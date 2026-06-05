Александър Симов: Просто плоският данък трябва да умре!

Още от миналата година, при митичното влизане в Еврозоната, беше ясно, че плоският данък не може и не бива да остава. Един път го каза противна институция като МВФ, после Световната банка, сега идва като позиция на ЕК.
Не знам какво трябва да се случи в България - ядрен взрив или нова "Бангаранга", за да може тази мисъл да озари и поредното управление.
Вместо да си играе на ча-ча с идеи като орязване на майчинството, спиране на ковид-добавки и други - просто плоският данък трябва да умре.
Този порочен кръг - да одираме от гърба на най-уязвимите пари, за да балансираме бюджета е нефелен в своя зародиш.
Време е за нова данъчна система.
Европа ни го казва...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #18, #51, #54
17:04 05.06.2026
2 хаха
ХАХАХА!
17:05 05.06.2026
3 Делю Хайдутин
17:05 05.06.2026
4 хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ето го дилетанта пак. Дилетант който избирал Сглобени Тикви, Шопари и подобни вГЗраждани единици.
ХАХАХА!
17:06 05.06.2026
5 Магнитски
17:06 05.06.2026
6 Евгени от Алфапласт
17:07 05.06.2026
7 ДрайвингПлежър
Честно ти казвам 1000 човека и нещата ще тръгнат! Не е толкова дълъг списъка!
17:07 05.06.2026
8 Дзак
Коментиран от #13
17:08 05.06.2026
9 кой му дреме
Коментиран от #11
17:08 05.06.2026
10 хаха
България събира малко данъчни приходи и облагането не е справедливо
Според ЕК „плоският данък от 10% без необлагаем минимум води до по-слаба данъчна прогресивност“
Ще махате и песен ще пеете.
17:08 05.06.2026
11 хаха
До коментар #9 от "кой му дреме":Какви "българи" бе? Вие там сте на 80% ромляни и ф3сове
17:10 05.06.2026
12 Първанов
Коментиран от #29
17:10 05.06.2026
13 Анонимен
До коментар #8 от "Дзак":Е, някои са забогатяли покрай Георги Илиев и компания!
Коментиран от #17
17:11 05.06.2026
14 Синята лавина
17:11 05.06.2026
15 Бизнесмен
17:12 05.06.2026
16 Да бе
17:13 05.06.2026
17 Анонимен
До коментар #13 от "Анонимен":Хора сме!
17:13 05.06.2026
18 Соломон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ако ако не бяхме приели еврото сега борда ще ше да е паднал.И тогава кеф ти лев кефти рубли
Коментиран от #24
17:13 05.06.2026
19 Миме
17:15 05.06.2026
20 Цървул
17:15 05.06.2026
21 То ако се вдига пак ще е пяна
17:16 05.06.2026
22 хаха
Да види хубаво докъде я докара Западна Европа с прогресивния данък- квалифицираните и успелите масово се изнасят към офшорни зони и бедните стават още по-бедни, средната класа вече е само по име средна, защото едва скърпва месеца- хубаво се водиш на 7000, ама след прогресивния данък си на чисто 3000, наеми огромни- хазяинът не е луд и иска по 2, за да плати половината като данък и да му остане нещо, услуги скъпи- същата сметка като с наема. И после ще стимулират инвестиции с еврофондове.... И при кой отиват? При олигарсите, дето са си направили структури с офшорки и плащат 0 данък и всъщност те искат прогресивен данък, та овцете да са им роби доживот.
Плоският данък е това, заради което забогатяхме. Хората с него имат повече свободни пари за харчене и така се отварят нови бизнеси, може да се спести от заплата малко да отвориш магазинче, после да наемеш и хора. Ако половината пари отиват в държавата, то колко трябва да взимаш, за да спестиш?
17:17 05.06.2026
23 Вече няма БСП
17:18 05.06.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #18 от "Соломон":Паднал ти е мозъка на тебе - борд като нашия не може да го сринеш, освен ако не гласуваш махането му в парламентарна зала - той се самопоправя всеки път когато ти изпростееш!
Най-голямата грешка е махането на борда и приемане на прокаженото евро!
Е СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ КВО Е ДА СИ В ЕДИН КЛУБ С КРАДЦИ!
Коментиран от #32, #56
17:18 05.06.2026
25 Фурнаджийска лопата
17:19 05.06.2026
26 Данъкът
17:19 05.06.2026
27 Тома
17:20 05.06.2026
28 хмммм
17:20 05.06.2026
29 хаха
До коментар #12 от "Първанов":Когато Станишев въведе плоския данък, държавата почна да прибира в пъти повече пари от времето на прогресивния. При данък примерно 1000 на месец не си струва да рискуваш да те хванат, да плащаш на счетоводители, за фалшиви фактури и т.н. При 5000 вече си струва, щом с плащането му ще получиш вместо 9000 чисто 5000.
