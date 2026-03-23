Слави Василев: Няма как "Прогресивна България" да работи с Борисов и Пеевски за съдебната реформа и борбата с корупцията

Слави Василев: Няма как "Прогресивна България" да работи с Борисов и Пеевски за съдебната реформа и борбата с корупцията

23 Март, 2026 10:10 391 16

Василев допълни още, че влиза в политиката, за да последва Румен Радев „в битката срещу Борисов и Пеевски". По думите му именно президентът е лицето на алтернативата, която много българи са чакали

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Президентът е шанс за България“, заяви в ефира на bTV кандидатът за депутат от „Прогресивна България“ Слави Василев. По думите му формацията не би влязла в диалог с Бойко Борисов и Делян Пеевски, а голямата ѝ цел е изваждането им от властта.

Василев допълни още, че влиза в политиката, за да последва Румен Радев „в битката срещу Борисов и Пеевски“. По думите му именно президентът е лицето на алтернативата, която много българи са чакали.

„Ако има една причина аз да вляза в политиката, тя е, че мутри повече не могат да ни управляват“, каза Василев.

Той подчерта, че за формацията на президента има ясна червена линия.

„Със сигурност червената линия са Борисов и Пеевски“, заяви още Василев.

По думите му „Прогресивна България“ не затваря вратите към всички останали политически сили, но по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията няма как да работи с ГЕРБ и „ДПС - Ново начало“.

Слави Василев коментира и стила на работа на Румен Радев като политически лидер. Според него президентът е човек, който се вслушва в мненията на хората около себе си, но в крайна сметка той е този, който взима решенията.

Той е човек, който има умението да чуе. Това не е човек, който дирижира процесите, без никой да може да каже нищо“, посочи Василев.

В същото време той обясни, че в структурата около президента има ясна йерархия.

„Той, след като вземе решение, дава заповедите. И всяка една партия трябва да е така, за да има дисциплина“, каза още кандидатът за депутат.

Попитан дали „Прогресивна България“ би търсила диалог с „Продължаваме промяната – Демократична България“, Василев каза, че към тях има резерви заради участието им в т.нар. сглобка, но не ги постави в една категория с ГЕРБ и „ДПС - Ново начало“.

„ПП показаха какво е, като направиха сглобката. Но по отношение на съдебната реформа не ги слагаме при Борисов и Пеевски“, каза той. Василев обаче отказа да влиза в конкретика за евентуални следизборни конфигурации преди вота.

Според Слави Василев формацията на Румен Радев има шанс за „исторически резултат“ на изборите. Той постави под съмнение част от социологическите изследвания и заяви, че „Прогресивна България“ тепърва ще увеличава подкрепата си с началото на активната кампания.

„Президентът е не само фаворит. Ние имаме шанс да направим исторически резултат“, заяви той.

По думите му голяма част от хората, които вече са решили да гласуват, но още не са избрали за кого, могат да се насочат именно към формацията на Радев.

Василев коментира и външнополитическите приоритети на „Прогресивна България“, като подчерта, че страната трябва да защитава по-ясно националния си интерес в рамките на ЕС и НАТО.

„България отдавна е загубила гласа си в Европейския съвет и в НАТО. България е вечният yes-man“, каза той.

Според него президентът Радев може да предложи различен модел на външна политика, без това да означава смяна на геополитическия курс на страната.

„Не става дума за промяна на курса, а за това България да защитава националния си интерес“, посочи Василев.

Кандидатът за депутат засегна и една от идеите в програмата на формацията – използване на изкуствен интелект за засичане на нередности в обществените поръчки. По думите му подобна система може да сигнализира за съмнителни условия в процедурите и да ограничи възможностите за предварително нагласени търгове.

„Изкуственият интелект няма да замени човешкия фактор, но ще светва червена лампа, когато има съмнителни условия в поръчките“, обясни той.

В края на разговора Слави Василев отправи директен призив към избирателите да подкрепят „Прогресивна България“.

„Президентът е шанс за България. Ако сега масово не подкрепим президента, ще продължим да се влачим така, както досега“, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    4 1 Отговор
    ПБ ще работи с новото БСП и ПП-ДБ!

