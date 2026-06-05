Александър Симов: Просто плоският данък трябва да умре!

Още от миналата година, при митичното влизане в Еврозоната, беше ясно, че плоският данък не може и не бива да остава. Един път го каза противна институция като МВФ, после Световната банка, сега идва като позиция на ЕК.

Не знам какво трябва да се случи в България - ядрен взрив или нова "Бангаранга", за да може тази мисъл да озари и поредното управление.

Вместо да си играе на ча-ча с идеи като орязване на майчинството, спиране на ковид-добавки и други - просто плоският данък трябва да умре.

Този порочен кръг - да одираме от гърба на най-уязвимите пари, за да балансираме бюджета е нефелен в своя зародиш.

Време е за нова данъчна система.

Европа ни го казва...