Васил Тончев: С Радев начело ще има смяна на елита

Партиите започват доста предпазливо тази кампания. Всички са стъписани, включително и ние, социолозите, защото не можем да бъдем сигурни, че тези прогнози, които правим, ще се сбъднат в деня на вота. Много неща може да обърнат нещата. Инфлацията и цените вероятно ще окажат най-голямо влияние върху избора на хората. Дотогава изборните нагласи може да се променят радикално. Това заяви в интервю за Нова нюз социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев.
Той добави, че хората ще търсят най-вече сигурност и стабилност и промяна в модела на управление на страната. И тези неща според него избирателите виждат във формацията на бившия президент.
„Румен Радев не говори, защото такъв му е стилът – стил на военен, с повече дисциплина и сдържаност, което се възприема за нормално от хората“, посочи Тончев.
На въпрос с какво бившият държавен глава превъзхожда лидера на ГЕРБ, социологът обясни, че Борисов е бил в зенита на политиката и вече съвсем естествено навлиза в залеза на политическата си кариера.
Живеем в условия на представителна демокрация и ролята на Борисов започва да се износва. Няма какво повече да очаква. Най-добре би било да слезе от политиката по един елегантен начин, смята Васил Тончев.
Според него, с Радев начело, ще има смяна на елита, защото „ще дойдат други хора, друга среда, която ще определя нещата“.
„Най-малкото, което може да се очаква от такива с манталитета на военни, е, че няма повече да се посяга на чуждия бизнес и конкуренцията ще стане по-честна в бизнеса и икономиката“, смята още социологът от „Сова Харис“.
На въпрос за БСП Тончев заяви, че в партията започва да се забелязва известен импулс и засега социалистите са над чертата за влизане в следващия парламент. По думите му, ако влязат в 52-рото Народно събрание, партията на Крум Зарков със сигурност ще търси партньорство с Румен Радев.
„Ще остане обаче въпросът дали ще съберат 121 депутати, но по-вероятно е да търсят и трети партньор“, прогнозира той.
По адрес на Делян Пеевски Васил Тончев счита, че той се намира в „трудна ситуация“.
Пеевски е силен тогава, когато може да контролира институциите. Оттук нататък надали ще има такава възможност. Това неминуемо ще го изпрати в изолация и ще прекъсне връзките му със съответните регулатори, каза социологът.
Тончев също така предупреди, че ще бъде тежък удар за всички партии, най-вече за тази на Румен Радев, ако не се сформира редовно правителство.
„Да спечелиш избори и да не можеш да управляваш означава, че нещо не е наред у тебе. Това ще отдръпне хората“, подчерта той.
18 Очевидно ! ъ
До коментар #3 от "Промяна":Очевидно !
Трябва да си Направим !
Паралелна Държава !
Държава В Държавета !
На пук На тези !
Които !
Овладяха !
Държавата !
Да Видим !
Кон Боб Яде Ли !
Или !
Не Яде !
Коментиран от #29
19:37 23.03.2026
29 Фройд
До коментар #18 от "Очевидно ! ъ":Ти можеш ли да пишеш нормално ?
Какво заекваш като македонско радио , на софийска честота ?!
Шамандура без поплавък....
20:16 23.03.2026
30 Фройд
До коментар #27 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Няма лошо, поне ще имаш време да си оправиш прическата.
Че като си те представя, постоянно във факти, сигурно си като ламята Спаска.
20:19 23.03.2026
