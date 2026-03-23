Светослав Бенчев за горивата: Нашите цени са изключително добри в сравнение с това, което се случва в ЕС

23 Март, 2026 09:54 569 21

  • светослав бенчев-
  • иран-
  • горива-
  • ормузки проток

По думите му дизелът на някои бензиностанции вече е достигнал 1,60 евро

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Струва ми се, че цената на барела ще отиде нагоре, защото виждаме, че ситуацията в Иран продължава да ескалира. Продължават да се разменят заплахи какво ще се случи в Ормузкия проток. И той очевидно доста дълго време ще остане затворен. Остане ли затворен - това означава все по-високи цени на петрол и съответно на горивата“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

„Остане ли затворен, това означава все по-високи цени на петрола и съответно на горивата. За съжаление вчера и председателят на Международната агенция за енергетика г-н Бирол каза, че това е най-тежката криза, може би, която се изживява с петролните продукти - дори по-тежка от тази през 70-те години. Нещата поне към момента не изглеждат никак оптимистично, но до какви стойности точно ще стигне суровият петрол, зависи изцяло каква ще бъде ескалацията на конфликта в Иран“, посочи той.

По думите му дизелът на някои бензиностанции вече е достигнал 1,60 евро.

"Нашите цени са изключително добри в сравнение с това, което се случва в Европейския съюз. Справка от 19 март, последната на Европейската комисия, показва, че ние сме с 50-52 евроцента по-евтини на литър гориво, независимо дали е бензин и дизел, от средната цена на Европейския съюз. И почти с 30-40 цента по-евтино от Румъния", коментира Бенчев.

Той допълни, че колкото по-добре се диференцира помощта, може би е по-добре и за хората.

"Таванът на цените видяхме до какво доведе в Гърция. Там два острова нямат снабдяване на гориво, просто защото бензиностанциите се затвориха, тъй като те не могат да оперират под себестойност - не могат да не печелят или да работят на загуба", отбеляза Светослав Бенчев.

"Можем да кажем така, ако се мине 150-160 долара за барел, нещата наистина ще излязат при всякакви положения извън контрол като цени", коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация.

"Имаме един по-сериозен въпрос да разрешим - и това е датата 29 април. Колкото по-рано ние имаме разрешение от американската страна, за да може да не се прилагат американските санкции върху Лукойл, толкова по-сигурно това ще е за пазара. Защото ние в момента можем да говорим за всякакви видове договори, но ако на 29 април рафинерията не може да заплати суровината - просто защото няма банка, която да оперира с нея - дали има нефт или не, няма никакво значение. Затова призовавам правителството да започне разговорите с американската страна - знам, че те са започнали такива, да имаме решение много преди 29 април. За да може рафинериите и всички останали на пазара да работят, да имат суровина, а ние да работим, за да можем да осигурим горивата на пазара“, посочи той.


  • 1 честен ционист

    9 19 Отговор
    Глупости. Вашите цени са спекулативни за краден сирийски нефт и руска скидка. На този стандарт на живот цената трябва да е поне с 1/3 по-ниска на средноевропейската.

    09:56 23.03.2026

  • 2 Глупости

    19 1 Отговор
    В сравнение със заплатите които вземаме, май е точно обратното

    09:57 23.03.2026

  • 3 1488

    19 0 Отговор
    странно как бг атлантици сравняват винаги ни сравняват със западна европа по всички критерии освен заплатите

    Коментиран от #18

    09:57 23.03.2026

  • 4 всеки си гледа интереса .

    0 2 Отговор
    в Куба нямат петрол . там има криза . като вдигнат акциза и като намалеят още количествата газ и бензин тогава ще се сети някой .

    09:58 23.03.2026

  • 5 Вън от концлагера ЕС

    9 2 Отговор
    Тя България е само наужким в ЕС с едни калинки инсталирани вече 19г да го повтарят всеки ден, а то напрактика Европата е свършила на границата със Сърбия. Още малко да се вдигнат цените и почват гладните бунтове.

