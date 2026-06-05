Димитър Стоянов: България не е предоставяла морски мини на Украйна

По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, България не е предоставила такива на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол.
Въпросът беше поставен от народния представител Ивелин Първанов от „Възраждане“, който поиска информация относно предоставяната военна помощ за Украйна и състоянието на отбраната на черноморското крайбрежие на България.
В отговора си министър Стоянов уточни, че предоставянето на военна помощ за Украйна се извършва в изпълнение на решения на Народното събрание и Министерския съвет и на база споразумения между двете министерства на отбраната. Той допълни, че информацията за конкретните видове предоставена помощ е класифицирана с ниво „поверително“.
Стоянов посочи, че България е предоставяла средства за противовъздушна отбрана в рамките на различни пакети военна помощ за Украйна. Той добави, че при необходимост подробна информация може да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
В реплика Първанов постави въпроси, свързани с безопасността на Черноморското крайбрежие, военни инциденти в региона и присъствието на чужди военни сили на българска територия. Той изрази притеснения относно възможни рискове за граждански обекти и морската сигурност.
Министър Стоянов заяви, че България разполага с необходимите способности за охрана на въздушното пространство и Черноморието, като допълни, че страната продължава да контролира въздушното си пространство със собствени сили и средства, включително изтребители МиГ-29 и дежурни екипажи за противовъздушна отбрана.
По думите му във връзка с инцидента в района на Констанца, където избухна морски дрон, и в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морските ни територии.
„По отношение на пазенето на въздушното пространство, можете да бъдете сигурни, че България продължава сама да охранява въздушното си пространство. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе“, отбеляза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4
15:26 05.06.2026
2 И този е от Макуел
Преди Тръмп
Видяхме, че всичко сме давали още от началото на СВО на Украйна..
Явно само мини не сме..
А ти си нагъл.
Можем да се..пазим?
15:28 05.06.2026
3 Зеления
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вашата партия - Движение на непартийните кандидати, кога ще изпрати петиция на Радев за връщане на лева?
Коментиран от #12
15:30 05.06.2026
4 Туй като чета
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тя и Нинова един патрон не беше пратила на Украйна.
15:30 05.06.2026
5 невинни сме
15:33 05.06.2026
6 истина е
Само 1/3 от боеприпасите и 40% от горивата ... в началото на войната ...
Самолети , танкове , бронетранспортьори .... те отделно ..
15:33 05.06.2026
7 Къде са противовъздушните установки С300
Що не се използват
Дадени?
15:36 05.06.2026
8 Сандо
15:38 05.06.2026
9 Евгени от Алфапласт
15:39 05.06.2026
10 кой му дреме
нищо че на всеки дрон на пясъка и на всяка мина във водата пише "Сделяно у Арсенал Казанлък"
15:41 05.06.2026
11 Максуел
До Байдън и все още е пълно, въпреки, че Тръмп чисти..
Затова и постави на мястото на Тулси, човек , който не е специализант от този змиярник( ЦРУ)
Нашият премиер( президент) беше обичам там.
Димитър Стоянов също
Дано сте разбрали
15:45 05.06.2026
12 МЪКА
До коментар #3 от "Зеления":Лидерска НЕПАРТИЙНА партия :) Оксиморон и смешки, но като се знае лидера и последователите му нищо изненадващо, както и в мероприятията им.
15:50 05.06.2026
13 604
15:54 05.06.2026
14 604
15:57 05.06.2026
15 Тома
16:00 05.06.2026
16 Това правителство
16:22 05.06.2026
17 А така…
16:24 05.06.2026