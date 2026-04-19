Опашки от чакащи за гласуване сред сънародниците ни в чужбина

19 Април, 2026 16:21 1 505 46

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Докато чакаме да разберем ще се оправдаят ли очакванията за висока избирателна активност у нас, в чужбина се извиха опашки пред секциите и на места сънародниците ни чакаха с часове, за да дадат своя глас.

30 минути след откриването на изборния ден в Истанбул вече се беше образувала и първата опашка в секцията в квартал „Авджълар”. В цялата страна има общо 27 секции, в Истанбул – шест.

Сънародниците ни в Лондон също се бяха наредили на опашки още преди да отворят секциите. Чакащите казаха пред NOVA, че са отишли рано сутринта, защото се притесняват от струпвания на хора. Те бяха категорични, че властите са се опитали да ги затруднят да упражнят правото им на вот, но посочиха, че „няма да успеят”.

В Румъния пред единствената секция, която се намира в сградата на посолството на страната ни в Букурещ на ул. "Рабат" № 5 няма струпвания и опашки, но интересът е значително по-голям в сравнение с минали години.

В Италия също се очаква рекордна избирателна активност. От няколко часа пред секциите в Рим се оформят големи опашки от желаещи.

В Брюксел за гласуване в Постоянното представителство на България към ЕС в обедните часове се налагаше да се чака около час, предаде БТА. Струпването на избиратели е повече от наблюдаваното на последните няколко избора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо няма смисъл да се гласува!

    17 19 Отговор
    Само 2% от жителите на Земята имат високо IQ.
    Това означава, че в България, 98 % са тъпунгери и точно те ще гласуват!
    Невежеството е страшна сила, както се казва в една руска поговорка!
    Тогава има ли смисъл да се гласува? Ти нямаш шанс срещу тъпунгерите!

    Коментиран от #21

    16:22 19.04.2026

  • 2 Сталин

    15 30 Отговор
    Браво сънародници, гласувайте за силна, проевропейска България. На изток е глад и мизерия.

    16:23 19.04.2026

  • 3 Веселяка

    5 23 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    16:23 19.04.2026

  • 4 Българите в чужбина

    7 18 Отговор
    Да знаят,че тези опашки са заради ИТН.Те,заедно с ГЕРБ,ДПС и БСП гласуваха за намаляване секциите в чужбина

    Коментиран от #9, #12

    16:24 19.04.2026

  • 5 ккк

    7 7 Отговор
    а нашите тук нека ходят за гъби , няма как да не гласуваш , да оставяш същите и да искаш някаква промяна

    16:25 19.04.2026

  • 6 Левски

    9 6 Отговор
    А тука нашите ходят за гъби.

    16:25 19.04.2026

  • 7 1488

    14 5 Отговор
    само не разбрах що всички политици гласуват за себе си, а добитька усеща някакъв дьлг да гласува за някои от тях

    16:26 19.04.2026

  • 8 разбира се

    5 5 Отговор
    По-малкото на брой секции са предизвикали образуване на опашки от желаещи да гласуват.

    Коментиран от #29

    16:26 19.04.2026

  • 9 Не само за секциите в чужбина

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българите в чужбина":

    Депутатите не искаха да приемат закон за образователен ценз на гласуващите! Не им е изгодно!

    Коментиран от #27

    16:28 19.04.2026

  • 10 авантгард

    22 10 Отговор
    Голям рев, голямо чудо.
    Никакво гласуване в други държави не трябва да има.
    Който има адресна регистрация, живее в България и най-важното ПЛАЩА данъци тук, само той трябва да може да гласува.

    Коментиран от #13, #18

    16:28 19.04.2026

  • 11 Тътеи на наши разноски са

    17 17 Отговор
    Тези с български паспорт в чужбина да нямат право да гласуват, защото не са българи, а използвачи, които с нищо не допринасят за развитието на страната.

    Коментиран от #16, #19

    16:28 19.04.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Българите в чужбина":

    Наистина ли мислиш , че хората да просо и ще ти се хванат на лъжите. Чак изкара, че ДПС е гласувало срещу себе си. Ръцете да им изсъхнат на тези , които ни затрудниха да гласуваме в чужбина. Гласувах в Англия. Опашка голяма. Англичаните се чудеха, ква в тази опашка. Там не са виждали такова чудо. Най -много ги е страх от вота в чужбина са ГЕРБ и ППДБ. Никой не ги обича в чужбина.

    16:31 19.04.2026

  • 13 Я чакай малко

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "авантгард":

    ...и най-важното ПЛАЩА данъци тук...
    А тези които се осигуряват на минималната работна заплата а в действителност получават повече? Т.е. - болшинството в частния сектор. В цивилизованите държави това се нарича укриване на данъци, третира се от закона като престъпление и се наказва с глоби дори със затвор.

    16:35 19.04.2026

  • 14 Симо

    7 3 Отговор
    Да не гласуваш значи да оставиш някой друг да решава вместо теб.
    Аз ще гласувам.

    16:36 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ккк

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тътеи на наши разноски са":

    тук като не гласуват , там ще гласуват

    16:39 19.04.2026

  • 17 Пълнен абсурд 🇧🇬

    8 8 Отговор
    Премахване на двойното гражданство. Ако са турци, да си гласуват за турски парламент, ако са българи , да гласуват за български парламент.

    Коментиран от #22

    16:47 19.04.2026

  • 18 Алагарде

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "авантгард":

    Авангарде добре че сме българите в чужбина да има хора които въобще да идат да гласуват. Вие и за това не можете се организирате как трябва. Плащал бил данъци у бегето, а ние колко изпращаме към бегето, ти толко данъци не си платил до сега.

