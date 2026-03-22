Превозвачи предупреждават за фалити и скок на цените

22 Март, 2026 20:13, обновена 22 Март, 2026 19:16 700 14

Браншът настоява за спешни мерки от Европейската комисия и компенсации от държавата

Скокът в цените на горивата постави международните превозвачи в България под сериозен натиск. От бранша предупреждават, че ако военните действия продължат, част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост.

Автобусните компании вече обмислят повишаване на цените на билетите. Те отчитат сериозен натиск върху сектора и настояват за държавни компенсации. Обмисля се въвеждането на допълнителна „такса гориво“, която да бъде калкулирана в крайната цена на билета. Това ще доведе до скок на цените с 10%.

Международните превозвачи вече отчитат и намаляване на курсовете. Според бранша кризата може да доведе до фалити на по-малките компании. Според сектора е възможно и повишаване на услугите за транспорт, което ще доведе до скок на цените на основни хранителни стоки с до 7%.

Илия Костурски, собственик на транспортна фирма, посочва, че разходите му са се увеличили с 38% заради поскъпването на горивата. В резултат 30% от автопарка му вече не функционира, а товарите от Германия, Франция и Белгия са намалели с между 70% и 80%.

„Самите производители отказват продажби, защото не знаят дали продукцията, която днес продават, утре ще могат да произведат и на каква цена. Транспортът поема най-голямата тежест в момента“, заяви Костурски.

Заради кризата част от малките транспортни фирми са изправени пред фалит. „Загубите са около 1000 евро на камион на седмица“, допълни той.

Браншът настоява за спешни мерки от Европейската комисия и компенсации от държавата.

„Ако се допусне увеличение на транспортната услуга, цялото поскъпване ще бъде платено от потребителите в магазина“, предупреди Костурски.

Ефектът вече се усеща и в търговската мрежа, където доставчиците от няколко дни повишават цените на хранителните продукти.

Механизмът за помощ за горива трябва да заработи до края на месеца

„Обясняват, че с покачването на горивата растат и техните цени. При доматите увеличението е около 15%, при някои плодове – например бананите – около 10%, консервите боб също са поскъпнали с около 12%. При млечните продукти засега няма промяна“, обясни Десислава Александрова, управител на хранителен магазин.

Поскъпването вече се усеща и от потребителите. „Просто е нещо страшно. Страх ме е да вляза в магазина. С по-малко от 50 евро не може да се пазарува“, сподели клиент.

„Бензинът поскъпва, поскъпват и разходите за труд. Ще поскъпнат и стоките – неизбежно е“, допълни друг потребител.

Търговците засега се опитват да задържат цените, тъй като са под засилен контрол от страна на държавните регулатори.

„В момента текат 12 проверки в нашите обекти и мога да кажа, че спекула с цените няма“, заяви Александрова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕССР

    14 2 Отговор
    Гюро махай зеленият ток и вкарвайте руски газ и петрол ,че скоро няма да има и хляб !!! Смеехте се на Орбан и Фицо ,но се оказаха прави ЕС потъва без Русия !!!

    19:19 22.03.2026

  • 2 Чакаме пътища без ТИРОВЕ

    8 0 Отговор
    ИПРАЗНИ ККОФЛЕНДИ.....САмо тогава БЕГЕ сел. Стопанство ША са ВЪЗРОДИ.ИМА,ВСЕ ОЩЕ РАБОТНИ И КАДЪРНИ СЕЛЯНИ НО ЗАДУШАВАЩИТЕ ЧУЖДИ МОНОПОЛИ ГИ СТОПИРАТ И ДУШЪТ...

    Коментиран от #8

    19:20 22.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    Тези имат по 10 Ферарита и по 20 Ролс Ройса. Да продават.

    19:20 22.03.2026

  • 4 Гост

    6 3 Отговор
    Епа да фалират на кой му пука.

    19:20 22.03.2026

  • 5 ХИЧ НЕ НИ ПУКА

    11 1 Отговор
    ЩОМ С ПЕНСИЯ 300 € МОЖЕМ ДА ПЛАТИМ ТОК 400 €,ЗНАЧИ ЧЕ ЩЕ ОЦЕЛЕЕМ.
    ВСЕ ПАК СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    19:21 22.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    И в случая са прави!
    20те евро на калпак не помагат на никого, ние ще ги платим двойно през цените на стоките, които потребяваме. Подкрепата трябва да е обща, чрез намаляване на ставките, така че горивата да се върнат на старите си цени! Само че на Гюру му се краде и тая инфлация му е добре дошла щото пълни празната хазна

    19:22 22.03.2026

  • 7 Гост

    4 2 Отговор
    Сульо и пульо се бие в гърдите, че е тираджия все едно е ядрен физик 😆

    19:23 22.03.2026

  • 8 БОЛШЕВИК

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чакаме пътища без ТИРОВЕ":

    Преди 37 години първо разтуриха и съсипаха селското стопанство, като върнаха чорбаджийството и феодализма. После разпродадоха и унищожиха и останалата икономика на държавата.

    19:23 22.03.2026

  • 9 Бащата на някаква Саяна

    1 7 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:25 22.03.2026

  • 13 Усраула с Лайненс

    1 1 Отговор
    всички мажоретки на свещената крава да обяснят на майка, баща, баба и дядо че ще гладуват защото така са решили едни държави на 60 и 240 години

    19:35 22.03.2026

  • 14 демократ

    1 0 Отговор
    Отде накъде ще минете на Тесла Семи. Пазарна икономика мислите начин а не някой да ви подарява пари.

    19:43 22.03.2026

