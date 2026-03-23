Андрей Гюров: Държавата работи по пакет от мерки срещу покачването на цените

Правителството работи по цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените, което е пряко отражение на войната в Близкия изток. Във време на криза хората очакват не просто думи, а ясна посока и разумни действия.
Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров във видео, публикувано в неговата Фейсбук страница.
„Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии“, отбеляза Гюров. Той посочи, че още от петък е започнал серия от срещи, като първата от тях е била с работодателските организации. „Вярвам, че добрите решения се раждат в диалог“, заяви Андрей Гюров.
Той допълни, че през тази седмица очаква позиции от синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектор и банките.
„Нашата цел е ясна – мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа, не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо“, заяви премиерът Гюров.
По думите му държавата работи в условията на удължен бюджет, което ограничава възможностите, но не е оправдание за бездействие.
„Това е отговорност да действаме по-умно, прецизно и с мисъл не само за дните на служебното правителство, но и за държавата след изборите. В условия на външна криза трябва да се действа държавнически. Можем да се справим най-добре, когато осъзнаем, че всички сме в една лодка и че тежестта се понася най-леко, когато е споделена справедливо“, добави служебният премиер.
И тебеподобните ти също!
2 А пък аз работя
Само крякат и врякат, а всъщност представляват най-обикновени подлоги и слуги.
"Хърватия замрази цените на тока и горивата, засили подкрепата за бизнеса и бита
Пакетът от мерки е на обща стойност от 450 милиона евро"
Гърция също предприе мерки... А байганьовците само дрънкат ли дрънкат ли дрънкат ли ....
В това ги бива най-много. Да дрънкат и да бездействат.
Я кажете пак за "пазарната икономика" бе измет!
ХАХАХА
5 Честно
До коментар #2 от "А пък аз работя":Тия “държавата” с главно или малко “Д” не са видяли работа през целия си живот…
Но са заработили достатъчно, за съжаление..
8 итн
До коментар #6 от "Без майтап":има такива негодници
9 ДА ТИ.... И ПАКЕТИТЕ
ЩЕ ВКАРАШ ДВАТА НЕРЕЗА В ЗАТВОРА
И ЩЕ КОНФИСКУВАШ ОГРАБЕНОТО ОТ НАС.
АЕ,ДЕЙСТВАЙ!
10 поредните заеми
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":кражби далавери и разруха!
16 Кандидат депутат
До коментар #2 от "А пък аз работя":Аз така си карам от както е дошла демокрацията и със всяка изминала година виждам колко правилно съм се ориентирал
