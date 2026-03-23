Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот

Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот

23 Март, 2026 07:16 536 5

Утре е крайният срок за сънародниците ни зад граница да заявят желание да гласуват извън страната

Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот - 1
Мария Атанасова

Над 42 хиляди български граждани са подали заявления за гласуване в чужбина за парламентарните избори на 19 април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия.

Утре е крайният срок за сънародниците ни зад граница да заявят желание да гласуват извън страната. Заявления са подадени от 67 държави. Най-много са подадените от Турция – над 9300, следват Великобритания, Германия, Испания и САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пиленце

    2 1 Отговор
    Мислех си,че ББ и ШШ ще гласуват извън страната. Извън лявата страна или извън дясната страна на залата.

    07:23 23.03.2026

  • 2 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Пак да гласувате за магнитските гербнн

    Коментиран от #4

    07:25 23.03.2026

  • 3 гръндж

    2 1 Отговор
    Костадин Костадинов, А НЕ Костадинов Костадинов,БРЕ,АЛОООУУУ!

    07:28 23.03.2026

  • 4 Нашето МВР

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    колко Пари ще събере от купувачите на гласуве Всеки ден хваща по области по 25-30 купуваха с по 100-130 хиляди евро/или около 2-3 милиона £ На ден /Ако върви Така МВР ЩЕ ВКАРА В БЮДЖЕТА 30-40 милиона £ до изборите То е работа Затова Дермеджиев ходи посред нощ на отчёт в МВР

    07:54 23.03.2026

  • 5 Даниел

    0 0 Отговор
    Независимите гласоподаватели са бич за ГЕРБ.

    08:19 23.03.2026

