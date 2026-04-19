Опашки от чакащи за гласуване сред сънародниците ни в чужбина

Докато чакаме да разберем ще се оправдаят ли очакванията за висока избирателна активност у нас, в чужбина се извиха опашки пред секциите и на места сънародниците ни чакаха с часове, за да дадат своя глас.
30 минути след откриването на изборния ден в Истанбул вече се беше образувала и първата опашка в секцията в квартал „Авджълар”. В цялата страна има общо 27 секции, в Истанбул – шест.
Сънародниците ни в Лондон също се бяха наредили на опашки още преди да отворят секциите. Чакащите казаха пред NOVA, че са отишли рано сутринта, защото се притесняват от струпвания на хора. Те бяха категорични, че властите са се опитали да ги затруднят да упражнят правото им на вот, но посочиха, че „няма да успеят”.
В Румъния пред единствената секция, която се намира в сградата на посолството на страната ни в Букурещ на ул. "Рабат" № 5 няма струпвания и опашки, но интересът е значително по-голям в сравнение с минали години.
В Италия също се очаква рекордна избирателна активност. От няколко часа пред секциите в Рим се оформят големи опашки от желаещи.
В Брюксел за гласуване в Постоянното представителство на България към ЕС в обедните часове се налагаше да се чака около час, предаде БТА. Струпването на избиратели е повече от наблюдаваното на последните няколко избора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо няма смисъл да се гласува!
Това означава, че в България, 98 % са тъпунгери и точно те ще гласуват!
Невежеството е страшна сила, както се казва в една руска поговорка!
Тогава има ли смисъл да се гласува? Ти нямаш шанс срещу тъпунгерите!
Коментиран от #21
16:22 19.04.2026
2 Сталин
16:23 19.04.2026
3 Веселяка
16:23 19.04.2026
4 Българите в чужбина
Коментиран от #9, #12
16:24 19.04.2026
5 ккк
16:25 19.04.2026
6 Левски
16:25 19.04.2026
7 1488
16:26 19.04.2026
8 разбира се
Коментиран от #29
16:26 19.04.2026
9 Не само за секциите в чужбина
До коментар #4 от "Българите в чужбина":Депутатите не искаха да приемат закон за образователен ценз на гласуващите! Не им е изгодно!
Коментиран от #27
16:28 19.04.2026
10 авантгард
Никакво гласуване в други държави не трябва да има.
Който има адресна регистрация, живее в България и най-важното ПЛАЩА данъци тук, само той трябва да може да гласува.
Коментиран от #13, #18
16:28 19.04.2026
11 Тътеи на наши разноски са
Коментиран от #16, #19
16:28 19.04.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Българите в чужбина":Наистина ли мислиш , че хората да просо и ще ти се хванат на лъжите. Чак изкара, че ДПС е гласувало срещу себе си. Ръцете да им изсъхнат на тези , които ни затрудниха да гласуваме в чужбина. Гласувах в Англия. Опашка голяма. Англичаните се чудеха, ква в тази опашка. Там не са виждали такова чудо. Най -много ги е страх от вота в чужбина са ГЕРБ и ППДБ. Никой не ги обича в чужбина.
16:31 19.04.2026
13 Я чакай малко
До коментар #10 от "авантгард":...и най-важното ПЛАЩА данъци тук...
А тези които се осигуряват на минималната работна заплата а в действителност получават повече? Т.е. - болшинството в частния сектор. В цивилизованите държави това се нарича укриване на данъци, третира се от закона като престъпление и се наказва с глоби дори със затвор.
16:35 19.04.2026
14 Симо
Аз ще гласувам.
16:36 19.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ккк
До коментар #11 от "Тътеи на наши разноски са":тук като не гласуват , там ще гласуват
16:39 19.04.2026
17 Пълнен абсурд 🇧🇬
Коментиран от #22
16:47 19.04.2026
18 Алагарде
До коментар #10 от "авантгард":Авангарде добре че сме българите в чужбина да има хора които въобще да идат да гласуват. Вие и за това не можете се организирате как трябва. Плащал бил данъци у бегето, а ние колко изпращаме към бегето, ти толко данъци не си платил до сега.
