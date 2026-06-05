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Александър Симов: Просто плоският данък трябва да умре!

Александър Симов: Просто плоският данък трябва да умре!

5 Юни, 2026 17:04 1 364 62

  • александър симов-
  • плосък данък-
  • бюджетен дефицит

Този порочен кръг - да одираме от гърба на най-уязвимите пари, за да балансираме бюджета е нефелен в своя зародиш

Александър Симов: Просто плоският данък трябва да умре! - 1
Снимка: Нова телевизия
Александър Симов Александър Симов журналист

Още от миналата година, при митичното влизане в Еврозоната, беше ясно, че плоският данък не може и не бива да остава. Един път го каза противна институция като МВФ, после Световната банка, сега идва като позиция на ЕК.

Не знам какво трябва да се случи в България - ядрен взрив или нова "Бангаранга", за да може тази мисъл да озари и поредното управление.

Вместо да си играе на ча-ча с идеи като орязване на майчинството, спиране на ковид-добавки и други - просто плоският данък трябва да умре.

Този порочен кръг - да одираме от гърба на най-уязвимите пари, за да балансираме бюджета е нефелен в своя зародиш.

Време е за нова данъчна система.

Европа ни го казва...


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 8 Отговор
    30 години стабилност във Валутния борд и за пет месеца в Еврозоната фалирахме.

    Коментиран от #4, #18, #51, #54

    17:04 05.06.2026

  • 2 хаха

    24 10 Отговор
    ... каза кратуната която де факто го е въвела...

    ХАХАХА!

    17:05 05.06.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    31 0 Отговор
    Олигарсите дето управляват България сами ли да се обложат?

    17:05 05.06.2026

  • 4 хаха

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ето го дилетанта пак. Дилетант който избирал Сглобени Тикви, Шопари и подобни вГЗраждани единици.

    ХАХАХА!

    17:06 05.06.2026

  • 5 Магнитски

    24 2 Отговор
    Само дебелата свиня🐷 открадна милиарди и не е още в затвора.

    17:06 05.06.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    15 2 Отговор
    Има "бангаранга" - има плюс за статията.😂

    17:07 05.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    27 0 Отговор
    Не бе Саше... просто една камара мръсници има, които трябва!
    Честно ти казвам 1000 човека и нещата ще тръгнат! Не е толкова дълъг списъка!

    17:07 05.06.2026

  • 8 Дзак

    21 1 Отговор
    По времето на мутрите имаше прогресивен данък. В банките носеха кеш с чували, а на мен ми направиха ревизия за дейност с триста лева от оборот само по банка.

    Коментиран от #13

    17:08 05.06.2026

  • 9 кой му дреме

    8 9 Отговор
    Просто българинът трябва да умре!

    Коментиран от #11

    17:08 05.06.2026

  • 10 хаха

    23 0 Отговор
    ЕК поиска да махнем плоския данък
    България събира малко данъчни приходи и облагането не е справедливо
    Според ЕК „плоският данък от 10% без необлагаем минимум води до по-слаба данъчна прогресивност“

    Ще махате и песен ще пеете.

    17:08 05.06.2026

  • 11 хаха

    7 5 Отговор

    До коментар #9 от "кой му дреме":

    Какви "българи" бе? Вие там сте на 80% ромляни и ф3сове

    17:10 05.06.2026

  • 12 Първанов

    26 4 Отговор
    А защо когато БСП на Сергей Станишев въведе плоския данък,за да дозабогатее червената мафия Симов си траеше

    Коментиран от #29

    17:10 05.06.2026

  • 13 Анонимен

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Е, някои са забогатяли покрай Георги Илиев и компания!

    Коментиран от #17

    17:11 05.06.2026

  • 14 Синята лавина

    7 6 Отговор
    Като истинското ЦСКА ли бе, Симов. И кой ще влезе в ролята на злобното жуже от Миркре, Радев ли, хаха

    17:11 05.06.2026

  • 15 Бизнесмен

    8 1 Отговор
    Предварително ще се обложа прогресивно . Да се напълни хазната .

    17:12 05.06.2026

  • 16 Да бе

    17 2 Отговор
    Такива като шефа на НДК с 13 000 заплата ще праща и той плосък данък - УЖАС

    17:13 05.06.2026

  • 17 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Хора сме!