А и работещите на високи заплати рязко ще поискат да минат на черно. Вместо 2500 евро ще взимаш чисто 2000 примерно. Е, няма да има много желаещи. А работодателят няма да вдигне заплатата с 1000 евро след данъка да имаш пак 2500 или ще ти каже близките 10г да забравиш повишение на заплатата.
17:22 05.06.2026
30 Ами
Едва ли ще вдигнете корпоративния данък.
Днес един работник плаща близо 40% осигуровки, 10% плосък данък,
20% ДДС и акциз. Плюс местни данъци и такси.
17:25 05.06.2026
31 Преди години (около 2000г.)
Данък = (процент.(доход- необлагаем минимум))(прогресивност).
Степента е равна на 1 при плосък данък, по-голяма от 1 при прогресивен и по-малка от 1 при регресивен данък.
Коментиран от #37
17:25 05.06.2026
32 Соломон
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":Прав си няма как да го махнеш.Само дето курса на евро лев нямаше да бъде 1,958 а 19,58
17:25 05.06.2026
33 Плоска е
17:26 05.06.2026
34 Гражданин
17:29 05.06.2026
35 Нещо
17:29 05.06.2026
36 икономист
17:30 05.06.2026
37 Нещо
До коментар #31 от "Преди години (около 2000г.)":Тц! Не. (прогресивност)=1
Коментиран от #45
17:32 05.06.2026
38 Рейгън
Коментиран от #41
17:32 05.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Крайно време е
17:33 05.06.2026
41 Нещо
До коментар #38 от "Рейгън":Мда. Плащаме някакви данъци и осигуровки за услуги които стават все по-скъпи и по-тъпи. И после да ни искат още пари за това?! КАкво вдигне на данъци ги гони. Като немаш пари си живееш по чергата.
17:36 05.06.2026
42 Анонимен
Коментиран от #49
17:37 05.06.2026
43 Грозна Нация !
Държава !
17:37 05.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Степента не излезе
До коментар #37 от "Нещо":в коментара. След двете затворени скоби има знак за степен която не излезе в текста.
17:40 05.06.2026
46 Факти
Коментиран от #60
17:41 05.06.2026
47 Карло
17:41 05.06.2026
48 ОБЕКТИВНИЯ
и стриктен контрол за укриване на доходи! Като "изгорят" няколко
тЕрикати за укриване на доходи
всичко ще си дойде на мястото !
Щом в цяла Европа може ,значи може и у нас!
17:42 05.06.2026
49 Защото ще има
До коментар #42 от "Анонимен":пенсии по 15 000€ при минимална 300€ - висши съдии, директори на банки, разните бордове на директори, шефове на медицински заведения и др.
17:44 05.06.2026
50 гошо
17:47 05.06.2026
51 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Симов, БКП умря!
17:47 05.06.2026
52 Умен
17:54 05.06.2026
53 ои8уйхътгрф
- 100% от всички чужди "инвеститори" са у ваштъ дупкъ точно заради плоският данък...
- махнете ли им кирията в срок до 5 години всички ще са се изнесли...
- дръжте тогава тоя бонус от 120-150 000 безработни...
17:54 05.06.2026
54 Дойнов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Валутен борд с лев вързан към Еврозоната, стабилно вървяхме към фалит.
17:55 05.06.2026
55 Киро
17:55 05.06.2026
56 Бай Борд
До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":Преди 10 години Бай Бойко искаше да го маха тоя борд, но плоскомозъчни като тебе едва ли помнят.
България имаше две опции 1. да махне борда и да има независима финансова политика, 2. да приеме еврото.
17:59 05.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Факти
17:59 05.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ои8уйхътгрф
До коментар #46 от "Факти":Штъ уткрехнъ:
Богатите НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ... Мога и да ти демонстрирам и обясня подробно как годишните ми разходи прескачат 200 бона + приходите ми са под 10 бона и реално плащам по-малко данъци от който и да е на средна заплата... Имоти, коли, вили и т.н. неща имам за над 30млн. и НЕ плащам данъци за тях...
В този гаден (за теб) свят данъци върху приходите си плащат ЕДИНСТВЕНО БЕДНИТЕ които бачкат за една смешна заплата...
18:02 05.06.2026
61 Дзак
С прогресивния данък ще се оплетат като пате в калчища!
18:05 05.06.2026
62 идиотиииии
Само приказките за подобна идиотия вече нанасят големи щети върху икономиката ни. Предтавете си, че сте инвеститор, който се колебае къде да направи инвестиция в региона. Е баш в тая кочина ли ще си хвърлите кинтите, дето незначт утре дали да вдигат данък или направо да национализират фабриките на 9 септември..... ужас
18:15 05.06.2026