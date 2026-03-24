Времето над страната ще остане облачно, на много места – с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще бъдат валежите през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня – в района на Източните Родопи.
Почти без валежи ще бъде през деня над северните райони, а след обяд от северозапад ще започне разкъсване и намаление на облачността. Вятърът ще бъде слаб и умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 3°. Максималните температури ще бъдат от 8° в Кърджали и Хасково, където ще вали почти непрекъснато, до около 16° в северозападните райони, в София – около 9°.
По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни – по южното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около минус 3°.
В средата на седмицата ще бъде почти без валежи, ще има и временни разкъсвания, и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната – ще стихне, а после постепенно ще се ориентира от югоизток и отново ще се усили до умерен. Дневните температури ще се повишат значително и в четвъртък ще бъдат над 15°, на отделни места ще достигат 20°.
Времето днес, прогноза за вторник, 24 март: Остава облачно, на много места с валежи от дъжд
24 Март, 2026 06:16, обновена 24 Март, 2026 06:20 568 2
Максималните температури ще бъдат от 8° до около 16°
Времето над страната ще остане облачно, на много места – с валежи от дъжд. По-интензивни и значителни ще бъдат валежите през нощта в Централна и Югоизточна България, а през деня – в района на Източните Родопи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
06:25 24.03.2026
06:32 24.03.2026