    17:13 05.06.2026

  • 18 Соломон

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ако ако не бяхме приели еврото сега борда ще ше да е паднал.И тогава кеф ти лев кефти рубли

    Коментиран от #24

    17:13 05.06.2026

  • 19 Миме

    17 7 Отговор
    вън от ес и нато ,смърт на фашизма,свобода на народа !!!

    17:15 05.06.2026

  • 20 Цървул

    9 2 Отговор
    Еми , щом от ЕК го казват , какво толкова ...

    17:15 05.06.2026

  • 21 То ако се вдига пак ще е пяна

    7 6 Отговор
    Това пак ще ощети средните в веригата и ще затрие средния клас. Чанти ще се събират бързо и точно тези дето плащат за цирка ще заминат на другаде. Остана и немски данъци само да ни лепнете

    17:16 05.06.2026

  • 22 хаха

    7 10 Отговор
    Господин Симов да се покрие и да спре с идеите за вдигане на данъци и дране на всеки с по-висок доход. Защо според него трябва човек да си дава примерно 50% от дохода? С това ли ще привличаме инвестиции и ще догонваме доходи? Като обираме доходите и хората не могат да съберат за капитал?
    Да види хубаво докъде я докара Западна Европа с прогресивния данък- квалифицираните и успелите масово се изнасят към офшорни зони и бедните стават още по-бедни, средната класа вече е само по име средна, защото едва скърпва месеца- хубаво се водиш на 7000, ама след прогресивния данък си на чисто 3000, наеми огромни- хазяинът не е луд и иска по 2, за да плати половината като данък и да му остане нещо, услуги скъпи- същата сметка като с наема. И после ще стимулират инвестиции с еврофондове.... И при кой отиват? При олигарсите, дето са си направили структури с офшорки и плащат 0 данък и всъщност те искат прогресивен данък, та овцете да са им роби доживот.
    Плоският данък е това, заради което забогатяхме. Хората с него имат повече свободни пари за харчене и така се отварят нови бизнеси, може да се спести от заплата малко да отвориш магазинче, после да наемеш и хора. Ако половината пари отиват в държавата, то колко трябва да взимаш, за да спестиш?

    17:17 05.06.2026

  • 23 Вече няма БСП

    7 2 Отговор
    А Любен Дилов-син какво казва по въпроса за плоския данък?

    17:18 05.06.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    20 5 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Паднал ти е мозъка на тебе - борд като нашия не може да го сринеш, освен ако не гласуваш махането му в парламентарна зала - той се самопоправя всеки път когато ти изпростееш!

    Най-голямата грешка е махането на борда и приемане на прокаженото евро!
    Е СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ КВО Е ДА СИ В ЕДИН КЛУБ С КРАДЦИ!

    Коментиран от #32, #56

    17:18 05.06.2026

  • 25 Фурнаджийска лопата

    8 6 Отговор
    Станишев, Доган и царчето въведоха плоския данък. Сега обърна палачината и цивриш.

    17:19 05.06.2026

  • 26 Данъкът

    8 8 Отговор
    Този неадекватен с квадратната глава да не дава акъл с червения си мозък....

    17:19 05.06.2026

  • 27 Тома

    9 3 Отговор
    После защо се чудим че всеки месец милионерите растат.10% данък за тях и 10% данък за работника мучо

    17:20 05.06.2026

  • 28 хмммм

    5 3 Отговор
    Глава - шамандура!

    17:20 05.06.2026

  • 29 хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Първанов":

    Когато Станишев въведе плоския данък, държавата почна да прибира в пъти повече пари от времето на прогресивния. При данък примерно 1000 на месец не си струва да рискуваш да те хванат, да плащаш на счетоводители, за фалшиви фактури и т.н. При 5000 вече си струва, щом с плащането му ще получиш вместо 9000 чисто 5000.
    А и работещите на високи заплати рязко ще поискат да минат на черно. Вместо 2500 евро ще взимаш чисто 2000 примерно. Е, няма да има много желаещи. А работодателят няма да вдигне заплатата с 1000 евро след данъка да имаш пак 2500 или ще ти каже близките 10г да забравиш повишение на заплатата.

