отговор
    Председателя на ГЕРБ е Боко Тиквата, ама Президентът на ГЕРБ е Дебелян Пееффски.

    14:05 22.03.2026

  • 63 Защо триете?

    9 1 Отговор
    Стига! Стига с този слугинаж към СИКаджийския престъпник от подземния свят ,който ограби, съсипа и срути България,! Лъжа ли е, че неграмотен, нагъл, че говори на диалект, че за 20 години с голям зор запомни три англйски думи, че прави за посмешище по севта великата ни някога държава?! Лъжа ли е, че всичко, което постигна страната ни напоселдък - и Шенген, и зоната и всичко останало стана въпреки СИКаджийската мутра и въпреки огромните му престъпления и грабежи на мииларди?! Лъжа ли е, че имаш спешна нужда от психиатър, ако за теб такъв престъпник, наглец, лъжец, измамник, прочел едва 10 страници от "Винету", понеже го заболяла кратуната е "най-успешен държавник"?!

    14:06 22.03.2026

  • 64 Хехехе

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "В грешка":

    Имаш отличен за уместната ирония😄😉👍!

    14:07 22.03.2026

  • 65 Ку-ку

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Ту-Тууу...":

    Залагаш ли коптора в който живееш, че дори и да спечели изборите "Боташ" ще успее ли на последващите (както е видно) отново да е "първа" политическа сила и най-важното.....ще ви "оправи ли" набързо както ви беше обещал "царя"....?!! 🤣🤣🤣

    14:07 22.03.2026

  • 66 Стефан

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Наи големия бандит

    14:09 22.03.2026

  • 67 Мунчо

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Заощ триете?":

    Нали ви управляваха и "харвардски умници" и превърнаха България в "Швейцария" на Балканите... 🙏🤣

    Коментиран от #80

    14:10 22.03.2026

  • 68 Охобохо

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "глоги":

    ПКП-то ли? Отличен избор

    14:12 22.03.2026

  • 69 БРАВУС КРАСТАВИТЕ КУЧЕТА

    5 0 Отговор
    Се НАДУШВАТ. ТУЛУПКО КЪДРАВЕКО И БАЙ ТИ ДОНЧО СВИРЕПИЯТ ПОГЛЕД. ЛИПСА КАРЕТО ДА ЗАФОРМИ ДЕБЕЛ ЕДИН. АФЕРИМ МААШАЛЛА.

    14:12 22.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Четка за зъби давам на засукани гробарки

    4 1 Отговор
    Четка за зъби не давам на някой друг да си донесе, заяви бившият премиер

    Лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов прави равносметка на дългогодишното си управление и моментите на загубено обществено доверие в телевизионния ефир тази неделя. Бившият министър-председател е поредният гост в специалния изборен формат

    Борисов открехна завесата и към личния си живот. Разказа защо са се разделили с Цветелина Бориславова и заяви, че оценява начина, по който си е тръгнала. Бившият премиер призна, че дрехите й още стоят в гардероба на жилището му в Банкя.

    14:14 22.03.2026

  • 72 Ха-ха-ха!

    9 0 Отговор
    Нещо да кажете за "заместниците" на мутрата от СИК и магистрален бандит?! Единият е габровският супер престъпник, който открадна 2 милиарда, уж за електронно правителство, ама такова не видяхме! Видяхме обаче пачките миилони евро и златните кюлчета в чекмеджето до кратуната на спящата СИКаджийска мутра! Другият му "заместник" е нищожеството Митов дето е повече познат като "Къдравата Сю"! Станл е за посмешище на цял един народ, ама явно това много му харесва и се натиска да търка гърба на банкянския си главатар като го къпе! Та Къдравата беше пръв "заместник" на Иван Костов и един от учредителите на ДСБ! После се завря под полата на "Вечната Амбър" на политическата проституция - Пръмовата Меглена, понеже тя го назначи на висок пост в Брюксел, да, ама и оттам го изритаха и то, горкото Къдраво нищожество припълзя до двора в Банкя и се настани на СИКаджийската трапеза! Та тоав е за "заместниците" на СИКаджийския ГЕРБерастки главатар! Наистина, да си умреш от майтап!

