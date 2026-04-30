Бойко Рашков: Иван Демерджиев е подготвен за силов министър

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков обяви Иван Демерджиев за подходящ кандидат за ръководител на силовото ведомство, съобщават от БНР. Изказването идва на фона на продължаващите процеси около структурирането на бъдещата изпълнителна власт у нас.

Според Бойко Рашков, предишният административен стаж на Демерджиев е сериозно предимство, което би му помогнало да управлява ефективно системата за сигурност.

"Смятам, че в добри ръце ще бъде силовото министерство, защото е компетентен, енергичен, активен колега. Мисля, че ще се справи със задачите. Освен това не е маловажно, че господин Демерджиев има опит вече в ръководството на Министерството на вътрешните работи и малко опит като заместник-министър и министър на правосъдието", коментира Бойко Рашков.

В същото време представителите на другите политически сили в парламента запазват неутралитет по отношение на конкретни персонални номинации. Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов се разграничи от възможността да дава оценки на потенциалните кандидати за министерски кресла.

"Не мога да кажа кой ще бъде министър на каквото и да било, това си зависи от управляващото мнозинство. Само управляващите могат да си преценят кой е подходящ и кой не", отбеляза Даниел Митов.