    10:11 23.03.2026

  • 2 уууууу

    4 1 Отговор
    Страшен мазник и натегач е тоз , обиколи що студио има да се натяга на Радев

    10:12 23.03.2026

  • 3 Много глупаво

    2 0 Отговор
    Който и да дойде тя държавата е продадена. Като дойдат кредиторите при новото правителство, и всички ще си продължи по старому. Умиране има, пътуване няма.

    10:13 23.03.2026

  • 4 Дориана

    2 4 Отговор
    Точно Румен Радев и неговата партия Прогресивна България ще бъдат първа политическа сила, , защото този път българския народ твърдо е решил да унищожи корупцията и мафията. ИТН предадоха своите избиратели и станаха най- върлите защитници на модела Борисов- Пеевски, БСП ОЛ. също предадоха своите избиратели и изпълняваха всички поръчки на Пеевски и Борисов съюзявайки се с тях уж в името на народа. Така че сега борбата ще бъде безмилостно жестока между тези, които защитават корупцията и мафията, защото се облагодетелстват за сметка на народа и тези, които идват с твърдото решение България да се освободи от корупционния модел на управление.

    Коментиран от #12

    10:13 23.03.2026

  • 5 Тоя

    1 3 Отговор
    какво се е размазнил и завъзхвалявал Радев , не ти е работа !

    10:14 23.03.2026

  • 6 Ура,,Ура

    2 2 Отговор
    Някой досега да е чул думата корупция да излиза от устите на двете прасета. Те не я употребяват тази дума.

    10:14 23.03.2026

  • 7 Точно така!

    3 1 Отговор
    И тъй като знаем, че ще работи с ПеПедофилите на Сорос, няма да гласуваме за нея!

    10:14 23.03.2026

  • 8 голем смех

    1 2 Отговор
    Прогресивна България ще бъде добра и конструктивна опозиция в Парламента. И то ако Борисов не си направи гаврата да подкрепи правителство на малцинството на Румен Радев, за да му види народа умствения багаж. Улицата бързо ще го свали.

    10:14 23.03.2026

  • 9 Колю с двуцевката

    2 0 Отговор
    Всички nърдите в едно гърне, за ра3стрел сте всички.

    10:15 23.03.2026

  • 10 Фори

    4 1 Отговор
    Слави е недоразумение .Баща му, стария агент на ДС , наряза завода за хладилници МРАЗ .Сега Слави е милионер , а 1500 работни места ги няма! С такива ли агента на КГБ Радев ще оправя държавата?

    10:15 23.03.2026

  • 11 Дориана

    0 2 Отговор
    Някой трябва да унищожи корупцията и мафията в България. Трябва да се освободи от зависимите Съд, Прокуратура, Администрация, Общини. Всички те са завладени политически от Борисов и Пеевски. ИТН предадоха целия български народ и станаха най- големите съюзници и защитници на Борисов и Пеевски. БСП ОЛ също предадоха народа заради жажда за власт. ППДБ също се провалиха и остана Румен Радев с наша помощ да помете създателите и проводниците на корупцията, кражбите и мафията.

    10:17 23.03.2026

  • 12 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Макар и да разочароваха доста хора,ИТН ще имат представители,които ще се закрепят към Радев под диктата на Пеевски.

    10:17 23.03.2026

  • 13 Наш човек

    1 1 Отговор
    Да не стане освен Орбан и наш Радев да е троянски кон на Путин в ЕС.

    10:17 23.03.2026

  • 14 Стара чанта

    1 0 Отговор
    Пуделчето на АеропланистЪ .

    10:18 23.03.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    "Малкият хладилник " както галено наричат Слави Пеев се заканва също като Кирчо и Кокорчо да не работят с двете дебели момчета,но винаги се получава обратното.

    10:18 23.03.2026

  • 16 Ззз

    0 0 Отговор
    Радев друго каза в интервюто в Панорама. На въпроса дали е възможно да се съюзи с Борисов срещу Пеевски за съдебна реформа, отговорът беше: "Това зависи от тежестта на всеки един играч на политическата шахматна дъска", т.е. възможно е, ако не му стигат гласове и кокорчовците се опъват.

    10:19 23.03.2026

