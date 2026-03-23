30-годишна жена загина край Нова Загора

Жена на 30 години е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Нова Загора, съобщиха от полицията в Сливен.

Сигналът за инцидента е подаден на 21 март в 17,23 ч. чрез телефон 112. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 30-годишната жена, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива.

Жената е загинала на място. Двама пътници са транспортирани в болнично заведение в Стара Загора за оказване на медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души и са ранени 24, съобщиха от МВР. Произшествията за изминалите 24 часа са 20.

В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки, при които има трима ранени, от които един с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 314 произшествия с 23 загинали и 395 ранени. От началото на годината катастрофите са 1120, загинали са 82, а ранени – 1403.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат четири повече загинали участници в движението по пътищата.