    17:22 05.06.2026

  • 30 Ами

    5 4 Отговор
    Ти хубаво, но каква да е тази нова данъчна система?
    Едва ли ще вдигнете корпоративния данък.
    Днес един работник плаща близо 40% осигуровки, 10% плосък данък,
    20% ДДС и акциз. Плюс местни данъци и такси.

    17:25 05.06.2026

  • 31 Преди години (около 2000г.)

    4 3 Отговор
    имаше необлагаем доход, а сега взимате данък 10% и от тези с МРЗ. Ето една разумна стъпка която се отмени тогава не знам от кого тихомълком. Вдигнете плоския данък на 15%, но за сумата превишаваща МРЗ. Може и да го направите прогресивен данъка:
    Данък = (процент.(доход- необлагаем минимум))(прогресивност).
    Степента е равна на 1 при плосък данък, по-голяма от 1 при прогресивен и по-малка от 1 при регресивен данък.

    Коментиран от #37

    17:25 05.06.2026

  • 32 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Прав си няма как да го махнеш.Само дето курса на евро лев нямаше да бъде 1,958 а 19,58

    17:25 05.06.2026

  • 33 Плоска е

    12 4 Отговор
    тимберицата на Симо дето е куха като хралупа. Нали с отменянето плоския данък ще намалите разликата между нискоквалифицирания и висококвалифицирания труд. И тоя обърна ветропоказателя към брътвежите на муньо за равенство по всички земни кълбенца. Окакто добрия генофонд си би камшика от България дебилщината взе връх.

    17:26 05.06.2026

  • 34 Гражданин

    4 1 Отговор
    Нали вие го въведох, а то взе, че партията ви изчезна.

    17:29 05.06.2026

  • 35 Нещо

    10 1 Отговор
    Аз съм ЗА необлагаем минимум (1500 левро да кажем) и после над това който каквото си спечели да му щипят по равно. Тоест НЕ на прогрвесивното.

    17:29 05.06.2026

  • 36 икономист

    6 0 Отговор
    Една реприватизация и едни хора в затвприте и даже ще артисат пари . Плоския данък в момента ни дава предимство пред всички които са в ЕЗ , ама тоз отде да ги знае тез работи , той цял живот на партиййна копанка

    17:30 05.06.2026

  • 37 Нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Преди години (около 2000г.)":

    Тц! Не. (прогресивност)=1

    Коментиран от #45

    17:32 05.06.2026

  • 38 Рейгън

    9 2 Отговор
    Както е казал навремето Роналд Рейгън - не е проблемът в данъците, а в това че държавата много харчи. Всякакви брътвежи и нелепици за вдигане на данъци са абсурдни. Има един начин и той е рязко намаляване на администрацията. Закриване на никому ненужни бюджетни хранилки като почнем с БАН. Спиране на кранчето за крадене на пари по проекти и така. Не е супер сложно, въпросът е че последните 20 години ни управляват само социалисти, популисти и откровени неграмотници.

    Коментиран от #41

    17:32 05.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Крайно време е

    6 2 Отговор
    Една беше ситуацията при въвеждането му, друга е сега, Унгария отдавна го премахна

    17:33 05.06.2026

  • 41 Нещо

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Рейгън":

    Мда. Плащаме някакви данъци и осигуровки за услуги които стават все по-скъпи и по-тъпи. И после да ни искат още пари за това?! КАкво вдигне на данъци ги гони. Като немаш пари си живееш по чергата.

    17:36 05.06.2026

  • 42 Анонимен

    0 3 Отговор
    Що не махнете осигурителния таван? Там буквално процентът намалява с повишаване на доходите.

    Коментиран от #49

    17:37 05.06.2026

  • 43 Грозна Нация !

    4 1 Отговор
    Грозна !

    Държава !

    17:37 05.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Степента не излезе

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нещо":

    в коментара. След двете затворени скоби има знак за степен която не излезе в текста.

    17:40 05.06.2026

  • 46 Факти

    4 3 Отговор
    Да не е луд Радев да обложи олигархията прогресивно. Ще вземе без да иска да разгради олигархичния модел. Той такова нещо не е обещавал.

