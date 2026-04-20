Надежда Нейнски: Над 80% от българите зад граница гласуваха без регистрация

Огромното мнозинство от сънародниците ни в чужбина са упражнили правото си на глас на парламентарните избори на 19 април, попълвайки декларации на място пред самите урни. Цели 81% от избирателите зад граница не са имали предварителна регистрация, което допълнително забавя изборния процес. Това заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която отчете данните за организацията на вота извън страната.

Външният министър подчерта, че институциите отчитат изключително висок интерес към вота отвъд граница, което кореспондира и с данните за рекордна активност на територията на страната. Поради сериозния наплив се е наложило удължаване на изборния ден в редица европейски държави.

В Турция гласуването е продължило до 21:00 часа в 7 от общо 27 разкрити секции. Удължено работно време е въведено и за една избирателна секция в Испания.

"Във Великобритания имаше 5 секции с удължено работно време, всичките бяха в Лондон", допълни Надежда Нейнски, цитирана от БГНЕС.

Според данните на Министерството на външните работи, протоколите от Съединените американски щати все още са в процес на обработка. По отношение на организацията в държави извън Европейския съюз, ръководителят на дипломацията ни бе категорична, че ведомството спазва стриктно гласуваното законодателство.

Тя подчерта, че институцията прилага Изборния кодекс точно във вида, в който е приет от Народното събрание, съобразявайки се напълно с наложените ограничения до 20 секции в държавите извън общността.

"Имаме изключително висока активност, но не можем да ви дадем все още данни, тъй като все още ЦИК ги обработва", добави министърът.

"Очакваме ЦИК да се произнесе за окончателните резултати, когато вече ще видим какво е разпределението в чужбина и по партии", завърши Надежда Нейнски.