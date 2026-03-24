Жители на кв. „Филиповци” излязоха отново на протест заради незаконни постройки

Жители на кв. „Филиповци” излязоха отново на протест заради незаконни постройки

24 Март, 2026 08:19 1 011 25

Подпалени коли и заплахи за живота: Тормоз над жена от „Филиповци“, бореща се срещу незаконни постройки

Жители на кв. „Филиповци” излязоха отново на протест заради незаконни постройки - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на кв. „Филиповци” излязоха на протест срещу незаконни постройки, които, по техни думи, вече приличат на цял жилищен комплекс. Така те описват ситуацията в квартала и твърдят, че от години районната администрация си затваря очите.

Преди 4 месеца жена, активист срещу тези незаконни постройки, каза пред NOVA, че получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила бяха запалени. Все още обаче не е ясно кой е извършителят, а по случая се води разследване.

„Проблемите ни остават нерешени. Реакция след запалените ми автомобили на 10 декември миналата година все още няма. Отидох в 9 РПУ- София, дадох показания, но след това никой не ме е потърси, не ме е попитал дали заплахите продължават, а те не спират”, разказа Силвия Йорданова.

Кметът на „Люлин” отказа коментар, но изпрати своя заместник – Георги Гочев. „Гражданите са абсолютно прави в своите искания. Над 30 години е оставено безстопанствено да се презастроява, а нещата излизат извън контрол. Район „Люлин” сам по себе си обаче не може да реши проблема.

На 16 март издадохме заповед за премахването на стопанските постройки. Постоянно прииждат нови и нови хора, които си изграждат къщи до другите незаконно. Тук трябва да работим заедно с полицията и Столичната община. Всеки месец сигнализираме, но все още нямаме реакция”, посочи той.


  • 1 бою циганина

    18 1 Отговор
    ще им дам парички да се успокоят

    08:24 24.03.2026

  • 2 още

    20 0 Отговор
    Вм. жена-активист,напишете само АКТИВИСТКА! Ще се сетим,че не е мъж!

    Коментиран от #7

    08:24 24.03.2026

  • 3 бою циганина

    21 0 Отговор
    колоритно строителство като в бразилия

    08:26 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 адаша

    30 0 Отговор
    Това са родни мигранти. Предимно от врачанско и монтанско. Това кадастър, разрешителни ...- забравете. Циганско нашествие. Отврат!

    08:27 24.03.2026

  • 6 Грозната истина

    17 5 Отговор
    Мълчат избори идват.Чичо румен ще ни оправи

    08:27 24.03.2026

  • 7 Да знаеш

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "още":

    Шефът Ганев им налива "мозък" под бюрото, ама не възприемат.

    08:29 24.03.2026

  • 8 Да, да

    12 0 Отговор
    Строителите на съвременна България! Еха!
    А вие протестирате?!

    08:29 24.03.2026

  • 9 Тия пиявици

    26 0 Отговор
    Трябва да бъдат сложени преместени в резерват при затворен режим.
    Излизане само на работа, под конвой.
    Всичко зад дебелите стени. Там да се раждат и там да умират! Ако неси плащат ще стоят без ток, вода и храна!
    Раждане- макисум по 2 деца, ако майката е посещавала консултация. Какво е това по 10 деца, а не работят.
    Къде, освен ТУК го има?

    08:30 24.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    17 1 Отговор
    Незаконните постройки са така смесени със законните, че г-н Терзиев не може ги раздели и с най-мощния суперкомпютър.

    08:31 24.03.2026

  • 12 отивате на протест

    10 2 Отговор
    заставате в триъгълника и не мърдате. До 19.04 ще решат проблема. ББ да го реши,нали те са му фенове

    08:34 24.03.2026

  • 13 си пън

    9 0 Отговор
    ами работете,кво чакате,да минат изборите ли,събаряйте копторите на паразитите

    08:34 24.03.2026

  • 14 ТИГО

    9 1 Отговор
    Избирателите на Буци,Фандъчка,Шиши !! КОЙ да ги пипне като и милицията е тяхна ???

    08:37 24.03.2026

  • 15 Езвенете

    4 0 Отговор
    Ну ас личну съм патил ут жини ут Филиповци! Кът беши бългърски пари, и еднъ жителкъ нъ Филиповци мъ пресрешна и викъ - дай два левъ да ти даваъм дъ отваръш мидъта! И дигнъ полатъ дъ ми я покажи, а от там къто илетяхъ едни мухи и сртрълели и щръклици тъ ме подгониха и яку мъ нажилиха! Посли съм пил цялата седмицъ Урбазон.

    08:37 24.03.2026

  • 16 цербер

    1 0 Отговор
    Отидох в 9-то РПУ на град София,

    08:39 24.03.2026

  • 17 665

    16 0 Отговор
    Гледах я жената по ТВ. Тя е бетер Жана Дарк. Много смелост се иска да се занимава с команчите, без подкрепа от никъде

    08:40 24.03.2026

  • 18 Сделка

    4 1 Отговор
    Оранж Каунти квартала на богатите....

    08:42 24.03.2026

  • 19 Люлин Пелин

    5 0 Отговор
    И постройки никнат и косата на кмета eee. Много е честен и състрадателен. Козметик по наследство.

    08:42 24.03.2026

  • 20 Точен

    4 0 Отговор
    Демокрацията е зло, а соро...те са нейният тумор...

    08:43 24.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Я, че то там

    4 0 Отговор
    Законни въобще има ли?

    08:46 24.03.2026

  • 23 Георгиев

    3 0 Отговор
    Става дума за цигани, които стават софиянци. Повечето от тях са на социални помощи. И строят? И избраните бездействат? И МВР също? Вероятно има квота " не ме безпокой", която строящият плаща и си строи. Това е сегашното ежедневие. И това е част от столицата. Ами минете по Константин Величков да видите "красоти". И всички с нотариално актове? Ами няма ли градоустройствен план в София?

    08:49 24.03.2026

  • 24 Иде спасителя

    0 1 Отговор
    Още малко и идва спасителя със зелените чорапи .

    Той ще ви реши всички проблеми.

    Вижте ушето какво направи със София.

    Вижте кмета на Община Изгрев София какво направи с нея.

    От пет месеца метла не са виждали улиците

    Това ви предстои

    08:51 24.03.2026

  • 25 Перо

    1 0 Отговор
    Начинът е само един: проверка и обозначаване на незаконните сгради и плащането на ток и вода, наличие на електромери и водомери! Даване на срок за напускане на незаконните къщи и с помощта на жандармерията да заработят верижни, мощни булдозери! После забрана за излизане от страната и последващи съдебни или административни санкции за незаконното строителство и незаконно ползване на ток и вода!

    09:00 24.03.2026

