Надежда Нейнски: Над 80% от българите зад граница гласуваха без регистрация
Надежда Нейнски: Над 80% от българите зад граница гласуваха без регистрация

20 Април, 2026 12:08 3 405 76

Институциите отчитат изключително висок интерес към вота отвъд граница

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Огромното мнозинство от сънародниците ни в чужбина са упражнили правото си на глас на парламентарните избори на 19 април, попълвайки декларации на място пред самите урни. Цели 81% от избирателите зад граница не са имали предварителна регистрация, което допълнително забавя изборния процес. Това заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която отчете данните за организацията на вота извън страната.

Външният министър подчерта, че институциите отчитат изключително висок интерес към вота отвъд граница, което кореспондира и с данните за рекордна активност на територията на страната. Поради сериозния наплив се е наложило удължаване на изборния ден в редица европейски държави.

В Турция гласуването е продължило до 21:00 часа в 7 от общо 27 разкрити секции. Удължено работно време е въведено и за една избирателна секция в Испания.

"Във Великобритания имаше 5 секции с удължено работно време, всичките бяха в Лондон", допълни Надежда Нейнски, цитирана от БГНЕС.

Според данните на Министерството на външните работи, протоколите от Съединените американски щати все още са в процес на обработка. По отношение на организацията в държави извън Европейския съюз, ръководителят на дипломацията ни бе категорична, че ведомството спазва стриктно гласуваното законодателство.

Тя подчерта, че институцията прилага Изборния кодекс точно във вида, в който е приет от Народното събрание, съобразявайки се напълно с наложените ограничения до 20 секции в държавите извън общността.

"Имаме изключително висока активност, но не можем да ви дадем все още данни, тъй като все още ЦИК ги обработва", добави министърът.

"Очакваме ЦИК да се произнесе за окончателните резултати, когато вече ще видим какво е разпределението в чужбина и по партии", завърши Надежда Нейнски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    Ама за Радев.хи хи хи

    Коментиран от #12

    12:09 20.04.2026

  • 2 ХиХи

    Надежда гаражната аре чал, беше и при бацо ся при кикитаъа въз

    12:09 20.04.2026

  • 3 Бастунът

    Точно ти си за урановата мина директно

    12:10 20.04.2026

  • 4 Читател

    Как без регистрация вампир тези хора имат адреси не са бездомници.

    12:10 20.04.2026

  • 5 Хасан

    боико и дилан саре и гуспудари наш

    12:10 20.04.2026

  • 6 6а6а Haдка пo пaтка

    Оставете ме пак за външна ционистка министърка, по-кадърна няма да намерите!

    12:11 20.04.2026

  • 8 Наблюдател

    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ стават вече напълно излишни и до една година ще бъдат притопени за скрап.
    Никой няма нужда вече от тях, не че някога са били изобщо необходими, но те са прилепчиви към благините и се бутаха навсякъде.
    Старата отвратителна чанта на снимката ще ни отърве веднъж завинаги от присъствието си.....най-после

    12:13 20.04.2026

  • 9 Ти да видиш

    Тази я виждам утре на скелето на строежа на паметника на съветската армия с червена каска!

    Коментиран от #15

    12:15 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гласувал в Германия

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бях се регистрирал онлайн. За 5 минути и бях гласувал. И видях 300 апачи да попълват декларации(други им ги попълваха). Българския им беше леко по-добър от немския им. И чакаха по 3 часа да гласуват. И тук ми кажи?- откога взе да ги боли за България че да чакат по 3 часа? Явно добре бяха захлебили (хи хи хи но не от Радев) за да имат такова търпение.

    Коментиран от #51

    12:17 20.04.2026

  • 13 Мурка

    УУУУУУУРРТ ХАМИЛА ПРОКЛЕТА

    12:18 20.04.2026

  • 14 Милко Калайджиев

    Надка вънкашната съм я наел да ми пази бостаня лятоска.

    12:19 20.04.2026

  • 15 Мурка

    До коментар #9 от "Ти да видиш":

    ОТ ТВОИТЕ УСТА В БОЖИИТЕ УШИ

    12:20 20.04.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    И как да стане, бе Надке. Регистрирах се на изборното място, където винаги гласувам в Англия. Избирателната комисия, обаче го съкратила , щото остави само 30 и трябваше да се търся друго място в друг град. Накараха ме да се регистрирам и ме нямаше. Тогава, като всички, попълних декларация. Кво се чудиш и кво намекваш, Надке.