    14:15 22.03.2026

  • 73 Няма страшно

    8 0 Отговор
    Пак ще падат като круши
    Язък за Дончев
    Той няма късмет от тая тиква
    Аман

    14:16 22.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 хмммм

    6 1 Отговор
    2-рият Тошо.

    14:16 22.03.2026

  • 76 ТИГО

    8 0 Отговор
    На където и да се завъртиш ще си останеш тиква ,на бабичка да се маскираш пак не става ! Шефа на бостана е тиква ,а тях ги ядат свинете !

    14:16 22.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ту-туу

    8 0 Отговор
    сретен йосич да идва и да го оправи

    14:17 22.03.2026

  • 79 @@@

    6 1 Отговор
    Защо Борисов винаги е в парламента:
    Групирoвкaта ГEРБ "пeчeли" избoритe,
    блaгoдaрeниe нa oгрoмнa и тeжкa 5ОО.OOO aдминиcтрaция вярна нa Бoриcoф.
    Тe, трeпeрeйки зa д@л@вeритe и кр@жбитe cи, зaeднo c рoднини и близки,
    кaктo и купeнитe гласове, винaги твърдo глacувaт зa ГEРБ !!!

    14:17 22.03.2026

  • 80 ТИГО

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Мунчо":

    Са ще кажеш че и площад Славейков и Графа , дето няма една правя и не пропаднала почка са направили "харвардците" ??

    14:21 22.03.2026

  • 81 Интересно,

    4 0 Отговор
    И кой беше опонента

    14:22 22.03.2026

  • 82 Как

    4 0 Отговор
    " Гласуват" единодушно за ББ единодушно и пожизнено за " строителя" на демокрацията

    14:22 22.03.2026

  • 83 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    5 1 Отговор
    НЕВЕРОЯТНО НО ФАКТ🤣
    ОТ 983 ДЕЛЕГАТА, ВСИЧКИ ГЛАСУВАТ ЗА.
    НЯМА ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, НЯМА ПРОТИВ 😆
    ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГEPБEPACTИТЕ Е ЦЯЛОТО ИМ
    ВЕЛИКОЛЕПИЕ 🤣

    Коментиран от #93

    14:23 22.03.2026

  • 84 Е направи пашата маргините мажо

    4 1 Отговор
    За твои замесници🤣🤣🤣🤣🤣

    14:31 22.03.2026

  • 85 Бою ти ше даваш ли 100 евро за жоба

    5 0 Отговор
    Кебапи и наливна бира да да гласуваме

    14:32 22.03.2026

  • 86 КПСС, БКП

    5 1 Отговор
    Дали скандираха КПСС, БКП, Вечна дружба, пардон служба!?

    14:34 22.03.2026

  • 87 Васил

    4 0 Отговор
    Като в Северна Корея с 99,9%

    14:34 22.03.2026

  • 88 Ти не

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "баце":

    Но половин милион българи - да. И на тях не им пука за теб, а за държавните пари.

    14:34 22.03.2026

  • 89 Открийте разликата

    5 0 Отговор
    Като Ким Чен Ун.И двамата имат дъщери, мъжки не могат да правят.

    14:36 22.03.2026

  • 90 Гарга Сарис

    4 0 Отговор
    Малииий колко много тиквииии!😂

    14:40 22.03.2026

  • 91 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Лумпени!

    14:40 22.03.2026

  • 92 ЛЪЧО Мозъка зад Големия мозък

    3 1 Отговор
    Цирк на мафията

    14:40 22.03.2026

  • 93 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    ХАХАХАХАХА А МЕСИЯТА НА РЕГРЕСИТЕ ДОЙДЕ ЗА МАЛКО И СЕ ИЗНЕСЕ ХАХАХАХАХО

    14:41 22.03.2026

  • 94 Василеску

    0 0 Отговор
    Все същите. Преоблякъл се Илия....

    14:44 22.03.2026

  • 95 Толкова

    1 0 Отговор
    си могат тия с менталните проблеми. Като кьопави са, не могат без туту. Той им е най-образования, прочел е увода на "Винету". Полиглот е говори френски перфектно, английски като банкянски за разлика от райката. Честито и да живей!

    14:45 22.03.2026

  • 96 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Има ли някой да е гласувал против?
    Такъв резултат даже и Тодор Живков не е постигал...

    14:46 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове