Владислав Панев: Споразумението на ЕС с Австралия ще подкрепи българския износ

24 Март, 2026 14:36 655 16

Владислав Панев финансов анализатор

Споразумението на Европейския съюз с Австралия не е от мащаба на сделките с Меркосур и Индия, но е поредна стъпка към диверсификация на търговията, което е ключа от палатката за преодоляване на непредсказуемото поведение на редица партньори. Премахването на над 90% от митата значи и повече български износ на машини и химически продукти, които и сега пробиват пазар "down under".

Отделно Австралия е износител на критични минерали, които са важни за новите индустрии - от чипове до електромобили.

Отварянето на търговията е сигурен начин за ръст на доходите, за разлика от административния подход.

За целта обаче трябва да градим конкурентоспособна икономика, а не базирана на субсидии, грантове и огромна армия държавни чиновници.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 7 Отговор
    42% от австралийските бензиностанции вече са на сухо. Поетапно се въвеждат енергийни локдауни из големите австралийски метрополии. Ганчо май ще дарява заплата и на тия страдалци.

    Коментиран от #5

    14:39 24.03.2026

  • 2 АБЕ ТОЗИ

    14 0 Отговор
    ПАНЕВ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВСИЧКО БЕ

    Коментиран от #6

    14:49 24.03.2026

  • 3 Ще изнасяме

    14 2 Отговор
    агнета и кенгура!

    Коментиран от #4

    14:49 24.03.2026

  • 4 Трол

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ще изнасяме":

    Ще внасяме крокодили и после ще ръсим пясък против тях.

    14:50 24.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 2234

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "АБЕ ТОЗИ":

    Такъв го е мама родила.

    15:00 24.03.2026

  • 7 Урсул фон чер Пантер

    6 1 Отговор
    За Великден, агнешко от съседна Австралия и Нова Зеландия. Тук от бабх пак измислиха начин да ударят бг оФпарите. Шап, шарка, английски менингит, луда крава, антракс и морбили.

    15:00 24.03.2026

  • 8 Хахаха

    12 1 Отговор
    И какво ще изнасяме за Австралия?
    Тяхното селско стопанство е на светлинни години преди нашето.
    Със суровини могат да покрият цяла България с два метра пласт и пак ще имат.
    Машини .... Тоя Панев пак е прекалил с белото, кристалите или райския газ.

    ЕС води убийствена политика срещу земеделие и индустрия
    Колкото по-бързо се разпадне, толкоз по-добре

    Коментиран от #11

    15:04 24.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Понеже ти правиш чипове и автомобили - и понеже е евтиния да закараш стока в Австралия
    абе господи вземи си скапаните версии, че ми писна!

    15:21 24.03.2026

  • 10 Исторически факти

    7 0 Отговор
    Ще изнасяме имамбайълдъ, кьопоолу и шишарки.Ще внасяме замразено месо от кенгуру.

    15:29 24.03.2026

  • 11 Ким

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    юр!От мариците!

    15:30 24.03.2026

  • 12 Перо

    7 0 Отговор
    Какъв износ за Австралия с липса или мижаво, манифактурно производство? Сещам се за приказката за жабата и коня!

    15:35 24.03.2026

  • 13 665

    7 0 Отговор
    Да изнесем Панев петроханец нататък . Акулите и те душа носят , а и без това на тюлен мяза.

    15:37 24.03.2026

  • 14 Граовец

    4 0 Отговор
    и този е един мозък.... ще изнасяме Щрауси за Австралия, а ще внасяме, замразено агнешко

    15:50 24.03.2026

  • 15 Умирам от смях

    5 0 Отговор
    Абе, петроханецо Панев, какво ще изнасяме за Австралия? То друго освен любимите ти малолетни ромчета не остана за изнасяне.

    16:03 24.03.2026

  • 16 Освен

    2 0 Отговор
    да изнасяме за Австралия мало умни coросoидни грaнтoяди като тоя "зеления" паpaзит от статията, ама те там също си имат в излишък.

    16:13 24.03.2026

