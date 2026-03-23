Васил Тончев: С Радев начело ще има смяна на елита

23 Март, 2026 19:10

  • васил тончев-
  • румен радев-
  • избори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партиите започват доста предпазливо тази кампания. Всички са стъписани, включително и ние, социолозите, защото не можем да бъдем сигурни, че тези прогнози, които правим, ще се сбъднат в деня на вота. Много неща може да обърнат нещата. Инфлацията и цените вероятно ще окажат най-голямо влияние върху избора на хората. Дотогава изборните нагласи може да се променят радикално. Това заяви в интервю за Нова нюз социологът от „Сова Харис“ Васил Тончев.

Той добави, че хората ще търсят най-вече сигурност и стабилност и промяна в модела на управление на страната. И тези неща според него избирателите виждат във формацията на бившия президент.

„Румен Радев не говори, защото такъв му е стилът – стил на военен, с повече дисциплина и сдържаност, което се възприема за нормално от хората“, посочи Тончев.

На въпрос с какво бившият държавен глава превъзхожда лидера на ГЕРБ, социологът обясни, че Борисов е бил в зенита на политиката и вече съвсем естествено навлиза в залеза на политическата си кариера.

Живеем в условия на представителна демокрация и ролята на Борисов започва да се износва. Няма какво повече да очаква. Най-добре би било да слезе от политиката по един елегантен начин, смята Васил Тончев.

Според него, с Радев начело, ще има смяна на елита, защото „ще дойдат други хора, друга среда, която ще определя нещата“.

„Най-малкото, което може да се очаква от такива с манталитета на военни, е, че няма повече да се посяга на чуждия бизнес и конкуренцията ще стане по-честна в бизнеса и икономиката“, смята още социологът от „Сова Харис“.

На въпрос за БСП Тончев заяви, че в партията започва да се забелязва известен импулс и засега социалистите са над чертата за влизане в следващия парламент. По думите му, ако влязат в 52-рото Народно събрание, партията на Крум Зарков със сигурност ще търси партньорство с Румен Радев.

„Ще остане обаче въпросът дали ще съберат 121 депутати, но по-вероятно е да търсят и трети партньор“, прогнозира той.

По адрес на Делян Пеевски Васил Тончев счита, че той се намира в „трудна ситуация“.

Пеевски е силен тогава, когато може да контролира институциите. Оттук нататък надали ще има такава възможност. Това неминуемо ще го изпрати в изолация и ще прекъсне връзките му със съответните регулатори, каза социологът.

Тончев също така предупреди, че ще бъде тежък удар за всички партии, най-вече за тази на Румен Радев, ако не се сформира редовно правителство.

„Да спечелиш избори и да не можеш да управляваш означава, че нещо не е наред у тебе. Това ще отдръпне хората“, подчерта той.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    12 6 Отговор
    Еми ще се смени елита. България от 1984-та се управлява от ДС. А Радев е от ГРУ. Ако вземе властта, ще замени кадрите на ДС, с такива на ГРУ. А дали има реална промяна, ще се разбере по броят на убитите по улиците.

    19:20 23.03.2026

  • 2 оня с питон.я

    6 14 Отговор
    Радев ще прави евроатлантическа хунта с фашистите от ппдб и Бойко.

    19:20 23.03.2026

  • 3 Промяна

    9 8 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ КОМУНИСТИ СЕ СМЯТАТ ЧЕ ЩЕ ОВЛАДЕЯТ ВЛАСТТА ЦЯЛАТА ХАХАХАХА БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА НЕ Е НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ АЛЧНИ ЦИНИЦИ

    Коментиран от #18

    19:22 23.03.2026

  • 5 Анджо

    19 8 Отговор
    Как лъже тоя , кой елит ще се сменява и със какви ще ги сменят, с още по гладни и вулгарни. Нали го видяхме вече колко е некадърен КЕШ БОТАШОВ.

    19:24 23.03.2026

  • 6 Какъв

    14 2 Отговор
    елит те патил , бе другарю ?

    19:25 23.03.2026

  • 7 Дааа

    15 5 Отговор
    Власта ще се смени ,но народа ще хване пак средния,както винаги

    19:26 23.03.2026

  • 8 Само да попитам

    14 6 Отговор
    Този ще мълчи не знае какво да излъже още Ще чака да види какво ще каже Решетников

    19:27 23.03.2026

  • 9 Начело с масона

    13 4 Отговор
    по пътя на копринката, стига дте подпирали тоя невзрачник

    19:27 23.03.2026

  • 10 Отивам за гъби

    11 7 Отговор
    Погнусен съм от тези избори!