    09:59 23.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Залъгалка, за наивници❗
    Що не сравни колко гориво може да се купи с една МРЗ в страните от ЕсеС , та да стане ясна ИСТИНАТА❗

    10:01 23.03.2026

  • 7 Али

    7 0 Отговор
    Нафтата стана да гони 3.20 лв бате. Аз едно кола купих е така си седи. Имам и една кон ама ни ми дават да излизам с куруцата.

    10:02 23.03.2026

  • 8 кой му дреме

    12 0 Отговор
    всеки политик дето ви сравнява с развитите страни без да споменава заплатите ви е директно за вьжето

    10:02 23.03.2026

  • 9 Кого лъжеш бе калинко

    9 1 Отговор
    Цените са си достатъчно високи за Европа. А заплатите са най-ниски.

    10:03 23.03.2026

  • 10 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Ще берат ядове хората с кредити.

    10:04 23.03.2026

  • 11 В ЕС са по ниски.

    5 1 Отговор
    Там получават по големи заплати и помощи. Не лъж.

    10:05 23.03.2026

  • 12 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Абе пер4ем ти знаеш ли какви са заплатите в ЕС и какви са нашите заплати?

    10:05 23.03.2026

  • 13 Емигрант

    3 3 Отговор
    Прав е човекът в Испания дизелът вече прехвърли 2 евро, само на американската "КОСТКО" все още е 1,50 евро/л ! Но никъде в ЕС собственици на камиони не стачкуват и не искат от държавите си да ги подпомагат, това е само в България !? Тиквата ви научи да рекетирате държавата си и да крадете от нея !

    10:05 23.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нашето гориво

    5 1 Отговор
    абе боклук нашето гориво идва от азербайджанка а не от Иран долни крадци свикнали да крадат нямат спирка за туй народа не гласува искът президентска държава е като въстане народа да има кого да трепи

    10:07 23.03.2026

  • 16 Кокала

    3 0 Отговор
    Спекулантиии, пирамидаджии

    10:11 23.03.2026

  • 17 ОТ РУСИЯ ДА СЕ ВЗЕМЕ

    3 0 Отговор
    И няма проблеми

    10:13 23.03.2026

  • 18 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Защо се чудиш бе копейка ? Попитай Копейкин защо "подпира" ГЕРБ, иска си лева, но пък има сметки не една и две в евро ! Колко пъти чу Копейкин да поиска повишаване на СРЗ ? Като постоянно квичите за заплати защо ГЕРБ ви управлява 15 г ? Как да ви увеличат заплатите мутри като Тиквата и измамници като Копейкин, ще е "ноу хау", ако го направят !

    10:13 23.03.2026

  • 19 Силиций

    0 0 Отговор
    Отнесено към средния доход на българина картинката вече обаче става не толкова лицеприятна.
    Тоя е като в стария виц за Т.Ж. дето пътувал из страната и питал хората какво ядат.Отговаряли му повечето,че си готвят зеле,в едно село обаче му казали че пекат свинко. Видният ни ръководител и първи секретар на политбюро радостно заключил "-Браво,добре,значи свинско със зеле похапват хората!"

    10:14 23.03.2026

  • 20 наеича се покупателна способност

    0 0 Отговор
    абе вечно ни сравнявате с ЕС на цени кога ще започнете и на заплати да ни сравнявате да видим кой е с по-скъпи цени???

    10:16 23.03.2026

  • 21 Кой има сметка да вдига цената на бензин

    0 0 Отговор
    в бг?Какво искате да кажете:Струва ми се, че цената на барела ще отиде нагоре, защото виждаме, че ситуацията в Иран продължава да ескалира????Колко е цената на петрола вчера ,няма...колко е цената в момента няма.....що за статия???В момента сорт брент на борсата в ню йорк се движи между 109 и 103$ за 159литра.Да каже след като на борсите петрола стои ,защо се качва по бензиностанциите у нас.За европа не ни интересува.аз знам по добре от него колко е бензина и дизела в германия.Що не каже истинската причина за увеличения дизел ,ами ви лъже с липса на рафинерии унищожени от ес.....

    10:16 23.03.2026