    Коментиран от #24, #28

    16:50 19.04.2026

  • 19 555

    12 6 Отговор

    До коментар #11 от "Тътеи на наши разноски са":

    Много плиткоумно изказване, другарю старшина… Знаеш ли колко семейства, възрастни родители, а и деца в България живеят по-поносимо, точно благодарение на внесените от чужбина средства?… Не ти пука нали? Ами, ако тези хора, които робуват там за пари и само за пари, а не защото не обичат страната си…??? Ако можеха да печелят достойно тук-у дома… Никога не биха отишли там, освен като туристи… Само лошата страна виждаш, а ползите ги игнорираме удобно… Не е толкова просто другарю старшина…

    Коментиран от #31, #32

    16:50 19.04.2026

  • 20 Сатана Z

    0 8 Отговор
    Пред посолството ни в Лондон е пълна скръб.Няколко човека и майки с деца се бяха наредили на някаква импровизирана опашка ,която се оказа,че е за машинно гладуване,а за хартиена бюлетина нямаше никаква навалица.Секционната комисия беше съставена само от жени гледащи с досаде, безразлично и отегчено.
    Добре поне ,че времето е топло и слънчево за разходка в близкия Hyde Park.Рапорт даден!

    Коментиран от #36, #37

    16:50 19.04.2026

  • 21 Има, има

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Защо няма смисъл да се гласува!":

    За тебе може да няма значение... Особено ако твоите хора са се нагласили да спечелят

    16:50 19.04.2026

  • 22 Банково извлечение за минимум 10 000 €

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Пълнен абсурд 🇧🇬":

    При гласуване на постоянно живеещите в държавата български граждани имащи право на вот.Няма само някакви 70% маргинални гласоподаватели да определят кой да управлява.Имаш пари—гласуваш.Нямаш—гледаш по телевизията.В древна демократична Гърция само имотните са имали право на глас

    16:55 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Реалист 1

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Алагарде":

    Пращаш в Кауфланд и Била а те не са български. Аз лично плащам достатъчно затова и нямаш право да говориш щом си избрал да живееш в чужбина си налягай парцалите там.

    17:14 19.04.2026

  • 25 Перо

    2 1 Отговор
    Простотията не е от вчера! Ако можеше нещо да се промени в криминалния модел на системата, отдавна да е станало! Изпробвани са всички възможни случаи! От тричленна коалиция до пълно мнозинство на царя, който щеше да ни оправи за 800 дни! Резултатът винаги е плачевен, по вътрешни и външни причини, формиращи модела!

    17:15 19.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не само за секциите в чужбина":

    А какъв е ценза на депутатите???

    17:18 19.04.2026

  • 28 авантгард

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Алагарде":

    Нещо не си разбрало ли?
    За теб специално е написано второто условие: живее в България.
    Това се установява чрез изискване за минимално пребиваване като брой дни в годината.
    Пътяяяяяяя!

    17:19 19.04.2026

  • 29 Перо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "разбира се":

    Гърците са задължени да гласуват само в Гърция!

    Коментиран от #45

    17:20 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дръндрън

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "555":

    Тия ги разправяй на прostutytkite, които ти работят в чужбина. Сребролюбци не уважавам.

    Коментиран от #39

    17:26 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 6135

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Рапорт от Нотингам:
    На входа на Секцията - млади, усмихнати, услужливи хора в униформа с Българския трибагреник.
    Добра организация, действа се бързо и ефикасно.
    Постоянен поток от хора, но поради гореспоменатото, чакането е по-кратко от няколко минути.
    Браво!

    17:49 19.04.2026

  • 37 Гласувах

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    На същото мнение, в посолството. Незнам ти кога си ходил, но ми направи впечатление, че има значително повече хора от предишни избори.

    17:54 19.04.2026

  • 38 Един

    1 1 Отговор
    Аве, колко секции има в Русия да ге? Никой нищо не казва.

    17:56 19.04.2026

  • 39 555

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дръндрън":

    Не всички работят с г/з си бе Г/З !!! А ти какво уважаваш и какво не, не важно за никой освен собствения то Г/З …

    18:01 19.04.2026

  • 40 Тиква

    4 2 Отговор
    Нямате право, да гласувате щом живеете в чужбина, който тук,той има право.

    Коментиран от #41

    18:24 19.04.2026

  • 41 555

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тиква":

    Българите работещи в чужбина по подразбиране живеят там. Имат ли право да гласуват или не? А българските посланици, дипломати и служители в различни международни институции???

    18:35 19.04.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Забих една бюлетина със страшна сила още в 8 часа.

    18:43 19.04.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Нашите разцепват.

    18:45 19.04.2026

  • 44 ИМАТЕ ВРЕМЕ ДО 21.00ч.

    0 0 Отговор
    СПАСЕТЕ БЪЛГАРИЯ ОТ СЪВЕТИЗАЦИЯ🆘....
    ДВАЙСЕ И ПЪРВА Я ЧАЛГАЗИРАХТЕ
    НЕ ДОПУСКйТЕ ПО ГОЛЯМА ГРЕШКА...

    18:56 19.04.2026

  • 45 666

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Перо":

    Не, това не е вярно. Гръцките граждани, живеещи или намиращи се в чужбина, имат право да гласуват извън Гърция. От 2023 г. гърците, живеещи извън страната, могат да упражнят правото си на глас в специално разкрити секции в държавите, където пребивават.

    18:59 19.04.2026

  • 46 Гост

    1 0 Отговор
    Турция има ли избирателни секции в България за изборите си?
    Доста турци живеят тук. Защо не са им осигурили урни за турските избори?

    19:02 19.04.2026

