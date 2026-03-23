Вземете 50% отстъпка за хостинг от

30-годишна жена загина край Нова Загора

23 Март, 2026 12:09

Тя е загубила контрол над колата си и се е преобърнала в крайпътна нива

30-годишна жена загина край Нова Загора
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жена на 30 години е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Нова Загора, съобщиха от полицията в Сливен.

Сигналът за инцидента е подаден на 21 март в 17,23 ч. чрез телефон 112. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 30-годишната жена, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива.

Жената е загинала на място. Двама пътници са транспортирани в болнично заведение в Стара Загора за оказване на медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души и са ранени 24, съобщиха от МВР. Произшествията за изминалите 24 часа са 20.

В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки, при които има трима ранени, от които един с опасност за живота.

От началото на месеца са станали 314 произшествия с 23 загинали и 395 ранени. От началото на годината катастрофите са 1120, загинали са 82, а ранени – 1403.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат четири повече загинали участници в движението по пътищата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1

    Отговор
    За ганчо по добре с каручки и гаранция пак ще има ритнати от коня...

    12:12 23.03.2026

  2 ДрайвингПлежър

    Отговор
    важното е камерките да снимат и да засичат - нали така!

    Просто си копирам поста от съседната статия, щото е крайно време българина да прогледне!
    Има 3 мерки за намаляване на смъртността по пътя и нито една от тях не е глоби!

    1во - обучение! Добрите водачи са способни да преценяват обстановката, познават и владеят колата. А когато колата е под контрол грешките са малко!

    2ро - Пътна инфраструктура! Добрата пътна инфраструктура се прави така, че да предпазва, дори когато водача бърка! Добрата инфраструктура максимално разделя потоците, вместо да ги блъска един в друг.

    3то - Автопарк! Модерния автопарк им високи нива както на пасивна така и на активна защита. Не е едно и също дали катастрофираш в 20 годишен автомобил и в 2 годишен, да не говорим че в БГ масово автомобилите са вече катастрофирали и правени от гаражни майстори при неясни условия и това силно компрометира сигурността!

    Това са 3те работещи мерки!
    А който иска КАТ да виси в храсталаците да го глобява, че кара с 10 км над безумно ограничение да си хвърля книжката, защото явно не е шофьор!

    12:12 23.03.2026

  3 Извода е

    Отговор
    Без виб.ратори в ан.. ла докато шофирате

    12:13 23.03.2026

  4 боклук

    Отговор
    Дори не можете да преброите загиналите за денонощието! Посочвате двама Ще копирам заглавията, постнати от Вас тук: ,,Шофьор на линейка загина при удар в автобус край Велико Търново"!
    ,,Двама загинаха при тежка катастрофа край Враца"! ,,30-годишна жена загина край Нова Загора"!

    13:53 23.03.2026

