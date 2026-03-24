Активирана е системата за бързо реагиране преди изборите

24 Март, 2026 16:06 325 7

Системата за бързо реагиране е доброволен механизъм на ЕС за сътрудничество на подписалите Кодекса за поведение относно дезинформацията

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия потвърди, че е активирана системата за бързо реагиране при случаи на дезинформация и чужда намеса преди изборите в България на 19 април. Системата ще остане активна до една седмица след изборите, съобщи БНТ.

Вчера страната ни поиска от Брюксел техническа и експертна помощ в борбата с дезинформацията и чуждата намеса по време на кампанията за предсрочните избори.

Системата за бързо реагиране е доброволен механизъм на ЕС за сътрудничество на подписалите Кодекса за поведение относно дезинформацията. Кодексът е подписан от 44 онлайн платформи, неправителствени организации и проверители на факти, които са споразумели да я активират преди всеки избор и да я поддържат до една седмица след провеждането на изборите. Това означава, че системата се активира автоматично, дори властите в страната да не поискат това изрично.

Системата гарантира бързо сътрудничество и споделяне на информация различните организации преди и по време на съответния изборен период, за да се предотвратят всякакви потенциални заплахи от дезинформация и чужда намеса.

От Европейската комисия казаха днес, че засега нямат искане от българските власти за организирането на кръгла маса с онлайн платформите, посветена на изборите у нас. Някои от държавите организират подобни срещи преди важни избори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 2 Отговор
    След активирането на тази система очаквам руското алгоритмиче тук да не го видим вече

    Коментиран от #4

    16:08 24.03.2026

  • 2 Сталин

    4 0 Отговор
    Системата за лъжи ,пропаганда и цензура е активирана ,очаквайте в България хвалебствени дитирамби за Тиквата Прасето и Простокирчовците

    16:10 24.03.2026

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Без г-н Цицелков тази система е обречена на провал.

    16:10 24.03.2026

  • 4 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Си Дзън лапай кошерни л@йна

    Коментиран от #6

    16:11 24.03.2026

  • 5 Ще ни скроят шапка

    1 0 Отговор
    като в Румъния. Правоверните в Брюксел само гледат някой да не си надигне главата.

    16:12 24.03.2026

  • 6 сторм 1516

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Май Сталин е руското алгоритмиче?

    16:12 24.03.2026

  • 7 провинциалист

    1 0 Отговор
    Пиша под тази новина думата "Петрохан", за да проверя дали системата вече работи и дали ще ми се изтрие коментара автоматично.

    16:13 24.03.2026