    12:20 20.04.2026

  • 17 Лопата Орешник

    Марш, животноооооо !!!

    Коментиран от #18

    12:21 20.04.2026

  • 18 хмммм

    До коментар #17 от "Лопата Орешник":

    Комунистическият фашизъм вече взе да се появява... прогресивно!

    Коментиран от #23

    12:21 20.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Простокурин

    Според оня червен професор (забравих му името) 80% от българите са девили. И май се оказва прав!

    Коментиран от #38, #75

    12:27 20.04.2026

  • 26 Фиър оф дъ дарк

    да си пусна аз Мейдън със Страх от тъмното

    12:27 20.04.2026

  • 27 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    Къш ма коза сбръчкана украинска!

    12:29 20.04.2026

  • 28 Гост

    Нагаждачка. Не ги харесваме такива. Да я изгонят от всякъде ще се радвам. Тази от 40 години виси като пиявица на шията на клетата ни родина.

    12:29 20.04.2026

  • 29 Абе,

    тази кога ще върне откраднатият гараж на УБО?!

    Коментиран от #30

    12:30 20.04.2026

  • 30 Пенсионер от УБО

    До коментар #29 от "Абе,":

    Тя няма да върне гаража , но ние можем да минем през нея с каруците на ромите

    12:31 20.04.2026

    33 3 Отговор
    Многострадална Надежда пак ще падне извън борда от кораба на мечтите след като успя с безброй поклони и метани да се сдобие с пропуск за първа класа на лайнера който вместо на екзотичен остров ще я отведе там откъдето се пръкна във власта.

    12:31 20.04.2026

  • 32 Така

    Грозна скумрия...моля не слагайте снимката на това нещо, плаши хората

    По-голямо недоразумение не сме имали за външен

    12:33 20.04.2026

  • 33 Тиква

    Хиенска урла,скрий си дърмите.продажна и хитра.

    12:33 20.04.2026

  • 34 Иво

    Да се махаш..

    12:35 20.04.2026

  • 35 Теслатъ

    Сега, старата ча н т а сигурно доста силно съжелява за дипломатическия си пост в Турция! -))))

    12:37 20.04.2026

  • 36 Нада Баджаксокакова

    Разкарайте я тая чума!
    В Либия и е мястото в килията на мед сестри!
    Турска лира бракувана!

    12:41 20.04.2026

  • 37 Факт

    Нейнски - ционистка подлога!

    12:44 20.04.2026

  • 38 Ами

    До коментар #25 от "Простокурин":

    Иво Христов се казва и по добре " червен" , отколкото сороски задноблизец, като тебе ...

    12:46 20.04.2026

  • 39 Ватенка

    Тази Vещица да изчезва час по скоро от министерството

    12:47 20.04.2026

  • 40 Шкиф

    Имаше едно време в махалата един дървен комунист, дето викаше "кво му е хубаво на това хубавото Наде? Тия седесари видели и те п@тка, я да се обърнат да видят ние навремето какви жени имахме у БКП-то"

    Коментиран от #74

    12:50 20.04.2026

  • 41 павела митова

    к0-рвата на мавъра ,костов си я думкаше по три пъти на ден преди храна

    12:56 20.04.2026

  • 42 Баба Яга

    Ама ако СДС при ГРОБ бяхте спечелили изборите, щеше да мълчиш като дърта скумрия, нали?!!

    12:57 20.04.2026

  • 43 безпартиен

    Тази ако прочете коментарите за себе си и има поне малко чест и достойнство, ще спре да се показва пред хората!Ама само ако има,в което много се съмнявам!

    13:02 20.04.2026

  • 44 Наде Жда

    Има предполагаема намеса от страна на една недружеска държава в полза на един кандидат и би трябвало да се касират изборите и да се насрочат нови.

    13:06 20.04.2026

  • 45 Радвамсе

    Че някои от украинските бойни дронове са кръстени на мен.

