Държавата тегли нов дълг от 150 млн. евро – общият заем достигна 900 млн. от началото на годината

Държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 150 млн. евро бяха пласирани на аукцион, проведен днес, става известно от съобщение на Министерството на финансите. Емисията двугодишни ДЦК е деноминирана в евро при годишен лихвен купон от 2,25 на сто. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,82 на сто.
Общият размер на подадените поръчки възлезе на 240,2 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,60. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 23 базисни точки, пише в съобщението.
Това е шести аукцион за набиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година, сочи справка в данните на финансовото министерство. Така, през тази година поетият нов дълг нараства до 900 млн. евро.
Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.
През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева), припомня БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
После Ганчо ще го връща
20:01 23.03.2026
17 Говори за твоите
До коментар #4 от "ООрана държава":Правнуци, моите ще са на Запад далеч от мизерията :)
20:11 23.03.2026
21 Въпрос
До коментар #1 от "Хаха":Кой го харчи?
20:19 23.03.2026
24 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
20:25 23.03.2026