    Коментиран от #60

    17:41 05.06.2026

  • 47 Карло

    5 0 Отговор
    Тъпотата в теб трябва да умре но едва ли

    17:41 05.06.2026

  • 48 ОБЕКТИВНИЯ

    5 2 Отговор
    "Прогресивен "данък вместо" плосък"
    и стриктен контрол за укриване на доходи! Като "изгорят" няколко
    тЕрикати за укриване на доходи
    всичко ще си дойде на мястото !
    Щом в цяла Европа може ,значи може и у нас!

    17:42 05.06.2026

  • 49 Защото ще има

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    пенсии по 15 000€ при минимална 300€ - висши съдии, директори на банки, разните бордове на директори, шефове на медицински заведения и др.

    17:44 05.06.2026

  • 50 гошо

    2 0 Отговор
    Къв си ти бе?

    17:47 05.06.2026

  • 51 Хаха хаха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Симов, БКП умря!

    17:47 05.06.2026

  • 52 Умен

    2 3 Отговор
    Точно като махнат плоския данък, ще почнат да плащат повече данък не корупционерите, а нормалните трудещи се със заплати над минималната. Ама от мисирка, какъв друг акъл да дойде.

    17:54 05.06.2026

  • 53 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор
    Колкото и да квичите това е положението- плоският данък трябва да се премахне... Но имате един ОГРОМЕН проблем... И не- НЕ СА заплатите...

    - 100% от всички чужди "инвеститори" са у ваштъ дупкъ точно заради плоският данък...
    - махнете ли им кирията в срок до 5 години всички ще са се изнесли...
    - дръжте тогава тоя бонус от 120-150 000 безработни...

    17:54 05.06.2026

  • 54 Дойнов

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Валутен борд с лев вързан към Еврозоната, стабилно вървяхме към фалит.

    17:55 05.06.2026

  • 55 Киро

    3 1 Отговор
    От кой го чувам, та нали вие го въведохте бе ке.....еш!!!??. Нали червените хайдуци и техните слуги трябваше да се обогатите за наша сметка. Сега парите ви са вън по офшорки и въртящи се в икономиката на други страни, какво ви пука за ония с по 300 -500 евро заплати, да не говорим за пенсионерите. Бе ма....а ви комунистическа, докога ще ви търпи този народ , а не ви закачи по стълбовете. То наглост, наглост ама вашата няма граници.

    17:55 05.06.2026

  • 56 Бай Борд

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "ДрайвингПлежър":

    Преди 10 години Бай Бойко искаше да го маха тоя борд, но плоскомозъчни като тебе едва ли помнят.

    България имаше две опции 1. да махне борда и да има независима финансова политика, 2. да приеме еврото.

    17:59 05.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Факти

    0 1 Отговор
    Китай има силно прогресивна данъчна система. Данък общ доход е от 3 до 45%. Корпоративният данък е от 0 до 25% в зависимост от сектора и размера на дейността. Като гледам Китай май правят нещо както трябва. Там обаче всички разплащания са електронни и не можеш да скриеш един юан. Това трябва да се случи и у нас. Пращайте веднага една делегация някъде в Скандинавия, където всички държави са с 98-99% електронни разплащания. Да се консултират и да изготвят план за приложение у нас. Ние сме на дъното на Европейския съюз с 35%.

    17:59 05.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Штъ уткрехнъ:

    Богатите НЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ... Мога и да ти демонстрирам и обясня подробно как годишните ми разходи прескачат 200 бона + приходите ми са под 10 бона и реално плащам по-малко данъци от който и да е на средна заплата... Имоти, коли, вили и т.н. неща имам за над 30млн. и НЕ плащам данъци за тях...

    В този гаден (за теб) свят данъци върху приходите си плащат ЕДИНСТВЕНО БЕДНИТЕ които бачкат за една смешна заплата...

    18:02 05.06.2026

  • 61 Дзак

    1 1 Отговор
    Да спрат войната! Да намалят щатовете!
    С прогресивния данък ще се оплетат като пате в калчища!

    18:05 05.06.2026

  • 62 идиотиииии

    1 0 Отговор
    Леле мале!
    Само приказките за подобна идиотия вече нанасят големи щети върху икономиката ни. Предтавете си, че сте инвеститор, който се колебае къде да направи инвестиция в региона. Е баш в тая кочина ли ще си хвърлите кинтите, дето незначт утре дали да вдигат данък или направо да национализират фабриките на 9 септември..... ужас

    18:15 05.06.2026

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