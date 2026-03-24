Владислав Панев: Споразумението на ЕС с Австралия ще подкрепи българския износ

Споразумението на Европейския съюз с Австралия не е от мащаба на сделките с Меркосур и Индия, но е поредна стъпка към диверсификация на търговията, което е ключа от палатката за преодоляване на непредсказуемото поведение на редица партньори. Премахването на над 90% от митата значи и повече български износ на машини и химически продукти, които и сега пробиват пазар "down under".

Отделно Австралия е износител на критични минерали, които са важни за новите индустрии - от чипове до електромобили.

Отварянето на търговията е сигурен начин за ръст на доходите, за разлика от административния подход.

За целта обаче трябва да градим конкурентоспособна икономика, а не базирана на субсидии, грантове и огромна армия държавни чиновници.