Коментиран от #24, #28
16:50 19.04.2026
19 555
До коментар #11 от "Тътеи на наши разноски са":Много плиткоумно изказване, другарю старшина… Знаеш ли колко семейства, възрастни родители, а и деца в България живеят по-поносимо, точно благодарение на внесените от чужбина средства?… Не ти пука нали? Ами, ако тези хора, които робуват там за пари и само за пари, а не защото не обичат страната си…??? Ако можеха да печелят достойно тук-у дома… Никога не биха отишли там, освен като туристи… Само лошата страна виждаш, а ползите ги игнорираме удобно… Не е толкова просто другарю старшина…
Коментиран от #31, #32
16:50 19.04.2026
20 Сатана Z
Добре поне ,че времето е топло и слънчево за разходка в близкия Hyde Park.Рапорт даден!
Коментиран от #36, #37
16:50 19.04.2026
21 Има, има
До коментар #1 от "Защо няма смисъл да се гласува!":За тебе може да няма значение... Особено ако твоите хора са се нагласили да спечелят
16:50 19.04.2026
22 Банково извлечение за минимум 10 000 €
До коментар #17 от "Пълнен абсурд 🇧🇬":При гласуване на постоянно живеещите в държавата български граждани имащи право на вот.Няма само някакви 70% маргинални гласоподаватели да определят кой да управлява.Имаш пари—гласуваш.Нямаш—гледаш по телевизията.В древна демократична Гърция само имотните са имали право на глас
16:55 19.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Реалист 1
До коментар #18 от "Алагарде":Пращаш в Кауфланд и Била а те не са български. Аз лично плащам достатъчно затова и нямаш право да говориш щом си избрал да живееш в чужбина си налягай парцалите там.
17:14 19.04.2026
25 Перо
17:15 19.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
До коментар #9 от "Не само за секциите в чужбина":А какъв е ценза на депутатите???
17:18 19.04.2026
28 авантгард
До коментар #18 от "Алагарде":Нещо не си разбрало ли?
За теб специално е написано второто условие: живее в България.
Това се установява чрез изискване за минимално пребиваване като брой дни в годината.
Пътяяяяяяя!
17:19 19.04.2026
29 Перо
До коментар #8 от "разбира се":Гърците са задължени да гласуват само в Гърция!
Коментиран от #45
17:20 19.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дръндрън
До коментар #19 от "555":Тия ги разправяй на прostutytkite, които ти работят в чужбина. Сребролюбци не уважавам.
Коментиран от #39
17:26 19.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 6135
До коментар #20 от "Сатана Z":Рапорт от Нотингам:
На входа на Секцията - млади, усмихнати, услужливи хора в униформа с Българския трибагреник.
Добра организация, действа се бързо и ефикасно.
Постоянен поток от хора, но поради гореспоменатото, чакането е по-кратко от няколко минути.
Браво!
17:49 19.04.2026
37 Гласувах
До коментар #20 от "Сатана Z":На същото мнение, в посолството. Незнам ти кога си ходил, но ми направи впечатление, че има значително повече хора от предишни избори.
17:54 19.04.2026
38 Един
17:56 19.04.2026
39 555
До коментар #31 от "Дръндрън":Не всички работят с г/з си бе Г/З !!! А ти какво уважаваш и какво не, не важно за никой освен собствения то Г/З …
18:01 19.04.2026
40 Тиква
Коментиран от #41
18:24 19.04.2026
41 555
До коментар #40 от "Тиква":Българите работещи в чужбина по подразбиране живеят там. Имат ли право да гласуват или не? А българските посланици, дипломати и служители в различни международни институции???
18:35 19.04.2026
42 Данко Харсъзина
18:43 19.04.2026
43 Данко Харсъзина
18:45 19.04.2026
44 ИМАТЕ ВРЕМЕ ДО 21.00ч.
ДВАЙСЕ И ПЪРВА Я ЧАЛГАЗИРАХТЕ
НЕ ДОПУСКйТЕ ПО ГОЛЯМА ГРЕШКА...
18:56 19.04.2026
45 666
До коментар #29 от "Перо":Не, това не е вярно. Гръцките граждани, живеещи или намиращи се в чужбина, имат право да гласуват извън Гърция. От 2023 г. гърците, живеещи извън страната, могат да упражнят правото си на глас в специално разкрити секции в държавите, където пребивават.
18:59 19.04.2026
46 Гост
Доста турци живеят тук. Защо не са им осигурили урни за турските избори?
19:02 19.04.2026