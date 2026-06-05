Димитър Стоянов: България не е предоставяла морски мини на Украйна

По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, България не е предоставила такива на Украйна. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол.

Въпросът беше поставен от народния представител Ивелин Първанов от „Възраждане“, който поиска информация относно предоставяната военна помощ за Украйна и състоянието на отбраната на черноморското крайбрежие на България.

В отговора си министър Стоянов уточни, че предоставянето на военна помощ за Украйна се извършва в изпълнение на решения на Народното събрание и Министерския съвет и на база споразумения между двете министерства на отбраната. Той допълни, че информацията за конкретните видове предоставена помощ е класифицирана с ниво „поверително“.

Стоянов посочи, че България е предоставяла средства за противовъздушна отбрана в рамките на различни пакети военна помощ за Украйна. Той добави, че при необходимост подробна информация може да бъде предоставена по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

В реплика Първанов постави въпроси, свързани с безопасността на Черноморското крайбрежие, военни инциденти в региона и присъствието на чужди военни сили на българска територия. Той изрази притеснения относно възможни рискове за граждански обекти и морската сигурност.

Министър Стоянов заяви, че България разполага с необходимите способности за охрана на въздушното пространство и Черноморието, като допълни, че страната продължава да контролира въздушното си пространство със собствени сили и средства, включително изтребители МиГ-29 и дежурни екипажи за противовъздушна отбрана.

По думите му във връзка с инцидента в района на Констанца, където избухна морски дрон, и в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морските ни територии.

„По отношение на пазенето на въздушното пространство, можете да бъдете сигурни, че България продължава сама да охранява въздушното си пространство. Няма съмнение, че ние си пазим гарантирано нашето небе“, отбеляза той.