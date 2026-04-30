Бойко Рашков: Иван Демерджиев е подготвен за силов министър

Бойко Рашков: Иван Демерджиев е подготвен за силов министър

30 Април, 2026 16:14 674 10

  • бойко рашков-
  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • министър-
  • мвр министър-
  • вътрешен министър-
  • силов министър

В същото време представителите на другите политически сили в парламента запазват неутралитет по отношение на конкретни персонални номинации

Бойко Рашков: Иван Демерджиев е подготвен за силов министър - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков обяви Иван Демерджиев за подходящ кандидат за ръководител на силовото ведомство, съобщават от БНР. Изказването идва на фона на продължаващите процеси около структурирането на бъдещата изпълнителна власт у нас.

Според Бойко Рашков, предишният административен стаж на Демерджиев е сериозно предимство, което би му помогнало да управлява ефективно системата за сигурност.

"Смятам, че в добри ръце ще бъде силовото министерство, защото е компетентен, енергичен, активен колега. Мисля, че ще се справи със задачите. Освен това не е маловажно, че господин Демерджиев има опит вече в ръководството на Министерството на вътрешните работи и малко опит като заместник-министър и министър на правосъдието", коментира Бойко Рашков.

В същото време представителите на другите политически сили в парламента запазват неутралитет по отношение на конкретни персонални номинации. Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов се разграничи от възможността да дава оценки на потенциалните кандидати за министерски кресла.

"Не мога да кажа кой ще бъде министър на каквото и да било, това си зависи от управляващото мнозинство. Само управляващите могат да си преценят кой е подходящ и кой не", отбеляза Даниел Митов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    2 5 Отговор
    Наздраве гусин Рашков. Бой по цигойнърите!

    16:15 30.04.2026

  • 2 Сталин

    3 7 Отговор
    Мистър Точен с парите шъ упрай България

    16:17 30.04.2026

  • 3 Пуделче с пачки

    1 2 Отговор
    Наздраве, гусин Рашков.

    16:23 30.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Старите комуняги как брЪже почват да се тупат по гърба и да си попръцкват в едни и същи гащЕ ;)

    16:23 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    И ти имаше шанс, но го пропи и се на-ра.

    16:25 30.04.2026

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    НАИСТИНА ДОСТОЕН ЧОВЕК Е Г- Н РАШКОВ. АКО КАТО ВАС И ДЕЧЕВ БЯХА ВСИЧКИ НАЗАД ШЕФОВЕ НА МВР, ПО ДРУГ НАЧИН ЩЕШЕ ДА ИЗГЛЕЖДА БЪЛГАРИЯ. БЛАГОДАРЯ ВИ. 🇧🇬👍❤️🚔🇧🇬

    16:25 30.04.2026

  • 8 Евала

    1 0 Отговор
    на Бойко Рашко !

    16:26 30.04.2026

  • 9 ПеПедофил

    0 2 Отговор
    Ужас, сега тоя ако разкрие Петрохан и отиваме по островите!

    16:26 30.04.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    НАИСТИНА ДОСТОЕН ЧОВЕК Е Г- Н РАШКОВ. АКО КАТО ВАС И ДЕЧЕВ БЯХА ВСИЧКИ НАЗАД ШЕФОВЕ НА МВР, ПО ДРУГ НАЧИН ЩЕШЕ ДА ИЗГЛЕЖДА БЪЛГАРИЯ. БЛАГОДАРЯ ВИ. 🇧🇬👍❤️🚔🇧🇬

    16:26 30.04.2026

