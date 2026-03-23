Новини
България »
Андрей Гюров: Държавата работи по пакет от мерки срещу покачването на цените

Андрей Гюров: Държавата работи по пакет от мерки срещу покачването на цените

23 Март, 2026 20:32

  • андрей гюров-
  • покачване-
  • цени

Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии, обяви премиерът

Андрей Гюров: Държавата работи по пакет от мерки срещу покачването на цените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството работи по цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените, което е пряко отражение на войната в Близкия изток. Във време на криза хората очакват не просто думи, а ясна посока и разумни действия.

Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано в неговата Фейсбук страница.

„Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии“, отбеляза Гюров. Той посочи, че още от петък е започнал серия от срещи, като първата от тях е била с работодателските организации. „Вярвам, че добрите решения се раждат в диалог“, заяви Андрей Гюров.

Той допълни, че през тази седмица очаква позиции от синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектор и банките.

„Нашата цел е ясна – мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа, не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо“, заяви премиерът Гюров.

По думите му държавата работи в условията на удължен бюджет, което ограничава възможностите, но не е оправдание за бездействие.

„Това е отговорност да действаме по-умно, прецизно и с мисъл не само за дните на служебното правителство, но и за държавата след изборите. В условия на външна криза трябва да се действа държавнически. Можем да се справим най-добре, когато осъзнаем, че всички сме в една лодка и че тежестта се понася най-леко, когато е споделена справедливо“, добави служебният премиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенеф

    14 1 Отговор
    Супай духата!
    И тебеподобните ти също!

    20:33 23.03.2026

  • 2 А пък аз работя

    18 1 Отговор
    по мерки, как да не плащам данъци за да ви издържам, използвачи такива...

    Коментиран от #5, #16

    20:35 23.03.2026

  • 3 Един Асен

    12 1 Отговор
    И аз работим по един пакет...

    20:36 23.03.2026

  • 4 хаха

    14 1 Отговор
    Байганьовците скоро ще оттекат в канала, където им е и мястото.
    Само крякат и врякат, а всъщност представляват най-обикновени подлоги и слуги.

    "Хърватия замрази цените на тока и горивата, засили подкрепата за бизнеса и бита
    Пакетът от мерки е на обща стойност от 450 милиона евро"

    Гърция също предприе мерки... А байганьовците само дрънкат ли дрънкат ли дрънкат ли ....
    В това ги бива най-много. Да дрънкат и да бездействат.
    Я кажете пак за "пазарната икономика" бе измет!
    ХАХАХА

    20:37 23.03.2026

  • 5 Честно

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "А пък аз работя":

    Тия “държавата” с главно или малко “Д” не са видяли работа през целия си живот…
    Но са заработили достатъчно, за съжаление..

    20:38 23.03.2026

  • 6 Без майтап

    9 3 Отговор
    Пари за бедните няма, милиони за охраната на шопара има благодарение на И Т Н.

    Коментиран от #8

    20:38 23.03.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Хората вече ги приложиха, тия тикви още ги "разработват" накрая знаем какво ще ни сервират!

    Коментиран от #10

    20:39 23.03.2026

  • 8 итн

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Без майтап":

    има такива негодници

    20:44 23.03.2026

  • 9 ДА ТИ.... И ПАКЕТИТЕ

    3 3 Отговор
    АКО ИМАШ ПАКЕТ С ТОПКИ,
    ЩЕ ВКАРАШ ДВАТА НЕРЕЗА В ЗАТВОРА
    И ЩЕ КОНФИСКУВАШ ОГРАБЕНОТО ОТ НАС.
    АЕ,ДЕЙСТВАЙ!

    20:45 23.03.2026

  • 10 поредните заеми

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    кражби далавери и разруха!

    20:46 23.03.2026

  • 11 Тайлър

    1 4 Отговор
    Харесвате ли тейлър суифт?

    20:46 23.03.2026

  • 12 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Той и ШОПАРКО се мъчи да свали някой друг килограм но не става

    20:46 23.03.2026

  • 13 АБСУРДИСТАН

    5 2 Отговор
    В Хасково ОТКРИХА ТОНОВЕ НЕГОДНА ХРАНА.СЛУЖИТЕЛ НА БАБХ СЕ Е ОПИТАЛ ДА ПОТУЛИ НЕЩАТА .,..НАС ни тровят ЗАТОВА ИМА МНОГО ПОЧИНАЛИ ХОРА ...айде ГЮРОВ арести ..да видим или само моабети

    20:47 23.03.2026

  • 14 Бидон

    6 1 Отговор
    Правите ли кисело зелце?

    20:47 23.03.2026

  • 15 Васил

    9 1 Отговор
    И този лъже като останалите!

    20:49 23.03.2026

  • 16 Кандидат депутат

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "А пък аз работя":

    Аз така си карам от както е дошла демокрацията и със всяка изминала година виждам колко правилно съм се ориентирал

    20:59 23.03.2026

  • 17 Държавата работи по пакет

    6 1 Отговор
    нови заеми за нови общ поръчки за нови чекмеджета

    21:06 23.03.2026

  • 18 Тия да ли се правят или

    6 1 Отговор
    Наистина не са добре с кратуните.

    21:07 23.03.2026

  • 19 Лама гюров

    5 1 Отговор
    Само дига пушилка мерки за техните фирми и кметове

    21:11 23.03.2026

  • 20 Айде де,

    4 0 Отговор
    Дай картинки, пиши с флумастера, обяснявай като детска учителка , все едно нещо си успял да разбереш. Толкова посредствен човек изтъпанен пред овцете с гривене та устата като малоумен. Този май ще надмине Киро по тъпотия

    21:25 23.03.2026

  • 21 Жалък смешник с мерки

    4 0 Отговор
    Цените виж ненормалнико

    21:27 23.03.2026

  • 22 Мокой

    0 0 Отговор
    А в Испания от неделя влизат в сила конкретни мерки, като основната е намаляване на ДДС от 21% на 10% на енергията, Газа и горивата.! Също така ще се подпомагат транспортните фирми и работещите в земеделието. У нас само приказки, безплодни срещи и премиер, който дращи по дъска като даскал.

    21:54 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове