Държавата тегли нов дълг от 150 млн. евро – общият заем достигна 900 млн. от началото на годината

23 Март, 2026 20:00 559 25

  • държава-
  • дълг

Це е шести аукцион за набиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година, сочи справка в данните на финансовото министерство

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 150 млн. евро бяха пласирани на аукцион, проведен днес, става известно от съобщение на Министерството на финансите. Емисията двугодишни ДЦК е деноминирана в евро при годишен лихвен купон от 2,25 на сто. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 2,82 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 240,2 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,60. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 23 базисни точки, пише в съобщението.

Това е шести аукцион за набиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година, сочи справка в данните на финансовото министерство. Така, през тази година поетият нов дълг нараства до 900 млн. евро.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК и облигации на международните пазари в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева), припомня БТА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    12 0 Отговор
    После Ганчо ще го връща

    Коментиран от #21

    20:01 23.03.2026

  • 2 Несметаев

    10 1 Отговор
    Евро, цифрите изглежда малки, но защо не е спазен законът и до тях да е писано в лева, за да се ориентираме, все още не е юли?

    20:01 23.03.2026

  • 3 Малеееее

    8 3 Отговор
    А пеевско-герберското парвителство на Желязков, изтегли 20 милиарда евро. Парите потънаха в банковите им сметки, а работниците не получиха и един цент от тези пари.

    20:02 23.03.2026

  • 4 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Завещание за праправнуците ни

    Коментиран от #17

    20:04 23.03.2026

  • 5 Пич

    9 0 Отговор
    Тогава що дават милиарди на Украйна тези кретени...?! Некой мое ли а обясни!? И защо дават 50 милиарда на Уестингхаус, вместо да направят Белене ?! И защо не вземат пари за златото ни ?! Оказва се, че идиотите не били разбрали, че покрай златото, онези айдуци изнасят и купища от новите ценни метали, за които не плащат съвсем нищо!!!

    20:04 23.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Плащайте и не мрънкайте! В клуба на богатите е така! Издръжката е на кредит!

    20:04 23.03.2026

  • 7 Да,бе

    13 0 Отговор
    Това не е държава,а пирамида със затихващи функции.Без реална икономика и само услуги на завишени цени,но абсолютно некачествени.

    20:05 23.03.2026

  • 8 Гост

    5 0 Отговор
    Яжте пийте народа черпи.

    20:06 23.03.2026

  • 9 Коментар

    2 1 Отговор
    Дайте ми трима честни служители на МВР с металотърсач и електротърсач, и един честен прокурор, и ще върнем два милиарда евро в кюпюри, злато и криптовалути след като разбием къщата на трафиканта с досие от три хиляди страници - Бойко Методиев Борисов

    20:07 23.03.2026

  • 10 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    На това ми викали демокрация ,и колко стана общия и кой ще ги връща ,и кого да провесваме на уличните

    20:08 23.03.2026

  • 11 Емигрант

    4 1 Отговор
    Жълтопаветниците ще ги откраднат, а байганети ще плаща.

    20:08 23.03.2026

  • 12 бай Бончо

    7 0 Отговор
    Сега е добре, през социализма бяхме фалирали с цели 10 млрд дълг , работеща иконимика и арабите имаха да ни дават 7 млрд .Сега поне сме в клуба на богатите ,имаме даже евро , а не някакъв си лев обезпечен със злато

    20:09 23.03.2026

  • 13 НЕ Е СВЪРШИЛ МАРТ

    8 0 Отговор
    А ВЕЧЕ МИЛИАРД. Честито.

    20:10 23.03.2026

  • 14 Киро Шприца

    4 0 Отговор
    Требват кинти за изборите. Ппдб немаме от членски внос.

    20:10 23.03.2026

  • 15 социалист -анти капиталист

    4 0 Отговор
    Ко стана с милиардите от валутния борд ? Едва ли са ги откраднали , не ми се вярва ....

    20:10 23.03.2026

  • 16 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Гюровците теглят нов заем за погасяване на лихвите на предишните докато обявим дефолт и кредиторите приберат всичко ценно в територията.

    20:10 23.03.2026

  • 17 Говори за твоите

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Правнуци, моите ще са на Запад далеч от мизерията :)

    20:11 23.03.2026

  • 18 Оня с коня

    4 1 Отговор
    И нека бъдем точни:НЕ Държавата,а Правителството на ПП изтегли въпросния Заем,който ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ще се изплати от Борисов когато състави Новото Редовно Правителство.

    20:11 23.03.2026

  • 19 икономист

    3 0 Отговор
    Следва висок данък на всеки апартамент , който не е основно жилище

    20:12 23.03.2026

  • 20 Хампарцумян

    3 0 Отговор
    Така е в клуба на богатите 😅

    20:17 23.03.2026

  • 21 Въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Кой го харчи?

    20:19 23.03.2026

  • 22 Сърми?

    3 0 Отговор
    Обичате ли зелеси сърми?

    20:23 23.03.2026

  • 23 Евродебил

    0 0 Отговор
    Демек милярд за няма и три месеца?Да ни е честити евроатлантизма!Вече сме по зле и от периода непосредствено след първата световна война.

    20:25 23.03.2026

  • 24 Сталин

    1 0 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    20:25 23.03.2026

  • 25 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Ами трябва, после не се знае дали ще са на власт. Всяко правителство трябва да си напълни джоба

    20:27 23.03.2026

