Васил Тончев: С Радев начело ще има смяна на елита

Партиите започват доста предпазливо тази кампания. Всички са стъписани, включително и ние, социолозите, защото не можем да бъдем сигурни, че тези прогнози, които правим, ще се сбъднат в деня на вота. Много неща може да обърнат нещата. Инфлацията и цените вероятно ще окажат най-голямо влияние върху избора на хората. Дотогава изборните нагласи може да се променят радикално. Това заяви в интервю за Нова нюз социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев.

Той добави, че хората ще търсят най-вече сигурност и стабилност и промяна в модела на управление на страната. И тези неща според него избирателите виждат във формацията на бившия президент.

„Румен Радев не говори, защото такъв му е стилът – стил на военен, с повече дисциплина и сдържаност, което се възприема за нормално от хората“, посочи Тончев.

На въпрос с какво бившият държавен глава превъзхожда лидера на ГЕРБ, социологът обясни, че Борисов е бил в зенита на политиката и вече съвсем естествено навлиза в залеза на политическата си кариера.

Живеем в условия на представителна демокрация и ролята на Борисов започва да се износва. Няма какво повече да очаква. Най-добре би било да слезе от политиката по един елегантен начин, смята Васил Тончев.

Според него, с Радев начело, ще има смяна на елита, защото „ще дойдат други хора, друга среда, която ще определя нещата“.

„Най-малкото, което може да се очаква от такива с манталитета на военни, е, че няма повече да се посяга на чуждия бизнес и конкуренцията ще стане по-честна в бизнеса и икономиката“, смята още социологът от „Сова Харис“.

На въпрос за БСП Тончев заяви, че в партията започва да се забелязва известен импулс и засега социалистите са над чертата за влизане в следващия парламент. По думите му, ако влязат в 52-рото Народно събрание, партията на Крум Зарков със сигурност ще търси партньорство с Румен Радев.

„Ще остане обаче въпросът дали ще съберат 121 депутати, но по-вероятно е да търсят и трети партньор“, прогнозира той.

По адрес на Делян Пеевски Васил Тончев счита, че той се намира в „трудна ситуация“.

Пеевски е силен тогава, когато може да контролира институциите. Оттук нататък надали ще има такава възможност. Това неминуемо ще го изпрати в изолация и ще прекъсне връзките му със съответните регулатори, каза социологът.

Тончев също така предупреди, че ще бъде тежък удар за всички партии, най-вече за тази на Румен Радев, ако не се сформира редовно правителство.

„Да спечелиш избори и да не можеш да управляваш означава, че нещо не е наред у тебе. Това ще отдръпне хората“, подчерта той.