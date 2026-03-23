Светослав Бенчев за горивата: Нашите цени са изключително добри в сравнение с това, което се случва в ЕС

„Струва ми се, че цената на барела ще отиде нагоре, защото виждаме, че ситуацията в Иран продължава да ескалира. Продължават да се разменят заплахи какво ще се случи в Ормузкия проток. И той очевидно доста дълго време ще остане затворен. Остане ли затворен - това означава все по-високи цени на петрол и съответно на горивата“. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.
„Остане ли затворен, това означава все по-високи цени на петрола и съответно на горивата. За съжаление вчера и председателят на Международната агенция за енергетика г-н Бирол каза, че това е най-тежката криза, може би, която се изживява с петролните продукти - дори по-тежка от тази през 70-те години. Нещата поне към момента не изглеждат никак оптимистично, но до какви стойности точно ще стигне суровият петрол, зависи изцяло каква ще бъде ескалацията на конфликта в Иран“, посочи той.
По думите му дизелът на някои бензиностанции вече е достигнал 1,60 евро.
"Нашите цени са изключително добри в сравнение с това, което се случва в Европейския съюз. Справка от 19 март, последната на Европейската комисия, показва, че ние сме с 50-52 евроцента по-евтини на литър гориво, независимо дали е бензин и дизел, от средната цена на Европейския съюз. И почти с 30-40 цента по-евтино от Румъния", коментира Бенчев.
Той допълни, че колкото по-добре се диференцира помощта, може би е по-добре и за хората.
"Таванът на цените видяхме до какво доведе в Гърция. Там два острова нямат снабдяване на гориво, просто защото бензиностанциите се затвориха, тъй като те не могат да оперират под себестойност - не могат да не печелят или да работят на загуба", отбеляза Светослав Бенчев.
"Можем да кажем така, ако се мине 150-160 долара за барел, нещата наистина ще излязат при всякакви положения извън контрол като цени", коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация.
"Имаме един по-сериозен въпрос да разрешим - и това е датата 29 април. Колкото по-рано ние имаме разрешение от американската страна, за да може да не се прилагат американските санкции върху Лукойл, толкова по-сигурно това ще е за пазара. Защото ние в момента можем да говорим за всякакви видове договори, но ако на 29 април рафинерията не може да заплати суровината - просто защото няма банка, която да оперира с нея - дали има нефт или не, няма никакво значение. Затова призовавам правителството да започне разговорите с американската страна - знам, че те са започнали такива, да имаме решение много преди 29 април. За да може рафинериите и всички останали на пазара да работят, да имат суровина, а ние да работим, за да можем да осигурим горивата на пазара“, посочи той.
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Що не сравни колко гориво може да се купи с една МРЗ в страните от ЕсеС , та да стане ясна ИСТИНАТА❗
10:01 23.03.2026
18 Емигрант
До коментар #3 от "1488":Защо се чудиш бе копейка ? Попитай Копейкин защо "подпира" ГЕРБ, иска си лева, но пък има сметки не една и две в евро ! Колко пъти чу Копейкин да поиска повишаване на СРЗ ? Като постоянно квичите за заплати защо ГЕРБ ви управлява 15 г ? Как да ви увеличат заплатите мутри като Тиквата и измамници като Копейкин, ще е "ноу хау", ако го направят !
10:13 23.03.2026
19 Силиций
Тоя е като в стария виц за Т.Ж. дето пътувал из страната и питал хората какво ядат.Отговаряли му повечето,че си готвят зеле,в едно село обаче му казали че пекат свинко. Видният ни ръководител и първи секретар на политбюро радостно заключил "-Браво,добре,значи свинско със зеле похапват хората!"
10:14 23.03.2026
