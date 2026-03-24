Жители на кв. „Филиповци” излязоха отново на протест заради незаконни постройки

Жители на кв. „Филиповци” излязоха на протест срещу незаконни постройки, които, по техни думи, вече приличат на цял жилищен комплекс. Така те описват ситуацията в квартала и твърдят, че от години районната администрация си затваря очите.

Преди 4 месеца жена, активист срещу тези незаконни постройки, каза пред NOVA, че получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила бяха запалени. Все още обаче не е ясно кой е извършителят, а по случая се води разследване.

„Проблемите ни остават нерешени. Реакция след запалените ми автомобили на 10 декември миналата година все още няма. Отидох в 9 РПУ- София, дадох показания, но след това никой не ме е потърси, не ме е попитал дали заплахите продължават, а те не спират”, разказа Силвия Йорданова.

Кметът на „Люлин” отказа коментар, но изпрати своя заместник – Георги Гочев. „Гражданите са абсолютно прави в своите искания. Над 30 години е оставено безстопанствено да се презастроява, а нещата излизат извън контрол. Район „Люлин” сам по себе си обаче не може да реши проблема.

На 16 март издадохме заповед за премахването на стопанските постройки. Постоянно прииждат нови и нови хора, които си изграждат къщи до другите незаконно. Тук трябва да работим заедно с полицията и Столичната община. Всеки месец сигнализираме, но все още нямаме реакция”, посочи той.