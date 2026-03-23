Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот

Над 42 хиляди български граждани са подали заявления за гласуване в чужбина за парламентарните избори на 19 април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия.

Утре е крайният срок за сънародниците ни зад граница да заявят желание да гласуват извън страната. Заявления са подадени от 67 държави. Най-много са подадените от Турция – над 9300, следват Великобритания, Германия, Испания и САЩ.