    13:09 20.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тая да се стяга за затвора и

    конфискация на имущество до десето коляно

    13:09 20.04.2026

  • 48 Софийски селянин,

    Тези гурбетчии като не живеят в България да нямат право да гласуват на избори...
    Най елеменнтарното,не плащат данъци..

    Коментиран от #76

    13:18 20.04.2026

  • 49 ВВП

    Да се приготвя за белене ,това добиче..Там не искат постоянен адрес..

    13:19 20.04.2026

  • 50 Нафталинейски

    Довиждане съдран мокет от костово време

    Коментиран от #52

    13:30 20.04.2026

  • 51 Един

    До коментар #12 от "Гласувал в Германия":

    Аз гласувах в Милано и знаеш ли г-н “ауслендър”, хората не искат да са в чужбина, искат у дома и за това гласуват, за да отидат в нормална държава.

    Коментиран от #67

    13:36 20.04.2026

  • 52 А аз бих казал :

    До коментар #50 от "Нафталинейски":

    СБОГОМ,съдран мокет от костово време!

    13:42 20.04.2026

  • 53 Саде да попитам!

    Някой потърси ли сметка,за закупените на смешни цени от Надка и мъжът и,на бившите гаражи на УБО,в центъра на столицата...?!

    13:45 20.04.2026

  • 54 Тебе

    Какво те интересува,какъв е вота?Да вземеш да се раскараш от България,че с твоя помощ я съсипахте,и пак си вреш отвратителната муцуна,там където не ти е работата.Ок?

    13:45 20.04.2026

  • 55 Тази е време да я засилваме за Украйна

    Санитарка на първа боййна линия.
    Сама подписа десет-годишен договор за военно сътрудничество с Украйна.

    13:46 20.04.2026

  • 56 А ве що тъй?!

    Устните и на ,,хубавото Наде",все едно нарязани с нарези от ножовка...😨?!

    13:47 20.04.2026

  • 57 Софиянец

    Направо ми се доповръща като я видях тая ексхумирана мумия!

    13:49 20.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Надежда Змейска

    Яхам метлата и дим да ме няма

    13:56 20.04.2026

  • 60 И ТАЗИ ПРЕДАТЕЛКА И КРАДЛА

    12 1 Отговор
    13:59 20.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 123

    Айде чупката, връщай се в нафталина и не се показвай никога повече.

    14:06 20.04.2026

  • 63 Тошо

    До коментар #61 от "Горски":

    Много точно казано.

    Коментиран от #64

    14:07 20.04.2026

  • 64 Горски

    До коментар #63 от "Тошо":

    Благодаря и бъди здрав!

    14:12 20.04.2026

  • 65 Факт

    Зад граница е много общо казано.
    Кажи си за коя страна става точно въпрос.
    Кажи, че искаш още секции в Турция.

    14:22 20.04.2026

  • 66 Д-р Кеворкян

    Препоръчвам и безболезнено разделяне със земните теглила.

    14:41 20.04.2026

  • 67 От 25 год.

    До коментар #51 от "Един":

    Хората може и да искат,но децата им масово не искат да живеят в България.

    14:47 20.04.2026

  • 68 старчески дом

    клиентките са ни скъпи

    14:51 20.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 връщай софийски гаражи

    Колко сблъчкана станала антибългарката.

    16:21 20.04.2026

  • 71 Оги

    Красавица!

    16:30 20.04.2026

  • 72 Баръмов

    По списък от летището ли?

    17:55 20.04.2026

  • 73 Ний ша Ва упрайм

    изпълзя

    18:11 20.04.2026

  • 74 Не е така!

    До коментар #40 от "Шкиф":

    И тя е била кадър на БКП то, на ДС то. И така влезе в СДС то и министър стана. Е, и любовница на черния Иван била, казват. Сега се готвеше да става посланик в САЩ, но нещо се замълча.

    18:56 20.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 555

    До коментар #48 от "Софийски селянин,":

    Много българи работят в друга държава, заради по-високото заплащане. Вливат средства обратно в България. Издържат семейства и родители с унизителни пенсии. И кой казва, че не плащат данъци. Имат собственост в България, за която никой друг не плаща данъци.Кой им ги плаща? Аз или ти? Когато могат да се справят тук, ще се върнат.

    23:09 20.04.2026

