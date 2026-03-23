30-годишна жена загина край Нова Загора

Жена на 30 години е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Нова Загора, съобщиха от полицията в Сливен.
Сигналът за инцидента е подаден на 21 март в 17,23 ч. чрез телефон 112. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 30-годишната жена, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива.
Жената е загинала на място. Двама пътници са транспортирани в болнично заведение в Стара Загора за оказване на медицинска помощ.
По случая е образувано досъдебно производство.
При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души и са ранени 24, съобщиха от МВР. Произшествията за изминалите 24 часа са 20.
В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки, при които има трима ранени, от които един с опасност за живота.
От началото на месеца са станали 314 произшествия с 23 загинали и 395 ранени. От началото на годината катастрофите са 1120, загинали са 82, а ранени – 1403.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат четири повече загинали участници в движението по пътищата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12:12 23.03.2026
2 ДрайвингПлежър
Просто си копирам поста от съседната статия, щото е крайно време българина да прогледне!
Има 3 мерки за намаляване на смъртността по пътя и нито една от тях не е глоби!
1во - обучение! Добрите водачи са способни да преценяват обстановката, познават и владеят колата. А когато колата е под контрол грешките са малко!
2ро - Пътна инфраструктура! Добрата пътна инфраструктура се прави така, че да предпазва, дори когато водача бърка! Добрата инфраструктура максимално разделя потоците, вместо да ги блъска един в друг.
3то - Автопарк! Модерния автопарк им високи нива както на пасивна така и на активна защита. Не е едно и също дали катастрофираш в 20 годишен автомобил и в 2 годишен, да не говорим че в БГ масово автомобилите са вече катастрофирали и правени от гаражни майстори при неясни условия и това силно компрометира сигурността!
Това са 3те работещи мерки!
А който иска КАТ да виси в храсталаците да го глобява, че кара с 10 км над безумно ограничение да си хвърля книжката, защото явно не е шофьор!
