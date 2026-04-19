Опашки от чакащи за гласуване сред сънародниците ни в чужбина

Докато чакаме да разберем ще се оправдаят ли очакванията за висока избирателна активност у нас, в чужбина се извиха опашки пред секциите и на места сънародниците ни чакаха с часове, за да дадат своя глас.

30 минути след откриването на изборния ден в Истанбул вече се беше образувала и първата опашка в секцията в квартал „Авджълар”. В цялата страна има общо 27 секции, в Истанбул – шест.

Сънародниците ни в Лондон също се бяха наредили на опашки още преди да отворят секциите. Чакащите казаха пред NOVA, че са отишли рано сутринта, защото се притесняват от струпвания на хора. Те бяха категорични, че властите са се опитали да ги затруднят да упражнят правото им на вот, но посочиха, че „няма да успеят”.

В Румъния пред единствената секция, която се намира в сградата на посолството на страната ни в Букурещ на ул. "Рабат" № 5 няма струпвания и опашки, но интересът е значително по-голям в сравнение с минали години.

В Италия също се очаква рекордна избирателна активност. От няколко часа пред секциите в Рим се оформят големи опашки от желаещи.

В Брюксел за гласуване в Постоянното представителство на България към ЕС в обедните часове се налагаше да се чака около час, предаде БТА. Струпването на избиратели е повече от наблюдаваното на последните няколко избора.