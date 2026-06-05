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Димитър Стоянов: България не е предоставяла морски мини на Украйна

Димитър Стоянов: България не е предоставяла морски мини на Украйна

5 Юни, 2026 15:23 691 17

  • димитър стоянов-
  • военна помощ-
  • украйна

Той уточни, че предоставянето на военна помощ за Украйна се извършва в изпълнение на решения на Народното събрание и Министерския съвет и на база споразумения между двете министерства на отбраната

Димитър Стоянов: България не е предоставяла морски мини на Украйна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, България не е предоставила такива на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол.

Въпросът беше поставен от народния представител Ивелин Първанов от „Възраждане“, който поиска информация относно предоставяната военна помощ за Украйна и състоянието на отбраната на черноморското крайбрежие на България.

В отговора си министър Стоянов уточни, че предоставянето на военна помощ за Украйна се извършва в изпълнение на решения на Народното събрание и Министерския съвет и на база споразумения между двете министерства на отбраната. Той допълни, че информацията за конкретните видове предоставена помощ е класифицирана с ниво „поверително“.

Стоянов посочи, че България е предоставяла средства за противовъздушна отбрана в рамките на различни пакети военна помощ за Украйна. Той добави, че при необходимост подробна информация може да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

В реплика Първанов постави въпроси, свързани с безопасността на Черноморското крайбрежие, военни инциденти в региона и присъствието на чужди военни сили на българска територия. Той изрази притеснения относно възможни рискове за граждански обекти и морската сигурност.

Министър Стоянов заяви, че България разполага с необходимите способности за охрана на въздушното пространство и Черноморието, като допълни, че страната продължава да контролира въздушното си пространство със собствени сили и средства, включително изтребители МиГ-29 и дежурни екипажи за противовъздушна отбрана.

По думите му във връзка с инцидента в района на Констанца, където избухна морски дрон, и в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морските ни територии.

„По отношение на пазенето на въздушното пространство, можете да бъдете сигурни, че България продължава сама да охранява въздушното си пространство. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе“, отбеляза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Цяла група от пет морски дрона е атакувала Констанца .Само един е успял да влезе в пристанището.Другите са се взривили в скалите.

    Коментиран от #3, #4

    15:26 05.06.2026

  • 2 И този е от Макуел

    9 1 Отговор
    От там излизаха само агенти на глобалните.
    Преди Тръмп

    Видяхме, че всичко сме давали още от началото на СВО на Украйна..
    Явно само мини не сме..

    А ти си нагъл.
    Можем да се..пазим?

    15:28 05.06.2026

  • 3 Зеления

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вашата партия - Движение на непартийните кандидати, кога ще изпрати петиция на Радев за връщане на лева?

    Коментиран от #12

    15:30 05.06.2026

  • 4 Туй като чета

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тя и Нинова един патрон не беше пратила на Украйна.

    15:30 05.06.2026

  • 5 невинни сме

    8 0 Отговор
    Само половината въоръжение на Украйна сме предоставили и предоставяме.

    15:33 05.06.2026

  • 6 истина е

    9 0 Отговор
    България нищо не е предоставяла .
    Само 1/3 от боеприпасите и 40% от горивата ... в началото на войната ...
    Самолети , танкове , бронетранспортьори .... те отделно ..

    15:33 05.06.2026

  • 7 Къде са противовъздушните установки С300

    9 4 Отговор
    Къде са?
    Що не се използват
    Дадени?

    15:36 05.06.2026

  • 8 Сандо

    6 0 Отговор
    Да разбираме ли,че България не е имала морски мини?Защото доколкото си спомням укрите бяха дали един списък с въоръжения,които България притежава и които трябва да им се дадат.Даже тогава някои се шегуваха,че укрите знаят по-добре от нашите генерали какво има българската армия в складовете си.

    15:38 05.06.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Сериозно? Тю-ю-ю... И защо такъв пропуск? Как може така, кой е виновникът?😂

    15:39 05.06.2026

  • 10 кой му дреме

    5 1 Отговор
    нито един патрон
    нищо че на всеки дрон на пясъка и на всяка мина във водата пише "Сделяно у Арсенал Казанлък"

    15:41 05.06.2026

  • 11 Максуел

    3 3 Отговор
    Наясно ли сте- това е Пентагона/ ЦРУ
    До Байдън и все още е пълно, въпреки, че Тръмп чисти..
    Затова и постави на мястото на Тулси, човек , който не е специализант от този змиярник( ЦРУ)

    Нашият премиер( президент) беше обичам там.
    Димитър Стоянов също
    Дано сте разбрали

    15:45 05.06.2026

  • 12 МЪКА

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    Лидерска НЕПАРТИЙНА партия :) Оксиморон и смешки, но като се знае лидера и последователите му нищо изненадващо, както и в мероприятията им.

    15:50 05.06.2026

  • 13 604

    4 0 Отговор
    Давате не лъжи..нъл после ги чистите..оборота си върви..чат пат някае рибарско корабче изчезва..ама то не е от туй..

    15:54 05.06.2026

  • 14 604

    2 3 Отговор
    Сряха с подаръците ся урсуляка плаща с наще пари...а едни олигарси си правят палати...улици..други цели градчета, че и тезаконни, ама ще ги озаконим тока излиза на дълавера за всички, освен тия дет плащат данъци...

    15:57 05.06.2026

  • 15 Тома

    6 3 Отговор
    Военната помощ за укровермахта я даваме безплатно както гледаме и хиляди украински навлеци повече от четири години без да работят.

    16:00 05.06.2026

  • 16 Това правителство

    4 1 Отговор
    е напаст за България. Съвсем скоро ще се окажем в ситуацията от 1913 на Междусъюзническата война когато всички са били против нас. Много зелени чорапи се навъдиха в правителството които тръгнаха на нож срещу Европейската комисия, което не е на добре.

    16:22 05.06.2026

  • 17 А така…

    4 0 Отговор
    …сега започват обяснителните режими -> явни тия дойдоха да дозаметат след леля Асена, да не остават следи, ахахахаха. Май затворя натискаха за абсолютно мнозинство?!

    16:24 05.06.2026

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