Надежда Нейнски: НАТО и ЕС не участват във войната срещу Иран

Войната срещу Иран ще се реши най-вече в Ормузкия проток. Това заяви пред NOVA служебният външен министър Надежда Нейнски.

Иран се опитва да разшири конфликта, по думите ѝ. Според нея страните от Персийския залив са видели, че Иран е агресивен съсед. Цялата световна икономика зависи от това Ормузкия проток да работи безпрепятствено, както обясни първият ни дипломат.

НАТО и ЕС не участват във войната срещу Иран, поясни Нейнски, но всички имат полза от това Иран да няма ядрено оръжие. Това е заплаха за световния мир, подчерта външният министър.

Това оказва влияние и върху световната икономика. Ако Иран не добие ядрена бомба, това ще окаже сериозно влияние върху Русия и Китай, според Нейнски. Затова Русия и Китай търсят начин индиректно да подкрепят Иран, допълни тя.

Конфликтът не дава признаци, че ще приключи скоро, по мнението ѝ. Иран задейства всичките си проксита в региона, Ливан се очертава като втори фронт, опасява се външният министър.

България има гарантирани количества газ за 2-3 месеца, стана ясно от коментара ѝ. Бежанците са реална заплаха, затова нашата граница трябва да е укрепена, заяви още Надежда Нейнски.