    Коментиран от #13

    19:28 23.03.2026

  • 11 Отново !

    14 4 Отговор
    Отново !

    Партия !

    На Подмяната !

    19:28 23.03.2026

  • 12 Нищо

    6 4 Отговор
    няма да има ! Метлата и край !

    19:28 23.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само предлагам

    11 4 Отговор
    Да се смени елита олигархията и корупцията Да дойдат пенсионерите от МВР И МО подкрепени от всички видове спортисти ЗАСЛУЖАВАМЕ си го

    19:32 23.03.2026

  • 15 Пускайте БТВ

    15 5 Отговор
    Манипулации в полза на Мунчо мундира и Петроханци от ПП,да ни разяснят обществените нагласи.Ала-бала с мадуровските машини и нашето МВР,така се правят избори!

    19:33 23.03.2026

  • 16 Кобург

    7 2 Отговор
    Смяна на цървулите!

    19:34 23.03.2026

  • 17 Лена

    11 1 Отговор
    Скъпо платен социолог които винаги греши

    19:35 23.03.2026

  • 18 Очевидно ! ъ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Очевидно !

    Трябва да си Направим !

    Паралелна Държава !

    Държава В Държавета !

    На пук На тези !

    Които !

    Овладяха !

    Държавата !

    Да Видим !

    Кон Боб Яде Ли !

    Или !

    Не Яде !

    Коментиран от #29

    19:37 23.03.2026

  • 19 Oня с коня

    9 2 Отговор
    Социологът Тончев ни убеждава че Радев превъзхожда Борисов със това,че ББ вече е бил в Зенита си,но в момента "залязва",което значи че Президентството на Радев не го брои за Зенит и сега почва от Нулата.За всеки случай обаче Тончев настоява Борисов да излезе от Политиката по някакъв си "Елегантен" Начин...за да не обърка Сметките на Радев?По нататък Социологът предвижда Апокалипсис ако Радев не успее да състави Правителство защото било Срамота да се спечелят Избори,пък да не се Управлява...което значи че Тончев допуска че ББ не сам че няма да се оттегли,Ами ще има и Депутати колкото Радев.

    19:37 23.03.2026

  • 20 Не знам

    8 2 Отговор
    от къде ги вадят тези 30% за Прогреса?От хората с които говоря,един от десет се колебае между Меч и Радрев!

    19:39 23.03.2026

  • 21 Изгоряхме

    7 1 Отговор
    70 милиона!Наесен още 70 !

    19:40 23.03.2026

  • 22 С тоя герговски

    3 3 Отговор
    масон могат да се съешават само двете дебелета

    19:44 23.03.2026

  • 23 Асматик

    7 0 Отговор
    От програмата на Радев,най харесах усигуряването на въздух и вода!

    19:46 23.03.2026

  • 24 Станка

    5 0 Отговор
    Защо им уйдисах на акъла с този цирк!?

    19:47 23.03.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    5 0 Отговор
    Глупости на търкалета и прах в очите! Нещо като "новия морал" на предишния спасител!

    19:48 23.03.2026

  • 26 Гост

    9 0 Отговор
    Ще има смяна на крадеца, не на елита! А къде го видя тоя елит, че аз не го виждам???

    19:55 23.03.2026

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 1 Отговор
    С РАДЕВ НАЧЕЛО ЩЕ Е ....................... ВОЕННА КОМУНИСТИЧЕСКА ХУНТА ..................... ПУТЛЕРОВА ДИКТАТУРА ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #30

    19:57 23.03.2026

  • 28 Иван

    3 0 Отговор
    Гледам те човек на възраст но явно все още вярваш в дядо мраз порасни не се занимавай с измислици

    20:09 23.03.2026

  • 29 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Очевидно ! ъ":

    Ти можеш ли да пишеш нормално ?
    Какво заекваш като македонско радио , на софийска честота ?!

    Шамандура без поплавък....

    20:16 23.03.2026

  • 30 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Няма лошо, поне ще имаш време да си оправиш прическата.
    Че като си те представя, постоянно във факти, сигурно си като ламята Спаска.

    20:19 23.03.2026

  • 31 Дедо Мраз

    0 0 Отговор
    Аз очаквах голяма кална предизборна битка, а то се оказа бой с възглавници.

    20:24 23.03.2026

  • 32 Тейлър

    1 0 Отговор
    Харесвате ли Тейлър Суифт?

    20:27 23.03.2026

